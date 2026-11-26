La sicurezza della città torna al centro del dibattito politico, ma questa volta a riportare il tema alla concretezza non è una relazione tecnica, né una discussione in Consiglio comunale. È un furto, consumato in un luogo che dovrebbe rappresentare lo spirito più bello del Natale: quello della solidarietà, della generosità e dell'attenzione verso chi ha più bisogno.

Ad Aosta è stato infatti rubato il primo regalo lasciato allo chalet del Pacco Sospeso, l'iniziativa ospitata nel Villaggio di Babbo Natale all'Arco di Augusto. Un gesto che colpisce non soltanto per il valore materiale dell'oggetto sottratto, ma soprattutto per il significato dell'iniziativa. Quel pacco era un dono destinato a qualcun altro, un piccolo segno di generosità che qualcuno aveva scelto di mettere a disposizione della comunità. E qualcuno, invece, ha pensato bene di portarselo via.

Un episodio che arriva in un momento particolarmente delicato per il dibattito sulla sicurezza cittadina. Proprio il 25 novembre 2026, l'Amministrazione comunale ha diffuso una nota nella quale il sindaco Raffaele Rocco ribadisce la volontà di rafforzare il confronto politico e coordinare le azioni già in essere. La linea indicata è quella di un percorso condiviso, da sviluppare attraverso le Commissioni consiliari, con l'obiettivo di mettere a sistema gli interventi e individuare strumenti per valutarne l'efficacia.

Tutto condivisibile, almeno sulla carta. Il problema è che, quando si parla di sicurezza, i cittadini si aspettano anche risposte concrete e possibilmente tempestive. Non soltanto riunioni, confronti, approfondimenti e dichiarazioni di intenti.

Nel comunicato del Comune si parla di potenziamento della videosorveglianza, verifiche per ampliare la rete delle telecamere, miglioramento dell'illuminazione pubblica, riorganizzazione dei servizi della Polizia locale, revisione del Regolamento di Polizia urbana e maggiore coordinamento con le Forze dell'ordine attraverso il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Un elenco articolato di iniziative, alcune già avviate, altre ancora in fase di sviluppo. Ma la domanda resta: quando questi propositi si tradurranno in una percezione concreta di maggiore sicurezza per chi vive, lavora o frequenta Aosta?

Il sindaco ha annunciato che il confronto nelle Commissioni consiliari permanenti prenderà il via a gennaio, dopo la discussione sul bilancio, coinvolgendo assessori, dirigenti e Comandante della Polizia locale. Rocco ha insistito sulla necessità di superare le contrapposizioni politiche e costruire una strategia comune, dichiarando: «La sicurezza della città richiede un lavoro condiviso, un metodo e strumenti comuni per valutare l'efficacia degli interventi».

Parole che possono anche essere condivise, ma che non cancellano il problema di fondo: la sicurezza non può rimanere indefinitamente un argomento da affrontare al futuro. Soprattutto quando gli episodi di inciviltà e i furti finiscono per colpire anche iniziative nate con finalità solidali.

C'è poi un aspetto che merita una riflessione ulteriore. Il Pacco Sospeso non è un normale chalet commerciale. È uno spazio pensato per favorire la solidarietà e la partecipazione, dove il valore di un regalo va ben oltre il suo prezzo. Sottrarre proprio il primo dono significa colpire anche il senso di fiducia e di comunità che un'iniziativa del genere vorrebbe alimentare.

Naturalmente, un singolo furto non può essere utilizzato per descrivere da solo la situazione della sicurezza ad Aosta. Ma sarebbe altrettanto sbagliato liquidarlo come un episodio insignificante. È proprio dalla tutela degli spazi pubblici, delle manifestazioni e delle iniziative rivolte alla collettività che passa anche la credibilità delle politiche di sicurezza.

Nel frattempo, il confronto politico ha già registrato un primo passaggio significativo. L'ordine del giorno presentato dalla consigliera Sylvie Spirli (nella foto), del gruppo Lega Vallée d'Aoste, sulle misure per la sicurezza urbana è stato respinto con 6 voti favorevoli e 15 astensioni. La maggioranza ha motivato la propria posizione con la volontà di proseguire il lavoro attraverso le Commissioni consiliari, senza considerare l'astensione come una chiusura al confronto.

Resta però una sensazione difficile da ignorare: sulla sicurezza tutti sembrano disponibili a discutere, tutti dichiarano di voler intervenire, tutti assicurano che occorre fare squadra. Nel frattempo, ad Aosta sparisce persino il primo regalo di Natale destinato a un'iniziativa solidale.

E allora, al di là delle dichiarazioni e delle buone intenzioni, forse la città ha bisogno soprattutto di una cosa: passare finalmente dalle parole ai fatti. Perché anche la solidarietà, per poter funzionare, ha bisogno di essere protetta.