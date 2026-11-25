Sarà un Natale scandito dalle tradizionali celebrazioni liturgiche in Vaticano quello che attende Papa Leone XIV. Il Pontefice presiederà i principali appuntamenti del tempo natalizio, dalla Messa della notte di Natale alle celebrazioni per la solennità di Maria Santissima Madre di Dio, fino all’Epifania e alla festa del Battesimo del Signore. Il calendario ufficiale è stato pubblicato dall’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie e comprende gli appuntamenti in programma tra il 24 dicembre 2026 e il 10 gennaio 2027.

Il primo appuntamento sarà la sera della Vigilia. Giovedì 24 dicembre, alle 22, Leone XIV presiederà nella Basilica di San Pietro la Messa nella notte per la solennità del Natale del Signore. Una celebrazione che ripropone l'orario già scelto dal Papa nel Natale 2025, il primo da Pontefice.

Il giorno successivo, venerdì 25 dicembre, il Papa tornerà nella Basilica Vaticana per la Messa di Natale, in programma alle 10. Alle 12, dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro, impartirà la tradizionale Benedizione Urbi et Orbi, uno dei momenti più attesi delle festività natalizie, rivolto alla città di Roma e al mondo intero.

Il calendario proseguirà il 31 dicembre, vigilia del nuovo anno. Alle 17, nella Basilica di San Pietro, Leone XIV presiederà i Primi Vespri della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, seguiti dal tradizionale Te Deum, il canto di ringraziamento per l'anno trascorso.

Il primo appuntamento liturgico del 2027 è fissato per venerdì 1° gennaio, quando alle 10, sempre nella Basilica Vaticana, il Pontefice celebrerà la Messa in occasione della LX Giornata mondiale della Pace.

Si passerà poi alla solennità dell'Epifania. Il 6 gennaio 2027, alle 10, Leone XIV presiederà la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro. Un appuntamento che quest'anno non sarà accompagnato dalla chiusura della Porta Santa, come avvenuto nel 2026, in occasione della conclusione del Giubileo 2025.

L'ultimo appuntamento del calendario natalizio sarà domenica 10 gennaio, festa del Battesimo del Signore. Alle 9.30, nella Cappella Sistina, Papa Leone XIV celebrerà la Messa e amministrerà il Battesimo ad alcuni bambini, rinnovando una tradizione particolarmente significativa della vita liturgica pontificia.

Con questa celebrazione si concluderà il programma degli appuntamenti presieduti dal Pontefice per il tempo natalizio, che accompagnerà i fedeli dalla solennità della Natività fino alla festa del Battesimo del Signore.