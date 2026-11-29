Ottant'anni di democrazia non sono soltanto una ricorrenza da celebrare, ma un patrimonio da trasmettere e, soprattutto, un impegno da rinnovare guardando alle generazioni che verranno. È questo il messaggio che Montjovet ha voluto lanciare attraverso le iniziative promosse dall'Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Morena Danna, che ha scelto di trasformare l'anniversario delle prime elezioni comunali a suffragio universale del 1946 in un'occasione di partecipazione, educazione civica e attenzione concreta ai giovani.

Il 24 novembre 2026 il Comune ha celebrato gli 80 anni da quel passaggio fondamentale della storia democratica italiana, ricordando il valore del voto, della libertà e della partecipazione alla vita pubblica. Una giornata che ha avuto come protagonisti anche 23 giovani che hanno raggiunto la maggiore età e ai quali è stata consegnata la Maturità civica.

Non una semplice cerimonia formale, ma un momento pensato per richiamare i ragazzi al significato più profondo dell'ingresso nella comunità degli adulti. Perché diventare maggiorenni significa conquistare nuovi diritti, ma anche assumersi responsabilità, partecipare alle scelte collettive e contribuire alla crescita del territorio in cui si vive.

La sindaca Morena Danna ha voluto rivolgere ai neodiciottenni un messaggio diretto, che rappresenta anche il filo conduttore dell'iniziativa: «Non siate spettatori della vostra comunità, siatene i protagonisti! Partecipate, proponete idee, mettete a disposizione il vostro entusiasmo e sentitevi parte attiva del futuro di Montjovet».

Un invito che assume un significato particolare in un periodo nel quale il coinvolgimento delle nuove generazioni nella vita pubblica rappresenta una delle sfide più importanti per le amministrazioni locali. La partecipazione, infatti, non nasce soltanto nei momenti elettorali, ma si costruisce attraverso occasioni di confronto, responsabilizzazione e coinvolgimento nella quotidianità della comunità.

I 23 ragazzi che hanno ricevuto la Maturità civica sono Berger Michelle, Bettari Pietro, Bottoni Gianluca, Cabral Casanovas Samuel, Cozma Vlad Constantin, Cretier Alessandro, D'Herin Giorgia, Fiorino Alessia, Fogato Alessandro, Konusur Giada, Mazzetti Sharon Stefania, Melchionda Serena, Milliery Caterina, Noro Rachele, Peaquin Yury, Rehman Abdur, Sarteur Bagnod Celine, Sarteur Bagnod Joel, Torres Adrian, Treves Alessio, Treves Kevin Bruno, Veliu Eralb e Ventrice Isabelle.

Ma l'iniziativa dell'Amministrazione comunale non si è fermata al valore simbolico della ricorrenza. A pochi giorni dalla celebrazione, è arrivato un secondo appuntamento che testimonia la volontà di affiancare alle parole opportunità concrete di formazione. Il Comune ha infatti offerto ai neodiciottenni un corso per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), uno strumento fondamentale nelle situazioni di arresto cardiaco improvviso.

Una scelta che amplia il significato stesso della Maturità civica: essere cittadini responsabili significa anche essere preparati ad aiutare gli altri, acquisendo competenze che possono rivelarsi decisive in un'emergenza. Sapere come intervenire, riconoscere una situazione di pericolo e utilizzare correttamente un DAE può contribuire a salvare una vita.

È proprio questo il valore aggiunto dell'iniziativa voluta da Morena Danna: offrire ai giovani non soltanto un riconoscimento per il raggiungimento della maggiore età, ma uno strumento concreto per diventare cittadini più consapevoli e utili alla collettività.

Al corso hanno partecipato Berger Michelle, Bettari Pietro, Bottoni Gianluca, Fogato Alessandro, Milliery Caterina, Noro Rachele, Porceillon Nicole, Sarteur Bagnod Celine, Sarteur Bagnod Joel e Todescato Éloée. A loro la sindaca ha rivolto un ringraziamento particolare per aver accolto con entusiasmo e sensibilità questa opportunità, auspicando che le competenze acquisite possano essere mantenute aggiornate nel tempo.

Il messaggio politico-amministrativo è chiaro: investire sui giovani significa anche metterli nelle condizioni di assumersi responsabilità reali. La cittadinanza non è soltanto appartenenza a un territorio, ma disponibilità a prendersene cura. E imparare a utilizzare un defibrillatore rappresenta una delle espressioni più immediate e concrete di questo principio.

La celebrazione dell'80° anniversario è stata anche l'occasione per ripercorrere la storia istituzionale di Montjovet. Attraverso documenti storici, la scoperta della targa commemorativa fornita dal CELVA e il ricordo degli amministratori che negli anni hanno guidato il Comune, la comunità ha potuto rendere omaggio a chi ha contribuito alla costruzione della sua storia amministrativa e democratica.

Un riconoscimento che guarda al passato senza nostalgia, ma con la consapevolezza che le istituzioni locali sono il risultato di un impegno collettivo, portato avanti da generazioni di amministratori e cittadini. Un patrimonio che va custodito e trasmesso, soprattutto in un territorio come quello valdostano, dove il Comune rappresenta un presidio fondamentale di prossimità, identità e partecipazione.

La sindaca Morena Danna ha voluto ringraziare il CELVA, l'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Châtillon-Saint-Vincent, l'AVIS di Châtillon, Federico Longhi, protagonista del momento musicale, e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione della cerimonia.

Nel suo messaggio conclusivo, Danna ha sintetizzato il significato delle due iniziative con parole che legano idealmente la memoria storica alla responsabilità verso il futuro: «Ottant'anni di democrazia ci ricordano da dove veniamo, i nostri giovani ci aiutano a guardare al futuro. Credo che una comunità cresca davvero quando sa custodire la propria storia e, allo stesso tempo, investire nelle nuove generazioni».

E ai ragazzi ha rivolto un ultimo augurio: «Abbiate sempre voglia di partecipare, di mettervi in gioco e di prendervi cura degli altri. Il futuro di Montjovet appartiene anche a voi!».

Un messaggio che va oltre la celebrazione di un anniversario. Perché una democrazia locale resta viva quando riesce a coinvolgere chi ne raccoglierà il testimone. E a Montjovet gli 80 anni dalle prime elezioni a suffragio universale sono diventati l'occasione per ricordare che il futuro di una comunità si costruisce anche attraverso la partecipazione, la formazione e la capacità di prendersi cura gli uni degli altri.