Il y a des gestes qui valent davantage que de longs discours. Ce samedi 22 novembre, au Vatican, le pape Léon XIV a choisi de partager le repas avec ceux que la société laisse trop souvent à la marge, transformant un déjeuner en un moment de rencontre, de proximité et de fraternité. Dans la salle Paul VI, au lendemain de la prière de l’Angélus, 1 300 personnes démunies ont pris place pour vivre un moment qui dépasse la simple convivialité : celui de se sentir accueillies, considérées et pleinement membres d’une même communauté.

Arrivé aux alentours de 13 heures, le Souverain pontife a été accueilli par les applaudissements, les cris de joie et l’émotion des personnes présentes, parmi lesquelles de nombreux enfants. À leurs côtés se trouvaient des personnes accompagnées quotidiennement par les associations et les structures caritatives romaines, engagées auprès de celles et ceux qui affrontent la pauvreté, la solitude, les blessures de la vie, les conséquences des conflits et l’incertitude du lendemain.

Le message du Pape s'est résumé en quelques mots, simples mais profondément significatifs : « Aujourd’hui, nous formons une seule famille. » Une phrase qui rappelle que la pauvreté ne peut jamais effacer la dignité d’une personne et que la solidarité ne saurait se limiter à un geste occasionnel, mais doit se traduire par une attention constante, par la capacité de reconnaître l’autre et de lui faire une place.

Le déjeuner, organisé grâce à la mobilisation de la Croix-Rouge italienne et de plus de 400 bénévoles, a demandé un important travail de préparation. Plus de 250 volontaires ont contribué à installer les tables et à assurer le service dans la salle Paul VI, où plus de 100 tables ont été dressées pour accueillir les convives. Au menu, trois plats : des cannellonis, un ragoût de petits pois et une glace. La musique de la Fanfare nationale de la Croix-Rouge italienne a également accompagné cette journée, apportant une dimension festive à cette rencontre.

Mais au-delà de l’organisation et du repas, c’est surtout la volonté de vivre ensemble qui a marqué cette initiative. Le pape a tenu à remercier celles et ceux qui, par leur générosité, leur engagement et leur disponibilité, ont rendu possible ce rendez-vous. Il a également exprimé sa gratitude envers Mgr Luis Marín de San Martín, son aumônier, ainsi qu’au dicastère pour le Service de la charité, mobilisé dans la préparation de cette journée.

Léon XIV a voulu inscrire ce moment dans une dimension spirituelle, en rappelant que la gratitude devait d’abord s’adresser au Seigneur, pour le don de la vie et la possibilité de se retrouver. Le repas est ainsi devenu une occasion de rendre grâce, mais aussi de renouveler un engagement collectif en faveur de celles et ceux qui manquent du nécessaire. La prière prononcée avant de passer à table a exprimé cette aspiration à construire un monde où l’amour, la paix et la solidarité ne restent pas de simples paroles, mais deviennent une réalité vécue.

À travers cette rencontre, le Pape a également rappelé ce que signifie être une Église véritablement proche des gens : une Église qui ne se contente pas de parler de pauvreté, mais qui va à la rencontre des personnes, partage leurs difficultés et leur offre une présence concrète. L’aumônier du Saint-Père a lui aussi souligné la portée de ce déjeuner, le qualifiant d’« véritable expérience de fraternité », où chacun doit pouvoir se sentir chez lui, accueilli sans jugement et reconnu dans sa dignité.

Avant de prendre place à table, aux côtés de 18 personnes démunies et de Mgr Luis Marín de San Martín, Léon XIV a adressé aux convives une invitation toute simple, presque familiale : « Bon appétit à tous ! » Un sourire, une parole, un repas partagé. Dans la simplicité de ces gestes se dessine peut-être l'essentiel du message de cette Journée mondiale des pauvres : personne ne devrait se sentir seul, oublié ou exclu.

Dans la salle Paul VI, le déjeuner de ce samedi aura été bien plus qu'un rendez-vous caritatif. Il aura donné corps à une conviction que le pape ne cesse de rappeler : la fraternité ne se proclame pas, elle se construit, autour d'une table, dans le partage et dans la reconnaissance de l'autre. Et lorsque les plus fragiles trouvent leur place au cœur de la communauté, c'est toute la société qui retrouve un peu de son humanité.