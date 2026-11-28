Tre giorni di incontri, approfondimenti e confronto istituzionale per discutere delle sfide che attendono i Comuni italiani. Anche la Valle d’Aosta ha partecipato alla 43ª Assemblea annuale dell’ANCI, svoltasi a Verona dal 25 al 27 novembre 2026, con una delegazione di sindaci e amministratori coordinata dal CELVA. Un’occasione per rappresentare le peculiarità di una regione caratterizzata da Comuni spesso di piccole dimensioni, ma da un sistema di autonomie locali che riveste un ruolo centrale nel rapporto tra amministrazioni comunali e Regione.

La giornata inaugurale, coincisa con il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha dedicato particolare attenzione al ruolo delle istituzioni nella promozione della cultura del rispetto e nella prevenzione della violenza di genere. Sul tema è intervenuta la sindaca di Perugia, nella sua veste di delegata ANCI alle Pari opportunità, richiamando la responsabilità delle comunità locali e delle amministrazioni nella costruzione di una cultura fondata sul rispetto.

Alla cerimonia di apertura ha preso parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha sottolineato il valore dei Comuni come presìdi fondamentali di democrazia, prossimità e partecipazione. Un richiamo al ruolo degli enti locali nella coesione sociale, nell'attuazione dei diritti e nello sviluppo equilibrato dei territori.

La Valle d'Aosta è stata protagonista anche nella seconda giornata, durante un panel dedicato ai Consigli delle Autonomie Locali (CAL) e alla loro funzione all'interno del sistema istituzionale italiano. A rappresentare l'esperienza valdostana è stata Wanda Chapellu, sindaca di Verrayes e componente del Comitato esecutivo del CPEL.

Nel suo intervento ha illustrato il modello di collaborazione sviluppato attraverso CPEL e CELVA, soffermandosi sul dialogo con il legislatore regionale e sulla capacità degli organismi di rappresentanza degli enti locali di raccogliere le istanze dei Comuni e contribuire alla definizione delle politiche regionali.

Un passaggio che ha permesso di portare all'attenzione nazionale le caratteristiche del sistema valdostano: una realtà composta da amministrazioni spesso di dimensioni contenute, appartenenti a una delle Regioni più piccole d'Italia, ma fortemente radicate nei rispettivi territori e fondamentali per garantire la tenuta delle comunità.

Il confronto si è inserito anche nella riflessione legata all'ottantesimo anniversario della Repubblica, ricorrenza che assume un significato particolare per numerosi Comuni italiani. Nel corso dell'intervento è stato infatti ricordato come ricorrano gli ottant'anni dalla ricostituzione di molte amministrazioni comunali, dopo la loro soppressione durante il regime fascista.

Accanto ai momenti istituzionali, l'Assemblea è stata un'occasione di lavoro per il CELVA, che ha incontrato le altre ANCI regionali con l'obiettivo di individuare le priorità sulle quali costruire nuovi servizi da mettere a disposizione dei Comuni nel 2027. Dal confronto sono emersi tre ambiti considerati strategici per le future attività progettuali: sociale, comunicazione e rapporti istituzionali. Settori sui quali le strutture di supporto agli enti locali intendono sviluppare strumenti e iniziative capaci di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze degli amministratori e delle comunità.

Un altro momento di confronto ha riguardato la Carta di Amalfi, il patto sottoscritto dai Comuni ad alta vocazione turistica per promuovere una gestione dei flussi più sostenibile, programmata e sicura. L'obiettivo è trovare un equilibrio tra la tutela dell'attrattività delle destinazioni turistiche e la qualità della vita dei residenti, soprattutto nei territori maggiormente esposti alla pressione dei visitatori. All'incontro ha partecipato il sindaco di Courmayeur, Roberto Rota, portando anche l'esperienza di una località valdostana nella quale il turismo rappresenta un elemento centrale della vita economica e sociale.

I lavori si sono conclusi venerdì 27 novembre con l'intervento del presidente nazionale dell'ANCI e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha rivolto un saluto ai sindaci e ai partecipanti, ringraziandoli per il contributo offerto alle giornate di approfondimento.

La delegazione valdostana, coordinata dal CELVA, era composta da Alex Micheletto, sindaco di Hône e presidente del CELVA; Ronny Borbey, sindaco di Charvensod e consigliere del CELVA; Wanda Chapellu, sindaca di Verrayes e consigliere del CELVA; Valeria Fadda, vicesindaco di Aosta; Nicole Chatrian, sindaca di Antey-Saint-André; Michel Savin, sindaco di Challand-Saint-Victor; Monica Cretier, sindaca di Champdepraz; Roberto Rota, sindaco di Courmayeur; Matteo Bosonin, sindaco di Donnas; Alessandro Girod, sindaco di Gressoney-La-Trinité; Stefano Belli, sindaco di Jovençan; Mauro Duroux, sindaco di La Magdeleine; Mathieu Ferraris, sindaco di La Thuile; Camillo Rosset, sindaco di Nus; Fabrizio Bertholin, sindaco di Quart; Firmino Thérisod, sindaco di Rhêmes-Notre-Dame; Alessio Desandré, sindaco di Saint-Oyen; e Alberto Ciabattoni, sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses.

La partecipazione all'Assemblea ANCI ha rappresentato dunque un'occasione per portare a livello nazionale la voce dei Comuni valdostani, valorizzando un modello di autonomia locale fondato sulla collaborazione tra amministrazioni comunali e istituzioni regionali. Un confronto che guarda anche alle prossime sfide, dalla gestione dei servizi alla comunicazione istituzionale, fino alla sostenibilità del turismo, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dei Comuni come primo punto di riferimento per cittadini e territori.