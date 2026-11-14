L'aumône du gouvernement Meloni

C'è un limite anche alla presa in giro. E il governo Meloni, con l'ultimo annuncio sul caro energia, sembra averlo abbondantemente superato.

Quindici euro al megawattora di riduzione, annunciati con il consueto squillo di trombe, conferenze stampa e propaganda governativa. Una misura che, tradotta nella vita quotidiana delle famiglie, si trasformerebbe in un risparmio di appena 1,40 euro al mese.

Avete capito bene: un euro e quaranta centesimi. Non è una politica energetica, non è un intervento capace di alleggerire il peso delle bollette. È un'elemosina. E pure di quelle che, quando vengono offerte, rischiano di risultare offensive per chi deve fare i conti con stipendi che non crescono, pensioni sempre più erose dall'inflazione e costi della vita che continuano a mordere.

Ma c'è un altro aspetto che rende questa operazione ancora più indigesta: la giungla degli oneri di sistema e dei costi fissi che continuano a pesare sulle bollette. Una sorta di gabella che famiglie e imprese devono pagare comunque, ricchi e poveri, indipendentemente dalla loro reale capacità economica. Cambia il reddito, cambia la disponibilità economica, ma certi costi arrivano puntuali per tutti. È questa l'ingiustizia che nessun annuncio governativo sembra voler affrontare.

Da una parte si sbandierano risparmi da pochi spiccioli, dall'altra si lascia intatto un sistema di prelievi e oneri che continua a incidere sulle tasche dei cittadini. Il risultato è paradossale: il governo si presenta come benefattore mentre il cittadino continua a pagare. Prima gli si presenta il conto, poi gli si restituisce qualche monetina e si pretende pure un applauso.

Il punto non è soltanto la modestia della cifra. Il punto è il modo in cui viene raccontata. Perché Palazzo Chigi sembra ormai aver sviluppato una particolare abilità: trasformare interventi microscopici in grandi successi politici. Si annuncia una montagna e ai cittadini arriva un granello. Si promette sollievo e si consegna qualche monetina.

Meloni e compagnia bella sembrano convinti che gli italiani siano disposti ad accontentarsi di qualsiasi cosa, purché venga confezionata con una buona dose di comunicazione istituzionale. Ma gli italiani non sono pezzenti ai quali lanciare qualche spicciolo per ottenere riconoscenza e applausi. Sono cittadini che pagano le tasse, lavorano, producono ricchezza e hanno diritto a politiche pubbliche serie, non a operazioni di immagine.

E mentre il governo celebra il proprio intervento, resta irrisolta la questione fondamentale: il costo strutturalmente elevato dell'energia. Una dipendenza dal gas che espone famiglie e imprese alle oscillazioni dei mercati e alle tensioni internazionali. Servirebbero una strategia di lungo periodo, investimenti nelle rinnovabili, sistemi di accumulo, efficientamento energetico e una politica capace di ridurre davvero il costo dell'approvvigionamento.

Invece si continua a navigare a vista, distribuendo piccoli sconti e presentandoli come grandi conquiste.

C'è poi una questione politica che non può essere ignorata. Un governo che si definisce vicino agli italiani, che parla continuamente di sovranità nazionale e di difesa del potere d'acquisto, dovrebbe misurare il proprio successo sulla capacità di migliorare concretamente la vita delle persone. Non sulla quantità di annunci che riesce a produrre.

Perché con 1,40 euro al mese non si paga una bolletta, non si riempie il frigorifero e non si affronta il caro vita. Al massimo si può comprare un caffè, sempre che non aumenti anche quello.

La verità è che non servono grandi proclami per nascondere piccoli risultati. E soprattutto non serve un governo che chieda agli italiani di applaudire quando ricevono le briciole.

Gli italiani non chiedono elemosine. Chiedono rispetto, dignità e risposte. E chiedono soprattutto di non essere trattati come sudditi ai quali imporre una gabella universale per poi restituire, sotto forma di sconto, una manciata di centesimi al giorno.

E un governo che non riesce a garantire nemmeno un risparmio significativo sulle bollette farebbe bene, almeno, a risparmiarci la propaganda.

L'elemosina del governo Meloni

Le gouvernement Meloni annonce en grande pompe une réduction de 15 euros par mégawattheure sur le coût de l'énergie. Mais, une fois traduite dans la réalité quotidienne des familles, cette mesure ne représenterait qu'une économie d'environ 1,40 euro par mois.

Une véritable aumône, presque une provocation pour des millions d'Italiens confrontés à des factures toujours plus lourdes, à la hausse du coût de la vie et à des salaires qui ne suivent pas.

À cette situation s'ajoute le poids des charges fixes et des frais de système figurant sur les factures d'électricité, que tout le monde doit payer, riches comme pauvres, sans tenir suffisamment compte des capacités économiques de chacun.

Le paradoxe est évident : le gouvernement reprend d'une main, puis rend quelques centimes de l'autre, tout en présentant cette opération comme une grande victoire politique.

Au lieu de multiplier les annonces et les opérations de communication, il faudrait s'attaquer aux causes structurelles du coût élevé de l'énergie : la dépendance au gaz, le manque d'investissements dans les énergies renouvelables, le stockage et l'efficacité énergétique.

Giorgia Meloni et son gouvernement semblent croire que les Italiens peuvent se contenter de quelques miettes, à condition de les présenter comme un cadeau.

Mais les citoyens ne demandent pas la charité. Ils demandent du respect, de la dignité et des réponses concrètes.

Les Italiens ne sont pas des mendiants auxquels on jette quelques pièces pour acheter leur reconnaissance. Ils méritent mieux que l'aumône et la propagande.