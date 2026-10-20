Dissidence et répression

Quando la politica non trova soluzioni, il rischio è che trasformi la repressione nella propria risposta a ogni problema.

Di fronte alle guerriglie urbane di questi giorni, agli scontri nelle strade e alla violenza che mette a rischio l'incolumità delle persone, la risposta dello Stato non può essere l'indifferenza. Chi aggredisce, devasta e trasforma una manifestazione in un campo di battaglia deve rispondere delle proprie azioni. La sicurezza dei cittadini e di chi è chiamato a garantire l'ordine pubblico è una priorità che nessuna battaglia politica può mettere in discussione.

Ma se la condanna della violenza è doverosa, altrettanto doverosa dovrebbe essere una riflessione sul modo in cui la politica affronta questi fenomeni. Perché tra il ristabilire l'ordine e risolvere i problemi che attraversano la società esiste una differenza sostanziale. Ed è proprio in questo spazio che si misura la capacità di una classe dirigente di governare, anziché limitarsi a reagire.

Davanti a ogni esplosione di conflitto, il copione sembra ripetersi: nuove strette, pene più severe, maggiori restrizioni, annunci di tolleranza zero. La risposta è quasi sempre la stessa: reprimere. Come se l'inasprimento delle misure di sicurezza potesse, da solo, risolvere questioni che hanno radici più profonde e che non scompaiono semplicemente perché lo Stato mostra la propria forza.

Viene allora da chiedersi se la repressione non stia diventando, per chi ci governa, una sorta di vocazione politica. Una risposta rassicurante nella sua immediatezza, capace di trasmettere l'immagine di un potere deciso, ma assai meno impegnativa rispetto alla ricerca di soluzioni concrete.

È certamente più facile annunciare nuove sanzioni che affrontare le cause del disagio. È più semplice promettere il pugno duro che interrogarsi sulla distanza crescente tra istituzioni e cittadini, sulle difficoltà delle giovani generazioni, sulle disuguaglianze, sulla perdita di fiducia nella politica e sulla sensazione, avvertita da una parte della società, di non essere ascoltata.

Naturalmente, nessuna di queste condizioni giustifica la violenza. Non esiste disagio sociale che possa legittimare un'aggressione, così come nessuna rivendicazione politica autorizza la distruzione dei beni altrui. Ma riconoscere la responsabilità individuale di chi commette un reato non esonera le istituzioni dal dovere di comprendere i fenomeni che hanno davanti.

Reprimere un comportamento illegale può essere necessario. Pensare che basti reprimere per risolvere un problema è invece una rinuncia alla politica.

Il punto è proprio questo. Governare non significa soltanto intervenire quando il conflitto è esploso, ma creare le condizioni perché non diventi l'unica forma attraverso cui una parte della società riesce a manifestare la propria rabbia. Significa investire nella prevenzione, nell'educazione, nelle politiche giovanili, nel recupero degli spazi urbani e nella costruzione di canali di confronto credibili. Significa anche garantire che le regole siano rispettate e che le responsabilità siano accertate, senza confondere chi manifesta pacificamente con chi sceglie la violenza.

Eppure, nel dibattito pubblico, questa distinzione rischia spesso di passare in secondo piano. La protesta viene raccontata prevalentemente come un problema di ordine pubblico, mentre le ragioni del dissenso finiscono ai margini. L'emergenza occupa tutta la scena e la risposta politica si esaurisce nell'annuncio di nuove misure restrittive.

È una scorciatoia pericolosa. Perché una democrazia non si misura soltanto dalla capacità di far rispettare le proprie leggi, ma anche dalla disponibilità ad ascoltare le contestazioni, comprese quelle più scomode. Il dissenso non è una concessione di chi governa a chi è governato: è una componente essenziale della libertà democratica.

Naturalmente, ascoltare non significa condividere. E dialogare non significa rinunciare all'autorità dello Stato. Significa, al contrario, esercitarla con equilibrio, distinguendo le responsabilità penali dalle opinioni, la protesta dalla devastazione, la critica radicale dalla minaccia concreta alla sicurezza.

Uno Stato democratico deve essere fermo con chi viola la legge, ma deve anche saper riconoscere che la libertà di manifestare, contestare e criticare il potere rappresenta una delle ragioni fondamentali della sua stessa legittimità.

Il rischio, altrimenti, è quello di alimentare un circolo vizioso: il conflitto genera richieste di repressione, la repressione diventa la risposta prevalente e le ragioni del conflitto restano irrisolte. Fino alla successiva esplosione, alla quale seguiranno nuovi annunci, nuove restrizioni e nuove promesse di fermezza.

A quel punto, la domanda non riguarda più soltanto chi scende in strada per cercare lo scontro. Riguarda anche chi ha la responsabilità di governare e di proporre una prospettiva diversa.

Quali politiche si intendono realizzare per prevenire la violenza? Quali strumenti si vogliono mettere a disposizione delle comunità locali? Come si pensa di ricostruire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni? E soprattutto, quale idea di società si vuole costruire al di là dell'emergenza del momento?

Sono domande che non possono essere liquidate con l'ennesimo annuncio di una stretta. Richiedono risposte, risorse, capacità di ascolto e assunzione di responsabilità. Richiedono una politica che non si accontenti di gestire le conseguenze dei problemi, ma abbia il coraggio di affrontarne le cause.

Perché la sicurezza non è soltanto assenza di disordini. È anche fiducia nelle istituzioni, possibilità di partecipare alla vita pubblica, certezza dei diritti e delle regole, prospettiva per chi teme di non avere un posto nella società. L'ordine pubblico è indispensabile, ma non può diventare il sostituto di una politica sociale, educativa e culturale.

La forza dello Stato è necessaria quando la legge viene violata. La forza della politica dovrebbe invece manifestarsi nella capacità di impedire che il conflitto diventi permanente e che la violenza trovi terreno fertile nella sfiducia.

È questa la distinzione che sembra sfuggire a chi affida ogni risposta alla repressione. Perché reprimere è una funzione dello Stato, ma governare significa fare qualcosa di più: comprendere, prevenire, correggere, costruire alternative.

Una classe dirigente si giudica anche dalla qualità delle soluzioni che riesce a proporre, non soltanto dalla durezza delle misure che annuncia. E quando la risposta a ogni problema diventa una nuova restrizione, il rischio è che la fermezza venga scambiata per capacità di governo e che l'assenza di una strategia venga nascosta dietro la retorica dell'emergenza.

Il dissenso non si cancella per decreto. La violenza non si giustifica in nome del dissenso. Tra queste due verità si trova lo spazio della democrazia, nel quale lo Stato deve garantire il rispetto delle regole e la politica deve dimostrare di saper offrire una strada.

Perché se la repressione diventa una vocazione, anziché uno strumento da utilizzare con equilibrio e nel rispetto della legge, il potere può anche riuscire a contenere il disordine. Ma non per questo avrà risolto i problemi che lo hanno generato.

E quando chi governa sa indicare soltanto ciò che intende vietare, punire e reprimere, ma non riesce a spiegare che cosa vuole costruire, la questione non riguarda più soltanto l'ordine pubblico. Riguarda la qualità stessa della politica.

Dissenso e repressione

Face aux guérillas urbaines de ces derniers jours, la violence doit être condamnée sans ambiguïté. L’État a le devoir de garantir la sécurité des citoyens et de faire respecter la loi. Mais une question demeure : la répression est-elle en train de devenir la réponse privilégiée de ceux qui nous gouvernent ?

À chaque explosion de violence, le même scénario se répète : durcissement des sanctions, nouvelles restrictions et promesses de fermeté. Pourtant, rétablir l’ordre ne signifie pas nécessairement résoudre les problèmes.

Il est plus facile d’annoncer de nouvelles mesures répressives que de s’attaquer aux causes du malaise social, de la défiance envers les institutions et du sentiment d’exclusion qui touche une partie de la société. Rien ne justifie la violence, mais la condamner ne dispense pas les responsables politiques de comprendre les phénomènes qui la nourrissent.

Réprimer les actes illégaux peut être nécessaire. Croire que la répression suffit à résoudre les problèmes, c’est renoncer à faire de la politique.

Une démocratie doit savoir distinguer la violence de la contestation pacifique. Le droit de manifester, de critiquer et de contester le pouvoir n’est pas une concession des gouvernants : il est au cœur même de la liberté démocratique.

Gouverner, ce n’est pas seulement intervenir lorsque le conflit éclate. C’est aussi prévenir les tensions, investir dans l’éducation, les politiques de jeunesse, la cohésion sociale et le dialogue entre citoyens et institutions.

Le risque est de voir s’installer un cercle vicieux : la violence entraîne des appels à la répression, la répression devient la réponse dominante et les causes du conflit restent irrésolues, jusqu’à la prochaine crise.

La sécurité est indispensable, mais elle ne peut remplacer une véritable vision politique. Un État démocratique doit faire respecter la loi ; ses dirigeants doivent également proposer des solutions concrètes et construire des perspectives d’avenir.

Lorsque ceux qui gouvernent savent seulement interdire, sanctionner et réprimer, sans expliquer ce qu’ils veulent construire, le problème dépasse la seule question de l’ordre public : il concerne la qualité même de l’action politique.