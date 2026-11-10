Montagne défiguréemi

Fast food sulle piste, impianti sempre più in quota e paesaggi trasformati in parchi commerciali: quale futuro stiamo costruendo per la nostra montagna?

C'è qualcosa che non torna nell'immagine della montagna che stiamo costruendo. Da una parte si parla di tutela del territorio, di sostenibilità, di valorizzazione delle tradizioni e di rispetto dell'ambiente. Dall'altra, sulle piste da sci, spuntano locali sempre più simili a quelli che si incontrano nelle grandi città, con insegne, format commerciali e un'offerta gastronomica standardizzata, che poco ha a che vedere con la cultura e l'identità alpina.

Il problema non è soltanto quello che viene servito nei piatti. Il problema è ciò che questi nuovi insediamenti rappresentano: una montagna che rischia di perdere la propria anima per inseguire un modello turistico sempre più omologato, nel quale ogni spazio diventa un'occasione di consumo e ogni panorama una cornice per un'attività commerciale.

La polemica sui fast food comparsi o annunciati in alcune località sciistiche dovrebbe farci riflettere. Non si tratta di demonizzare l'iniziativa privata, né di sostenere che la montagna debba rimanere immobile, cristallizzata in una cartolina d'altri tempi. Le attività economiche sono fondamentali per mantenere vivi i comprensori e garantire occupazione. Ma sviluppo non può significare soltanto moltiplicazione dei servizi commerciali, soprattutto quando questi finiscono per alterare il carattere dei luoghi.

La montagna ha una propria cultura gastronomica, fatta di prodotti locali, tradizioni, piccoli produttori, ristorazione di territorio e saperi tramandati nel tempo. Non è forse questa una delle ricchezze che dovremmo promuovere? Per quale ragione un turista dovrebbe trovare sulle nostre piste gli stessi marchi, gli stessi menu e le stesse formule commerciali che può incontrare in qualsiasi centro commerciale o aeroporto del mondo?

La questione diventa ancora più delicata quando si guarda al paesaggio. Nuove strutture, ampliamenti, terrazze, locali e infrastrutture modificano progressivamente l'ambiente alpino. Singolarmente ogni intervento può apparire giustificabile, ma la somma di tante trasformazioni rischia di produrre un risultato profondamente diverso dalla montagna che abbiamo ereditato.

E mentre si discute di fast food, c'è un'altra questione che merita altrettanta attenzione: la continua rincorsa degli impianti di risalita verso quote sempre più elevate.

Si investe per raggiungere nuovi versanti, superare limiti altimetrici, ampliare comprensori e inseguire condizioni di innevamento considerate più favorevoli. Ma fino a quando sarà possibile continuare su questa strada? Il cambiamento climatico non è un'opinione e l'innalzamento delle temperature sta già modificando profondamente il futuro dello sci alpino. Pensare che la risposta consista sempre nel salire più in alto rischia di essere una strategia costosa, ambientalmente invasiva e, soprattutto, non risolutiva.

La montagna non può essere trattata come un territorio da conquistare metro dopo metro. Non tutto ciò che è tecnicamente realizzabile è necessariamente opportuno. E non ogni investimento, soltanto perché porta con sé la promessa di nuovi flussi turistici, rappresenta automaticamente una scelta lungimirante.

Qui entra in gioco la responsabilità della politica e delle amministrazioni locali. Occorre avere il coraggio di interrogarsi sul modello di sviluppo che si vuole perseguire, senza subire passivamente le logiche del mercato e senza confondere la modernizzazione con l'omologazione.

In Valle d'Aosta, dove la montagna rappresenta molto più di una risorsa economica, questo ragionamento assume un significato particolare. La nostra autonomia dovrebbe essere anche la capacità di decidere quale montagna vogliamo consegnare alle generazioni future. Non soltanto quali impianti costruire, quali comprensori ampliare o quali investimenti attrarre, ma soprattutto quali paesaggi proteggere, quali tradizioni valorizzare e quali trasformazioni evitare.

L'autonomia non dovrebbe servire soltanto ad amministrare meglio le opportunità economiche, ma anche a esercitare il diritto e il dovere di scegliere un modello di sviluppo coerente con la nostra identità.

Non si tratta di essere contrari allo sci, agli impianti o al turismo. Si tratta di capire che la montagna non può vivere soltanto di piste, infrastrutture e consumi. Deve poter vivere anche della propria bellezza, della propria cultura, dei propri borghi, dei propri prodotti e di quel patrimonio ambientale che costituisce la sua ricchezza più autentica.

Il rischio, altrimenti, è quello di ritrovarci con comprensori sempre più attrezzati, locali sempre più simili tra loro e paesaggi sempre più artificiali. Una montagna magari capace di attirare visitatori per una stagione, ma sempre meno riconoscibile e sempre meno autentica.

Perché una domanda, alla fine, dovremmo porcela: vogliamo una montagna che assomigli sempre più a un centro commerciale all'aperto, oppure vogliamo continuare a custodire un territorio che abbia una propria identità?

La modernità non si misura dal numero di fast food aperti sulle piste, né dai metri di quota raggiunti da un nuovo impianto. Si misura dalla capacità di innovare senza distruggere, di produrre ricchezza senza consumare il territorio e di offrire futuro senza cancellare il passato.

La montagna non è una merce da vendere a pezzi. È un patrimonio da custodire. E quando il paesaggio viene sacrificato sull'altare del profitto immediato, a perdere non è soltanto l'ambiente: è l'identità stessa delle nostre comunità alpine.

Montagna deturpata

Fast-food sur les pistes, remontées mécaniques toujours plus hautes : quel avenir pour nos montagnes ?

La montagne est en train de perdre progressivement son identité. L'apparition de fast-food et de structures commerciales standardisées sur les pistes de ski soulève une question fondamentale : voulons-nous préserver l'authenticité de nos territoires alpins ou les transformer en espaces de consommation, semblables à ceux que l'on trouve partout ailleurs ?

Le problème n'est pas l'initiative privée ni le développement économique, indispensables à la vie des stations. C'est plutôt le risque d'une uniformisation qui efface les traditions, la gastronomie locale et la culture alpine.

À cela s'ajoute la course aux remontées mécaniques toujours plus hautes, comme si l'augmentation de l'altitude pouvait garantir l'avenir du ski face au changement climatique. Une stratégie coûteuse et discutable, dont les conséquences sur les paysages et l'environnement doivent être sérieusement évaluées.

En Vallée d'Aoste, cette réflexion est particulièrement importante. Notre autonomie doit nous permettre de choisir notre propre modèle de développement, en conciliant économie, tourisme, environnement et identité culturelle.

La montagne ne doit pas devenir un centre commercial à ciel ouvert. Le véritable progrès consiste à innover sans détruire, à créer de la richesse sans sacrifier le territoire et à transmettre aux générations futures un patrimoine naturel et culturel vivant.