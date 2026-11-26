Il francese non è una materia da aggiungere semplicemente a un programma scolastico, né una formalità da assolvere per rispettare una tradizione. In Valle d’Aosta rappresenta una componente della propria identità, un patrimonio culturale e linguistico che attraversa la storia della comunità e trova nella scuola uno dei luoghi fondamentali della sua trasmissione. È anche partendo da questa consapevolezza che il Consiglio Valle, nella seduta mattutina di mercoledì 25 novembre 2026, ha approvato all’unanimità il disegno di legge sulle prove di francese all’esame di maturità.

Il provvedimento, presentato dalla Giunta regionale il 14 settembre e approfondito dalla quinta Commissione consiliare, si compone di sei articoli e modifica la legge regionale 11/2018, che disciplina lo svolgimento delle prove di francese all’esame di maturità in Valle d’Aosta. La novità principale riguarda la composizione delle commissioni: a partire dall’anno scolastico 2026-2027, sarà obbligatoria la presenza di un docente di francese come componente interno aggiuntivo. Una scelta che consente di mantenere le quattro discipline individuate dal Ministero dell’Istruzione, senza sostituirne nessuna con la lingua francese. Sul testo è stato inoltre approvato un emendamento presentato in Aula dall’assessore all’Istruzione.

La questione, del resto, va ben oltre l'organizzazione tecnica di un esame. Al centro c'è il rapporto tra l'ordinamento scolastico nazionale e la particolarità linguistica della Valle d'Aosta, dove il francese costituisce uno degli elementi fondanti dell'autonomia speciale. Una specificità che deve trovare riconoscimento anche nei momenti più importanti del percorso formativo degli studenti.

A illustrare il provvedimentonto è stata la consigliera Luisa Trione (CA), che ha ricostruito il percorso istituzionale alla base della nuova normativa. «Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité des démarches entreprises par la Région pour garantir la pleine reconnaissance de la spécificité linguistique du système éducatif valdôtain dans le cadre de l’examen d’État de fin d’études secondaires», ha spiegato, richiamando anche la legge regionale 1/2026, che aveva modificato la disciplina precedente per adeguarla alle nuove disposizioni nazionali sulla composizione delle commissioni.

L'obiettivo, ha precisato Trione, è offrire una risposta più coerente alle caratteristiche della realtà valdostana e alla tutela della minoranza linguistica francofona. «Concrètement, le texte de loi prévoit l’intégration obligatoire d’un enseignant de français en tant que membre interne au sein des jurys de l’examen d’État. Cette disposition vise à garantir la présence de la langue française dans le déroulement des épreuves, tout en préservant l’équilibre entre les membres internes et externes du jury».

La norma interviene anche sul funzionamento delle commissioni, composte da sei membri, presidente compreso: in caso di parità durante una votazione, il voto del presidente sarà determinante.

Luisa Trione

Nel dibattito consiliare è emersa una convergenza sull'importanza di mantenere il francese all'interno dell'esame, pur con alcune osservazioni sulle modalità individuate e sui tempi di attuazione. La capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra, Chiara Minelli, ha annunciato il voto favorevole, ricordando che l'inserimento di un commissario di francese senza sacrificare altre discipline era una richiesta avanzata dal suo gruppo.

«Nous accueillons favorablement cette modification, qui permet d'ajouter un commissaire de français dans les commissions de l'examen d'État, sans sacrifier les autres disciplines», ha dichiarato. Minelli ha tuttavia sollevato due questioni: la scelta di prevedere un commissario di francese sempre interno, mentre per le altre discipline sono contemplati anche commissari esterni, e la situazione dei percorsi Esabac, nei quali il francese è già compreso tra le materie individuate dal Ministero. La nuova disposizione riguarda quindi gli altri indirizzi scolastici.

Anche la vicepresidente del gruppo PD-Federalisti Progressisti VdA, Clotilde Forcellati, ha espresso un voto favorevole, definendolo una scelta di responsabilità e coerenza. «Restituire agli studenti valdostani una soluzione strutturale per l'esame di maturità, con un commissario interno di francese senza sacrificare altre discipline, è un obiettivo giusto e necessario», ha affermato.

Il sostegno al provvedimento non ha però impedito di evidenziare alcune criticità nel rapporto tra Regione e Governo. Forcellati ha ricordato che all'apertura manifestata dal ministro Giuseppe Valditara nell'aprile scorso non è ancora seguito un parere formale degli uffici ministeriali. Ha inoltre richiamato i tempi della decisione, arrivata a diversi mesi dall'inizio dell'anno scolastico. «Gli studenti hanno diritto a certezze e non possono pagare il prezzo delle difficoltà nei rapporti tra Regione e Ministero», ha sottolineato.

Il tema del confronto con Roma è stato ripreso anche dal capogruppo della Lega Vallée d'Aoste, Andrea Manfrin, che ha ricondotto il risultato alle richieste avanzate dal suo movimento già durante la discussione della precedente legge, a gennaio. In quella fase, il timore era che l'inserimento del francese comportasse la sostituzione di una delle materie caratterizzanti i diversi percorsi di studio.

«Aujourd'hui, nous voyons nos deux demandes accueillies: les quatre matières ministérielles sont maintenues et le professeur de français entre dans la commission en tant que membre supplémentaire», ha spiegato Manfrin, ribadendo che la lingua francese doveva essere aggiunta e non sostituire altre discipline.

Il capogruppo leghista ha inoltre sottolineato l'importanza del confronto politico con il Ministero, indicando come aspetti da seguire nella fase applicativa l'omogeneità dei criteri di valutazione e la tutela degli studenti con bisogni educativi specifici. «Il risultato raggiunto dimostra che l'autonomia si difende con proposte concrete, determinazione e capacità di interlocuzione politica», ha concluso.

Per Aldo Domanico, consigliere di Fratelli d'Italia, il disegno di legge adegua la normativa regionale al nuovo quadro nazionale senza aprire ulteriori fronti istituzionali. Il suo voto favorevole è stato accompagnato da una riflessione sul significato della prova di francese nel sistema scolastico valdostano.

«La prova di francese all'esame di Stato non è un adempimento burocratico, è uno dei modi concreti con cui la nostra Autonomia si fa riconoscere nell'ordinamento scolastico, dà valore al bilinguismo e chiede agli studenti valdostani una competenza che altrove non viene chiesta», ha dichiarato.

Domanico ha però richiamato l'attenzione sulla necessità che le scuole ricevano indicazioni operative precise in tempi utili. Una norma, ha osservato, deve arrivare agli istituti prima che inizi la preparazione all'esame, altrimenti rischia di trasformarsi in un problema organizzativo per studenti e docenti.

Centoz, forcellati, Guichardaz

Una posizione più prudente è stata espressa dal consigliere Fulvio Centoz (PD-FP), che ha riportato l'attenzione sul rischio di un'eventuale impugnativa statale. «Io avrei preferito ci fossimo presi un anno in più per trovare una condivisione anche con le strutture ministeriali e essere tutti un po' più tranquilli», ha affermato, ricordando che la legge approvata a gennaio era ancora in vigore e non imponeva una scadenza che obbligasse a intervenire entro un anno.

A chiudere il confronto è stato l'assessore all'Istruzione Erik Lavevaz, che ha ricostruito le ragioni dell'intervento legislativo. La precedente normativa aveva tutelato la centralità del francese e la sua parità con l'italiano, ma aveva comportato la sostituzione di alcune materie d'esame, con possibili ripercussioni sulle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi.

«Con questa modifica compiamo un passaggio importante per armonizzare la normativa regionale con quella italiana, superando le criticità emerse con la legge approvata lo scorso gennaio», ha spiegato Lavevaz. «Oggi riusciamo a mantenere il francese all'interno delle commissioni, aggiungendolo alle quattro discipline individuate dal Ministero, senza doverne sacrificare altre».

Renzo Testolin

L'assessore ha definito il risultato un passaggio politico significativo, raggiunto attraverso il confronto istituzionale con il ministro Valditara e con l'allora presidente della Regione Renzo Testolin. Ha inoltre assicurato la continuità delle tutele e dei criteri di valutazione per gli studenti con BES, DSA e disabilità, precisando che l'approvazione entro novembre consentirà di dare alle scuole, entro gennaio, certezze sulle materie che gli studenti dovranno affrontare alla maturità.

La convergenza registrata in Aula ha trovato una lettura politica anche nei gruppi di maggioranza Union Valdôtaine, Centre Autonomiste e Forza Italia, che hanno accolto con soddisfazione l'approvazione unanime del provvedimento. «L’école valdôtaine retrouve toute sa valeur, avec une place pleinement reconnue au français, langue et outil précieux de formation et de culture», hanno commentato, sottolineando il valore della lingua francese non soltanto come disciplina scolastica, ma come strumento di formazione e crescita culturale.

Secondo i gruppi, la nuova legge completa il percorso avviato dopo la riforma nazionale dell'esame di maturità. «Nous achevons ainsi le processus engagé après la réforme de l’examen de fin d’études secondaires au niveau italien», hanno dichiarato, ricordando la scelta compiuta nel febbraio 2026 di non intervenire in modo affrettato, per evitare incertezze e garantire un confronto più ampio.

Il punto centrale, nella loro lettura, è che gli studenti valdostani potranno sostenere le prove sulle stesse materie previste nel resto d'Italia, alle quali si aggiungerà il francese. «Notre bilinguisme historique constitue le socle d’une offre de formation qui valorise le français comme ouverture sur le monde, outil de connaissance et atout professionnel», hanno sottolineato.

Una riflessione che riporta la discussione alla dimensione culturale ed etnica della Valle d'Aosta. Il francese, insieme all'italiano e alle altre componenti linguistiche e culturali che caratterizzano la comunità valdostana, appartiene a una storia collettiva che non può essere ridotta a una semplice previsione normativa. La sua presenza nella scuola rappresenta una forma concreta di trasmissione di un patrimonio, di una memoria e di un'identità che l'autonomia regionale riconosce e tutela.

Con il voto unanime del 25 novembre, il Consiglio Valle ha dunque individuato una soluzione che cerca di conciliare le disposizioni nazionali con la peculiarità del sistema scolastico valdostano. La sfida, adesso, sarà tradurre la norma in indicazioni chiare per gli istituti e garantire che la presenza del francese non resti soltanto una previsione sulla carta, ma trovi piena attuazione nell'esame che segna la conclusione del percorso scolastico.

Perché, in Valle d'Aosta, conoscere e utilizzare il francese significa anche mantenere vivo un tratto distintivo della propria storia. E la scuola, attraverso la maturità, è chiamata a trasmettere questa consapevolezza alle nuove generazioni.