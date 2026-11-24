Trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, attenzione alle strutture sportive cittadine e risposte concrete alle situazioni di marginalità. Sono stati questi alcuni dei temi che hanno caratterizzato la seduta del 24 novembre 2026 del Consiglio comunale di Aosta, dove il confronto si è sviluppato attorno a tre mozioni presentate dal gruppo La Renaissance Valdôtaine. Questioni diverse, ma accomunate da un interrogativo di fondo: quanto sono adeguati gli strumenti di controllo, programmazione e intervento messi in campo dall’Amministrazione per rispondere alle esigenze della città?

Il primo terreno di confronto ha riguardato l’Azienda Pubblici Servizi (APS) e, in particolare, la trasparenza dei suoi conti e delle procedure relative agli incarichi esterni. Il consigliere Giovanni Girardini ha portato all’attenzione dell’aula l’aumento degli importi pubblicati nella sezione dedicata alle consulenze, chiedendo chiarimenti anche sulle spese per la formazione del personale, sulla selezione di una figura amministrativa e sul risultato economico del bilancio 2025.

Una richiesta che punta soprattutto a rendere più leggibili i dati relativi alla gestione di una società pubblica, affinché i cittadini e i rappresentanti istituzionali possano distinguere con precisione gli importi complessivi degli incarichi dalle somme effettivamente imputabili ai singoli esercizi finanziari.

Nella sua risposta, il sindaco Raffaele Rocco ha precisato che le cifre riportate sul portale della trasparenza non corrispondono necessariamente alle spese sostenute in un determinato anno. Una parte degli affidamenti, infatti, riguarda consulenze e servizi pluriennali, il cui importo complessivo viene pubblicato senza evidenziare immediatamente la quota di competenza del singolo esercizio.

«La rappresentazione pubblicata sul portale della trasparenza può risultare fuorviante, se non si entra nel dettaglio dei singoli affidamenti, perché riporta spesso l’importo complessivo di consulenze e servizi che si sviluppano su più annualità anziché la quota di competenza del singolo esercizio», ha spiegato il primo cittadino.

Proprio per superare questa difficoltà interpretativa, Rocco ha ribadito l’impegno, già assunto in Quinta Commissione, a chiedere ad APS un quadro dettagliato degli incarichi, da sottoporre successivamente all’esame della Commissione stessa. Un passaggio che potrebbe consentire ai consiglieri di disporre di informazioni più puntuali e di esercitare un controllo maggiormente documentato.

Il sindaco ha inoltre escluso, sulla base dei dati di bilancio, che nel 2025 si sia verificata un'esplosione delle consulenze, precisando che una parte degli incarichi è collegata agli approfondimenti e alle attività relative al forno crematorio. Sul fronte della formazione del personale, ha riferito che l'azienda si sta attivando per recuperare le somme dovute da un dipendente che aveva beneficiato di un percorso formativo prima di rassegnare le dimissioni anticipate, in applicazione degli accordi sottoscritti.

Il nodo, dunque, non riguarda soltanto l'entità delle consulenze, ma soprattutto la possibilità di conoscere con chiarezza come vengono distribuiti gli incarichi, a quali esigenze rispondono e quale sia il loro effettivo impatto economico sui bilanci annuali. La mozione di Girardini è stata respinta con 7 voti favorevoli e 17 astensioni. Resta però sul tavolo l'impegno dell'Amministrazione a ottenere una documentazione più analitica, un elemento che potrà essere verificato nei prossimi passaggi in Commissione.

Dal controllo della gestione economica di una società pubblica si è passati a un altro tema che tocca direttamente la vita delle associazioni e di numerose famiglie aostane: la disponibilità e le condizioni degli impianti sportivi comunali. Anche in questo caso è stato Girardini a presentare una mozione, concentrando l'attenzione sulla situazione del campo sportivo Dal Monte e sulla decisione del CGC Aosta di trasferire a Montjovet le gare ufficiali della prima squadra.

Alla base della scelta, secondo quanto richiamato dal consigliere, vi sarebbero le condizioni del terreno di gioco, la provvisorietà delle concessioni e le difficoltà incontrate nella programmazione delle attività. Da qui la richiesta di garantire impianti adeguati e sicuri, insieme a criteri trasparenti ed equi nell'assegnazione degli spazi, affinché tutte le società possano organizzare con sufficiente certezza la propria stagione sportiva.

L'assessora all'Istruzione, Sport e Benessere Alina Sapinet (nella foto) ha ricostruito gli interventi effettuati dal Comune e il percorso seguito per l'assegnazione degli spazi nella stagione 2026/2027. Nel corso dell'estate il personale comunale ha eseguito lavori di manutenzione ordinaria, tra cui concimazione, semina e riporto di terra. Interventi che hanno consentito di occuparsi del mantenimento del campo, ma che, come ha riconosciuto la stessa assessora, non possono sostituire opere straordinarie necessarie a migliorarne in maniera significativa le condizioni.

Per queste ultime bisognerà attendere il 2027, quando è prevista la programmazione di interventi più consistenti. Nel frattempo, l'Amministrazione si è detta disponibile ad approfondire anche una revisione delle tempistiche delle concessioni, valutando la possibilità di predisporre avvisi distinti per i campi sportivi e per le palestre, in modo da tenere conto delle differenti esigenze organizzative.

«Riconosciamo il valore dello sport come strumento di aggregazione, educazione e crescita, in particolare per le giovani generazioni, e consideriamo le società sportive una componente importante del tessuto sociale cittadino», ha affermato Sapinet, ribadendo la volontà di garantire l'accesso agli impianti comunali secondo criteri di trasparenza, equità e sicurezza.

La discussione si è però allargata anche alla distribuzione degli spazi tra le diverse realtà calcistiche cittadine. Forza Italia ha presentato un emendamento per estendere il riferimento contenuto nella mozione al solo CGC Aosta a tutte le società calcistiche della città. La proposta non è stata accolta dal gruppo proponente, mantenendo così il confronto concentrato sulla situazione specifica della società e del campo Dal Monte.

L'assessora ha precisato che gli impianti comunali vengono utilizzati da diverse società durante la settimana e che la programmazione deve necessariamente considerare le condizioni dei terreni in erba naturale, che hanno bisogno di periodi di riposo per essere preservati, oltre alla disponibilità degli spogliatoi e dei servizi di pulizia. Ha inoltre assicurato che nessuna società è rimasta senza impianti e che il CGC Aosta continua a utilizzare le strutture comunali per gli allenamenti e per le attività ufficiali del settore giovanile.

Anche in questo caso, tuttavia, il confronto ha evidenziato una questione che va oltre la singola vicenda: la necessità di conciliare la disponibilità limitata delle strutture con le esigenze di società che svolgono un ruolo importante nella promozione dello sport, soprattutto tra i più giovani. La programmazione delle concessioni e la qualità degli impianti diventano quindi due aspetti strettamente collegati, sui quali sarà necessario misurare la capacità dell'Amministrazione di dare seguito agli impegni annunciati.

La mozione è stata respinta con 6 voti favorevoli, il voto contrario del consigliere Mehmeti di Forza Italia e 17 astensioni, tra cui quella del consigliere Chuc, sempre di Forza Italia.

Il terzo argomento affrontato dal Consiglio ha riguardato una delle questioni sociali più delicate per il capoluogo: le condizioni delle persone senza fissa dimora e la capacità della rete territoriale di garantire accoglienza, assistenza e percorsi di reinserimento, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione invernale.

A sollevare il tema è stata la consigliera Cristina Dattola, sempre del gruppo La Renaissance Valdôtaine, attraverso una mozione che proponeva l'istituzione di uno sportello comunale di informazione e primo contatto. La struttura avrebbe potuto trovare collocazione presso il polo dei servizi di via Stévenin o in un'altra zona centrale della città, con il compito di orientare le persone senza dimora verso le opportunità di accoglienza e assistenza disponibili sul territorio.

La proposta non si limitava alla creazione di un nuovo punto di riferimento. Tra le richieste figuravano anche un protocollo operativo per affrontare le situazioni in cui i posti nelle strutture risultino esauriti, il rafforzamento dei percorsi di assistenza sociale e sanitaria, il monitoraggio del fenomeno e l'istituzione di un tavolo di coordinamento tra Comune, Regione e Terzo settore.

Un'impostazione che punta a rendere più strutturata la risposta pubblica, superando la gestione delle singole emergenze attraverso una collaborazione stabile tra i soggetti che quotidianamente entrano in contatto con le persone in condizioni di maggiore fragilità.

L'assessore alle Politiche sociali, ai Presìdi di comunità e alla Coesione Marco Gheller ha richiamato il sistema di accoglienza già presente ad Aosta, che comprende il dormitorio di competenza regionale e i servizi messi a disposizione dalla Caritas. L'Amministrazione, ha spiegato, intende rafforzare questa rete attraverso gli investimenti previsti nei prossimi mesi e una maggiore collaborazione con le associazioni del territorio.

«Come Amministrazione vogliamo migliorare le risposte ai bisogni delle persone senza dimora, non soltanto nelle situazioni di emergenza, ma anche costruendo percorsi di accompagnamento che consentano loro di uscire dalle condizioni di marginalità», ha dichiarato Gheller (nella foto), sottolineando l'importanza del lavoro condiviso con la Regione, il Punto unico di accesso (PUA) e le realtà del Terzo settore.

La linea indicata dall'assessore è quindi quella di valorizzare i servizi esistenti e rafforzare il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, con l'obiettivo di garantire non soltanto un'accoglienza immediata, ma anche percorsi capaci di accompagnare le persone verso condizioni di maggiore autonomia.

Rimane tuttavia centrale la questione della capacità di risposta nei momenti di maggiore pressione, quando i posti disponibili possono non essere sufficienti e diventa necessario individuare soluzioni alternative. È proprio su questo aspetto che la proposta di un protocollo condiviso avrebbe potuto rappresentare uno strumento operativo per definire responsabilità e modalità di intervento.

La mozione di Dattola è stata respinta con 5 voti favorevoli, espressi da Cipollone, Dattola, Foletto, Mehmeti e Viglino, e 15 astensioni.

Tre discussioni, dunque, che hanno attraversato ambiti molto diversi dell'attività comunale, ma che hanno restituito un quadro significativo delle questioni aperte ad Aosta. Dalla necessità di rendere più comprensibili i dati economici di APS alla qualità degli impianti sportivi, fino alla costruzione di una rete di accoglienza più efficace per le persone senza dimora, il filo conduttore resta quello della capacità dell'Amministrazione di trasformare gli impegni e le disponibilità dichiarate in risultati concreti.

Le tre mozioni sono state tutte respinte, anche se con esiti di voto differenti e con una prevalenza di astensioni. Un dato politico che segnala come le proposte presentate non abbiano raccolto una maggioranza favorevole, pur avendo portato in aula questioni sulle quali la stessa Amministrazione ha riconosciuto la necessità di ulteriori approfondimenti e interventi.

Adesso la verifica si sposta sul terreno dei fatti: il quadro dettagliato delle consulenze APS, gli interventi annunciati per il campo Dal Monte nel 2027, la revisione delle concessioni sportive e il rafforzamento dei servizi per le persone senza dimora. Sarà soprattutto la capacità di dare seguito a questi impegni a misurare l'efficacia delle risposte fornite in Consiglio comunale.