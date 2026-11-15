La Vallée d’Aoste aussi paie le prix de la politique budgétaire du gouvernement Meloni

Ecco quanto si perde assegno per assegno: Oltre 40 mila pensioni erogate nella nostra regione. La riduzione della rivalutazione rischia di incidere sul potere d'acquisto di una parte dei pensionati valdostani. Per un assegno da 4.000 euro lordi la perdita stimata arriva a circa 664 euro all'anno. Sotto i 2.447 euro, invece, la rivalutazione resta integrale.

La manovra economica del Governo Meloni non riguarda soltanto i grandi numeri della finanza pubblica. Le sue conseguenze arrivano direttamente nelle case dei pensionati e, inevitabilmente, anche in Valle d'Aosta.

In una regione dove le pensioni rappresentano una componente importante dell'economia familiare e dei consumi, la riduzione della rivalutazione degli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS merita un'attenzione particolare.

I numeri aiutano a comprendere la dimensione del problema.

Secondo il Rendiconto sociale regionale INPS, al 31 dicembre 2024 in Valle d'Aosta risultavano 40.330 pensioni vigenti: 8.207 a carico della gestione pubblica e 32.123 della gestione privata.

I pensionati INPS erano complessivamente 33.050. È importante distinguere le due cifre perché una stessa persona può percepire più di una prestazione.

L'INPS sottolinea inoltre che gli importi delle pensioni valdostane risultano mediamente superiori alla media nazionale.

Un dato che rende particolarmente interessante verificare l'impatto della nuova perequazione sul territorio regionale.

LE CINQUE SIMULAZIONI: QUANTO SI PERDE?

La nuova disciplina prevista per il 2027 introduce sei fasce di rivalutazione. La soglia di riferimento delle quattro volte il trattamento minimo è pari a circa 2.447,40 euro lordi mensili, sulla base del valore 2026.

La relazione tecnica utilizza un'inflazione ipotizzata al 2,8%.

Per capire le conseguenze concrete, ecco cinque simulazioni.

Pensione lorda mensile Minore aumento mensile Perdita annua lorda 1.500 € 0 € 0 € 2.000 € 0 € 0 € 2.500 € circa 1,32 € circa 17 € 3.000 € circa 11,05 € circa 144 € 4.000 € circa 51,05 € circa 664 €

Stime illustrative, su 13 mensilità, rispetto alla rivalutazione ordinaria per scaglioni. Inflazione ipotizzata: 2,8%. Importi lordi e arrotondati. Per la fascia appena sopra la soglia è considerata la clausola di salvaguardia.

Il primo dato è chiaro: chi percepisce 1.500 o 2.000 euro lordi non subisce questa specifica riduzione della rivalutazione.

Per chi percepisce 2.500 euro, la perdita è contenuta grazie alla clausola di salvaguardia prevista per gli assegni appena sopra la soglia.

La situazione cambia progressivamente per gli importi superiori.

Con una pensione da 3.000 euro lordi, la differenza rispetto al vecchio meccanismo è di circa 144 euro all'anno.

Con un assegno da 4.000 euro, la perdita sale a circa 664 euro lordi all'anno.

Non è una trattenuta diretta sull'intera pensione: è una quota di aumento che non viene riconosciuta.

PERCHÉ IL DANNO PUÒ DURARE ANCHE NEGLI ANNI SUCCESSIVI

Il problema non si esaurisce nel 2027.

La rivalutazione serve ad adeguare l'importo della pensione all'aumento dei prezzi. Se l'assegno cresce meno del previsto, anche la base sulla quale verranno calcolati gli aumenti successivi risulterà più bassa.

Questo significa che la perdita può trascinarsi negli anni, salvo eventuali interventi correttivi.

Non si tratta quindi soltanto di qualche euro in meno nel cedolino, ma di una minore tutela del potere d'acquisto nel tempo.

QUANTO PESA SULL'ECONOMIA VALDOSTANA?

In Valle d'Aosta le pensioni non rappresentano soltanto un trasferimento economico tra INPS e cittadini.

Sono risorse che entrano nei negozi, nei supermercati, nelle farmacie, nei servizi e nelle attività commerciali dei comuni.

Il pensionato che dispone di un reddito stabile contribuisce alla tenuta economica del territorio, sostiene spesso figli e nipoti e partecipa alla vita sociale della comunità.

Una riduzione della capacità di spesa, anche quando riguarda singolarmente importi relativamente contenuti, può avere effetti sui consumi.

È un aspetto particolarmente importante per una regione di dimensioni ridotte, dove il circuito economico locale risente direttamente della disponibilità di reddito delle famiglie.

Naturalmente non tutti i 40.330 trattamenti valdostani sono interessati dalla misura: la platea comprende anche pensioni molto inferiori alla soglia e prestazioni di natura diversa. Non sono attualmente disponibili dati regionali sufficienti per quantificare con precisione quanti pensionati valdostani subiranno la riduzione.

UNA DOMANDA ALLA POLITICA VALDOSTANA

La questione dovrebbe interessare tutte le forze politiche regionali, senza distinzioni.

Quale posizione intende assumere la rappresentanza valdostana di fronte a una misura che riduce la rivalutazione di una parte delle pensioni?

E soprattutto: quali iniziative intende promuovere per difendere il potere d'acquisto dei pensionati e delle famiglie?

La Valle d'Aosta dispone di competenze e strumenti di politica sociale che devono essere utilizzati per tutelare le fasce più esposte alle difficoltà economiche.

Non possiamo limitarci a osservare quello che accade a Roma.

La difesa dell'autonomia passa anche dalla capacità di affrontare concretamente i problemi sociali ed economici della nostra comunità.

La pensione è il risultato di una vita di lavoro. Garantire che conservi il proprio valore reale non è una concessione, ma una questione di dignità.

Perché il costo dei conti pubblici non può essere scaricato continuamente su chi ha già dato una vita di lavoro al Paese e alla propria comunità. (ha collaborato j-p.sa.)

Pensioni, anche la Petite Patrie paga il conto della manovra Meloni

La réforme de la revalorisation des retraites prévue pour 2027 par le gouvernement Meloni risque d’affecter le pouvoir d’achat d’une partie des retraités valdôtains.

Selon le bilan social régional de l’INPS, au 31 décembre 2024, la Vallée d’Aoste comptait 40 330 pensions en cours de versement et 33 050 retraités. Les montants des pensions dans notre région sont en moyenne supérieurs à la moyenne nationale, ce qui rend particulièrement importante l’analyse des effets de cette mesure.

La nouvelle réglementation prévoit une réduction de la revalorisation pour les pensions dépassant quatre fois le minimum INPS, soit environ 2 447 euros bruts par mois. Sur la base d’une inflation estimée à 2,8 %, les simulations montrent que :

Une pension de 1 500 ou 2 000 euros bruts ne subirait aucune réduction.

Pour une pension de 2 500 euros, la perte serait d’environ 17 euros par an.

Pour une pension de 3 000 euros, elle atteindrait environ 144 euros par an.

Pour une pension de 4 000 euros, la perte pourrait s’élever à environ 664 euros bruts par an.

Il ne s’agit pas d’une diminution directe de la pension, mais d’une réduction de l’augmentation normalement accordée pour compenser l’inflation.

Les conséquences pourraient également se prolonger dans les années suivantes, puisque les augmentations futures seront calculées sur une base de pension moins élevée.

En Vallée d’Aoste, où les pensions contribuent directement à l’économie locale, cette réduction du pouvoir d’achat pourrait également peser sur les commerces, les services et la consommation des ménages.

La question mérite donc une attention particulière de la part de toutes les forces politiques valdôtaines : quelle position la représentation régionale entend-elle adopter face à une mesure qui risque de pénaliser une partie des retraités ?

Défendre le pouvoir d’achat des retraités, c’est aussi défendre la cohésion sociale et l’économie de notre région. La pension est le fruit d’une vie de travail : préserver sa valeur réelle est une question de dignité et de justice sociale.