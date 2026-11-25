La chimica non è soltanto formule, provette e reazioni da osservare dietro un banco di laboratorio. È il linguaggio con cui è fatto il mondo, il principio che attraversa la materia e i fenomeni della vita quotidiana. Al MU-CH – Museo della Chimica di Settimo Torinese questa consapevolezza si trasforma in un'esperienza da vivere: si tocca, si sperimenta, si osserva, si fanno domande. Un approccio che ora raggiunge anche le scuole, portando nelle classi la meraviglia e il metodo che caratterizzano il museo.

È questa la novità di «Brain Lab: la chimica della memoria», il progetto che nell'anno scolastico 2026/2027 coinvolgerà 8.250 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con laboratori in classe da novembre 2026 ad aprile 2027. L'iniziativa è realizzata da Gruppo Pleiadi SCS, realtà specializzata nella divulgazione scientifica e nella progettazione di esperienze educative, che attraverso il MU-CH porta nelle scuole il proprio approccio alla scienza: un'occasione per esplorare, in modo concreto e interattivo, uno degli organi più affascinanti e complessi del corpo umano, il cervello.

Il progetto coinvolge anche realtà scolastiche della Valle d'Aosta, dove studenti e insegnanti avranno l'opportunità di partecipare a un'esperienza di divulgazione scientifica dedicata alla scoperta del cervello e dei meccanismi chimici alla base della memoria.

Il percorso accompagna bambini e ragazzi alla scoperta del cervello come vero e proprio laboratorio chimico del nostro organismo. Attraverso modelli anatomici, microscopi ed esperienze pratiche, gli studenti potranno comprendere come il cervello elabora le informazioni, costruisce i ricordi e mette in relazione processi biochimici, emozioni e comportamento. Non una lezione frontale, ma un viaggio tra chimica, biologia e neuroscienze, in cui osservazione e sperimentazione diventano strumenti per capire come funzioniamo.

I contenuti saranno calibrati in base all'età. Per la scuola primaria si partirà dalla struttura del cervello, dal rapporto tra intelligenza e memoria e da come si formano i ricordi. Nella secondaria di primo grado si approfondiranno il funzionamento cerebrale e la plasticità del cervello. Per le scuole superiori il programma entrerà nel mondo dei neuroni e dei segnali nervosi, della chimica delle emozioni e delle sostanze capaci di alterare l'attività cerebrale.

Brain Lab porta nelle classi il modello di divulgazione scientifica che Gruppo Pleiadi sviluppa anche attraverso il MU-CH, inaugurato nel 2022 negli spazi dell'ex SIVA, la storica azienda chimica di Settimo Torinese dove lavorò Primo Levi. Primo museo in Europa con un percorso interattivo dedicato alla chimica, il MU-CH propone exhibit, installazioni ed explainer che trasformano la visita in un'esperienza attiva, fatta di scoperte e domande. Un approccio che ha incontrato un forte interesse da parte del mondo scolastico: dal 2022 al 2026 il museo ha coinvolto circa 53.200 studenti in attività educative. All'interno del museo, inoltre, l'ex ufficio di Primo Levi è oggi uno spazio multimediale dedicato alla sua figura.

Il progetto offre alle scuole anche la possibilità di proseguire l'esperienza al museo: la visita al MU-CH, accompagnata da un laboratorio scientifico tematico, è infatti un'attività facoltativa che permette di approfondire direttamente negli spazi espositivi gli argomenti affrontati in classe. A completare il percorso sono previsti materiali didattici per docenti e studenti, con attività di approfondimento da svolgere in autonomia.

Brain Lab si inserisce nell'offerta del Progetto Diderot di Fondazione CRT, nato nel 2005 per offrire alle scuole del Piemonte e della Valle d'Aosta occasioni di approfondimento e sperimentazione attraverso linguaggi e metodologie innovative. L'edizione 2026/2027 comprende 30 linee progettuali, 13 delle quali nuove, e prevede un investimento complessivo di 2,8 milioni di euro. La partecipazione è gratuita per le scuole, esclusi eventuali costi di trasporto.

Con «Brain Lab: la chimica della memoria», Gruppo Pleiadi e MU-CH portano così la divulgazione scientifica fuori dagli spazi del museo e dentro le classi, trasformando la curiosità in un'esperienza concreta. Perché scoprire come funziona il cervello significa anche avvicinarsi alla chimica e comprendere meglio i meccanismi che regolano la nostra vita quotidiana.