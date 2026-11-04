La memoria non è una cerimonia, è un dovere

Ci sono date che non dovrebbero mai diventare semplici ricorrenze sul calendario. Il 4 novembre è una di queste. È una giornata che porta con sé il peso della storia, il sacrificio di intere generazioni e una memoria collettiva che merita di essere custodita, conosciuta e soprattutto trasmessa.

Il 4 novembre 1918 entrava in vigore l'armistizio di Villa Giusti, firmato il giorno precedente, che poneva fine alle ostilità sul fronte italiano della Prima guerra mondiale. Si chiudeva così una delle pagine più drammatiche della nostra storia, una guerra che aveva lasciato dietro di sé centinaia di migliaia di morti, feriti, famiglie distrutte e territori devastati. Per l'Italia significava anche il compimento del percorso risorgimentale di unificazione nazionale, con il ricongiungimento di Trento e Trieste.

Ma dietro le date, i bollettini militari e le celebrazioni ufficiali c'erano soprattutto uomini. Ragazzi spesso giovanissimi, strappati alle loro famiglie, alle loro montagne, ai loro paesi, mandati a combattere in condizioni disumane. Molti non tornarono. Altri rientrarono portando per tutta la vita le ferite, visibili e invisibili, di quell'esperienza.

Anche la Valle d'Aosta ha conosciuto il dolore di quella guerra. Le nostre comunità hanno pagato un prezzo umano importante, come testimoniano i monumenti ai caduti presenti nei paesi e nelle piazze. Lapidi e nomi incisi nella pietra che rischiano oggi di diventare presenze silenziose, quasi invisibili, se non ci fermiamo a leggerli e a comprenderne il significato.

Il 4 novembre è oggi la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate. Una ricorrenza che non deve essere interpretata soltanto come celebrazione militare, né tantomeno come un rituale istituzionale da assolvere una volta all'anno. È prima di tutto un'occasione per riflettere sul valore della libertà, della democrazia, della pace e sul prezzo che le generazioni precedenti hanno pagato per conquistarle e difenderle.

In un'Europa che pensava di aver definitivamente archiviato gli orrori dei grandi conflitti, la guerra è tornata drammaticamente vicina. L'aggressione all'Ucraina, le tensioni internazionali e i conflitti che continuano a provocare vittime innocenti ci ricordano quanto la pace sia fragile e quanto non possa mai essere considerata una conquista definitiva.

Per questo dobbiamo guardare al 4 novembre con uno spirito consapevole e non nostalgico. Onorare le Forze armate significa riconoscere il servizio di donne e uomini che, in Italia e nelle missioni internazionali, operano per la sicurezza, la tutela delle istituzioni e la protezione delle popolazioni. Significa anche ricordare che la difesa della Patria, come recita la nostra Costituzione, è un dovere che si accompagna al rispetto dello spirito democratico.

C'è poi una questione che riguarda direttamente il futuro: la memoria delle nuove generazioni. Non possiamo pretendere che i giovani comprendano il valore della pace se non raccontiamo loro la storia. Non possiamo chiedere rispetto per i sacrifici del passato se lasciamo che i monumenti ai caduti diventino soltanto elementi del paesaggio urbano. La memoria va coltivata, spiegata, resa viva attraverso la scuola, le istituzioni e le comunità locali.

Anche in Valle d'Aosta, terra di autonomia, identità e forte legame con le proprie radici, ricordare il 4 novembre significa riconoscere che l'appartenenza alla propria comunità e la fedeltà alle proprie peculiarità culturali non sono in contraddizione con i valori della solidarietà nazionale e della convivenza democratica. Le identità non si cancellano, si rispettano e si valorizzano reciprocamente.

Il 4 novembre dovrebbe dunque essere molto più di una corona deposta davanti a un monumento. Dovrebbe essere un momento di educazione civica, di riconoscenza e di riflessione collettiva.

Perché dietro ogni nome inciso su una lapide c'è stata una vita, una famiglia, una speranza interrotta. E dimenticarlo significherebbe perdere una parte importante della nostra storia.

La memoria non serve a celebrare la guerra. Serve a ricordarci quanto sia preziosa la pace. E soprattutto a non dare mai per scontato il prezzo della libertà.

4 NOVEMBRE

La mémoire n’est pas une cérémonie, c’est un devoir

Certaines dates ne devraient jamais devenir de simples anniversaires inscrits au calendrier. Le 4 novembre est l’une d’entre elles. Cette journée porte en elle le poids de l’histoire, le sacrifice de générations entières et une mémoire collective qui mérite d’être préservée, connue et surtout transmise.

Le 4 novembre 1918 entrait en vigueur l’armistice de Villa Giusti, signé la veille, qui mettait fin aux hostilités sur le front italien de la Première Guerre mondiale. Ainsi s’achevait l’une des pages les plus dramatiques de notre histoire, une guerre qui avait laissé derrière elle des centaines de milliers de morts, de blessés, des familles détruites et des territoires dévastés. Pour l’Italie, cela signifiait également l’aboutissement du processus d’unification nationale, avec le rattachement de Trente et de Trieste.

Mais derrière les dates, les communiqués militaires et les cérémonies officielles, il y avait avant tout des hommes. Des jeunes gens, souvent à peine sortis de l’adolescence, arrachés à leurs familles, à leurs montagnes et à leurs villages, envoyés combattre dans des conditions inhumaines. Beaucoup ne sont jamais revenus. D’autres sont rentrés en portant toute leur vie les blessures, visibles et invisibles, de cette terrible expérience.

La Vallée d’Aoste a elle aussi connu la douleur de cette guerre. Nos communautés ont payé un lourd tribut humain, comme en témoignent les monuments aux morts présents dans nos villages et sur nos places. Des plaques et des noms gravés dans la pierre qui risquent aujourd’hui de devenir des présences silencieuses, presque invisibles, si nous ne prenons pas le temps de les lire et d’en comprendre la signification.

Le 4 novembre est aujourd’hui la Journée de l’Unité nationale et des Forces armées. Une commémoration qui ne doit pas être interprétée uniquement comme une célébration militaire, ni comme un simple rituel institutionnel à accomplir une fois par an. C’est avant tout une occasion de réfléchir à la valeur de la liberté, de la démocratie, de la paix et au prix que les générations précédentes ont payé pour les conquérir et les défendre.

Dans une Europe qui pensait avoir définitivement tourné la page des grandes guerres, les conflits armés sont redevenus dramatiquement proches. L’agression contre l’Ukraine, les tensions internationales et les conflits qui continuent de provoquer des victimes innocentes nous rappellent combien la paix est fragile et qu’elle ne peut jamais être considérée comme une conquête définitive.

C’est pourquoi nous devons regarder le 4 novembre avec un esprit conscient et non nostalgique. Honorer les Forces armées signifie reconnaître le service des femmes et des hommes qui, en Italie comme dans les missions internationales, œuvrent pour la sécurité, la protection des institutions et celle des populations. Cela signifie également se souvenir que la défense de la Patrie, comme le rappelle notre Constitution, est un devoir qui doit toujours s’accompagner du respect des valeurs démocratiques.

Il y a ensuite une question qui concerne directement l’avenir : la mémoire des jeunes générations. Nous ne pouvons pas prétendre que les jeunes comprennent la valeur de la paix si nous ne leur racontons pas l’histoire. Nous ne pouvons pas leur demander de respecter les sacrifices du passé si nous laissons les monuments aux morts devenir de simples éléments du paysage urbain. La mémoire doit être cultivée, expliquée et rendue vivante grâce à l’école, aux institutions et aux communautés locales.

En Vallée d’Aoste également, terre d’autonomie, d’identité et d’attachement profond à ses racines, commémorer le 4 novembre signifie reconnaître que l’appartenance à sa propre communauté et la fidélité à ses particularités culturelles ne sont pas incompatibles avec les valeurs de solidarité nationale et de coexistence démocratique. Les identités ne s’effacent pas : elles se respectent et se valorisent mutuellement.

Le 4 novembre devrait donc être bien davantage qu’une couronne déposée devant un monument. Il devrait être un moment d’éducation civique, de reconnaissance et de réflexion collective.

Car derrière chaque nom gravé sur une plaque commémorative, il y a eu une vie, une famille, un espoir interrompu. Et l’oublier signifierait perdre une part importante de notre histoire.

La mémoire ne sert pas à célébrer la guerre. Elle sert à nous rappeler combien la paix est précieuse. Et surtout à ne jamais considérer comme acquis le prix de la liberté.