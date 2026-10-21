Des condamnations au service de la collectivité

Mentre il governo inasprisce le pene, esiste già una strada che meriterebbe di essere percorsa molto di più: sanzioni concrete, rigorose e utili alla collettività.

C’è un modo semplice per presentarsi agli elettori come i difensori della sicurezza: annunciare nuove pene, inasprire quelle esistenti e promettere tolleranza zero. È una strada che offre titoli efficaci e l’impressione di un governo deciso a intervenire. Ma la domanda da porsi è un’altra: aumentare le pene significa davvero ridurre i reati?

Il nuovo Decreto Sicurezza riporta al centro questo interrogativo, con il rafforzamento delle disposizioni che riguardano anche le manifestazioni pubbliche. Chi commette violenze, aggredisce altre persone o danneggia beni deve risponderne. Nessuno mette in discussione questo principio. Ma una cosa è garantire la sicurezza, un’altra è pensare che la risposta a ogni problema debba consistere nell’aumento delle pene detentive.

Perché una pena, per quanto severa, rischia di rimanere una risposta incompleta se non è effettivamente applicata e se non contribuisce a evitare che il reato venga ripetuto.

La politica sembra spesso preferire l’annuncio di una nuova aggravante alla costruzione di un sistema sanzionatorio capace di funzionare davvero. Eppure esiste già uno strumento che meriterebbe maggiore attenzione: il lavoro di pubblica utilità, previsto dal nostro ordinamento in diverse situazioni e a determinate condizioni.

Un esempio concreto viene dalla guida in stato di ebbrezza. Nei casi previsti dalla legge, il giudice può disporre lo svolgimento di lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria, con gli effetti sulla sanzione accessoria della sospensione della patente stabiliti dalla normativa. Non significa che chi guida ubriaco possa semplicemente cavarsela lavorando qualche ora: occorrono i presupposti di legge e una decisione giudiziaria, mentre restano le conseguenze previste per il comportamento commesso.

È un esempio interessante perché dimostra che la pena può assumere una forma diversa dalla detenzione senza rinunciare alla responsabilità individuale.

Perché non ragionare, allora, su un ricorso più ampio e strutturato a queste misure anche per altri reati, quando la gravità dei fatti e le condizioni del condannato lo consentano?

Immaginiamo una persona condannata per un illecito per il quale sia ammissibile una sanzione alternativa al carcere. Potrebbe essere chiamata a svolgere attività impegnative presso strutture che assistono anziani e persone con disabilità, servizi che aiutano le famiglie in difficoltà, enti che si occupano delle fragilità sociali. Oppure potrebbe contribuire alla cura degli spazi pubblici e alla manutenzione di beni comuni, secondo programmi definiti e controllati.

Non volontariato scelto liberamente, ma un obbligo derivante dalla condanna, con orari, compiti, verifiche e conseguenze in caso di inosservanza.

Il principio è semplice: chi ha violato le regole della convivenza civile deve assumersi le proprie responsabilità e, quando possibile, contribuire concretamente a riparare il danno arrecato alla comunità.

Naturalmente, non tutti i reati sono uguali. Non tutte le condotte possono essere sanzionate nello stesso modo. Per i fatti più gravi e per chi rappresenta un pericolo concreto, il carcere resta uno strumento indispensabile. Ma è legittimo chiedersi se la detenzione sia sempre la risposta più efficace per ogni illecito, soprattutto quando si tratta di pene brevi e quando esistono alternative che possono favorire il reinserimento e ridurre il rischio di recidiva.

La questione è anche organizzativa. Perché i servizi sociali e il lavoro di pubblica utilità funzionino davvero, occorrono accordi con i Comuni, le strutture sociosanitarie e gli enti del terzo settore. Servono posti disponibili, personale che segua i condannati e controlli effettivi. Non basta scrivere una possibilità nella legge: bisogna renderla praticabile.

E qui sta la differenza tra una politica che si limita ad annunciare pene più pesanti e una politica che investe nell’effettività della giustizia. La prima promette anni di carcere in più; la seconda deve organizzare i servizi, garantire l’esecuzione delle condanne e verificare i risultati.

C’è anche un beneficio concreto per la collettività. Se una persona condannata svolge attività utili, nei casi consentiti, la sanzione può tradursi in un aiuto reale per chi ne ha bisogno. Una struttura può ricevere un supporto aggiuntivo, un bene pubblico può essere curato, un servizio può essere rafforzato. Il reato non viene cancellato e la responsabilità non viene meno: cambia il modo in cui la pena viene scontata.

La sicurezza, dunque, non si misura soltanto contando gli anni di carcere previsti per un determinato reato. Si misura anche nella capacità dello Stato di prevenire le violazioni, applicare le sentenze e impedire, per quanto possibile, che gli stessi comportamenti si ripetano.

Il governo può rivendicare l’inasprimento delle pene come un segnale di fermezza. Ma la fermezza non coincide necessariamente con la severità della sanzione. Significa anche garantire che una condanna venga eseguita, che chi ha sbagliato risponda delle proprie azioni e che la società possa trarre un beneficio concreto da quella risposta.

La vera domanda, allora, non è chi riesca a promettere la pena più dura. È chi riesca a costruire una giustizia che funzioni.

Perché una condanna non deve soltanto punire. Quando possibile, deve anche rieducare, riparare e restituire valore alla comunità.

Meno annunci sull’aumento delle pene, più condanne effettivamente eseguite. E, dove la legge lo consente, più lavoro a favore della collettività. La sicurezza si costruisce anche così.

Condanne ai servizi sociali

Le gouvernement mise sur le durcissement des peines pour renforcer la sécurité, notamment face à certains délits commis lors de manifestations. Mais augmenter les sanctions ne suffit pas : encore faut-il qu’elles soient réellement appliquées et qu’elles contribuent à prévenir la récidive.

Plutôt que de privilégier systématiquement l’emprisonnement, pourquoi ne pas développer davantage les peines alternatives, notamment les travaux d’intérêt général ? Cette possibilité existe déjà dans notre système judiciaire, par exemple, sous certaines conditions, pour les personnes condamnées pour conduite en état d’ivresse.

Des condamnés pourraient ainsi être tenus d’effectuer des tâches utiles à la collectivité : aide aux personnes âgées ou handicapées, soutien aux structures sociales, entretien des espaces publics. Il ne s’agirait pas de bénévolat, mais d’une véritable sanction, encadrée par des obligations précises et des contrôles effectifs.

Bien entendu, ces mesures ne peuvent pas remplacer la prison dans tous les cas. Les infractions graves doivent recevoir des sanctions adaptées à leur gravité. Mais lorsque la loi le permet, une peine utile à la société peut responsabiliser le condamné, favoriser sa réinsertion et apporter une aide concrète à la collectivité.

Encore faut-il donner aux communes, aux services sociaux et aux associations les moyens d’accueillir et d’encadrer ces personnes.

La sécurité ne se mesure pas seulement à la sévérité des peines annoncées, mais à leur efficacité réelle. Plutôt que de promettre toujours davantage de prison, construisons une justice qui sanctionne, responsabilise et contribue au bien commun.