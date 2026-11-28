L'Assessorato dell'Istruzione, cultura e politiche identitarie comunica che a partire dalle ore 13.30 di mercoledì 2 dicembre 2026 sarà possibile acquistare i biglietti dei singoli spettacoli previsti nel calendario della Saison Culturelle 2026/2027 nel mese di gennaio 2027.

Saranno acquistabili i biglietti per:

Concert du Nouvel An dell'Orchestre d'Harmonie du Val d'Aoste - 5 gennaio 2027, ore 21.00, Auditorium di Pont-Saint-Martin (è previsto il servizio di trasporto gratuito previa prenotazione obbligatoria);

- 5 gennaio 2027, ore 21.00, Auditorium di Pont-Saint-Martin (è previsto il servizio di trasporto gratuito previa prenotazione obbligatoria); Le Destin se moque des choix - 14 gennaio 2027, ore 20.30, Teatro Splendor di Aosta;

- 14 gennaio 2027, ore 20.30, Teatro Splendor di Aosta; Titizé – A Venetian Dream - 16 gennaio 2027, ore 21.00, CVADOME di Saint-Vincent (è previsto il servizio di trasporto gratuito previa prenotazione obbligatoria);

- 16 gennaio 2027, ore 21.00, CVADOME di Saint-Vincent (è previsto il servizio di trasporto gratuito previa prenotazione obbligatoria); Madre Courage e i suoi figli - 19 gennaio 2027, ore 20.30, Teatro Splendor di Aosta;

- 19 gennaio 2027, ore 20.30, Teatro Splendor di Aosta; Rita Pavone - 23 gennaio 2027, ore 20.30, Teatro Splendor di Aosta.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 13.30 online sul portale www.webtic.it e presso la biglietteria del Teatro Splendor di Aosta dove, a partire dalle ore 12.30, il personale del Teatro distribuirà appositi talloncini numerati al fine di garantire un accesso ordinato. La biglietteria del Teatro aprirà alle ore 13.30 e l'accesso avverrà secondo l'ordine progressivo dei numeri assegnati.

La campagna vendite proseguirà alla biglietteria del Teatro Splendor anche per le giornate del 3 e 4 dicembre, dalle 13.30 alle 18.30.

Dal 5 dicembre 2026, le vendite torneranno al punto vendita della Saison Culturelle al Museo Archeologico Regionale sito in Piazza Roncas ad Aosta, aperto secondo i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18.30. Chiuso la domenica e i giorni festivi. Tel: +39 0165 32 778 / email: saison@regione.vda.it

Sempre dalle ore 13.30 di mercoledì 2 dicembre 2026 apriranno le prenotazioni per i seguenti appuntamenti:

lo spettacolo Bar à Chants in programma il 31 gennaio, alle 20.30 presso il Teatro Splendor, che si inserisce in coda alle iniziative collaterali organizzate per la 1027ª Fiera di Sant'Orso;

in programma il 31 gennaio, alle 20.30 presso il Teatro Splendor, che si inserisce in coda alle iniziative collaterali organizzate per la 1027ª Fiera di Sant'Orso; l'incontro con gli autori Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi previsto per l'11 gennaio, alle ore 18.00 al Teatro Splendor di Aosta, nell'ambito della sezione Littérature;

previsto per l'11 gennaio, alle ore 18.00 al Teatro Splendor di Aosta, nell'ambito della sezione Littérature; l'evento Celebration, serata dedicata a Marco Ferreri organizzata nell'ambito della sezione Cinéma, che si terrà al Teatro Splendor il 21 gennaio con la proiezione di La grande abbuffata alle ore 18.30 e La donna scimmia alle ore 20.30.

Gli eventi sono a ingresso libero nel limite dei posti disponibili. Sarà possibile riservare il proprio posto tramite il portale www.webtic.it o via mail all'indirizzo: saison@regione.vda.it

Per informazioni:

La Saison Culturelle 2026/2027 è realizzata dall'Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche identitarie della Regione autonoma Valle d'Aosta con il sostegno della Fondazione CRT.

Fonte: Assessorato dell'Istruzione, Cultura e Politiche identitarie – Ufficio stampa Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste