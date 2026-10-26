À Aoste, les commerces de proximité ferment, les centres commerciaux se multiplient

Aosta perde i suoi negozi e i suoi minimarket. A pagare il prezzo più alto sono gli anziani, le persone con difficoltà motorie e chi non può permettersi di raggiungere la periferia in automobile.

C'è un modo molto semplice per capire se una città sta davvero lavorando per i propri cittadini: osservare come cambia la vita quotidiana di chi la abita.

Ad Aosta, purtroppo, il quadro è sempre più preoccupante. I negozi di vicinato chiudono, le piccole attività commerciali faticano a sopravvivere e anche i minimarket, spesso indispensabili per gli acquisti quotidiani, scompaiono progressivamente dal tessuto urbano.

Contemporaneamente, la periferia si è già trasformata in un polo commerciale al quale si aggiungono nuove prospettive di insediamento.

La domanda è inevitabile: Aosta sta diventando una città più vivibile oppure sta progressivamente smantellando i servizi che rendono possibile la vita quotidiana dei suoi abitanti?

Dietro la chiusura di un negozio non c'è soltanto una serranda abbassata. C'è un pezzo di quartiere che scompare, una possibilità in meno per chi vive nelle vicinanze, un servizio che viene meno e una rete di relazioni umane che si indebolisce.

E quando a chiudere è un minimarket, le conseguenze possono essere persino più pesanti.

Perché acquistare pane, latte, frutta o altri generi alimentari non è un lusso. È una necessità quotidiana. Eppure, per una parte della popolazione, soddisfare questa necessità rischia di diventare sempre più complicato.

Gli anziani non possono essere lasciati indietro

Pensiamo agli anziani che vivono soli, a chi cammina con difficoltà, a chi ha problemi di mobilità e a chi non dispone di un'automobile.

Per queste persone, un piccolo negozio sotto casa può rappresentare molto più di un'attività commerciale. È un servizio essenziale, un punto di riferimento e, talvolta, anche un'occasione per uscire dall'isolamento.

Quando quel negozio chiude, non sempre esiste un'alternativa facilmente raggiungibile.

Il grande centro commerciale, magari dotato di ampi parcheggi e di numerosi servizi, può essere comodo per chi guida. Ma per chi non guida? Per chi non può affrontare lunghi tragitti a piedi? Per chi non ha parenti disponibili ad accompagnarlo?

La risposta non può essere che queste persone si arrangino.

Una città civile deve garantire condizioni di vita dignitose anche a chi è più fragile. E l'accessibilità ai beni di prima necessità dovrebbe essere una priorità amministrativa, non un problema da lasciare sulle spalle delle singole famiglie.

Non tutti possono prendere l'automobile e raggiungere la periferia. Non tutti possono chiedere un passaggio. Non tutti possono trasformare ogni acquisto in uno spostamento complicato.

Dimenticare questa realtà significa ignorare una parte importante della popolazione.

Il commercio di vicinato è anche una questione sociale

Un quartiere senza negozi rischia di diventare un quartiere più povero, non soltanto economicamente, ma anche dal punto di vista delle relazioni umane.

I piccoli esercizi commerciali contribuiscono a mantenere vive le strade, favoriscono gli incontri e creano occasioni di socialità. Sono presidi quotidiani che aiutano a contrastare l'isolamento, soprattutto tra le persone anziane.

Quando scompaiono, diminuiscono le occasioni per incontrarsi e si riduce la presenza di persone nelle strade.

La conseguenza può essere un circolo vizioso: meno negozi significano meno passaggio pedonale; meno passaggio significa maggiori difficoltà per le attività rimaste; altre chiusure, infine, rendono il quartiere ancora meno attrattivo.

Non è soltanto una questione di nostalgia per le vecchie botteghe. È un problema concreto di organizzazione della città.

E c'è anche un aspetto economico che non può essere sottovalutato. Ogni attività che chiude significa un'impresa in meno, posti di lavoro potenzialmente perduti e una parte dell'economia locale che si indebolisce.

Non si può pretendere di rivitalizzare il centro di Aosta limitandosi a organizzare eventi o iniziative occasionali, se nel frattempo vengono meno quei servizi che consentono alle persone di frequentarlo quotidianamente.

Una città viva non è quella che si anima soltanto durante le manifestazioni. È quella nella quale le persone possono abitare, lavorare, fare acquisti e incontrarsi durante tutto l'anno.

Aosta non può diventare una città per soli automobilisti

Il problema è anche urbanistico.

Se i servizi si concentrano sempre più nelle aree commerciali periferiche, chi vive nei quartieri e non dispone di mezzi propri rischia di essere progressivamente escluso.

Si alimenta così un modello nel quale l'automobile diventa quasi indispensabile anche per le necessità più semplici.

Ma una città che obbliga i suoi abitanti a spostarsi continuamente per soddisfare i bisogni quotidiani è davvero una città organizzata bene?

La questione è ancora più importante in una realtà come Aosta, dove il centro storico e i quartieri dovrebbero costituire un sistema urbano integrato, capace di offrire servizi accessibili e occasioni di socialità.

Non si tratta di opporsi ai grandi centri commerciali. Si tratta di evitare che la loro presenza e la loro eventuale ulteriore espansione avvengano senza considerare gli effetti sul commercio locale e sulle persone che non possono raggiungere facilmente le strutture periferiche.

Il mercato ha le proprie logiche. Ma la politica ha il dovere di governare le trasformazioni, valutandone le conseguenze sulla collettività.

E allora è legittimo chiedersi quale strategia abbia il Comune per contrastare la progressiva scomparsa dei negozi di vicinato, sostenere le attività rimaste e impedire che intere zone della città perdano i servizi essenziali.

Perché parlare di attenzione agli anziani, inclusione e qualità della vita non basta. Occorrono politiche concrete.

La città si misura dalla vita dei suoi abitanti

Aosta ha bisogno di una riflessione seria sul futuro del proprio commercio e dei propri quartieri.

Servono strumenti per favorire la permanenza delle attività, recuperare i locali sfitti e incentivare la presenza di servizi di prossimità. Servono inoltre politiche che tengano conto delle esigenze delle persone con difficoltà motorie e di chi non dispone di un'automobile.

Non esistono soluzioni semplici, ma esiste una responsabilità politica precisa: non considerare inevitabile ogni chiusura e non accettare passivamente che siano soltanto le dinamiche del mercato a decidere quali servizi debbano rimanere accessibili.

Perché il vero problema non è soltanto quanti negozi chiudono. È che cosa succede alle persone quando quei negozi non ci sono più.

E mentre il commercio di vicinato arretra, all'orizzonte si profila una nuova questione che riguarda il futuro urbanistico della città: l'ipotesi di un ulteriore centro commerciale nella periferia est di Aosta, in un'area verde che potrebbe invece diventare un parco pubblico.

Ma Aosta ha davvero bisogno di altro cemento commerciale oppure ha bisogno di recuperare spazi verdi e servizi per i suoi abitanti?

È la domanda dalla quale partiremo nella seconda puntata.

Continua domani.

Negozi di vicinato chiudono, centri commerciali aprono

Une ville qui perd ses petits commerces, ses supérettes et ses espaces verts risque de perdre aussi une partie de son âme. Face à cette évolution, l'administration communale doit enfin faire des choix clairs.

À Aoste, la fermeture progressive des commerces de proximité et des petites supérettes soulève une question sociale majeure. Pour les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite et les habitants qui ne disposent pas d'une voiture, faire ses courses devient de plus en plus difficile.

Les commerces de quartier ne sont pas seulement des lieux de vente : ils constituent des services essentiels, favorisent les relations humaines et contribuent à maintenir la vie dans les rues. Leur disparition fragilise les habitants les plus vulnérables, accentue l'isolement et appauvrit progressivement le centre-ville et les quartiers résidentiels.

Dans le même temps, un nouveau centre commercial est envisagé dans la partie est de la périphérie d'Aoste, au risque de sacrifier un vaste espace vert qui pourrait devenir un parc public au bénéfice des habitants.

Faut-il vraiment bétonner davantage alors que la ville dispose déjà de plusieurs pôles commerciaux ? Ne serait-il pas plus judicieux de préserver cet espace et d'en faire un lieu de rencontre, de détente et de bien-être pour les familles, les enfants et les personnes âgées ?

Le développement économique est important, mais il ne peut pas constituer l'unique critère des décisions urbanistiques. La qualité de vie, la protection du territoire, l'accessibilité des services et la vitalité des quartiers doivent également être au cœur des choix politiques.

Face à cette situation, l'attitude de l'administration communale, qui n'a pas encore exprimé de position définitive sur le projet, suscite des interrogations légitimes. La prudence est compréhensible, mais elle ne doit pas devenir un prétexte à l'inaction.

Les citoyens ont le droit de savoir quel avenir est envisagé pour leur ville et quelles mesures seront prises pour soutenir les commerces de proximité, préserver les espaces verts et garantir des services accessibles à tous.

Aoste a besoin d'une vision d'ensemble, pas d'une succession de décisions sans perspective.

Une ville ne se mesure pas au nombre de centres commerciaux qu'elle accueille, mais à sa capacité à offrir à ses habitants une vie digne, des services accessibles, des quartiers vivants et des espaces publics de qualité.

Il est temps que l'administration communale clarifie ses intentions et assume ses responsabilités.

Le véritable enjeu est simple : voulons-nous une ville organisée autour des besoins de ses habitants ou une ville toujours plus dépendante de la voiture, du béton et de la concentration commerciale en périphérie ?

Aoste mérite une réponse claire.