Le gazole en or

Quando fare il pieno diventa un lusso, il Governo presenta il conto e l’opposizione continua a guardarsi allo specchio

C’è un’Italia che ogni mattina sale in macchina, accende il motore e prima ancora di mettersi in viaggio deve fare i conti con il prezzo del gasolio. È l’Italia di chi lavora, di chi si sposta per raggiungere il posto di lavoro, di chi trasporta merci, di chi coltiva la terra, di chi tiene in piedi piccole imprese e attività economiche. Un’Italia che non vive di slogan, conferenze stampa e promesse elettorali, ma di sacrifici quotidiani.

Per questa Italia il gasolio sta diventando oro. E da domenica 8 novembre il conto è destinato a diventare ancora più salato.

Il Governo Meloni ha infatti lasciato scadere il taglio temporaneo delle accise, facendo venir meno uno sconto di 4,88 centesimi al litro. Una cifra che, presa singolarmente, potrebbe sembrare modesta nei palazzi romani, ma che pesa diversamente nel portafoglio di un pendolare, di un autotrasportatore o di una famiglia che vive lontano dai grandi centri urbani. Tanto più con un prezzo medio nazionale del diesel che ha già superato i 2,22 euro al litro.

E allora una domanda è inevitabile: dov'è finita la promessa di difendere il potere d'acquisto degli italiani?

Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno costruito una parte importante della propria fortuna politica raccontando un Paese nel quale sarebbe bastata la loro determinazione per cambiare tutto. Hanno promesso attenzione alle famiglie, sostegno a chi produce, difesa del lavoro e rispetto per gli italiani che arrivano a fatica alla fine del mese.

Ma governare significa assumersi responsabilità, non soltanto distribuire promesse. E quando il prezzo del carburante torna a salire, non basta nascondersi dietro le quotazioni internazionali, le tensioni geopolitiche o le esigenze di bilancio.

Certo, nessun governo può controllare il mercato mondiale del petrolio. Ma può decidere come utilizzare le risorse pubbliche, quali priorità stabilire e soprattutto chi proteggere quando il costo della vita diventa insostenibile.

Il problema, infatti, non è soltanto il prezzo esposto sul tabellone del distributore. Il gasolio è una tassa indiretta su una parte enorme dell'economia italiana. Se aumenta il carburante, aumentano i costi dei trasporti, della distribuzione, delle merci e, inevitabilmente, quelli che finiscono sugli scaffali dei negozi. A pagare, ancora una volta, sono soprattutto i cittadini che hanno meno possibilità di difendersi.

E in una regione come la Valle d'Aosta, dove le distanze, la montagna e la necessità di utilizzare l'automobile rappresentano una condizione quotidiana e non una scelta di comodità, il problema assume dimensioni ancora più evidenti. Qui il trasporto privato non è un capriccio: spesso è una necessità. E chi vive nei comuni più periferici non può semplicemente decidere di lasciare l'auto in garage e prendere un mezzo pubblico che magari non esiste negli orari di cui ha bisogno.

Ma sarebbe troppo facile fermarsi alla critica del Governo. Perché c'è un'altra responsabilità politica che non possiamo ignorare: quella di un'opposizione che continua a dimostrare una preoccupante incapacità di costruire un'alternativa credibile.

La sinistra denuncia, protesta, organizza conferenze stampa, mette insieme sigle e correnti, si divide sulle leadership e si ricompone in vista delle elezioni. Ma alla fine, quando gli italiani cercano una proposta politica concreta, trovano troppo spesso un'opposizione che sa perfettamente cosa non vuole, ma non riesce a spiegare con altrettanta chiarezza cosa vorrebbe fare.

E questo è il regalo più grande che possa essere fatto a Meloni e Salvini.

Perché un Governo può anche perdere consenso, può commettere errori, può deludere le aspettative. Ma se davanti non trova una forza politica capace di parlare al Paese, di indicare una strada e di presentare un progetto serio, allora può continuare a galleggiare anche sulle proprie contraddizioni.

La sinistra sembra aver dimenticato una regola elementare della politica: non basta aspettare che gli avversari sbaglino per vincere. Bisogna dimostrare di essere migliori, avere idee, una visione economica, una proposta sociale e soprattutto una classe dirigente capace di farsi ascoltare.

Non si costruisce un'alternativa limitandosi a dire che Meloni e Salvini sono inadeguati. Occorre dimostrare, con i fatti e con le proposte, di essere in grado di governare meglio.

E mentre il centrodestra si aggrappa ai propri provvedimenti temporanei, il centrosinistra sembra incapace persino di trasformare il caro carburanti in una grande battaglia nazionale sul costo della vita, sulla mobilità e sulla competitività delle imprese.

Il risultato è un cortocircuito politico: da una parte un Governo che promette molto e interviene troppo spesso con misure a scadenza; dall'altra un'opposizione che avrebbe tutto lo spazio per intercettare il malcontento, ma continua a disperderlo in una sterile competizione interna.

Nel mezzo ci sono gli italiani. Quelli che non possono permettersi di aspettare il prossimo decreto, la prossima proroga o la prossima campagna elettorale.

Forse sarebbe arrivato il momento di capire che il problema del gasolio non è una questione marginale, né una semplice disputa sulle accise. È una questione di giustizia economica e territoriale. Perché non si può chiedere a chi vive in montagna, a chi lavora lontano da casa, a chi produce e trasporta merci di sostenere costi sempre più elevati senza offrire risposte strutturali.

E soprattutto non si può continuare a raccontare agli italiani che tutto va bene mentre ogni pieno diventa una piccola operazione finanziaria.

Il Governo smetta di fare politica con gli sconti a tempo. La sinistra smetta di fare opposizione a tempo perso.

Perché il gasolio è diventato d'oro, ma la pazienza degli italiani non è infinita. E prima o poi anche quella finisce.

Gasolio d'oro

Quand faire le plein devient un luxe, le gouvernement présente la facture et l’opposition continue à se regarder dans le miroir

Il y a une Italie qui, chaque matin, monte dans sa voiture, démarre le moteur et, avant même de prendre la route, doit déjà faire ses comptes avec le prix du gazole. C’est l’Italie de celles et ceux qui travaillent, qui parcourent des kilomètres pour rejoindre leur lieu de travail, qui transportent des marchandises, qui cultivent la terre, qui font vivre les petites entreprises et les activités économiques locales. Une Italie qui ne vit pas de slogans, de conférences de presse et de promesses électorales, mais de sacrifices quotidiens.

Pour cette Italie, le gazole est en train de devenir de l’or. Et depuis ce dimanche 8 novembre, la facture s’annonce encore plus salée.

Le gouvernement Meloni a en effet laissé expirer la réduction temporaire des accises, entraînant la disparition d’une remise de 4,88 centimes par litre. Une somme qui, prise isolément, peut sembler modeste dans les palais romains, mais qui pèse bien différemment dans le portefeuille d’un travailleur pendulaire, d’un transporteur routier ou d’une famille vivant loin des grands centres urbains. D’autant plus que le prix moyen national du diesel dépasse déjà les 2,22 euros le litre.

Une question s’impose alors : où sont passées les promesses de défendre le pouvoir d’achat des Italiens ?

Giorgia Meloni et Matteo Salvini ont construit une partie importante de leur succès politique en présentant un pays dans lequel leur seule détermination aurait suffi à tout changer. Ils ont promis de défendre les familles, de soutenir ceux qui produisent, de protéger le travail et de respecter les Italiens qui peinent à boucler leurs fins de mois.

Mais gouverner signifie assumer ses responsabilités, et non pas seulement multiplier les promesses. Lorsque le prix des carburants repart à la hausse, il ne suffit pas de se cacher derrière les cours internationaux, les tensions géopolitiques ou les impératifs budgétaires.

Certes, aucun gouvernement ne peut contrôler le marché mondial du pétrole. Mais il peut décider de l’utilisation des ressources publiques, fixer ses priorités et, surtout, choisir qui protéger lorsque le coût de la vie devient insupportable.

Car le problème ne se limite pas au prix affiché sur le panneau de la station-service. Le gazole constitue une taxe indirecte sur une immense partie de l’économie italienne. Lorsque le carburant augmente, les coûts du transport, de la distribution et des marchandises augmentent également, et cela finit inévitablement par se répercuter sur les prix dans les magasins. Une fois encore, ce sont les citoyens qui ont le moins de moyens de défense qui paient la facture.

Et dans une région comme la Vallée d’Aoste, où les distances, la montagne et la nécessité d’utiliser la voiture font partie du quotidien plutôt que d’un choix de confort, le problème prend une dimension encore plus évidente. Ici, la voiture n’est pas un caprice : c’est souvent une nécessité. Ceux qui vivent dans les communes les plus éloignées ne peuvent pas simplement décider de laisser leur véhicule au garage et de prendre un transport public qui, parfois, n’existe même pas aux horaires dont ils ont besoin.

Mais il serait trop facile de s’arrêter à la seule critique du gouvernement. Car il existe une autre responsabilité politique que nous ne pouvons pas ignorer : celle d’une opposition qui continue de démontrer son inquiétante incapacité à construire une alternative crédible.

La gauche dénonce, proteste, organise des conférences de presse, rassemble des sigles et des courants, se divise autour des questions de leadership et se recompose à l’approche des élections. Mais au final, lorsque les Italiens cherchent une proposition politique concrète, ils trouvent trop souvent une opposition qui sait parfaitement ce qu’elle ne veut pas, mais qui peine à expliquer avec la même clarté ce qu’elle entend proposer.

Et c’est là le plus beau cadeau que l’on puisse faire à Meloni et Salvini.

Car un gouvernement peut perdre des soutiens, commettre des erreurs et décevoir les attentes. Mais si, en face, il ne trouve pas une force politique capable de parler au pays, de montrer une voie et de présenter un véritable projet, il peut continuer à se maintenir au pouvoir malgré ses propres contradictions.

La gauche semble avoir oublié une règle élémentaire de la politique : il ne suffit pas d’attendre que ses adversaires commettent des erreurs pour gagner. Il faut démontrer que l’on peut faire mieux, avoir des idées, une vision économique, un projet social et, surtout, une classe dirigeante capable de se faire entendre.

On ne construit pas une alternative en se contentant d’affirmer que Meloni et Salvini sont incompétents. Il faut démontrer, par des faits et des propositions, que l’on est capable de gouverner mieux.

Et tandis que la droite s’accroche à ses mesures temporaires, le centre-gauche semble même incapable de transformer la hausse des prix des carburants en une grande bataille nationale sur le coût de la vie, la mobilité et la compétitivité des entreprises.

Le résultat est un véritable paradoxe politique : d’un côté, un gouvernement qui promet beaucoup et intervient trop souvent au moyen de mesures à durée limitée ; de l’autre, une opposition qui aurait toutes les cartes en main pour capter le mécontentement, mais qui continue à le dilapider dans une stérile compétition interne.

Entre les deux, il y a les Italiens. Ceux qui ne peuvent pas se permettre d’attendre le prochain décret, la prochaine prolongation ou la prochaine campagne électorale.

Il serait peut-être temps de comprendre que le problème du gazole n’est pas une question secondaire, ni un simple débat sur les accises. C’est une question de justice économique et territoriale. On ne peut pas demander à ceux qui vivent en montagne, à ceux qui travaillent loin de chez eux, à ceux qui produisent et transportent des marchandises, de supporter des coûts toujours plus élevés sans leur apporter de réponses structurelles.

Et surtout, on ne peut pas continuer à raconter aux Italiens que tout va bien alors que chaque plein devient une petite opération financière.

Que le gouvernement cesse de faire de la politique avec des réductions à durée limitée. Que la gauche cesse de faire une opposition qui tourne à vide.

Car le gazole est devenu de l’or, mais la patience des Italiens n’est pas éternelle. Et tôt ou tard, elle aussi finit par s’épuiser.