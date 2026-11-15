Aux pauvres, la Banque alimentaire ; aux plus aisés, la flat tax

Dalla Valle d’Aosta alla politica nazionale, la trentesima Colletta Alimentare racconta un Paese nel quale la solidarietà supplisce sempre più spesso alle carenze delle politiche sociali. Mentre migliaia di persone dipendono dagli aiuti alimentari, il Governo allarga dal 2027 il regime forfettario al tetto di 100 mila euro di ricavi o compensi. Una scelta legittima da discutere, ma che solleva una domanda politica: quali sono le vere priorità del Paese?

C'è un'immagine che dovrebbe far riflettere più di tanti discorsi pronunciati nei palazzi della politica: da una parte i volontari con la pettorina arancione che invitano i cittadini a donare un pacco di pasta, una bottiglia d'olio o una confezione di riso; dall'altra un Governo che annuncia l'estensione della flat tax fino a 100 mila euro di ricavi o compensi per i lavoratori autonomi. Due fotografie dell'Italia di oggi, due priorità che sembrano appartenere a mondi diversi.

Ieri, sabato 14 novembre, si è celebrata la trentesima Giornata nazionale della Colletta Alimentare. Trent'anni di volontariato, generosità e impegno civile. Trent'anni durante i quali il Banco Alimentare ha costruito una rete straordinaria per sostenere chi non riesce più a garantire alla propria famiglia persino il necessario per mangiare.

E il dato più amaro è che questa rete non è diventata meno necessaria con il passare del tempo. Al contrario, la povertà alimentare continua a rappresentare una ferita aperta del nostro Paese. Secondo i dati diffusi dal Banco Alimentare, attraverso oltre 7.500 organizzazioni partner vengono raggiunte più di 1,7 milioni di persone in difficoltà. Non sono numeri astratti: sono famiglie, anziani, genitori, bambini, persone che vivono una condizione di precarietà spesso invisibile agli occhi di chi governa.

Anche la Valle d'Aosta, con la sua dimensione territoriale e la sua tradizione di solidarietà, non è affatto immune da questa realtà. Il Banco Alimentare valdostano sostiene attualmente circa 2.500 persone, attraverso 34 enti caritativi convenzionati. Nel 2025 la Colletta aveva permesso di raccogliere quasi 40 tonnellate di alimenti, mentre quest'anno sono stati coinvolti circa 100 punti vendita sul territorio regionale.

Sono numeri che dovrebbero interrogare soprattutto la politica valdostana. Perché dietro ogni cifra c'è una storia di difficoltà economica, una famiglia che deve fare i conti con il costo della vita, una persona anziana che fatica ad arrivare alla fine del mese, un lavoratore che, pur avendo un'occupazione, non riesce più a sostenere tutte le spese.

La Valle d'Aosta è una regione che può vantare livelli di benessere e una capacità finanziaria pubblica importanti. Eppure anche qui esiste una povertà che non si può nascondere dietro le statistiche sul reddito medio, il turismo, il Pil o la ricchezza prodotta. La disponibilità di risorse pubbliche e l'autonomia finanziaria hanno senso se riescono a tradursi in una migliore qualità della vita per tutti, soprattutto per chi rimane indietro.

Il Banco Alimentare svolge un compito prezioso, ma non può diventare il sostituto permanente delle politiche sociali. La beneficenza non può essere l'unica risposta alla povertà. Non si può affidare alla generosità dei cittadini, alla disponibilità dei volontari e alle associazioni caritative la responsabilità di affrontare un fenomeno strutturale che richiede interventi pubblici, prevenzione e politiche di sostegno al reddito.

Ed è proprio qui che la giornata di ieri assume un significato anche politico.

Nella stessa giornata della Colletta Alimentare, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilanciato la decisione di innalzare dal 2027 la soglia del regime forfettario da 85 mila a 100 mila euro per l'applicazione dell'Irpef. Una misura che mantiene l'imposta sostitutiva al 15% per chi possiede i requisiti previsti dal regime e che il Governo presenta come un aiuto ai lavoratori autonomi.

È giusto riconoscere che il fatturato non coincide con il reddito netto e che i lavoratori autonomi sostengono spese, contributi e rischi che non possono essere ignorati. Ma questo non impedisce di discutere le priorità fiscali e distributive di una manovra finanziaria.

La domanda è semplice: mentre si amplia il vantaggio fiscale per una fascia di attività autonome con ricavi o compensi fino a 100 mila euro, quali risposte concrete vengono date a chi non ha risorse sufficienti per mettere insieme il pranzo con la cena?

Non è una contrapposizione tra lavoratori autonomi e persone in difficoltà. Sarebbe profondamente sbagliato. È una questione di equità, di distribuzione delle risorse e di responsabilità politica. Il problema non è aiutare chi lavora e produce, ma non dimenticare chi è scivolato sotto la soglia della dignità economica.

E allora l'annuncio di Meloni, arrivato proprio mentre migliaia di volontari erano impegnati nella raccolta di alimenti, assume un significato che va oltre la tecnica fiscale. Politicamente, l'estensione del regime forfettario appare anche come una misura dal forte potenziale elettorale, capace di parlare a una platea precisa di contribuenti. Una scelta che, soprattutto in una stagione di consenso e competizione politica, rischia di assumere i contorni di una promessa clientelare, anziché inserirsi in una strategia complessiva di giustizia fiscale e sociale.

Perché un Governo dovrebbe misurare la propria capacità di governare non soltanto da quante tasse riesce a ridurre a determinate categorie, ma anche da quante persone riesce a sottrarre alla povertà.

C'è poi una questione che riguarda direttamente la Valle d'Aosta. La nostra autonomia non può essere soltanto una rivendicazione di competenze, risorse e prerogative istituzionali. Deve essere soprattutto la capacità di costruire un modello sociale nel quale nessuno venga lasciato solo. Le risorse regionali, le politiche abitative, il sostegno alle famiglie, gli interventi contro il caro vita e i servizi territoriali devono concorrere a un obiettivo preciso: impedire che la povertà diventi una condizione permanente.

Non possiamo accontentarci di celebrare il volontariato una volta all'anno e poi dimenticarci di chi ha bisogno per i restanti 364 giorni. E non possiamo nemmeno considerare normale che in una regione ricca come la Valle d'Aosta migliaia di persone debbano affidarsi agli enti caritativi per soddisfare un bisogno primario.

I volontari del Banco Alimentare meritano riconoscenza, non perché suppliscono occasionalmente a un'emergenza, ma perché garantiscono ogni giorno un presidio di umanità che le istituzioni dovrebbero sostenere e rafforzare.

La vera misura della ricchezza di una comunità, in fondo, non è quanto riesce ad accumulare chi sta meglio, ma quanto riesce a garantire a chi sta peggio.

Perché un Paese nel quale il Banco Alimentare deve preoccuparsi di sfamare i più poveri mentre la politica si affanna ad allargare i benefici fiscali non può considerarsi un Paese che ha risolto i propri problemi di equità. E una Valle d'Aosta che vuole difendere la propria autonomia deve cominciare proprio da qui: dalla dignità delle persone, prima ancora che dai numeri dei bilanci.

Ai poveri il Banco Alimentare, ai ricchi la flat tax

La trentième Journée nationale de la Collecte alimentaire, organisée le 14 novembre, met en lumière une réalité préoccupante : la pauvreté alimentaire continue de progresser en Italie. Grâce au travail du Banco Alimentare et de milliers de bénévoles, des centaines de milliers de familles peuvent compter sur une aide essentielle pour se nourrir.

La Vallée d’Aoste n’échappe pas à cette situation. Malgré sa richesse et ses ressources financières, la région compte elle aussi des personnes et des familles contraintes de recourir aux associations caritatives pour faire face aux dépenses quotidiennes. Une réalité qui devrait interpeller les institutions et les responsables politiques.

Dans le même temps, le gouvernement de Giorgia Meloni annonce l’élargissement, à partir de 2027, du régime fiscal forfaitaire (flat tax), avec un plafond porté à 100 000 euros de recettes ou de rémunérations pour les travailleurs indépendants éligibles.

La question n'est pas de nier les difficultés des travailleurs indépendants, mais de s'interroger sur les priorités politiques : quelles réponses concrètes sont apportées à ceux qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts ?

La solidarité des citoyens et l'engagement des bénévoles sont indispensables, mais ils ne peuvent pas remplacer durablement les politiques sociales publiques. La lutte contre la pauvreté exige des mesures structurelles, un soutien aux familles et une meilleure protection des personnes les plus fragiles.

Pour la Vallée d’Aoste, l’autonomie doit également se mesurer à sa capacité à ne laisser personne de côté. Sa véritable richesse ne réside pas uniquement dans ses ressources financières, mais dans la dignité et les conditions de vie de l’ensemble de sa population.

Un pays où les plus pauvres dépendent de la Banque alimentaire tandis que les avantages fiscaux s'élargissent pour d'autres catégories doit sérieusement s'interroger sur ses priorités et sur sa conception de la justice sociale.