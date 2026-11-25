Il y a des courses qui se gagnent dans les jambes, et d’autres expériences qui se vivent dans le cœur. Pour Léon XIV, le cyclisme appartient à ces univers où l’effort physique, la passion et la découverte peuvent aussi ouvrir un chemin intérieur. En recevant, ce lundi 23 novembre, les participants à une rencontre organisée par l’Union cycliste internationale (UCI), le Pape a salué un sport profondément enraciné dans la culture populaire, capable de transmettre bien davantage que le goût de la compétition.

Le vélo, a souligné le pontife, fait partie de l’histoire et de l’identité de nombreuses cultures. Il constitue un moyen de déplacement sain, mais aussi un instrument susceptible de faire naître de « belles expériences spirituelles ». Une vision qui invite à regarder autrement la pratique cycliste : derrière les kilomètres parcourus, les ascensions et les performances, se dessinent des valeurs humaines faites de persévérance, d’humilité, de partage et de dépassement de soi.

Le Pape s’est souvenu de la bénédiction accordée aux cyclistes du Giro d’Italia au début de son pontificat. Le sport, a-t-il expliqué, ne se résume pas à la compétition. Les victoires comme les défaites, les joies comme les déceptions, racontent quelque chose de l’existence humaine et de ses épreuves. Le cyclisme devient ainsi une image de la vie, avec ses passages difficiles, ses efforts solitaires, ses moments de découragement et la nécessité de poursuivre sa route.

Cette lecture a trouvé un écho particulier chez Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France. La compétition, a-t-il rappelé, oppose les coureurs sur la route, mais ne doit jamais effacer les liens qui les unissent dans la vie. « On est concurrents sur la course, mais amis dans la vie », a-t-il souligné, résumant cette fraternité qui peut subsister au-delà des rivalités et des podiums.

La même réflexion a touché Jeannie Longo, qui reconnaît avoir longtemps interrogé la compatibilité entre compétition et valeurs chrétiennes. Pourtant, les grandes courses populaires, et notamment le Tour de France, sont aussi capables de transmettre de l’énergie, de la joie et un enthousiasme collectif. Le sport, dans ses moments les plus authentiques, rassemble et fait naître une émotion partagée, bien au-delà des résultats.

Pour Léon XIV, cette dimension spirituelle ne se détache pas de l’effort physique : elle lui donne au contraire un sens plus profond. Le vélo permet de retrouver le silence, de contempler la nature, de s’éloigner du tumulte urbain et de renouer avec les choses simples. Dans une société où les rapports avec l’environnement risquent de se réduire à la production et à la consommation, l’humilité du vélo peut devenir, selon le Pape, une invitation à cultiver sa vie intérieure.

Le jeune coureur français Paul Seixas, âgé de 20 ans, a retrouvé dans ces paroles une expérience familière. La pratique du vélo lui offre un rapport privilégié à la nature, aux paysages et à la tranquillité. Au-delà de l’entraînement et de la performance, il y a le plaisir de découvrir de nouveaux lieux, de prendre le temps d’observer et de vivre des instants suspendus, loin du bruit de la ville. Une simplicité qui, elle aussi, nourrit le sens de cette passion.

Le chemin du cyclisme peut également devenir un chemin de foi. Jeannie Longo, émue d’avoir rencontré le Pape, a confié que le vélo avait contribué à sa maturation personnelle. Sa foi l’accompagne dans le sport comme dans la vie, particulièrement lorsque surgissent les difficultés. La prière, a-t-elle expliqué, est un soutien dans les épreuves, mais aussi une manière de penser aux autres, au-delà des biens matériels et des ambitions personnelles.

Léon XIV a évoqué à ce propos les écrits de Madeleine Delbrêl, notamment La joie de croire, où la spiritualité cycliste est rapprochée de la dynamique de la foi. À l’image d’un vélo qui ne tient debout qu’en avançant, la vie spirituelle trouve sa fécondité dans le mouvement, dans l’élan et dans la capacité à poursuivre son chemin.

Cette symbolique prend une dimension particulière sur les routes de montagne, où chapelles et sanctuaires accompagnent souvent les parcours des cyclistes. Le Pape a rappelé le rôle de Notre-Dame du Ghisallo, proclamée patronne des cyclistes par Pie XII en 1949. Devenue un lieu de pèlerinage et de dévotion, elle accueille les témoignages de champions comme d’amateurs, rappelant que le vélo peut également être un instrument d’évangélisation et un lien entre passion sportive et foi.

L’histoire témoigne aussi de cet engagement. Léon XIV a rendu hommage au bienheureux don Giovanni Fornasini, prêtre martyr qui parcourait les villages à vélo pour soutenir ses fidèles et leur apporter les sacrements. Il fut assassiné en 1944, à seulement 29 ans, en raison de son zèle apostolique. À travers cette figure, le Pape a rappelé que le vélo peut être mis au service des autres, devenir un moyen de proximité, de présence et de dévouement.

Son appel est clair : faire du cyclisme un espace où se développent des expériences d’humanité authentique, où la compétition ne se transforme pas en rivalité destructrice et où l’effort individuel reste compatible avec l’attention portée à autrui.

Cette attention s’est traduite par un geste concret au terme de l’audience. L’Union cycliste internationale a remis 15 vélos à des jeunes en situation de précarité, accueillis et accompagnés par la Caritas du diocèse de Rome. L’initiative, portée par Athletica Vaticana dans le cadre du programme Solidarity Programme, mené en collaboration avec l’UCI, donne une portée tangible aux paroles prononcées par le Pape.

Au-delà du symbole, ces vélos représentent une possibilité de mobilité, d’autonomie, de liberté et d’accès à de nouvelles opportunités pour des jeunes qui en sont parfois privés. La solidarité rejoint ainsi la passion sportive dans un même mouvement.

Avant de bénir les personnes présentes, Léon XIV a enfin confié à sa prière les cyclistes victimes d’accidents de la route, professionnels ou amateurs. Un rappel que derrière chaque course, chaque sortie et chaque passion, il y a des vies à protéger.

Le vélo, dans la vision du Pape, n’est donc pas seulement un sport ni un moyen de déplacement. Il est une école de patience, un espace de contemplation, un chemin de fraternité et, lorsqu’il se mette al servizio des plus fragiles, un véritable geste de solidarité. Une route où l’on avance, certes, pour atteindre un traguardo, ma anche per imparare a non lasciare nessuno indietro.