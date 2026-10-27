Un autre centre commercial ou un parc pour tous ? - 2

Aosta guarda a un nuovo insediamento nella periferia est. Ma un'area verde potrebbe diventare uno spazio pubblico al servizio del quartiere. E il Comune deve spiegare quale futuro intende scegliere.

Ad Aosta c'è una contraddizione che merita di essere affrontata senza ipocrisie.

Mentre i negozi di vicinato chiudono, i minimarket scompaiono e il centro cittadino rischia di perdere una parte della propria vitalità commerciale, alla periferia est si prospetta un nuovo centro commerciale.

Un'ulteriore struttura che, se realizzata, andrebbe a inserirsi in un territorio già caratterizzato dalla presenza di poli commerciali.

La questione non può essere liquidata come una semplice operazione urbanistica o come una normale iniziativa imprenditoriale.

Qui si discute del modello di sviluppo della città, dell'uso del territorio e delle priorità che dovrebbero guidare le scelte pubbliche.

Perché l'area interessata potrebbe avere un'altra destinazione: diventare un parco pubblico, uno spazio verde a disposizione degli abitanti del quartiere e dell'intera periferia orientale.

Due prospettive differenti, che meritano di essere valutate con serietà.

Da una parte, una nuova struttura commerciale. Dall'altra, la possibilità di realizzare uno spazio pubblico destinato alla socialità, al tempo libero e al miglioramento della qualità della vita.

La domanda è semplice: perché sacrificare altro territorio quando quello stesso spazio potrebbe diventare un bene comune?

Ogni nuova costruzione comporta una scelta sull'utilizzo del suolo.

Quando si decide di destinare un'area a un insediamento commerciale, si rinuncia ad altre possibili utilizzazioni, almeno per quanto riguarda quella stessa superficie. Per questo le decisioni urbanistiche non possono essere valutate soltanto sulla base della redditività di un progetto o delle opportunità economiche che potrebbe generare.

Occorre considerare anche ciò che la collettività perderebbe e le alternative che potrebbero offrire benefici più duraturi.

Un parco pubblico non produce gli stessi ricavi di una struttura commerciale. Ma non per questo vale meno.

Offre spazi per camminare, incontrarsi, far giocare i bambini, trascorrere del tempo all'aperto e migliorare la vivibilità del quartiere. Può diventare un punto di riferimento per gli anziani, le famiglie e le persone che cercano un luogo accessibile nel quale vivere momenti di socialità.

È inoltre un'opportunità per preservare una porzione di territorio dalla trasformazione edilizia e per mantenere una maggiore presenza di verde nell'ambiente urbano.

Non stiamo parlando di un terreno inutilizzato, da considerare automaticamente disponibile per nuove edificazioni.

Stiamo parlando di uno spazio che potrebbe essere restituito alla collettività attraverso una scelta urbanistica lungimirante.

E allora perché questa possibilità non dovrebbe essere considerata con la massima attenzione?

La domanda è legittima e merita una risposta basata su dati concreti.

Quale sarebbe l'effettivo fabbisogno commerciale della città? Quali effetti potrebbe avere un nuovo insediamento sulle attività esistenti? Quali conseguenze produrrebbe sulla circolazione stradale e sugli spostamenti?

E soprattutto: quali vantaggi collettivi giustificherebbero il sacrificio di un'area verde che potrebbe essere destinata a un parco?

Un centro commerciale può creare opportunità occupazionali e attrarre investimenti. Sarebbe scorretto negarlo.

Ma non basta invocare genericamente il lavoro per considerare automaticamente positiva qualsiasi nuova iniziativa. Bisogna valutare anche la qualità e la stabilità dell'occupazione, gli eventuali effetti sulle attività commerciali già presenti, i costi infrastrutturali e le conseguenze sull'ambiente urbano.

Un nuovo polo commerciale può anche aumentare gli spostamenti in automobile e rendere ancora più dipendente dal trasporto privato chi desidera accedere a determinati servizi.

Tutto questo deve essere valutato prima, non dopo.

Non è una battaglia ideologica contro il commercio. È una richiesta di responsabilità nella gestione del territorio.

Perché una politica urbanistica seria non si limita a domandarsi che cosa si possa costruire. Si domanda anche che cosa sia davvero necessario costruire e quale alternativa sia più utile alla collettività.

La realizzazione di un parco pubblico alla periferia est potrebbe rappresentare una scelta di grande valore per il quartiere.

Un'area verde accessibile può migliorare la qualità della vita, favorire gli incontri e offrire occasioni di svago senza costringere gli abitanti a spostarsi altrove.

Può contribuire a rendere la periferia non soltanto un luogo nel quale si abita o si attraversa per raggiungere altre destinazioni, ma uno spazio urbano nel quale vivere.

È proprio questo il punto: le periferie non possono essere considerate soltanto aree nelle quali concentrare funzioni commerciali e infrastrutture.

Sono quartieri abitati da persone che hanno diritto a spazi pubblici, servizi e luoghi di aggregazione.

Un parco ben progettato, con percorsi accessibili e aree di sosta, potrebbe rispondere anche alle esigenze degli anziani e di chi ha difficoltà motorie. Sarebbe un luogo di prossimità, fruibile senza dover necessariamente prendere l'automobile.

Naturalmente, un progetto del genere richiederebbe risorse, manutenzione e una pianificazione adeguata. Ma proprio per questo dovrebbe essere oggetto di una valutazione seria, non escluso in partenza perché meno immediatamente redditizio di un investimento commerciale.

Il valore di uno spazio pubblico non si misura soltanto attraverso un bilancio economico. Si misura anche attraverso i benefici sociali, ambientali e urbanistici che produce nel tempo.

Su una scelta tanto importante, l'Amministrazione comunale non può limitarsi a lasciare che il dibattito si trascini.

Se la decisione definitiva non è ancora stata assunta, è il momento di chiarire quali valutazioni siano in corso e quali alternative vengano realmente considerate.

I cittadini hanno diritto di conoscere le ragioni che potrebbero portare a privilegiare un nuovo insediamento commerciale rispetto alla conservazione dell'area verde e alla realizzazione di un parco.

Quali sono i benefici attesi? Quali i costi? Quali gli effetti sulla mobilità? Quali le ricadute sulle attività commerciali esistenti? È stata valutata in modo approfondito l'alternativa di uno spazio pubblico?

Sono domande che non possono essere liquidate come un ostacolo allo sviluppo.

Al contrario, costituiscono il cuore di una buona amministrazione.

Il territorio appartiene alla comunità anche quando le decisioni sulla sua trasformazione spettano alle istituzioni. Per questo ogni scelta urbanistica rilevante dovrebbe essere accompagnata da motivazioni chiare e da un confronto pubblico trasparente.

Un'area verde non deve essere considerata un vuoto da riempire, ma una risorsa da valorizzare.

Aosta deve decidere se vuole continuare a inseguire un modello di sviluppo nel quale ogni nuovo spazio sembra dover essere destinato a una funzione commerciale oppure se intende costruire un equilibrio diverso, nel quale investimenti, ambiente e qualità della vita possano convivere.

Ma la questione del nuovo centro commerciale non riguarda soltanto il destino di un terreno.

Riguarda anche il ruolo dell'Amministrazione, le sue priorità e la capacità di dare una risposta ai problemi che attraversano il centro storico e i quartieri.

Perché, mentre si discute di nuovi insediamenti, i piccoli negozi chiudono e i servizi di prossimità scompaiono.

E a questo punto la domanda diventa inevitabile: chi sta governando il futuro di Aosta e, soprattutto, nell'interesse di chi?

È il tema della terza e ultima puntata. (1)

Continua domani.

Un altro centro commerciale o un parco per tutti?

À Aoste, un nouveau projet commercial dans la périphérie est relance le débat sur l'avenir de la ville, l'utilisation du territoire et les priorités de l'administration communale.

À Aoste, une contradiction mérite d'être examinée sérieusement : alors que les petits commerces ferment et que le centre-ville risque de perdre une partie de sa vitalité commerciale, un nouveau centre commercial pourrait voir le jour dans la périphérie est, dans un secteur déjà marqué par la présence de pôles commerciaux.

Mais cette zone pourrait aussi accueillir un parc public, ouvert aux habitants du quartier et à l'ensemble de la population.

Deux visions différentes du développement urbain s'opposent : construire une nouvelle structure commerciale ou préserver un espace qui pourrait devenir un bien commun.

La question ne se limite donc pas à une opération immobilière ou à une initiative économique privée. Elle concerne le modèle de développement qu'Aoste souhaite adopter, la gestion de son territoire et la place accordée à la qualité de vie.

Chaque nouveau projet immobilier implique un choix quant à l'utilisation du sol. Affecter un terrain à une activité commerciale signifie renoncer, au moins sur cette même surface, à d'autres possibilités d'aménagement.

Il est donc nécessaire d'évaluer non seulement la rentabilité d'un projet, mais aussi ses conséquences pour la collectivité et les avantages que pourraient offrir d'autres solutions.

Un parc public ne génère pas les mêmes revenus qu'un centre commercial, mais sa valeur ne se mesure pas uniquement en termes économiques. Il offre des espaces pour se promener, se rencontrer, jouer avec les enfants et profiter du plein air. Il peut devenir un lieu de référence pour les familles, les personnes âgées et tous ceux qui recherchent un espace de proximité accessible.

Il contribue également à préserver le territoire de l'urbanisation et à maintenir la présence d'espaces verts dans l'environnement urbain.

Un terrain non construit n'est pas nécessairement un espace inutilisé : il peut représenter une ressource précieuse pour toute la communauté.

La question est légitime et mérite une réponse fondée sur des données concrètes.

Quels sont les besoins commerciaux réels de la ville ? Quelles seraient les conséquences d'une nouvelle structure sur les commerces existants, notamment ceux du centre-ville ? Quels effets le projet pourrait-il avoir sur la circulation, les déplacements et l'environnement urbain ?

Un centre commercial peut créer des emplois et attirer des investissements. Il serait injuste de nier ces possibilités. Toutefois, ces avantages doivent être évalués au regard de la qualité et de la stabilité des emplois créés, des éventuelles répercussions sur les activités commerciales déjà présentes et des coûts liés aux infrastructures.

Il faut également prendre en compte le risque d'une augmentation des déplacements en voiture et d'une dépendance accrue à l'égard des transports privés.

Ces éléments doivent être examinés avant la réalisation du projet, et non après.

Il ne s'agit pas de mener une bataille idéologique contre le commerce, mais de demander une gestion responsable du territoire. Une politique d'urbanisme sérieuse doit se demander non seulement ce qu'il est possible de construire, mais aussi ce qu'il est réellement nécessaire de construire et quelle solution répond le mieux à l'intérêt général.

La création d'un parc dans la périphérie est pourrait constituer une véritable opportunité pour le quartier.

Un espace vert accessible améliorerait la qualité de vie, favoriserait les rencontres et offrirait des possibilités de loisirs sans obliger les habitants à se déplacer ailleurs.

Il permettrait de faire de la périphérie non seulement un lieu où l'on habite ou que l'on traverse pour rejoindre d'autres destinations, mais aussi un espace urbain où l'on peut vivre et se retrouver.

Les quartiers périphériques ne doivent pas être considérés uniquement comme des zones destinées à accueillir des activités commerciales et des infrastructures. Leurs habitants ont également droit à des espaces publics, à des services de proximité et à des lieux de rencontre.

Un parc bien conçu, doté de chemins accessibles et de zones de repos, pourrait répondre aux besoins des familles, des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. Il deviendrait un lieu de proximité, accessible sans nécessairement prendre la voiture.

Certes, un tel projet nécessiterait des investissements, un entretien régulier et une planification adaptée. Mais ces exigences ne justifient pas de l'écarter au profit d'une solution commerciale potentiellement plus rentable à court terme.

La valeur d'un espace public se mesure aussi à ses bénéfices sociaux, environnementaux et urbanistiques à long terme.

Face à un choix aussi important, l'administration communale ne peut pas laisser le débat s'enliser dans l'incertitude.

Si aucune décision définitive n'a encore été prise, il est temps de préciser les évaluations en cours et les alternatives réellement envisagées.

Les citoyens ont le droit de connaître les raisons qui pourraient conduire à privilégier un nouveau centre commercial plutôt que la préservation de cet espace et la création d'un parc public.

Quels sont les bénéfices attendus ? Quels seraient les coûts ? Quelles seraient les conséquences sur la mobilité et les commerces existants ? L'hypothèse d'un espace vert public a-t-elle été étudiée de manière approfondie ?

Ces questions ne constituent pas un obstacle au développement. Elles sont au contraire essentielles à une bonne administration.

Le territoire appartient à la communauté, même lorsque les décisions relatives à son aménagement relèvent des institutions. Toute transformation urbaine importante devrait donc reposer sur des motivations claires et faire l'objet d'un débat public transparent.

Un espace vert ne doit pas être considéré comme un vide à combler, mais comme une ressource à valoriser.

Le débat sur le nouveau centre commercial dépasse largement la question de l'utilisation d'un terrain. Il concerne les priorités de l'administration communale et sa capacité à répondre aux difficultés qui touchent le centre historique et les quartiers.

Alors que de nouveaux projets commerciaux sont envisagés, les petits commerces ferment et les services de proximité disparaissent progressivement.

Aoste doit donc choisir si elle souhaite poursuivre un modèle de développement dans lequel chaque espace disponible semble destiné à accueillir une nouvelle activité commerciale, ou si elle entend rechercher un équilibre différent entre investissements économiques, protection de l'environnement et qualité de vie.

Il ne s'agit pas d'opposer systématiquement commerce et espaces verts, mais de déterminer quelles décisions servent le mieux l'intérêt collectif et répondent aux besoins réels de la population.

Qui gouverne aujourd'hui l'avenir d'Aoste et, surtout, dans l'intérêt de qui ?

C'est la question centrale de cette troisième et dernière partie.