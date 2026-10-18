Vandales et retraités

Chi paga il prezzo del carovita senza fare rumore e chi trasforma la protesta in devastazione. Ma il silenzio delle istituzioni e l'assenza di alternative concrete non possono durare all'infinito.

C'è un'Italia che ogni mattina si alza, va al lavoro, fa i conti con il prezzo della benzina, con le bollette sempre più pesanti e con il carrello della spesa che costa ogni settimana di più. E c'è un'Italia fatta di pensionati che, dopo una vita di sacrifici, scoprono di non poter più permettersi quella serenità che pensavano di essersi guadagnati. Due Italie che soffrono, che protestano magari sottovoce, ma che continuano a mandare avanti il Paese senza chiedere applausi e senza pretendere scorciatoie.

Poi ci sono le immagini delle proteste studentesche, quando una minoranza decide di abbandonare le ragioni della manifestazione per imboccare la strada dei danneggiamenti, delle provocazioni e della violenza. Ed è proprio qui che nasce una domanda inevitabile: perché chi sopporta ogni giorno il peso di una crisi economica spesso si comporta con responsabilità, mentre qualcuno ritiene che per farsi ascoltare sia necessario distruggere?

Attenzione, però: non sono gli studenti il problema. I giovani hanno tutto il diritto di manifestare, di contestare le scelte del governo, di denunciare le ingiustizie e di pretendere un futuro migliore. Una democrazia senza giovani capaci di indignarsi sarebbe una democrazia più povera. Ma tra indignarsi e devastare, tra contestare e aggredire, esiste una differenza che non può essere cancellata. Chi compie atti vandalici non rafforza una causa: rischia di screditarla, danneggia la collettività e finisce per oscurare le ragioni di chi manifesta pacificamente.

Il confronto con i pensionati è inevitabile. Sono sempre più numerosi quelli che devono fare i conti con assegni insufficienti rispetto alle spese quotidiane. Eppure, in tante famiglie, proprio loro rappresentano l'ultima rete di protezione sociale. Aiutano i figli che non arrivano alla fine del mese, contribuiscono alle spese dei nipoti, pagano una bolletta, fanno la spesa per una famiglia in difficoltà. Mettono a disposizione una parte della propria pensione, rinunciando magari a una visita, a un piccolo viaggio o a qualcosa che avrebbero il diritto di concedersi dopo una vita di lavoro.

Sono persone che spesso tirano la cinghia in silenzio. Non perché non abbiano motivi per protestare, ma perché conoscono il valore dei sacrifici e sentono il peso delle responsabilità verso i propri cari. Anche i lavoratori, del resto, continuano a fare la propria parte, nonostante il caro carburante, i rincari e stipendi che faticano a tenere il passo con il costo della vita.

Questo senso di responsabilità non deve però diventare una giustificazione per l'inerzia della politica. Non si può chiedere sempre pazienza a chi ha già dato tanto, né considerare la dignità di chi soffre in silenzio come un alibi per non intervenire.

Un governo si giudica anche dalla capacità di ascoltare chi protesta democraticamente, non soltanto dalla sua disponibilità a condannare chi supera il limite. Le famiglie hanno bisogno di misure efficaci contro il carovita, di interventi sostenibili sul costo dell'energia e dei carburanti, di un sostegno adeguato alle pensioni più basse e di politiche capaci di difendere il potere d'acquisto dei salari. Hanno bisogno di sapere che qualcuno si occupa concretamente dei loro problemi.

Quando queste risposte tardano, la distanza tra cittadini e istituzioni cresce. E quando le proteste pacifiche vengono percepite come inutili o ignorate, si alimenta una sfiducia pericolosa. Non significa che la violenza sia inevitabile, né tantomeno giustificabile. Significa, piuttosto, che la politica ha il dovere di non lasciare senza ascolto il disagio sociale.

Ma le responsabilità non finiscono a Palazzo Chigi. Riguardano anche il cosiddetto campo largo, le forze che si propongono come alternativa all'attuale governo e che hanno il compito di dimostrare di essere in grado di governare diversamente. Non basta denunciare le mancanze dell'esecutivo, cavalcare l'indignazione o schierarsi al fianco di chi scende in piazza. Occorre spiegare che cosa si vuole fare, con quali strumenti, con quali risorse e con quali priorità.

Dove sono, messi nero su bianco, i programmi capaci di affrontare il costo della vita? Quali interventi si propongono per difendere le pensioni più fragili, sostenere i redditi da lavoro, alleggerire il peso delle bollette e rendere meno onerosi gli spostamenti quotidiani? Come si intende finanziare queste misure senza limitarsi a promesse generiche?

Sono domande legittime, che non riguardano soltanto l'opposizione nazionale. Riguardano ogni forza politica che aspiri a rappresentare i cittadini e a trasformare il malcontento in un progetto credibile. Perché un'alternativa non si costruisce soltanto contro qualcuno: si costruisce soprattutto dimostrando che cosa si è capaci di fare per tutti.

Il rischio, altrimenti, è duplice. Da una parte, un governo che non riesce a dare risposte convincenti alle difficoltà quotidiane delle famiglie; dall'altra, un'opposizione che denuncia i problemi senza riuscire a tradurre la protesta in una proposta organica. In mezzo restano i cittadini: quelli che lavorano, quelli che hanno già lavorato una vita intera, i genitori che sostengono i figli e i giovani che chiedono opportunità.

E allora il titolo, Vandali e pensionati, vuole essere soprattutto una provocazione politica e civile. Non per mettere i giovani contro gli anziani, né per negare le ragioni di chi manifesta, ma per ricordare una verità elementare: la rabbia può essere comprensibile, mentre il vandalismo resta una scelta di cui rispondere. Allo stesso tempo, la compostezza di chi soffre non deve essere scambiata per rassegnazione o debolezza.

Il pensionato che aiuta il nipote con una pensione già insufficiente, il lavoratore che spende una parte crescente dello stipendio per raggiungere il posto di lavoro, la famiglia che rinuncia a qualcosa pur di pagare le bollette non sono cittadini meno meritevoli di attenzione perché non scendono in piazza a rompere vetrine. Anzi, meritano di essere ascoltati proprio perché il loro disagio è concreto e quotidiano.

La democrazia non impone di stare zitti. Impone di rispettare le regole della convivenza, di tutelare i diritti altrui e di pretendere dalle istituzioni risposte verificabili. Manifestare pacificamente è un diritto. Devastare non è una soluzione. Governare significa assumersi responsabilità. Fare opposizione significa dimostrare di essere pronti ad assumersene altrettante.

Perché un Paese non si misura soltanto dal rumore delle piazze, ma anche dai sacrifici silenziosi delle persone che lo tengono in piedi. E una politica degna di questo nome dovrebbe ricordarsi di entrambe le realtà: condannare senza ambiguità la violenza, ascoltare senza pregiudizi la protesta e smettere di lasciare soli coloro che, ogni giorno, fanno quadrare i conti di una famiglia e, in fondo, anche quelli dell'Italia.

La vera sfida non è scegliere tra vandali e pensionati. È costruire un Paese in cui nessuno debba ricorrere alla violenza per essere ascoltato e nessuno sia costretto a consumare in silenzio i risparmi di una vita per aiutare i propri figli a sopravvivere.

Vandali e pensionati

Entre ceux qui manifestent en détruisant et ceux qui souffrent en silence, la politique doit enfin assumer ses responsabilités.

Face à la hausse du coût de la vie, à l’augmentation du prix des carburants et aux factures toujours plus lourdes, des millions de travailleurs et de retraités peinent à joindre les deux bouts. Pourtant, beaucoup continuent à faire preuve de responsabilité et de solidarité. De nombreux retraités, après une vie de travail, consacrent une partie de leur pension à aider leurs enfants et leurs petits-enfants, parfois au détriment de leurs propres besoins.

Le contraste est frappant avec les comportements d’une minorité de manifestants qui, au lieu de faire entendre leurs revendications pacifiquement, choisissent le vandalisme et la violence. Les jeunes ont pleinement le droit de protester et de réclamer un avenir meilleur, mais la destruction ne saurait remplacer le dialogue démocratique. La violence discrédite les revendications et porte atteinte aux droits de tous.

Cette responsabilité concerne également les institutions. Un gouvernement doit écouter les citoyens qui manifestent dans le respect des règles démocratiques et proposer des mesures concrètes pour lutter contre la vie chère, protéger le pouvoir d’achat et soutenir les pensions les plus modestes.

Mais la responsabilité incombe aussi au « camp large », qui entend proposer une alternative politique. Dénoncer les insuffisances du gouvernement ne suffit pas : il faut présenter un programme crédible, préciser les mesures envisagées et expliquer comment elles seront financées.

Les citoyens n’ont besoin ni de promesses vagues ni de polémiques stériles, mais de solutions concrètes. La démocratie exige à la fois le respect du droit de manifester, le refus de la violence et la capacité des responsables politiques à répondre aux préoccupations quotidiennes de la population.

Un pays ne se mesure pas seulement au bruit de ses manifestations, mais aussi aux sacrifices silencieux de ceux qui le font vivre. L’enjeu est de construire une société où personne n’a besoin de recourir à la violence pour être entendu et où aucun retraité n’est contraint de sacrifier sa propre dignité pour aider sa famille à vivre.