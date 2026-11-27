La montagna non è soltanto un luogo da raggiungere, ma un territorio da vivere, conoscere e attraversare con rispetto. E proprio dalla capacità di immaginare nuove forme di accessibilità, conciliando tutela ambientale, turismo e mobilità sostenibile, passa una parte importante del futuro delle nostre vallate. È in questa prospettiva che si inserisce il provvedimento approvato venerdì 27 novembre dalla Giunta regionale, che mette a disposizione del Comune di Valsavarenche fino a 184 mila euro per approfondire la fattibilità di un collegamento ciclo-pedonale al Colle del Nivolet.

Si tratta di un primo passaggio, ma significativo, per un'idea che potrebbe aprire nuove prospettive nella connessione tra territori montani, valorizzando un'area di straordinario interesse paesaggistico e naturalistico. Prima di immaginare la realizzazione dell'opera, occorre infatti disporre di tutti gli elementi tecnici necessari per valutarne concretamente la fattibilità, le caratteristiche e la compatibilità con un ambiente alpino particolarmente delicato.

La scelta della Regione va proprio in questa direzione: sostenere il Comune nella fase preliminare, mettendolo nelle condizioni di acquisire la documentazione indispensabile per compiere una valutazione approfondita. Una visione che guarda oltre il singolo intervento e considera la mobilità dolce come una possibile opportunità per ripensare il rapporto tra accessibilità turistica e tutela del territorio.

L'assessore Laurent Viérin (nella foto) sottolinea il significato dell'iniziativa: «Con questo provvedimento sosteniamo il Comune di Valsavarenche in un percorso di approfondimento tecnico che consentirà di valutare concretamente la possibilità di realizzare un collegamento ciclo-pedonale al Colle del Nivolet».

Un passaggio che evidenzia anche la prospettiva di lungo periodo alla base dell'intervento. «È un intervento importante, destinato a verificare la fattibilità e a creare le condizioni per sviluppare una nuova prospettiva di connessione tra territori e comunità montane», aggiunge l'assessore.

La lungimiranza dell'impostazione sta proprio nel non considerare la mobilità sostenibile soltanto come una questione di infrastrutture, ma come uno strumento di valorizzazione complessiva delle aree alpine. «Intendiamo agevolare soluzioni di mobilità sostenibile, capaci di valorizzare le aree montane, favorire forme di collegamento a basso impatto ambientale e promuovere una fruizione del territorio rispettosa delle sue peculiarità», conclude Viérin.

Dal punto di vista finanziario, il contributo straordinario potrà coprire fino al 100% delle spese ammissibili sostenute dal Comune per l'acquisizione della documentazione tecnica necessaria. La misura è coerente con le linee di intervento del Piano regionale dei trasporti e rappresenta dunque un sostegno concreto alla fase di studio e progettazione.

Naturalmente, siamo ancora nella fase degli approfondimenti e non in quella della realizzazione dell'opera. Ma è proprio da qui che può prendere forma una prospettiva nuova: rendere sempre più accessibili i territori di montagna attraverso modalità di spostamento alternative, capaci di valorizzarne le peculiarità senza snaturarne l'identità ambientale.

Il provvedimento approvato dalla Giunta regionale sarà ora trasmesso al Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) per il parere di competenza. Un ulteriore passaggio istituzionale prima di procedere con il percorso amministrativo.

Per Valsavarenche e per il territorio del Nivolet si apre così una fase di studio che potrebbe contribuire a delineare nuove opportunità di collegamento e fruizione turistica. Perché la sfida della montagna del futuro passa anche dalla capacità di renderla accessibile in modo intelligente, sostenibile e rispettoso del suo patrimonio naturale.