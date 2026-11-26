Il carcere di Brissogne diventa un caso politico e istituzionale che supera i confini della Valle d'Aosta e arriva direttamente sui tavoli del Governo. A sollevare la questione è il deputato valdostano Franco Manes, che ha deciso di intervenire su due fronti: con un'interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia, presentata lunedì 23 novembre, e con una lettera inviata mercoledì 25 novembre al Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Al centro dell'iniziativa c'è una situazione che da tempo alimenta preoccupazioni sul territorio: carenza strutturale di personale, difficoltà organizzative, assenza di una direzione stabilmente assegnata e condizioni di lavoro e di permanenza che rischiano di diventare ancora più complicate. A rendere il quadro particolarmente delicato è la prospettiva dell'installazione di 60 posti letto aggiuntivi, destinati ad accogliere detenuti provenienti da altri istituti penitenziari. Un'ipotesi che riaccende il confronto sulla capacità effettiva della struttura di sostenere ulteriori presenze senza compromettere gli equilibri già fragili.

La posizione di Manes è netta: prima di aumentare la popolazione detenuta occorre affrontare le criticità esistenti e verificare attentamente la sostenibilità di ogni decisione. Nella lettera al Provveditorato il parlamentare valdostano mette nero su bianco una preoccupazione che non riguarda soltanto l'organizzazione interna del carcere, ma investe l'intero territorio: «Io stesso condivido l'opportunità di valutare destinazioni alternative allo scopo di non sovraccaricare la struttura».

Parole che assumono un significato politico preciso. La questione non è infatti soltanto quanti detenuti possa accogliere Brissogne, ma a quali condizioni possa farlo, con quali risorse umane e organizzative e soprattutto nel rispetto della dignità delle persone recluse e di chi quotidianamente lavora all'interno dell'istituto.

Nell'interrogazione parlamentare Manes insiste innanzitutto sulla necessità di garantire una guida stabile alla casa circondariale. «È essenziale – sottolinea – garantire alla casa circondariale di Brissogne una direzione stabilmente assegnata, che agevoli la continuità gestionale, programmatoria e relazionale indispensabile per affrontare efficacemente le criticità della struttura e consolidare un rapporto costante e costruttivo con le istituzioni del territorio».

L'assenza di una direzione stabile, secondo il deputato, rappresenta un elemento che pesa sulla capacità dell'istituto di programmare gli interventi, gestire le emergenze e costruire rapporti istituzionali continuativi. Una difficoltà che si somma alla carenza di organico della Polizia penitenziaria e del personale amministrativo ed educativo, figure indispensabili per assicurare il funzionamento quotidiano della struttura e rendere effettivi i percorsi di recupero e reinserimento sociale.

Manes richiama anche il rapporto tra lo Stato e la Regione autonoma Valle d'Aosta, sottolineando il valore del protocollo d'intesa sottoscritto per la tutela dei diritti delle persone detenute e il loro reinserimento nella società. Un accordo che, nella visione del parlamentare, non può rimanere una semplice dichiarazione di intenti, ma deve tradursi in una collaborazione concreta e sostenuta dalle risorse e dall'impegno delle amministrazioni competenti.

«È fondamentale che la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria e le istituzioni regionali, nel rispetto delle rispettive competenze, trovi pieno sostegno da parte dello Stato», evidenzia Manes. Il deputato individua quindi tre priorità: evitare condizioni di sostanziale sovraffollamento, garantire il benessere organizzativo e la dignità professionale del personale in servizio e assicurare che i detenuti possano realmente beneficiare dei percorsi di reinserimento.

È proprio su questo equilibrio che si gioca la partita di Brissogne. Un istituto penitenziario non può essere valutato esclusivamente sulla base della disponibilità di posti letto: servono agenti, educatori, personale amministrativo, una direzione presente e condizioni organizzative adeguate. Senza questi presupposti, qualsiasi incremento della capienza rischia di trasformarsi in un ulteriore fattore di pressione su una struttura già alle prese con difficoltà significative.

Con la sua interrogazione, Manes chiede dunque al Governo di chiarire quali iniziative siano state intraprese e quali si intendano adottare per risolvere le criticità e assicurare il regolare funzionamento dell'unico istituto penitenziario della Valle d'Aosta.

La lettera al Provveditore regionale aggiunge un ulteriore elemento di pressione istituzionale, richiamando l'attenzione sulle «forti preoccupazioni che la situazione della Casa Circondariale di Brissogne sta suscitando nell'opinione pubblica e nel tessuto sociale del territorio».

Il messaggio che arriva da Roma e viene indirizzato anche all'amministrazione penitenziaria regionale è dunque inequivocabile: Brissogne non può diventare la risposta automatica alle esigenze di redistribuzione dei detenuti tra gli istituti italiani senza che siano prima garantite le condizioni necessarie per gestire un eventuale aumento delle presenze.

La questione riguarda la dignità dei detenuti, la sicurezza e la professionalità degli agenti, la tenuta dell'organizzazione penitenziaria e la credibilità degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della Valle d'Aosta. L'autonomia regionale, in questo contesto, significa anche poter far sentire la propria voce quando decisioni di carattere nazionale incidono direttamente sull'equilibrio dei servizi e delle istituzioni del territorio. Ed è su questo terreno che Manes ha scelto di aprire il confronto con il Governo e con il Provveditorato.