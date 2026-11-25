A Charvensod la memoria della storia comunale trova spazio anche sulle pareti di uno degli edifici più significativi del paese. Martedì 24 novembre, sull’antico municipio, oggi Casa delle associazioni, sono state svelate due targhe che riportano alla luce un passaggio importante della storia valdostana: la ricostituzione del Comune dopo la soppressione durante il regime fascista e le prime elezioni comunali a suffragio universale del 1946.

Un’iniziativa che ha coinvolto contemporaneamente tutti i Comuni valdostani, nell’ambito del progetto “80 anni in Comune – L'héritage de la mémoire, la valeur de l'identité”, promosso dal Celva in occasione dell’ottantesimo anniversario della Resistenza, della Liberazione e dell’Autonomia. Per Charvensod, la cerimonia ha rappresentato anche una nuova tappa delle celebrazioni per gli 80 anni dalla ricostituzione del Comune, avviate lo scorso 30 aprile.

Alla presenza dei consiglieri comunali e dei rappresentanti delle associazioni, accompagnati dai canti della cantoria parrocchiale, sono intervenuti la presidente del Consiglio comunale Lucrezia Mammoliti e il sindaco Ronny Borbey. Nel corso della commemorazione sono stati letti alcuni documenti originali messi a disposizione dal Celva: gli articoli del decreto luogotenenziale 545 del 7 settembre 1945, dedicati all'ordinamento dei Comuni, e la deliberazione del Consiglio della Valle del 29 aprile 1946, con la quale venne decisa la ricostituzione di Charvensod insieme ad altre tredici realtà comunali.

La vicenda affonda le proprie radici nel 16 febbraio 1928, quando il Comune di Charvensod venne soppresso e aggregato ad Aosta. Fu il decreto luogotenenziale del 1945 a restituire al Consiglio della Valle la possibilità di ripristinare i Comuni cancellati dal regime fascista. A Charvensod la richiesta di ricostituzione raccolse 329 firme su 633 elettori. Il 29 aprile 1946 arrivò la deliberazione del Consiglio della Valle, mentre il giorno successivo la ricostituzione divenne effettiva con il decreto del presidente Federico Chabod.

La prima targa, realizzata dal Celva e scritta in lingua francese, ricorda proprio questo percorso e il valore delle prime elezioni democratiche, alle quali il 24 novembre 1946 presero parte 426 elettori. Un appuntamento che la targa definisce «un geste concret, témoignage d'éducation politique, de respect et de maturité démocratique», sottolineando il significato politico e civile di quella partecipazione.

Accanto alla targa commemorativa, l'amministrazione comunale ne ha collocata una seconda dedicata alla storia dell'edificio. Il palazzo fu sede municipale fino alla soppressione del Comune nel 1928 e tornò a ospitare gli uffici comunali dal 1946 al 1965. In quell'anno il municipio si trasferì nell'attuale sede, costruita nel 1952 per accogliere le scuole. Dopo una ristrutturazione nel 1989, l'edificio storico ospitò la Biblioteca comunale fino al 2012. Oggi è la Casa delle associazioni, mantenendo così la propria funzione di spazio pubblico e di riferimento per la comunità, «continuando a essere luogo di incontro, partecipazione e vita comunitaria».

La cerimonia ha avuto anche un momento dedicato alle nuove generazioni. Ai ragazzi e alle ragazze che hanno raggiunto la maggiore età ed erano presenti all'iniziativa sono state consegnate le maturità civiche: Rhémy Bollon, Elisa Lucianaz, Vanessa Ferrari, Sophie Fragno, Greta Quaranta, Claudine Rollet, Leonardo Scali, Sofia Susanna, Stefano Tillier ed Emanuele Villa.

Le celebrazioni proseguono anche all'interno del municipio, dove è allestita la mostra “80 anni in Comune”, dedicata alla ricostituzione dell'ente comunale e alle prime elezioni del 24 novembre 1946. Un'occasione per ripercorrere una pagina fondamentale della storia di Charvensod e ricordare come la ricostituzione delle autonomie comunali sia stata il risultato di una precisa volontà popolare, espressa attraverso la partecipazione e il voto.