La leçon de l’inondation

Ricordare la tragedia significa misurare la strada percorsa, ma soprattutto interrogarsi sulla capacità di prevenire i rischi e proteggere il territorio. La Protezione civile è una conquista organizzativa della comunità valdostana, ma la sicurezza non può mai essere considerata un traguardo raggiunto una volta per tutte.

Ci sono date che, nella storia di una comunità, non possono essere consegnate al calendario delle ricorrenze. Restano ferite aperte, momenti nei quali un territorio scopre tutta la propria fragilità e, nello stesso tempo, è chiamato a trovare le risorse per rialzarsi. Per la Valle d’Aosta, l’alluvione dell’ottobre 2000 appartiene a questa categoria.

Le vittime, le famiglie spezzate dal dolore, i villaggi colpiti, le infrastrutture danneggiate e le esistenze improvvisamente sconvolte costituiscono una memoria che non può essere ridotta a una cerimonia commemorativa. Ricordare significa, prima di tutto, riconoscere il peso umano di quella tragedia. Ma significa anche interrogarsi su ciò che, da allora, è cambiato e su quanto resta ancora da fare.

A ventisei anni di distanza, il messaggio che accompagna questa ricorrenza richiama l’evoluzione della Protezione civile valdostana, la crescita delle capacità di coordinamento e il consolidamento di un sistema nel quale istituzioni, enti locali, professionisti, strutture operative e volontari sono chiamati a collaborare. È una prospettiva importante, perché sposta l’attenzione dalla sola gestione dell’emergenza alla costruzione di una capacità collettiva di risposta.

Per una regione alpina, questo principio assume un significato particolare. La montagna non è soltanto un patrimonio paesaggistico, economico e culturale: è anche un ambiente nel quale la conformazione del territorio, la fragilità di alcuni versanti, la presenza di torrenti e corsi d’acqua e l’esposizione a fenomeni meteorologici intensi impongono attenzione costante. La sicurezza non può essere affidata all’improvvisazione, né può cominciare soltanto quando scatta l’allarme.

È qui che la lezione del 2000 incontra direttamente il tema dell’autonomia valdostana. L’autogoverno non consiste esclusivamente nella disponibilità di competenze legislative e amministrative, nella gestione delle risorse o nella difesa delle prerogative statutarie. Si manifesta anche nella capacità di conoscere il proprio territorio, organizzare le risposte alle sue specificità e mettere in relazione competenze, mezzi e responsabilità.

Una Protezione civile efficiente rappresenta, in questa prospettiva, una delle espressioni più concrete della capacità di governo di una comunità. Non perché possa impedire ogni calamità, ma perché può contribuire a ridurne le conseguenze, migliorare il coordinamento dei soccorsi e rendere più tempestive le decisioni. L’autonomia, dunque, non è soltanto una questione di principi: è anche una responsabilità operativa, da verificare nella realtà.

Naturalmente, nessuna organizzazione può cancellare l’imprevedibilità degli eventi naturali. Sarebbe sbagliato misurare la qualità di un sistema di emergenza sulla promessa impossibile di evitare ogni danno. La valutazione deve riguardare, piuttosto, la capacità di individuare i pericoli, informare la popolazione, preparare gli interventi, mantenere efficienti le strutture e imparare dagli episodi critici.

In questo senso, la prevenzione deve occupare una posizione centrale. Le tecnologie, i sistemi di monitoraggio, la formazione degli operatori e le esercitazioni sono strumenti indispensabili, ma acquistano valore soltanto se inseriti in una strategia coerente. Occorre conoscere le aree più esposte, mantenere aggiornati i piani di emergenza, verificare l’efficacia delle comunicazioni e assicurare che cittadini e amministratori sappiano come comportarsi quando il rischio diventa concreto.

È altrettanto importante che la memoria delle grandi calamità non produca soltanto una maggiore consapevolezza nei giorni della commemorazione. La cultura della prevenzione deve entrare nella pianificazione territoriale, nelle scelte sulle infrastrutture, nella manutenzione e nella capacità di valutare le conseguenze delle trasformazioni del territorio. La sicurezza è un investimento collettivo, non una spesa da considerare soltanto dopo un disastro.

In questo quadro si inserisce EU-ALPEX2027, l’esercitazione europea richiamata dal presidente della Regione, Renzo Testolin. La sua preparazione può rappresentare un’occasione significativa per mettere alla prova procedure, capacità operative e coordinamento tra le diverse componenti del sistema. Il confronto su scala europea può inoltre favorire lo scambio di esperienze e l’individuazione di soluzioni utili ad affrontare scenari complessi.

Ma anche un’esercitazione, per quanto importante, non è un risultato in sé. Il suo valore si misurerà nella capacità di trasformare le verifiche in miglioramenti concreti, correggere le eventuali criticità e rafforzare la collaborazione tra gli organismi coinvolti. È questo il passaggio decisivo: fare in modo che la preparazione non rimanga confinata all’evento, ma diventi patrimonio stabile dell’organizzazione regionale.

C’è poi una dimensione che merita di essere sottolineata: la Protezione civile non è soltanto una struttura amministrativa. È una rete di persone, professionalità e volontari che, nei momenti più difficili, mette a disposizione competenze e tempo per la collettività. Questa partecipazione rappresenta una risorsa preziosa per una regione nella quale la conoscenza dei luoghi e la collaborazione tra comunità locali possono fare la differenza.

Per questo, investire nella formazione, nel ricambio generazionale e nel sostegno al volontariato significa rafforzare non soltanto il sistema dei soccorsi, ma anche il legame tra istituzioni e cittadini. La fiducia nelle strutture pubbliche nasce dalla preparazione, dalla trasparenza e dalla capacità di dare risposte comprensibili e tempestive.

A ventisei anni dall’alluvione, il ricordo delle vittime impone dunque un doppio esercizio di responsabilità. Da una parte, riconoscere il percorso compiuto nella costruzione di un sistema di emergenza più organizzato. Dall’altra, evitare che i progressi raggiunti alimentino l’illusione che il problema della sicurezza sia ormai risolto.

In una terra di montagna, il rischio zero non esiste. Esiste, però, la possibilità di conoscere meglio i pericoli, prepararsi con maggiore rigore e ridurre la vulnerabilità delle persone e delle infrastrutture. È su questo terreno che la qualità dell’azione pubblica può essere valutata, al di là delle dichiarazioni e delle ricorrenze.

L’alluvione del 2000 appartiene alla storia della Valle d’Aosta, ma la sua lezione riguarda il presente. Custodire quella memoria significa continuare a investire nella prevenzione, rafforzare le capacità della Protezione civile e considerare la sicurezza una priorità permanente.

Perché una comunità dimostra di aver imparato dalla propria storia non soltanto quando ricorda ciò che è accaduto, ma quando riesce a tradurre quel ricordo in scelte, organizzazione e responsabilità. E perché l’autonomia valdostana, per essere pienamente all’altezza della propria funzione, deve sapersi riconoscere anche in questo: nella capacità di proteggere le persone, difendere il territorio e preparare il futuro senza dimenticare il prezzo pagato nel passato.

La lezione dell'alluvione

Vingt-six ans après la grande inondation d’octobre 2000, la Vallée d’Aoste se souvient des victimes et d’une tragédie qui a profondément marqué son histoire. Mais se souvenir ne signifie pas seulement rendre hommage à ceux qui ont perdu la vie : c’est aussi tirer les enseignements du passé pour mieux protéger l’avenir.

Dans une région alpine comme la nôtre, l’autonomie se mesure également à la capacité de connaître son territoire, de prévenir les risques et d’organiser efficacement les secours. L’évolution de la Protection civile valdôtaine témoigne de l’importance de la coordination entre les institutions, les communes, les professionnels et les bénévoles.

Cependant, aucune organisation ne peut éliminer tous les risques naturels. La véritable priorité reste donc la prévention : surveiller les zones exposées, améliorer les systèmes d’alerte, former les intervenants et sensibiliser la population.

Dans cette perspective, l’exercice européen EU-ALPEX2027 représente une occasion de renforcer la préparation et la coopération entre les différentes composantes du système de secours. Son utilité se mesurera surtout à sa capacité de transformer les exercices en améliorations concrètes.

L’inondation de 2000 nous rappelle que l’autonomie n’est pas seulement une compétence institutionnelle : elle est aussi une responsabilité envers la population. Honorer la mémoire des victimes, c’est poursuivre chaque jour les efforts nécessaires pour réduire les risques, protéger le territoire et garantir la sécurité de la communauté valdôtaine.