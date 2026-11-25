Il Consiglio comunale di Courmayeur, riunito martedì 24 novembre 2026 nella sala consiliare del Municipio, ha affrontato una seduta articolata in 15 punti all’ordine del giorno, con alcune decisioni di rilievo per la gestione finanziaria, gli investimenti pubblici e l’organizzazione dei servizi sul territorio. Tra i provvedimenti più significativi spicca la quarta variazione al bilancio di previsione 2026-2028, che incrementa le risorse del 2026 di 2,185 milioni di euro, portando il bilancio complessivo a quasi 43 milioni. Una manovra sostenuta in larga parte da contributi esterni e destinata soprattutto a infrastrutture, viabilità, manutenzioni e impianti sportivi.

A illustrare la variazione è stato il vicesindaco Federico Perrin, che ha evidenziato come circa 1,7 milioni di euro provengano da contributi esterni, tra Regione, Unité e Tunnel del Monte Bianco. In particolare, dalla Regione Valle d’Aosta arrivano 1,5 milioni di euro, destinati a diversi interventi. La quota più consistente riguarda la viabilità, con circa 930 mila euro per il portale della Val Ferret, il ponte sul Rochefort, gli asfalti e i lavori previsti all'incrocio di La Palud. A questi si aggiungono 600 mila euro per la manutenzione straordinaria del canale Menaresse, 227 mila euro per le scuole, in particolare per il tetto della scuola media e la cucina della refezione, e oltre 180 mila euro per le tribune del campo sportivo.

Particolare attenzione è stata riservata al ponte di Rochefort, il cui costo previsto ammonta a 916.213,21 euro. L'opera era già parzialmente finanziata con risorse comunali per 322.156 euro. La nuova disponibilità di contributi consente di completare la copertura finanziaria e di destinare ad altri investimenti, soprattutto agli interventi sugli asfalti, la parte delle risorse regionali rimasta libera. Perrin ha sottolineato la capacità dell'Amministrazione di trasformare i finanziamenti esterni in opere concrete sul territorio. Il sindaco Rota ha richiamato il lavoro di confronto con la Regione e con gli altri enti, che ha permesso di ottenere risorse importanti per la Val Ferret e per gli altri interventi a beneficio della comunità.

Sul fronte sportivo, il consigliere Matteo Dooms ha ricordato i tre interventi previsti: 131 mila euro per le tribune del campo sportivo, con l'obiettivo di migliorarne sicurezza e decoro, 30 mila euro per l'evento del Polo e 51 mila euro di rimborso regionale per gli interventi al Forum Sport Center. Anche la consigliera Nicole Passino ha evidenziato l'importanza degli investimenti in Val Ferret, sia per il completamento del finanziamento del tratto di Rochefort sia per il sistema di controllo degli accessi e il nuovo portale. Un'infrastruttura che, nelle intenzioni dell'Amministrazione, dovrà avere anche una funzione di comunicazione e informazione sulla sicurezza, soprattutto in occasione delle chiusure della valle per situazioni di rischio o emergenza.

Un'altra decisione economicamente rilevante riguarda l'imposta di soggiorno. Il Consiglio ha approvato le nuove tariffe che entreranno in vigore dal 1° maggio 2027. Fino al 30 aprile 2027 resteranno applicati gli importi attuali. Il vicesindaco Perrin ha spiegato che l'aumento è finalizzato a garantire standard qualitativi adeguati nell'offerta turistica, nel decoro urbano, nella promozione della località e nella gestione dei servizi legati ai flussi di visitatori. Le maggiori entrate saranno destinate al potenziamento dell'accoglienza e dell'informazione turistica, alla mobilità, alla manutenzione della rete sentieristica e degli spazi pubblici e alla promozione territoriale.

Il maggior gettito stimato, sulla base delle presenze registrate nel 2025, sarà di circa 140 mila euro nel 2027 e di 280 mila euro annui negli esercizi successivi. Perrin ha definito l'intervento un aumento misurato, precisando che le categorie più piccole non subiranno variazioni, mentre per gli alberghi a 4 e 5 stelle l'imposta crescerà di 1 euro per notte. Confermate le esenzioni per i residenti in Valle d'Aosta, le persone con disabilità, i minori di 15 anni e le scolaresche. Il vicesindaco ha inoltre ricordato che la scelta è stata concordata con gli altri principali Comuni turistici nell'ambito della Consulta, sottolineando come le tariffe di Courmayeur restino contenute rispetto ad altre località turistiche in rapporto ai servizi offerti.

Nessun aumento, invece, per l'IMU. Il Consiglio ha approvato le aliquote per il 2027, confermando quelle attualmente in vigore. «La scelta è stata di non porre in essere nessun aumento», ha spiegato Perrin, ricordando che le aliquote comunali restano contenute e, in diversi casi, inferiori a quella base prevista dalla normativa nazionale. Il sindaco Rota ha tuttavia evidenziato il peso del contributo che il Comune dovrà versare allo Stato: un extragettito di 3,7 milioni di euro destinato al concorso al risanamento dei conti pubblici. Una somma significativa che, secondo il primo cittadino, avrebbe potuto essere utilizzata per ulteriori investimenti senza ricorrere all'indebitamento.

Confermate anche le tariffe del Canone unico patrimoniale e del canone mercatale per il 2027, senza modifiche rispetto agli importi attuali. Stessa impostazione per i servizi a domanda individuale: non aumentano le tariffe della mensa scolastica, che continuano a essere calcolate sulla base dell'ISEE, quelle per la celebrazione di matrimoni e unioni civili e i rimborsi per l'utilizzo delle palestre scolastiche. Rimangono invariate anche le tariffe del Palazzetto e gli altri servizi gestiti in concessione dal CSC, con la conferma delle agevolazioni e degli sconti per i residenti. Il tasso di copertura dei costi dei servizi scende al 62,20%, segno che il Comune si farà carico di una quota maggiore della spesa per mantenere invariate le tariffe a carico delle famiglie e della comunità.

Sono state approvate anche le tariffe dei parcometri, delle autorimesse comunali e dei parcheggi delle valli Ferret e Veny, con decorrenza 1° dicembre 2026. Per il piazzale Funivie Val Veny è previsto un adeguamento alle altre zone blu del territorio. Resta confermata la riduzione del 50% per residenti e lavoratori a Courmayeur. La novità riguarda la nuova zona blu dietro il Forum Sport Center, che sarà a pagamento dal 1° dicembre al 15 aprile. La tariffa sarà di 2,50 euro all'ora, 8 euro per quattro ore e 15 euro per l'intera giornata, con la consueta riduzione del 50% per i residenti.

Sul versante delle opere pubbliche, l'Assemblea ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria del bar-ristorante La Remisa, presso l'autostazione di Piazzale Monte Bianco. L'investimento complessivo ammonta a 485.175 euro IVA inclusa. Il progetto prevede un intervento articolato che comprende la sostituzione dei serramenti con elementi ad alta efficienza termica, la redistribuzione degli spazi interni, il completamento dell'impermeabilizzazione del terrazzo, la sistemazione delle pavimentazioni e la realizzazione di un servizio igienico accessibile. Sono inoltre previsti una rampa per superare le barriere architettoniche esterne, il rinnovamento del controsoffitto, il rifacimento degli impianti idrico-sanitario, di riscaldamento ed elettrico, la sostituzione dell'illuminazione e l'installazione di un impianto di climatizzazione. L'assessore Alberto Motta ha precisato che, vista la complessità dell'intervento, i lavori potrebbero essere realizzati anche in più lotti.

Sempre in ambito urbanistico e infrastrutturale, il Consiglio ha approvato la sdemanializzazione di una porzione del sottosuolo di una strada comunale in Strada Regionale, nell'ambito dell'intervento legato alla realizzazione di una struttura ricettiva e di un parcheggio pubblico. Il provvedimento consente di acquisire la porzione al patrimonio disponibile comunale e di dare piena attuazione agli accordi previsti dalla convenzione con Castello SGR S.p.A.. L'intesa prevede la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie per realizzare un marciapiede lungo la strada regionale, completo di illuminazione pubblica, e per ricollocare i quattro molok già realizzati dall'Amministrazione comunale all'interno dell'area interessata dal progetto. In considerazione delle dimensioni limitate del lotto privato, che non consentono di realizzare tutti i posti auto previsti, il Comune si impegna a cedere gratuitamente alla società il diritto di proprietà del solo sottosuolo comunale interessato dall'intervento, permettendo così di arrivare ai complessivi 93 posti auto da asservire all'uso pubblico.

Approvato anche l'aggiornamento dello schema di convenzione relativo all'edilizia convenzionata residenziale e alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. La modifica riguarda l'accordo con la Cooperativa Edilizia Economica Popolare Courmayeur a.r.l. e interviene sulla convenzione già approvata dal Consiglio comunale il 15 maggio 2026. Dopo ulteriori approfondimenti tecnico-giuridici, il nuovo testo chiarisce che, una volta versato il corrispettivo previsto per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, vengono meno anche gli obblighi e le limitazioni contenuti negli articoli 13 e 14 della convenzione originaria del 18 luglio 1995, in quanto collegati al precedente regime del diritto di superficie.

Tra i provvedimenti approvati figurano inoltre le nuove integrazioni al Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni, illustrato dal vicesindaco Federico Perrin. Il documento, composto da 28 articoli, aggiorna il piano approvato nel 2016 e modificato nel 2022, intervenendo soprattutto su alcune criticità emerse nel comprensorio sciistico e nella disciplina dei dehors. Le nuove disposizioni introducono regole specifiche per l'esposizione dei marchi commerciali sulle facciate degli edifici destinati ad attività commerciali, ricettive e di somministrazione nel comprensorio sciistico, stabilendo limiti dimensionali e condizioni di installazione. Per i dehors autorizzati viene invece prevista la possibilità di esporre anche marchi di soggetti terzi, previa sottoscrizione di un accordo con l'Amministrazione e nel rispetto delle condizioni previste per l'utilizzo del marchio territoriale «Courmayeur Mont Blanc». Per adeguarsi alle nuove disposizioni, il termine fissato per la presentazione delle istanze di autorizzazione e la regolarizzazione degli impianti pubblicitari esistenti è il 30 giugno 2027.

Un passaggio significativo della seduta ha riguardato anche la cultura e la valorizzazione del patrimonio storico. Il Consiglio ha approvato la convenzione con l'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d'Aosta (Istoreco VdA) per la conservazione, la messa in sicurezza e la fruizione del Fondo «Centro Detto Dalmastro per lo studio dei movimenti di Liberazione». Si tratta di un patrimonio di circa 7.000 volumi, custodito nella sala storica della Biblioteca comunale, che entrerà nel catalogo dell'Istituto attraverso il sistema informatico Clavis. I libri resteranno fisicamente a Courmayeur, ma diventeranno rintracciabili e consultabili da studiosi, studenti e appassionati. Il Comune contribuirà, a partire dal 2027, con circa 700 euro alle spese informatiche necessarie per la catalogazione. L'accordo conclude un percorso avviato nel 2024, con il riordino, l'inventario e la revisione del patrimonio librario. L'assessora alla Cultura Alessia Di Addario ha sottolineato il valore dell'iniziativa, mentre la consigliera Sauvage Rolla, presidente della Commissione della Biblioteca, ha ricordato che il fondo era rimasto sostanzialmente non consultabile da oltre 35 anni. La sua catalogazione permetterà finalmente di restituire alla comunità un patrimonio importante per la conoscenza della storia della Liberazione.

In apertura dei lavori era stato approvato anche il nuovo regolamento comunale per la concessione del patrocinio. Si tratta del primo documento organico dedicato a questa materia, che definisce le iniziative ammissibili e quelle escluse, le modalità di istruttoria, gli obblighi dei beneficiari e le condizioni di utilizzo dei segni distintivi. L'assessore al Turismo Simone Casale Brunet ha spiegato che il patrocinio rappresenta un riconoscimento morale da parte dell'Amministrazione e non comporta oneri economici per l'ente. Al regolamento seguirà un vademecum destinato agli organizzatori di eventi sul territorio, con indicazioni pratiche e linee guida che, come precisato dall'assessore, non intendono introdurre nuovi vincoli burocratici.

A chiudere la seduta sono state le comunicazioni del sindaco Rota, che ha confermato l'apertura della stagione sciistica per sabato 28 novembre 2026. La nuova stagione si presenta con importanti novità infrastrutturali e tecnologiche, a partire dalle due nuove telecabine a 10 posti. Il primo cittadino ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie e dal presidente facente funzione e direttore Luca Rossi. Rota ha infine ricordato gli appuntamenti dei prossimi giorni: il Welcome Winter, in programma sabato 5 dicembre alle ore 18, l'inaugurazione del Villaggio di Rhémy de Noël e la Festa di Courmayeur prevista per venerdì prossimo. Il prossimo Consiglio comunale è stato fissato per il 24 dicembre 2026.