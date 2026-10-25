Vivre dans une tour d’ivoire

Quando si conquista il potere, il rischio è dimenticare la realtà di chi si era promesso di difendere.

C'è una malattia che sembra colpire molti governi una volta conquistato il potere: la perdita progressiva del contatto con la realtà. Una sorta di amnesia politica che cancella le promesse, ridimensiona gli impegni e trasforma le battaglie di ieri in fastidiosi problemi da giustificare oggi.

È la sindrome della Torre d'avorio.

Fuori da quelle mura, quando si è all'opposizione, tutto appare più semplice e più chiaro. Si ascoltano i cittadini, si raccolgono le loro preoccupazioni, si denunciano le ingiustizie e si individuano con grande precisione i responsabili. Si promette di cambiare le cose, di alleggerire il peso delle tasse, di difendere il potere d'acquisto delle famiglie e di restituire dignità a chi lavora una vita intera.

Poi arrivano le elezioni. Si conquistano i voti, si ottengono le chiavi del palazzo e si varca la soglia della Torre d'avorio. Da quel momento, troppo spesso, il mondo reale comincia ad apparire lontano. Le difficoltà delle famiglie diventano numeri, le proteste si trasformano in problemi di ordine pubblico, le promesse elettorali vengono archiviate tra le buone intenzioni e le responsabilità del governo diventano sempre più difficili da assumere.

È proprio allora che si misura la distanza tra le parole e i fatti.

Prendiamo le accise sui carburanti. Quando si è all'opposizione, definirle un «Pizzo di Stato» è un'espressione efficace, capace di intercettare la rabbia di chi ogni giorno deve fare i conti con il costo della vita. È facile denunciare il peso della fiscalità quando a pagarne le conseguenze sono gli altri e si può promettere di intervenire senza dover ancora rispondere delle scelte di governo.

Ma quando si passa dalle parole ai fatti, il metro di giudizio deve necessariamente cambiare: non bastano più gli slogan, servono risultati. E se, dopo aver promesso di ridurre quel peso, le accise vengono invece aumentate, il problema non è soltanto economico. È soprattutto politico. Perché viene meno la credibilità di chi aveva costruito una parte del proprio consenso proprio su quelle promesse.

I cittadini possono comprendere che governare sia più complicato che fare opposizione. Possono persino accettare che una promessa non venga mantenuta, se esistono ragioni serie, spiegazioni trasparenti e alternative concrete. Quello che difficilmente possono accettare è sentirsi raccontare una realtà diversa da quella che vivono ogni giorno.

E la realtà, oggi, parla attraverso il costo del pieno di carburante, la spesa al supermercato, le bollette, gli affitti, le rate dei mutui e la difficoltà crescente di arrivare alla fine del mese.

Lo sciopero e i blocchi degli autotrasportatori dei giorni scorsi, con le loro ragioni e le loro conseguenze, rappresentano un segnale che la politica non dovrebbe sottovalutare. Dietro la protesta di una categoria c'è un sistema economico nel quale l'aumento dei costi rischia di comprimere i margini delle imprese, scaricarsi sui prezzi dei beni e finire, direttamente o indirettamente, sulle spalle dei consumatori.

Gli autotrasportatori non sono soltanto camion sulle strade. Sono una parte essenziale della filiera che porta le merci nei negozi, i prodotti alle imprese e i beni necessari nelle case degli italiani. Quando il costo del trasporto diventa insostenibile, il problema non riguarda soltanto chi guida un camion o gestisce un'azienda: riguarda tutti.

Per questo le proteste devono essere ascoltate e le loro cause affrontate, senza confondere il diritto di manifestare con le eventuali conseguenze dei blocchi sulla libertà di circolazione e sulle attività degli altri cittadini. Governare significa proprio questo: comprendere i problemi, trovare soluzioni e tenere insieme diritti e responsabilità.

Ma la questione più profonda riguarda la distribuzione del peso della crisi.

Quando il costo della vita aumenta, non tutti pagano allo stesso modo. Chi dispone di redditi elevati può assorbire più facilmente gli aumenti, modificare le proprie abitudini o utilizzare risorse accumulate nel tempo. Chi vive con uno stipendio modesto, chi lavora in proprio con margini sempre più ridotti e chi percepisce una pensione deve invece scegliere dove tagliare. E spesso non si tratta di rinunciare al superfluo, ma di ridurre spese essenziali.

È qui che si misura la giustizia di una politica economica: non soltanto nella quantità di risorse che raccoglie o distribuisce, ma nel modo in cui ripartisce sacrifici e opportunità.

Se le scelte pubbliche finiscono per aggravare il peso sulle fasce più fragili, mentre chi possiede maggiori disponibilità conserva più strumenti per difendere il proprio benessere, il rischio è alimentare una società sempre più diseguale. I poveri diventano ancora più poveri. Una parte della classe media, che per anni ha rappresentato la spina dorsale economica e sociale del Paese, scivola verso la precarietà. E i pensionati, dopo una vita di lavoro e contributi, si ritrovano a fare i conti con entrate che faticano a tenere il passo con le spese quotidiane.

La classe media, in particolare, è il grande malato della nostra economia. Troppo spesso non è abbastanza povera per beneficiare delle misure destinate ai redditi più bassi, ma nemmeno abbastanza ricca per affrontare serenamente il continuo aumento dei costi. Paga le tasse, sostiene i servizi pubblici, aiuta i figli, assiste i genitori anziani e cerca di mantenere un equilibrio familiare sempre più fragile. Quando questa fascia sociale perde terreno, non si impoveriscono soltanto le singole famiglie: si indebolisce l'intero tessuto economico e civile.

Eppure, proprio queste persone erano spesso al centro delle promesse elettorali. Erano i cittadini da rassicurare, i lavoratori da proteggere, i pensionati da difendere, gli imprenditori da sostenere. Erano la ragione per cui si chiedeva fiducia e si prometteva un cambiamento.

Che cosa succede, allora, quando chi ha ottenuto il consenso sembra dimenticarsene?

Succede che si apre una frattura tra rappresentanti e rappresentati. Una frattura pericolosa, perché alimenta la convinzione che le campagne elettorali servano a conquistare il potere e non a ottenere un mandato per cambiare concretamente le condizioni di vita delle persone.

La Torre d'avorio, in fondo, non è soltanto un palazzo. È una mentalità. È il luogo simbolico in cui chi governa finisce per ascoltare soprattutto se stesso, i propri collaboratori, i vincoli della propria maggioranza e le esigenze della conservazione del potere. Fuori rimangono le famiglie che fanno i conti con il bilancio domestico, i lavoratori che chiedono di essere pagati adeguatamente, le piccole imprese che lottano per sopravvivere e i pensionati che si domandano come sia possibile aver lavorato una vita intera e dover ancora vivere nell'incertezza.

Il problema non è che un governo debba cambiare idea di fronte alla complessità dei fatti. Il problema è quando smette di spiegare le proprie scelte, rinnega lo spirito degli impegni assunti e pretende che i cittadini si accontentino delle giustificazioni al posto dei risultati.

La politica dovrebbe essere il contrario: capacità di ascoltare, responsabilità di decidere e coraggio di riconoscere gli errori. Soprattutto, dovrebbe conservare la memoria di ciò che si è promesso prima di arrivare al potere.

Perché le chiavi della Torre d'avorio non sono una proprietà privata di chi governa. Sono un mandato temporaneo affidato dai cittadini. E chi le riceve dovrebbe ricordare, ogni giorno, che quelle porte si sono aperte grazie ai voti di persone che chiedevano risposte, non privilegi; soluzioni, non slogan; rispetto, non indifferenza.

La vera domanda, allora, non è quanto sia alta la Torre d'avorio. È quanto lontano sia disposto ad allontanarsi dalla realtà chi vi abita.

Perché un governo può anche vivere circondato da palazzi, uffici e consulenti. Ma se non riesce più a vedere chi fatica a pagare il carburante, chi rinuncia a una spesa necessaria, chi teme di non arrivare alla fine del mese e chi, dopo una vita di lavoro, deve contare ogni euro della pensione, allora il problema non è più soltanto economico.

È un problema di rappresentanza, di credibilità e di responsabilità politica.

E quando la distanza tra il palazzo e il Paese reale diventa troppo grande, prima o poi sono proprio le voci rimaste fuori a ricordare a chi governa perché si trova lì.

Nessuna Torre d'avorio, per quanto alta e ben protetta, può isolare per sempre chi la abita dalle conseguenze delle proprie decisioni. Perché il conto, alla fine, arriva sempre. E a pagarlo, troppo spesso, sono proprio quelli a cui era stato promesso che non avrebbero più dovuto farlo.

Vivere nella Torre d'avorio

Quand on accède au pouvoir, le risque est d’oublier la réalité de ceux que l’on s’était engagé à défendre.

Il existe une maladie qui semble frapper de nombreux gouvernements une fois qu’ils ont conquis le pouvoir : la perte progressive du contact avec la réalité. Une sorte d’amnésie politique qui efface les promesses, relativise les engagements et transforme les combats d’hier en problèmes qu’il faut désormais justifier.

C’est le syndrome de la tour d’ivoire.

À l’extérieur de ces murs, lorsqu’on est dans l’opposition, tout paraît plus simple et plus clair. On écoute les citoyens, on recueille leurs préoccupations, on dénonce les injustices et l’on désigne avec précision les responsables. On promet de changer les choses, d’alléger le poids des impôts, de défendre le pouvoir d’achat des familles et de rendre sa dignité à celles et ceux qui ont travaillé toute leur vie.

Puis viennent les élections. On remporte des voix, on obtient les clés du palais et l’on franchit le seuil de la tour d’ivoire. À partir de ce moment-là, le monde réel semble peu à peu s’éloigner. Les difficultés des familles deviennent des chiffres, les protestations se transforment en problèmes d’ordre public, les promesses électorales sont reléguées au rang des bonnes intentions et il devient de plus en plus difficile d’assumer les responsabilités du gouvernement.

C’est précisément à ce moment-là que se mesure l’écart entre les paroles et les actes.

Prenons l’exemple des accises sur les carburants. Lorsqu’on est dans l’opposition, les qualifier de « racket d’État » est une formule efficace, capable de traduire la colère de ceux qui doivent, chaque jour, faire face au coût de la vie. Il est facile de dénoncer le poids de la fiscalité lorsque ce sont les autres qui en supportent les conséquences et que l’on peut promettre d’intervenir sans avoir encore à répondre de ses propres décisions gouvernementales.

Mais lorsqu’on passe des paroles aux actes, les critères de jugement doivent nécessairement changer : les slogans ne suffisent plus, il faut des résultats. Et si, après avoir promis de réduire cette charge, les accises sont au contraire augmentées, le problème n’est pas seulement économique. Il est avant tout politique. Car c’est la crédibilité de ceux qui avaient précisément construit une partie de leur soutien sur ces promesses qui est remise en cause.

Les citoyens peuvent comprendre que gouverner soit plus compliqué que faire opposition. Ils peuvent même accepter qu’une promesse ne soit pas tenue, à condition qu’il existe des raisons sérieuses, des explications transparentes et des solutions de remplacement concrètes. Ce qu’ils acceptent difficilement, en revanche, c’est qu’on leur présente une réalité différente de celle qu’ils vivent au quotidien.

Or, aujourd’hui, la réalité se lit sur le prix du plein de carburant, sur le ticket de caisse du supermarché, sur les factures d’énergie, les loyers, les mensualités des emprunts immobiliers et les difficultés croissantes à boucler les fins de mois.

La grève et les blocages des transporteurs routiers de ces derniers jours, avec leurs revendications et leurs conséquences, constituent un signal que les responsables politiques ne devraient pas sous-estimer. Derrière la protestation d’une catégorie professionnelle se trouve un système économique dans lequel la hausse des coûts risque de réduire les marges des entreprises, de se répercuter sur les prix des marchandises et de finir, directement ou indirectement, par peser sur les consommateurs.

Les transporteurs routiers ne sont pas simplement des camions sur les routes. Ils constituent un maillon essentiel de la chaîne économique qui achemine les marchandises vers les magasins, les produits vers les entreprises et les biens indispensables jusque dans les foyers. Lorsque le coût du transport devient insoutenable, le problème ne concerne pas seulement ceux qui conduisent un camion ou dirigent une entreprise : il concerne tout le monde.

C’est pourquoi les protestations doivent être entendues et leurs causes traitées, sans pour autant confondre le droit de manifester avec les éventuelles conséquences des blocages sur la liberté de circulation et les activités des autres citoyens. Gouverner, c’est précisément cela : comprendre les problèmes, trouver des solutions et concilier les droits et les responsabilités.

Mais la question la plus profonde concerne la répartition du poids de la crise.

Lorsque le coût de la vie augmente, tout le monde ne paie pas le même prix. Ceux qui disposent de revenus élevés peuvent plus facilement absorber les hausses, modifier leurs habitudes ou puiser dans leurs économies. Ceux qui vivent avec un salaire modeste, ceux qui travaillent à leur compte avec des marges toujours plus réduites et ceux qui perçoivent une pension doivent, en revanche, choisir les dépenses auxquelles renoncer. Et souvent, il ne s’agit plus de se priver de ce qui est superflu, mais de réduire des dépenses essentielles.

C’est là que se mesure la justice d’une politique économique : non seulement à la quantité de ressources qu’elle prélève ou redistribue, mais aussi à la manière dont elle répartit les sacrifices et les possibilités.

Si les décisions publiques finissent par alourdir la charge qui pèse sur les catégories les plus fragiles, tandis que les plus aisés conservent davantage de moyens pour préserver leur niveau de vie, le risque est de nourrir une société toujours plus inégalitaire. Les pauvres deviennent encore plus pauvres. Une partie des classes moyennes, qui a longtemps constitué la colonne vertébrale économique et sociale du pays, bascule dans la précarité. Et les retraités, après une vie de travail et de cotisations, se retrouvent confrontés à des revenus qui peinent à suivre l’augmentation des dépenses quotidiennes.

Pourtant, ces mêmes personnes étaient souvent au cœur des promesses électorales. C’étaient les citoyens qu’il fallait rassurer, les travailleurs qu’il fallait protéger, les retraités qu’il fallait défendre, les entrepreneurs qu’il fallait soutenir. Ils étaient la raison pour laquelle on demandait la confiance des électeurs et promettait le changement.

Que se passe-t-il alors lorsque ceux qui ont obtenu cette confiance semblent l’avoir oubliée ?

Une fracture se creuse entre les représentants et les représentés. Une fracture dangereuse, car elle alimente la conviction que les campagnes électorales servent à conquérir le pouvoir plutôt qu’à obtenir un mandat pour améliorer concrètement les conditions de vie des citoyens.

La tour d’ivoire, au fond, n’est pas seulement un palais. C’est un état d’esprit. C’est le lieu symbolique où ceux qui gouvernent finissent par n’écouter qu’eux-mêmes, leurs collaborateurs, les contraintes de leur majorité et les exigences liées au maintien au pouvoir. À l’extérieur restent les familles qui tentent de boucler leur budget, les travailleurs qui demandent une juste rémunération, les petites entreprises qui luttent pour survivre et les retraités qui se demandent comment il est possible d’avoir travaillé toute une vie et de devoir encore vivre dans l’incertitude.

Le problème n’est pas qu’un gouvernement puisse changer d’avis face à la complexité des faits. Le problème survient lorsqu’il cesse d’expliquer ses choix, renie l’esprit des engagements pris et prétend que les citoyens devraient se contenter de justifications à la place des résultats.

La politique devrait fonctionner à l’inverse : écouter, décider de manière responsable et avoir le courage de reconnaître ses erreurs. Elle devrait surtout conserver la mémoire de ce qui a été promis avant d’accéder au pouvoir.

Car les clés de la tour d’ivoire ne sont pas la propriété privée de ceux qui gouvernent. Elles représentent un mandat temporaire confié par les citoyens. Et ceux qui les reçoivent devraient se rappeler chaque jour que ces portes se sont ouvertes grâce aux voix de personnes qui demandaient des réponses, pas des privilèges ; des solutions, pas des slogans ; du respect, pas de l’indifférence.

La véritable question n’est donc pas de savoir à quelle hauteur s’élève la tour d’ivoire. Elle est de savoir jusqu’où ceux qui l’habitent sont prêts à s’éloigner de la réalité.

Car un gouvernement peut vivre entouré de palais, de bureaux et de conseillers. Mais s’il ne parvient plus à voir ceux qui peinent à payer leur carburant, ceux qui renoncent à un achat nécessaire, ceux qui craignent de ne pas arriver à la fin du mois et ceux qui, après une vie de travail, doivent compter chaque euro de leur pension, alors le problème n’est plus seulement économique.

C’est un problème de représentation, de crédibilité et de responsabilité politique.

Et lorsque la distance entre le palais et le pays réel devient trop grande, ce sont tôt ou tard les voix restées à l’extérieur qui rappellent à ceux qui gouvernent pourquoi ils se trouvent là.

Aucune tour d’ivoire, aussi haute et bien protégée soit-elle, ne peut isoler indéfiniment ceux qui l’habitent des conséquences de leurs décisions. Car, au bout du compte, l’addition finit toujours par arriver. Et trop souvent, ce sont précisément ceux à qui l’on avait promis qu’ils n’auraient plus à payer qui en font les frais.