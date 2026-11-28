Oggi inizia l'Avvento, il periodo che ci accompagna verso il Natale. Un momento che, per molti, rappresenta l'attesa, la speranza, la famiglia e la nascita di Gesù. Ma è anche l'occasione per fermarci a riflettere su qualcosa che, anno dopo anno, sembra stiamo perdendo: la nostra fede, le nostre tradizioni e una parte importante della nostra cultura.

Non si tratta di essere razzisti, intolleranti o contrari all'accoglienza. Si tratta semplicemente di non dimenticare chi siamo.

Da troppo tempo assistiamo a un fenomeno che dovrebbe farci riflettere. Per il timore di offendere qualcuno, per un malinteso senso di rispetto o per il desiderio di apparire più accoglienti degli altri, finiamo per mettere da parte proprio ciò che ci appartiene. Spariscono i crocefissi dalle pareti, si discute sull'opportunità di esporre il Presepe nelle scuole, si cerca di nascondere i simboli della nostra storia religiosa e culturale.

Ma perché?

Accogliere chi arriva da lontano è un dovere umano. Rispettare chi professa una religione diversa è un principio di civiltà. Nessuno dovrebbe essere discriminato per la propria fede, la propria origine o la propria cultura. Ma accoglienza non significa cancellazione. Non significa dover rinunciare alla nostra identità per dimostrare di essere rispettosi degli altri.

Il problema nasce quando qualcuno confonde il rispetto con la rinuncia. Quando pensa che, per convivere con persone di altre religioni e altre culture, sia necessario nascondere la nostra. Quando si arriva quasi a considerare il Presepe un simbolo da giustificare, anziché una tradizione da custodire.

Proviamo a ribaltare la prospettiva. Se noi andassimo a vivere in un Paese con tradizioni, religioni e culture diverse dalle nostre, pretenderemmo forse che quel popolo cancellasse i propri simboli per fare spazio ai nostri? Probabilmente no. Cercheremmo di rispettare le regole, le usanze e le tradizioni del luogo che ci ospita. Perché il rispetto deve essere reciproco e non può funzionare in una sola direzione.

Il Presepe non è soltanto una rappresentazione religiosa. È un pezzo della nostra storia, delle nostre famiglie, dei nostri paesi. È il ricordo dei nonni che preparavano la capanna, dei bambini che sistemavano le statuine, delle case illuminate, delle comunità che si ritrovavano. È una tradizione che ha attraversato generazioni e che racconta anche il nostro modo di vivere il Natale.

E allora perché dovremmo vergognarcene?

Non possiamo pretendere che chi arriva da altre parti del mondo conosca e condivida immediatamente le nostre tradizioni. Ma possiamo e dobbiamo avere il diritto di trasmetterle ai nostri figli, di raccontare la nostra storia e di mantenere vivi i simboli che ci rappresentano.

La vera integrazione non si costruisce cancellando le differenze, ma imparando a rispettarle. E questo vale per tutti. Chi arriva deve trovare una comunità capace di accogliere, ma anche consapevole della propria identità. Una comunità che non rinnega le proprie radici per paura di sembrare poco moderna o poco inclusiva.

Forse la responsabilità di questa progressiva perdita è anche nostra. Di chi tace per comodità, di chi accetta ogni rinuncia pur di non essere criticato, di chi pensa che difendere le proprie tradizioni sia qualcosa di superato o addirittura sconveniente.

Non è così.

Essere orgogliosi della propria storia non significa sentirsi superiori agli altri. Difendere la propria fede non significa mancare di rispetto a chi ne professa un'altra. Volere il Presepe nelle scuole non significa imporre una religione a qualcuno: significa anche dare valore a una tradizione che fa parte della storia del nostro Paese.

Oggi, con l'inizio dell'Avvento, dovremmo fare proprio questo: fermarci e ritrovare il senso delle cose.

Riappropriamoci del Natale, del Presepe, dei nostri simboli e delle nostre tradizioni. Non imponendoli a nessuno, ma senza più nasconderli. Insegniamo ai nostri figli da dove veniamo, quali sono le nostre radici e perché certe tradizioni hanno attraversato i secoli.

Perché un popolo che dimentica la propria storia rischia, prima o poi, di non sapere più nemmeno chi è.

E il Natale, con il suo Presepe, è una parte troppo importante della nostra storia per lasciarla scomparire nel silenzio e nell'indifferenza.

Accogliere gli altri è un valore. Non dimenticare noi stessi è un dovere.

Riappropriamoci del Natale e del Presepio

Aujourd’hui commence l’Avent, cette période qui nous accompagne jusqu’à Noël. Un moment qui, pour beaucoup, représente l’attente, l’espérance, la famille et la naissance de Jésus. Mais c’est aussi l’occasion de nous arrêter pour réfléchir à quelque chose que, année après année, nous semblons perdre : notre foi, nos traditions et une part importante de notre culture.

Il ne s’agit pas d’être raciste, intolérant ou opposé à l’accueil des autres. Il s’agit simplement de ne pas oublier qui nous sommes.

Depuis trop longtemps, nous assistons à un phénomène qui devrait nous faire réfléchir. Par peur d’offenser quelqu’un, par un sens mal compris du respect ou par désir de paraître plus accueillants que les autres, nous finissons par mettre de côté ce qui nous appartient. Les crucifix disparaissent des murs, la présence de la crèche dans les écoles fait débat, et l’on cherche à dissimuler les symboles de notre histoire religieuse et culturelle.

Mais pourquoi ?

Accueillir ceux qui viennent de loin est un devoir humain. Respecter ceux qui professent une religion différente est un principe de civilisation. Personne ne devrait être discriminé en raison de sa foi, de ses origines ou de sa culture. Mais accueillir ne signifie pas effacer. Cela ne signifie pas devoir renoncer à notre identité pour démontrer que nous respectons les autres.

Le problème commence lorsque certains confondent le respect avec le renoncement. Lorsqu’ils pensent que, pour vivre ensemble avec des personnes d’autres religions et d’autres cultures, il est nécessaire de cacher la nôtre. Lorsque l’on en arrive presque à considérer la crèche comme un symbole qu’il faudrait justifier, plutôt que comme une tradition à préserver.

Essayons de renverser la perspective. Si nous partions vivre dans un pays dont les traditions, les religions et les cultures sont différentes des nôtres, exigerions-nous que ce peuple efface ses propres symboles pour faire place aux nôtres ? Probablement pas. Nous chercherions à respecter les règles, les coutumes et les traditions du pays qui nous accueille. Car le respect doit être réciproque et ne peut fonctionner dans un seul sens.

La crèche n’est pas seulement une représentation religieuse. Elle fait partie de notre histoire, de nos familles et de nos villages. Elle évoque le souvenir des grands-parents qui préparaient la petite étable, des enfants qui plaçaient les santons, des maisons illuminées et des communautés qui se retrouvaient. C’est une tradition qui a traversé les générations et qui raconte aussi notre manière de vivre Noël.

Alors, pourquoi devrions-nous en avoir honte ?

Nous ne pouvons pas prétendre que ceux qui arrivent d’autres régions du monde connaissent et partagent immédiatement nos traditions. Mais nous pouvons et nous devons avoir le droit de les transmettre à nos enfants, de raconter notre histoire et de maintenir vivants les symboles qui nous représentent.

La véritable intégration ne se construit pas en effaçant les différences, mais en apprenant à les respecter. Et cela vaut pour tout le monde. Ceux qui arrivent doivent trouver une communauté capable de les accueillir, mais également consciente de sa propre identité. Une communauté qui ne renie pas ses racines par peur de paraître peu moderne ou insuffisamment ouverte aux autres.

La responsabilité de cette perte progressive est peut-être aussi la nôtre. Celle de ceux qui se taisent par facilité, de ceux qui acceptent tous les renoncements pour éviter les critiques, de ceux qui pensent que défendre leurs traditions est quelque chose de dépassé, voire de déplacé.

Ce n’est pas le cas.

Être fier de son histoire ne signifie pas se sentir supérieur aux autres. Défendre sa foi ne signifie pas manquer de respect à ceux qui en professent une autre. Vouloir une crèche dans les écoles ne signifie pas imposer une religion à qui que ce soit : cela signifie aussi donner de la valeur à une tradition qui fait partie de l’histoire de notre pays.

Aujourd’hui, avec le début de l’Avent, nous devrions justement faire cela : nous arrêter et retrouver le sens des choses.

Réapproprions-nous Noël, la crèche, nos symboles et nos traditions. Sans les imposer à personne, mais sans plus jamais les cacher. Apprenons à nos enfants d’où nous venons, quelles sont nos racines et pourquoi certaines traditions ont traversé les siècles.

Car un peuple qui oublie son histoire risque, tôt ou tard, de ne même plus savoir qui il est.

Et Noël, avec sa crèche, fait partie de notre histoire de manière trop importante pour que nous laissions cette tradition disparaître dans le silence et l’indifférence.

Accueillir les autres est une valeur. Ne pas nous oublier nous-mêmes est un devoir.