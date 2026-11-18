Gli italiani pagano sempre di più per fare la spesa, riscaldare casa e arrivare alla fine del mese. E intanto il fisco incassa miliardi in più grazie all'inflazione. Ma per chi ha commesso abusi edilizi potrebbe arrivare un'altra sanatoria. Due pesi e due misure che raccontano molto della politica italiana.

C'è qualcosa che non torna nei conti degli italiani. Basta andare al supermercato, fare il pieno di carburante, pagare una bolletta o rinnovare l'assicurazione per accorgersi che vivere costa sempre di più. Gli stipendi e le pensioni, invece, non corrono alla stessa velocità. Eppure c'è un altro conto, meno visibile ma altrettanto pesante, che i cittadini stanno pagando: quello delle tasse.

L'inflazione, infatti, non colpisce soltanto il portafoglio quando si fanno gli acquisti. Colpisce anche attraverso il fisco. Il meccanismo si chiama drenaggio fiscale: quando gli stipendi aumentano nominalmente per recuperare il costo della vita, ma gli scaglioni Irpef e le detrazioni non vengono adeguati completamente all'inflazione, si rischia di pagare più imposte senza avere un reale aumento del proprio potere d'acquisto.

Non è una questione teorica. I numeri presentati dall'Istat alla Camera sono piuttosto eloquenti. Nel 2026 il drenaggio fiscale è stimato in 6,5 miliardi di euro. La previsione è di altri 5,4 miliardi nel 2027 e 3,5 miliardi nel 2028. Guardando al periodo 2021-2027, il prelievo aggiuntivo legato a questo meccanismo viene stimato in circa 1.100 euro per contribuente, mentre i benefici nominali delle riforme fiscali si fermano a circa 1.000 euro.

Il risultato? Per molti contribuenti i vantaggi annunciati con gli interventi fiscali rischiano di essere mangiati dall'inflazione e dal sistema di tassazione.

La situazione è particolarmente delicata per i pensionati. Secondo le stime Istat, il saldo tra benefici fiscali e drenaggio è negativo per oltre 350 euro annui. I lavoratori dipendenti, invece, presentano un saldo medio positivo di circa 50 euro. Ma anche in questo caso la media nasconde differenze importanti tra le diverse fasce di reddito.

Tradotto in parole semplici: una famiglia che riceve qualche aumento in busta paga non necessariamente diventa più ricca. Se nel frattempo aumentano i prezzi e cresce anche il prelievo fiscale, alla fine del mese può ritrovarsi con meno soldi disponibili.

E cosa fa la politica davanti a questa situazione? Ci si aspetterebbe un intervento deciso per difendere stipendi e pensioni, adeguando gli scaglioni fiscali all'inflazione e impedendo che lo Stato incassi automaticamente di più proprio quando i cittadini fanno più fatica.

Invece, nella discussione sulla manovra 2027, torna a farsi strada un'altra vecchia conoscenza: il condono edilizio.

Fratelli d'Italia sta lavorando a una proposta per riaprire i termini del condono del 2003, quello varato durante il governo Berlusconi. Il riferimento riguarda gli abusi realizzati entro il 31 marzo 2003. Si discute inoltre di una possibile sanatoria nazionale per determinate difformità edilizie.

Per capire di cosa parliamo basta pensare a una finestra realizzata diversamente dal progetto, a un muro spostato durante una ristrutturazione, a un bagno modificato o a una diversa distribuzione degli spazi interni. Situazioni che possono creare problemi quando si vende una casa o si cerca di regolarizzare la documentazione di un immobile.

Naturalmente non tutte le situazioni sono uguali. Ci sono piccoli errori e difformità che meritano una soluzione amministrativa, così come esistono abusi ben più gravi che non possono essere messi sullo stesso piano. Il punto è un altro: perché in Italia dobbiamo continuare a ricorrere a sanatorie straordinarie invece di garantire regole semplici, tempi certi e controlli efficaci?

C'è anche un problema di rispetto nei confronti di chi le regole le ha sempre osservate. Pensiamo a chi ha costruito casa chiedendo tutte le autorizzazioni, ha pagato tecnici e professionisti, ha rispettato i vincoli e magari ha dovuto rinunciare a un intervento perché non consentito. Come può sentirsi quando scopre che, dopo anni, potrebbe arrivare una nuova sanatoria per chi quelle regole non le ha rispettate?

È qui che nasce la contraddizione politica. Il cittadino che lavora e percepisce uno stipendio non può decidere di pagare le tasse quando gli fa comodo. Il pensionato non può rinviare il pagamento delle bollette. Il piccolo commerciante non può scegliere liberamente quali imposte versare. Per tutti gli obblighi sono puntuali e le scadenze non aspettano.

Quando invece si parla di abusi edilizi, periodicamente si riapre la possibilità di sistemare il passato con una nuova legge.

E in Valle d'Aosta la questione merita un'attenzione ancora maggiore. Qui il territorio non è una risorsa infinita. Costruire in montagna significa confrontarsi con versanti, corsi d'acqua, terreni agricoli, vincoli paesaggistici e ambientali. Non possiamo trattare una valle alpina come una periferia urbana qualsiasi.

La nostra Regione, proprio grazie alla propria autonomia, ha già fatto una scelta precisa. Con la legge regionale 1 del 5 febbraio 2004 ha stabilito un divieto generale di sanatoria edilizia, prevedendo soltanto specifiche eccezioni e limiti molto più rigorosi rispetto a un condono indiscriminato. La legge ha escluso, tra l'altro, la sanatoria per nuove costruzioni e ampliamenti volumetrici, salvo alcune precise eccezioni.

È un precedente importante che dimostra come l'autonomia possa servire anche a tutelare il territorio e a non applicare automaticamente modelli pensati a Roma. Davanti a una nuova iniziativa nazionale, la Regione dovrà quindi verificare attentamente le proprie competenze e difendere le scelte legislative che rispondono alle caratteristiche del territorio valdostano.

Non si tratta di essere contro chi ha una piccola irregolarità da sistemare. Si tratta di evitare che il condono diventi una consuetudine e che chi rispetta le regole venga considerato uno sciocco.

Alla fine la questione è molto concreta. Le famiglie chiedono di poter arrivare alla fine del mese, i pensionati chiedono di non perdere potere d'acquisto, i lavoratori chiedono stipendi adeguati e le imprese chiedono meno tasse e meno burocrazia.

La politica dovrebbe occuparsi prima di tutto di questo. Restituire ai cittadini almeno una parte di quanto l'inflazione sottrae attraverso il fisco, anziché considerare quel maggior gettito una risorsa sulla quale contare per far quadrare i bilanci.

Perché c'è una differenza enorme tra uno Stato che aiuta chi è in difficoltà e uno Stato che finisce per chiedere sempre di più a chi rispetta le regole, mentre periodicamente offre una nuova possibilità a chi non lo ha fatto.

E allora il paradosso italiano si può riassumere in una frase: l'inflazione non fa sconti agli italiani, il fisco non fa sconti ai contribuenti, ma per gli abusi edilizi una nuova sanatoria sembra essere sempre dietro l'angolo.

Inflazione e condoni

Les Italiens paient toujours plus cher leurs courses, leurs factures et leur logement. Pendant ce temps, l'inflation fait augmenter les recettes fiscales de l'État, tandis que le gouvernement envisage une nouvelle amnistie pour les irrégularités dans le domaine de la construction. Deux poids, deux mesures.

Il suffit de faire ses courses au supermarché, de faire le plein ou de payer ses factures pour constater que la vie coûte toujours plus cher. Les salaires et les pensions, eux, ne suivent pas le même rythme. Et pourtant, les Italiens doivent faire face à une autre augmentation, moins visible mais tout aussi pénalisante : celle des impôts.

C'est ce que l'on appelle le « frein fiscal ». Lorsque les salaires augmentent nominalement pour compenser l'inflation, mais que les tranches d'imposition et les déductions fiscales ne sont pas adaptées à la hausse des prix, les contribuables peuvent payer davantage d'impôts sans pour autant disposer d'un véritable pouvoir d'achat supplémentaire.

Les chiffres de l'Istat sont éloquents : le frein fiscal est estimé à 6,5 milliards d'euros pour 2026, 5,4 milliards pour 2027 et 3,5 milliards pour 2028. Sur la période 2021-2027, son coût cumulé est estimé à environ 1 100 euros par contribuable, contre quelque 1 000 euros de bénéfices nominaux liés aux réformes fiscales.

En clair, une partie des avantages fiscaux annoncés par le gouvernement est absorbée par l'inflation et l'augmentation de la pression fiscale. Pour les retraités, le bilan est particulièrement préoccupant, avec une perte nette estimée à plus de 350 euros par an.

Face à cette situation, on pourrait attendre du gouvernement qu'il protège davantage les familles, les salariés et les retraités, en adaptant les paramètres fiscaux à l'inflation. Mais voilà qu'une autre vieille connaissance de la politique italienne refait surface : l'amnistie immobilière.

Dans le cadre du budget 2027, Fratelli d'Italia envisage de rouvrir les possibilités de régularisation prévues par l'amnistie de 2003 et d'étudier une nouvelle procédure nationale pour certaines irrégularités dans le domaine de la construction.

Il peut s'agir, par exemple, de fenêtres différentes de celles prévues dans les plans, de cloisons déplacées ou de modifications intérieures réalisées sans autorisation. Il est évidemment nécessaire de distinguer les petites irrégularités administratives des abus plus graves. Mais une question demeure : pourquoi l'Italie doit-elle régulièrement recourir à de nouvelles amnisties au lieu de garantir des règles simples, des procédures rapides et des contrôles efficaces ?

Il y a surtout un problème d'équité. Que penser du citoyen qui a toujours respecté les règles, payé ses techniciens, demandé les autorisations nécessaires et supporté les coûts de la légalité ? Quel message lui adresse-t-on lorsque ceux qui n'ont pas respecté les règles peuvent espérer une nouvelle régularisation ?

Le contraste est frappant. Le salarié ne peut pas décider de payer ses impôts quand cela l'arrange. Le retraité ne peut pas reporter ses factures. Le petit commerçant ne peut pas choisir librement ses échéances fiscales. Pour tous, les obligations sont immédiates. En matière de construction, en revanche, une nouvelle amnistie semble toujours pouvoir arriver.

En Vallée d'Aoste, cette question mérite une attention particulière. Dans une région de montagne, le territoire est une richesse limitée et fragile. Les versants, les cours d'eau, les terres agricoles, les paysages et les villages ne peuvent pas être considérés comme de simples espaces à urbaniser.

Notre autonomie nous donne justement la responsabilité de protéger ces particularités. La loi régionale n° 1 du 5 février 2004 a déjà fixé des limites précises à l'application de l'amnistie immobilière de 2003, en privilégiant une approche plus restrictive et adaptée à notre territoire.

Face aux nouvelles propositions nationales, la Région devra donc défendre ses compétences et vérifier attentivement les conséquences de toute nouvelle disposition. L'autonomie ne doit pas être seulement un instrument institutionnel : elle doit aussi servir à protéger concrètement notre territoire et les intérêts de nos communautés.

Bien sûr, il ne s'agit pas de pénaliser ceux qui souhaitent régulariser une petite irrégularité. Il s'agit d'éviter que l'amnistie devienne une habitude et que le respect des règles finisse par apparaître comme un désavantage.

Les familles demandent de pouvoir boucler leurs fins de mois, les retraités veulent préserver leur pouvoir d'achat, les salariés réclament des rémunérations dignes et les entreprises souhaitent moins d'impôts et moins de bureaucratie.

C'est à ces problèmes que la politique devrait s'attaquer en priorité.

Car le paradoxe italien est finalement très simple : l'inflation ne fait aucun cadeau aux Italiens, les impôts ne font aucun cadeau aux contribuables, mais pour les irrégularités immobilières, une nouvelle amnistie semble toujours possible.