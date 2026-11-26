«La Chiesa ha bisogno della vita consacrata, non lo dimentichiamo». È un messaggio di riconoscenza, ma anche un richiamo alla responsabilità e alla missione quello rivolto da Papa Leone XIV ai religiosi e alle religiose ricevuti in Vaticano nell’Aula del Sinodo, in occasione dell’assemblea congiunta dell’Unione dei Superiori Generali (USG) e dell’Unione Internazionale delle Superiore Generali (UISG), in programma dal 25 al 27 novembre alla Fraterna Domus di Sacrofano, alle porte di Roma.

Un incontro all’insegna del dialogo, nel quale il Pontefice ha scelto di confrontarsi direttamente con i partecipanti, senza affidarsi a un discorso preparato. «Non ho preparato un discorso, solo alcune idee, risposte alle domande che voi farete», ha spiegato, aprendo un confronto che ha toccato alcuni dei temi più delicati e attuali della vita della Chiesa: dalla testimonianza missionaria alla costruzione della pace, dalle difficoltà nella gestione delle comunità religiose fino alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale.

L’assemblea, dedicata al tema «Camminare insieme verso una pace disarmata e disarmante», ha offerto al Papa l’occasione per ribadire il ruolo fondamentale della vita consacrata nella società contemporanea. Una presenza che non appartiene soltanto alla storia della Chiesa, ma che continua a rappresentare una risorsa essenziale per il futuro del cristianesimo. Leone XIV ha voluto sottolineare soprattutto la dimensione missionaria della vita religiosa, ricordando come per secoli uomini e donne consacrati abbiano contribuito all'evangelizzazione in molteplici contesti e attraverso forme diverse di servizio.

«Grazie per ciò che fate, grazie per ciò che siete», ha detto il Pontefice, auspicando che il Signore continui a benedire le comunità religiose. Un riconoscimento che si accompagna a un’indicazione precisa: la vita consacrata è chiamata a essere una testimonianza concreta, capace di parlare anche a un mondo attraversato da conflitti, divisioni e nuove fragilità.

Proprio il tema della pace ha occupato una parte significativa del confronto. Per Leone XIV, religiosi e religiose contribuiscono, attraverso la specificità della propria vocazione, a diffondere una pace che non coincide necessariamente con quella proposta dalle logiche del mondo. «La pace di Cristo è diversa da quella che dà il mondo e non sempre compresa e apprezzata», ha osservato, richiamando così il valore di una testimonianza che deve tradursi nella vita quotidiana, nelle relazioni e nella capacità di costruire comunità autenticamente fraterne.

Il Papa ha affrontato anche una questione particolarmente delicata per chi esercita responsabilità di governo all'interno delle congregazioni: come gestire le divisioni, le situazioni difficili e i rapporti con le persone più problematiche. La risposta di Leone XIV è partita da un principio semplice, ma impegnativo: «Se vogliamo creare unità, serviamo con carità. Amiamo tutti, specialmente chi è più fragile e chi è più problematico».

L'autorità religiosa, secondo il Pontefice, non può ridursi all'esercizio di un ruolo o all'applicazione di regole. Deve invece fondarsi sulla capacità di ascoltare, comprendere e accompagnare, senza rinunciare, quando necessario, alla correzione e alla fermezza. Un superiore o una superiora devono saper essere «abbraccio che scalda il cuore e parola che incoraggia, richiama, corregge».

Un compito tutt'altro che semplice, che richiede disponibilità a mettersi in discussione e, talvolta, anche a soffrire per gli altri. Per questo Leone XIV ha insistito sull'importanza di vivere ogni scelta «davanti a Dio», mantenendo Cristo al centro del cammino personale e comunitario. «Ascoltare tanto, avere tanta pazienza, e rinnovare sempre la fede, nell'incontro, tutti i giorni, con Cristo»: sono queste, secondo il Papa, alcune delle qualità indispensabili per esercitare l'autorità nella vita consacrata.

Nel dialogo con i religiosi, il Pontefice ha poi richiamato il significato dei tre consigli evangelici: castità, povertà e obbedienza. Tre dimensioni che, lungi dall'essere retaggi di un passato ormai superato, conservano una forza profetica anche nella società contemporanea.

La castità, ha spiegato, libera il cuore e lo rende capace di una carità più autentica verso Dio e il prossimo. La povertà emancipa dall'attaccamento ai beni materiali e permette di riconoscere con maggiore attenzione i bisogni degli altri, attraverso la sobrietà e la gratuità. L'obbedienza, infine, educa a vivere la libertà non come ricerca del proprio interesse, ma come disponibilità a impegnarsi per il bene dei fratelli, seguendo i progetti di Dio.

«Vivere i voti, e farlo insieme, è dunque essere specchio nel mondo della luce di Dio, come un faro che illumina e orienta il cammino comune», ha affermato Leone XIV. Il Papa ha anche voluto rispondere a quanti potrebbero considerare questi principi lontani dalla sensibilità moderna. «La chiarezza del Vangelo, questi tre voti, i consigli evangelici, sono tanto importanti, anche oggi», ha sottolineato, definendoli un'espressione autenticamente profetica, capace di offrire al mondo un modello diverso di relazioni, responsabilità e condivisione.

L'ultimo grande tema affrontato è stato quello dell'intelligenza artificiale, una trasformazione tecnologica che pone interrogativi sempre più rilevanti anche per la comunità ecclesiale. Leone XIV l'ha definita un nuovo strumento, un dono del Signore dotato di potenzialità ancora in parte sconosciute, sottolineando come il mondo della vita religiosa possa contribuire a comprenderne le opportunità e a orientarne responsabilmente l'utilizzo.

La storia, ha ricordato il Pontefice, dimostra che i consacrati hanno spesso saputo essere protagonisti delle innovazioni, proprio grazie a una solida formazione spirituale, alla carità e all'umiltà di fronte al mistero dell'uomo e del creato. Qualità che permettono di affrontare il nuovo con coraggio, senza perdere prudenza e capacità di discernimento.

Ma il progresso tecnologico non può mai mettere in secondo piano la dignità della persona. È questo il punto centrale della riflessione del Papa: l'intelligenza artificiale può offrire opportunità importanti, ma non deve sostituire la coscienza, la libertà e la responsabilità dell'essere umano. Spetta all'intelligenza umana guidare le innovazioni, stabilirne i limiti e decidere con consapevolezza come utilizzarle.

Un richiamo particolarmente significativo in una stagione nella quale la velocità delle trasformazioni rischia di mettere in secondo piano il valore del discernimento. «Con la loro vita i religiosi ricordano l'importanza e la bellezza della via lenta, impegnativa e sapiente del camminare insieme», ha affermato Leone XIV, indicando nella preghiera, nell'ascolto di Dio e nella comunione fraterna strumenti essenziali per orientare il cambiamento.

La tecnologia, dunque, non deve diventare il criterio ultimo con cui misurare il progresso. Al contrario, deve rimanere al servizio dell'uomo, della sua dignità e del bene comune, senza perdere di vista il rapporto con il creato.

Il messaggio conclusivo del Pontefice va oltre il perimetro delle congregazioni religiose e riguarda l'intera comunità ecclesiale. In un mondo segnato da conflitti, individualismo e trasformazioni sempre più rapide, la vita consacrata è chiamata a offrire una testimonianza credibile di fraternità, sobrietà, ascolto e responsabilità. Non una presenza ancorata nostalgicamente al passato, ma una realtà capace di interpretare il presente e contribuire alla costruzione del futuro.

È questa la sfida indicata da Leone XIV: custodire le radici spirituali senza avere paura del nuovo, mettere la carità al centro delle relazioni e ricordare che nessuna innovazione, per quanto straordinaria, può sostituire il valore insostituibile della persona umana. Perché la missione della vita consacrata, oggi come ieri, resta quella di testimoniare con la propria esistenza una pace che nasce dall'incontro con Cristo e si traduce concretamente nel servizio agli altri.