Aoste face à un choix décisif : commerces de proximité, quartiers vivants et avenir des espaces verts -3

Negozi che chiudono, minimarket che scompaiono, quartieri che perdono servizi e un nuovo centro commerciale all'orizzonte. Il problema non è soltanto urbanistico: è politico.

Arrivati a questo punto, la questione non può più essere ridotta a una discussione sui negozi che chiudono o sul possibile insediamento di un nuovo centro commerciale alla periferia est di Aosta.

Il problema è più profondo.

Riguarda il modello di città che si vuole costruire, le priorità di chi la amministra e la capacità della politica di anticipare i problemi, anziché limitarsi a inseguirli quando diventano evidenti.

Da una parte abbiamo un centro cittadino che rischia di perdere attività commerciali e vitalità quotidiana. Dall'altra, quartieri nei quali la scomparsa dei minimarket può rendere più difficile l'accesso ai beni essenziali.

In mezzo ci sono gli anziani, le persone con difficoltà motorie, chi non dispone di un'automobile e chi vorrebbe semplicemente poter fare la spesa senza essere costretto a organizzare ogni volta uno spostamento.

E poi c'è la prospettiva di un nuovo insediamento commerciale in un'area verde che potrebbe invece essere destinata a un parco pubblico.

Davanti a questo scenario, l'Amministrazione comunale ha il dovere di spiegare quale idea di sviluppo intenda perseguire.

Non basta amministrare le procedure: bisogna governare la città.

Ogni decisione urbanistica importante richiede valutazioni tecniche, verifiche e confronti. Nessuno può pretendere che un'amministrazione decida senza conoscere gli elementi necessari.

Ma tra la prudenza e l'indeterminatezza esiste una differenza sostanziale.

Se il progetto del nuovo centro commerciale è ancora oggetto di valutazione, il Comune deve spiegare a che punto sia il procedimento, quali aspetti debbano essere chiariti e secondo quali criteri verrà assunta la decisione.

Se, invece, esistono già elementi sufficienti per esprimere un orientamento politico, è legittimo chiedere perché questo orientamento non venga dichiarato apertamente.

Tergiversare su una questione che riguarda il futuro di un quartiere, il consumo di suolo e la qualità della vita non aiuta nessuno.

Non aiuta i cittadini, che hanno diritto di sapere quale destino attenda il territorio nel quale vivono. Non aiuta neppure gli operatori economici, che hanno interesse a conoscere un quadro urbanistico chiaro e coerente.

Soprattutto, non aiuta la città.

Governare significa assumersi la responsabilità delle scelte, spiegare le ragioni che le sostengono e rispondere delle loro conseguenze.

Se l'Amministrazione ritiene che il nuovo centro commerciale sia la soluzione migliore, lo dimostri pubblicamente, dati alla mano. Se considera preferibile tutelare l'area verde e destinarla a un parco, abbia il coraggio di sostenere questa alternativa.

Quello che non è accettabile è lasciare che una questione tanto rilevante rimanga sospesa senza un confronto chiaro sulle priorità della città.

La discussione sul nuovo centro commerciale rischia inoltre di far passare in secondo piano un problema già presente: la progressiva scomparsa dei servizi di prossimità.

Le chiusure commerciali non sono tutte riconducibili a un'unica causa e non sarebbe serio attribuirle automaticamente alla presenza dei grandi centri commerciali. Contano anche i costi di gestione, i cambiamenti nelle abitudini di acquisto, la concorrenza, la disponibilità di personale e le trasformazioni del mercato.

Ma proprio perché il fenomeno è complesso, serve una politica comunale capace di comprenderlo e affrontarlo.

Qual è la situazione dei locali commerciali sfitti nel centro e nei quartieri? Quali servizi essenziali rischiano di scomparire? Quali strumenti possono favorire il mantenimento delle attività di prossimità? Quali misure sono concretamente disponibili per sostenere il commercio locale?

Sono domande alle quali occorrono risposte, non slogan.

Il Comune non può garantire che ogni negozio resti aperto. Non può sostituirsi al mercato e non può impedire ogni trasformazione economica.

Può, però, analizzare il problema, mettere in campo politiche urbanistiche coerenti, favorire il riutilizzo dei locali sfitti, promuovere il commercio locale e migliorare le condizioni che rendono i quartieri vivibili.

Può soprattutto evitare che le proprie decisioni urbanistiche vengano assunte senza considerare le ricadute sul sistema commerciale nel suo complesso.

Il centro storico non può essere trattato come una vetrina da valorizzare soltanto in occasione delle manifestazioni. Deve restare un luogo nel quale sia possibile vivere, lavorare, acquistare beni e accedere ai servizi.

E i quartieri non possono essere considerati semplici zone residenziali nelle quali dormire, costringendo gli abitanti a spostarsi altrove per soddisfare ogni necessità.

C'è un aspetto che dovrebbe stare al centro di ogni valutazione: l'accessibilità dei servizi.

Quando un minimarket chiude, chi dispone di un'automobile può generalmente cercare un'alternativa più lontana. Chi non guida, invece, può trovarsi in difficoltà.

Per un anziano che vive solo, per una persona con disabilità o per chi ha una mobilità ridotta, la distanza da un negozio può incidere concretamente sulla possibilità di vivere in autonomia.

Non si tratta di un problema marginale, né di una questione che riguarda soltanto una minoranza.

È una questione di dignità e di organizzazione urbana.

Una città inclusiva deve tenere conto anche di chi non può spostarsi facilmente. Deve favorire la presenza di servizi accessibili, promuovere percorsi pedonali sicuri e valutare soluzioni per le zone nelle quali la chiusura delle attività rischia di lasciare gli abitanti senza alternative adeguate.

Se la concentrazione commerciale in periferia rende indispensabile l'automobile per un numero crescente di acquisti, occorre interrogarsi sulle conseguenze per chi non può guidare.

Non basta affermare che esistono grandi strutture commerciali ben fornite. La domanda è se siano effettivamente raggiungibili da tutti.

Il diritto di acquistare i beni essenziali non dovrebbe dipendere dalla disponibilità di un'automobile o dalla presenza di qualcuno disposto ad accompagnarci.

E una politica che voglia definirsi attenta alle fragilità deve misurarsi con questa realtà, senza limitarsi alle dichiarazioni di principio.

La prospettiva di trasformare l'area verde della periferia est in un parco pubblico riporta tutto a una domanda fondamentale: che cosa consideriamo davvero utile per la città?

Un investimento commerciale può produrre benefici economici e occupazionali. Un parco, invece, offre benefici ambientali, sociali e urbanistici che si distribuiscono nel tempo e riguardano una platea molto ampia di cittadini.

Non è detto che le due alternative possano essere valutate esclusivamente in termini economici. Né si può dare per scontato che la realizzazione del parco sia priva di costi o che un nuovo insediamento commerciale non produca alcun beneficio.

Proprio per questo occorre un confronto serio, fondato su elementi verificabili e su una valutazione dell'interesse pubblico.

Ma una cosa dovrebbe essere chiara: il verde urbano non è un lusso da concedere soltanto quando non esistono altre opportunità edificatorie.

È una componente importante della qualità della vita.

Prima di trasformare un'area verde, un'amministrazione dovrebbe chiedersi quale valore abbia conservarla, quali benefici potrebbe offrire alla comunità e quali conseguenze comporterebbe rinunciarvi.

Se esiste la possibilità di realizzare un parco al servizio del quartiere e della periferia orientale, quell'alternativa merita di essere esaminata con attenzione e resa parte del dibattito pubblico.

La politica deve dimostrare che ogni scelta è compiuta nell'interesse della città, non semplicemente perché una determinata trasformazione appare più immediata o più conveniente per alcuni soggetti.

Aosta non ha bisogno di una contrapposizione ideologica tra piccoli negozi e grandi centri commerciali. Ha bisogno di una strategia capace di tenere insieme sviluppo economico, servizi di prossimità, tutela del territorio e qualità della vita.

Ha bisogno di una politica che sostenga il commercio locale senza promettere l'impossibile, che valuti gli investimenti senza considerarli automaticamente positivi e che protegga gli spazi pubblici senza trasformare ogni discussione urbanistica in uno scontro pregiudiziale.

Ma soprattutto ha bisogno di un'Amministrazione che sappia assumersi le proprie responsabilità.

Per questo è necessario che il Comune chiarisca la propria posizione sul progetto della periferia est, renda comprensibili ai cittadini le valutazioni effettuate e spieghi se l'ipotesi di un parco pubblico sia stata considerata concretamente.

È necessario che venga affrontato il problema della scomparsa dei minimarket e dei negozi di vicinato, individuando strumenti realistici per evitare che il centro e i quartieri perdano progressivamente servizi essenziali.

Ed è necessario che la qualità della vita delle persone più fragili diventi un criterio concreto delle scelte urbanistiche e commerciali.

Non si può parlare di città moderna se una parte dei suoi abitanti fatica a fare la spesa. Non si può parlare di sviluppo sostenibile se non si valuta seriamente il valore del verde urbano. E non si può parlare di buona amministrazione se, davanti a questioni decisive, mancano chiarezza e una visione riconoscibile.

La responsabilità di governare consiste proprio nel tenere insieme esigenze differenti e nel decidere quale equilibrio sia più giusto per la collettività.

Aosta merita questo impegno.

La questione, in definitiva, è molto semplice.

Vogliamo una città nella quale il commercio di prossimità possa continuare a svolgere una funzione economica e sociale? Vogliamo quartieri nei quali gli anziani e le persone con difficoltà motorie possano trovare servizi essenziali? Vogliamo preservare spazi verdi che potrebbero diventare luoghi di incontro e di benessere per la comunità?

Oppure siamo disposti ad accettare che le trasformazioni del territorio procedano senza una strategia complessiva, mentre i servizi di vicinato arretrano e gli abitanti più fragili devono affrontare difficoltà crescenti?

Non sono domande retoriche. Sono interrogativi ai quali chi amministra deve rispondere.

Il futuro di Aosta non può essere deciso soltanto attraverso la somma delle singole iniziative commerciali o delle trasformazioni urbanistiche. Deve nascere da una visione complessiva della città, capace di riconoscere che il territorio è una risorsa limitata e che la qualità della vita non si misura soltanto attraverso il volume degli investimenti.

Negozi di vicinato che chiudono, minimarket che scompaiono, quartieri che si impoveriscono e un nuovo centro commerciale all'orizzonte: l'Amministrazione comunale non può continuare a eludere le domande che questa situazione pone.

È il momento di uscire dall'ambiguità, spiegare le scelte e assumersi le responsabilità politiche che ne derivano.

Perché una città non si misura dal numero dei centri commerciali che riesce ad attirare, ma dalla capacità di garantire ai propri abitanti servizi accessibili, spazi pubblici di qualità e una vita quotidiana dignitosa.

Aosta deve decidere che cosa vuole diventare.

E i suoi cittadini hanno tutto il diritto di sapere quale futuro stanno costruendo, anche attraverso le decisioni di chi oggi li amministra. (2)

Fine

Aosta, un'Amministrazione che deve scegliere

Fermetures de commerces, disparition de supérettes dans les quartiers et projet d’un nouveau centre commercial à la périphérie est : au-delà du débat urbanistique, c’est le modèle de ville que l’administration communale souhaite construire qui est en question. L’accessibilité des services, la protection des espaces verts et le soutien au commerce local doivent faire partie d’une réflexion globale sur l’avenir d’Aoste.

À Aoste, la question ne peut plus être réduite aux fermetures de magasins ou au projet d’implantation d’un nouveau centre commercial à l’est de la ville. Elle concerne plus largement l’organisation de la vie urbaine, les priorités de l’administration communale et sa capacité à anticiper les transformations économiques et sociales plutôt qu’à intervenir une fois les difficultés installées.

D’un côté, le centre-ville risque de perdre une partie de son dynamisme commercial. De l’autre, certains quartiers voient disparaître des supérettes et des commerces de proximité qui permettent aux habitants de répondre à leurs besoins quotidiens sans devoir se déplacer loin de chez eux. Dans ce contexte, la perspective d’un nouvel équipement commercial sur une zone verte, qui pourrait également être destinée à un parc public, soulève des questions importantes sur l’utilisation du territoire et la définition de l’intérêt collectif.

Les conséquences ne sont pas uniquement économiques. Elles concernent directement les personnes âgées, les personnes à mobilité réduite, les habitants qui ne disposent pas d’une voiture et tous ceux qui souhaitent pouvoir faire leurs courses à proximité de leur domicile. Pour ces citoyens, la fermeture d’un petit commerce peut représenter bien davantage qu’une modification des habitudes de consommation : elle peut compliquer la vie quotidienne et réduire l’autonomie.

L’administration communale doit donc expliquer clairement sa vision du développement de la ville. La prudence est nécessaire dans toute procédure urbanistique, mais elle ne doit pas se transformer en indétermination. Les habitants ont le droit de connaître l’état d’avancement du projet de centre commercial, les évaluations réalisées, les questions qui restent à résoudre et les critères qui guideront la décision finale.

Si les éléments disponibles permettent déjà de définir une orientation politique, celle-ci doit pouvoir être présentée et discutée publiquement. Si des études complémentaires sont nécessaires, leur objet et leur calendrier devraient être explicités. Une décision qui concerne durablement un quartier, la consommation de sol et la qualité de vie mérite un débat transparent, fondé sur des données et sur une comparaison réelle des différentes possibilités.

Le commerce de proximité constitue un autre volet essentiel de cette réflexion. Il serait simpliste d’attribuer toutes les fermetures à la concurrence des grandes surfaces : les coûts d’exploitation, l’évolution des habitudes d’achat, les difficultés de recrutement et les transformations du marché jouent également un rôle. Mais cette complexité justifie précisément une intervention publique réfléchie.

La commune pourrait notamment établir un état des lieux des locaux commerciaux vacants, identifier les quartiers les plus exposés à la disparition des services essentiels et examiner les mesures susceptibles de favoriser la réutilisation des locaux disponibles. Le soutien au commerce local ne signifie pas garantir artificiellement la survie de chaque établissement. Il s’agit plutôt de créer des conditions favorables à une activité commerciale diversifiée et de préserver, lorsque cela est possible, des services utiles à la population.

Le centre historique ne doit pas devenir un simple décor destiné aux manifestations ou à la fréquentation touristique. Il doit rester un lieu de vie, de travail, de rencontre et d’accès aux services. De la même manière, les quartiers résidentiels ne peuvent être considérés uniquement comme des espaces où l’on habite, si les habitants doivent ensuite se déplacer systématiquement ailleurs pour leurs achats quotidiens.

La dimension sociale est particulièrement importante. Une personne disposant d’une voiture peut généralement rejoindre un supermarché plus éloigné. Pour une personne âgée vivant seule ou pour un habitant ayant des difficultés à se déplacer, cette solution n’est pas toujours réaliste. L’existence d’un grand centre commercial ne garantit donc pas, à elle seule, un accès équitable aux biens essentiels.

Une politique urbaine inclusive doit également prendre en compte les déplacements à pied, la sécurité des cheminements, l’accessibilité des transports publics et les solutions envisageables dans les secteurs où les commerces disparaissent. L’objectif est de permettre aux habitants de conserver une autonomie quotidienne, indépendamment de leur âge ou de leur situation personnelle.

Le projet de la périphérie est pose parallèlement une question fondamentale : quelle valeur la ville attribue-t-elle à ses espaces verts ? Un centre commercial peut générer des investissements, de l’activité économique et des emplois. Un parc public apporte, quant à lui, des bénéfices environnementaux et sociaux, en offrant un lieu de rencontre, de détente et de loisirs accessible à la population.

Ces deux possibilités doivent être examinées à partir de leurs effets concrets, de leurs coûts et de leur contribution à l’intérêt général. Il ne s’agit ni de considérer automatiquement tout projet commercial comme positif, ni de supposer qu’un parc serait dépourvu de contraintes financières ou de gestion. Il faut comparer les alternatives, mesurer leurs conséquences et expliquer publiquement les raisons du choix retenu.

Les espaces verts ne sont pas un luxe que l’on peut préserver uniquement lorsqu’aucune autre utilisation du terrain n’est envisagée. Ils contribuent à la qualité de vie, à l’adaptation aux fortes chaleurs et à l’attractivité des quartiers. Avant de transformer une zone verte, la collectivité devrait donc évaluer les avantages de sa conservation, les usages publics possibles et les conséquences à long terme de sa disparition.

Au-delà de ce projet particulier, Aoste a besoin d’une stratégie cohérente associant développement économique, maintien des services de proximité, protection du territoire et amélioration de la vie quotidienne. Cette stratégie doit reconnaître les besoins des entreprises et les évolutions du commerce, tout en évitant que les décisions prises séparément finissent par fragiliser l’équilibre général de la ville.

L’enjeu est également politique. Administrer une ville ne consiste pas seulement à instruire des dossiers et à appliquer des procédures. Il faut définir des priorités, confronter les intérêts en présence et assumer les conséquences des décisions. La transparence est indispensable pour permettre aux citoyens de comprendre les choix effectués et de participer au débat sur l’avenir de leur environnement.

L’administration communale est ainsi appelée à clarifier sa position sur le centre commercial envisagé à l’est, à préciser la place accordée à l’hypothèse d’un parc public et à présenter les mesures qu’elle entend mettre en œuvre face à la disparition des commerces de proximité.

Aoste ne doit pas choisir entre le développement économique et la qualité de vie : elle doit rechercher un équilibre entre les deux. Cela suppose d’évaluer les investissements sans les considérer automatiquement comme bénéfiques, de soutenir le commerce local sans promettre l’impossible et de protéger les espaces publics en tenant compte des besoins réels de la population.

Au fond, la question est celle du modèle de ville que les habitants souhaitent pour les années à venir. Une ville où les services essentiels restent accessibles, où les quartiers conservent leur vitalité et où les espaces verts peuvent bénéficier à tous ? Ou une ville dont les transformations risquent de se faire sans vision suffisamment globale de leurs conséquences ?

La réponse appartient à la collectivité, mais l’administration communale a la responsabilité de rendre les choix compréhensibles et de justifier ses décisions. Les habitants doivent pouvoir connaître les objectifs poursuivis, les alternatives étudiées et les conséquences attendues.

L’avenir d’Aoste ne se mesurera pas seulement au nombre de nouveaux investissements commerciaux, mais aussi à sa capacité à préserver des quartiers vivants, des services accessibles et des espaces publics de qualité. C’est à cette échelle que doit être évaluée la politique urbaine : non seulement à travers les transformations qu’elle autorise, mais également à travers les possibilités qu’elle préserve pour les générations futures.