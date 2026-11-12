Les poulettes à la montagne

La montagna ha bisogno di servizi, opportunità e rispetto. Non di un menu da fast food.

Pare che il destino delle nostre montagne, almeno in questi giorni, si giochi tutto intorno a un pollo fritto. Non un gipeto, non un'aquila reale, non una marmotta particolarmente arrabbiata. Proprio un pollo. Fritto, possibilmente croccante, da servire magari con patatine e bibita formato famiglia.

L'ipotesi di portare un marchio del fast food in alta quota ha scatenato indignazioni, prese di posizione, commenti e appelli alla difesa dell'identità alpina. Improvvisamente tutti sembrano diventati custodi della purezza della montagna, difensori della tradizione e paladini del paesaggio.

E sia chiaro: un rifugio alpino non è un centro commerciale, una montagna non è una periferia urbana da colonizzare con insegne luminose e franchising, e l'idea del pollo fritto servito a qualche centinaio di metri dalle vette può apparire decisamente fuori luogo.

Ma, archiviata la prima risata, viene spontanea una domanda: possibile che per indignarsi davvero sulla montagna serva un pollo?

Perché di motivi per arrabbiarsi ce ne sarebbero parecchi. E forse qualcuno anche più importante di una coscia fritta.

Ci si potrebbe indignare per le scuole che perdono insegnanti, per i piccoli comuni che faticano a garantire servizi essenziali, per i medici di base che mancano, per i collegamenti pubblici sempre più deboli e per le ferrovie considerate rami secchi, salvo poi riscoprirle quando diventano utili a qualche progetto di grande interesse.

Ci si potrebbe arrabbiare per le risorse che troppo spesso non arrivano dove servono, per le difficoltà delle imprese, per l'abbandono dei terreni agricoli, per l'avanzata incontrollata del bosco e per la progressiva perdita di presidio del territorio.

E magari ci si potrebbe indignare anche per una certa retorica sulla montagna, raccontata alternativamente come un paradiso incontaminato, un rifugio climatico per cittadini stanchi del traffico oppure un romantico luogo dove trasferirsi per lavorare al computer guardando le cime. Tutto molto suggestivo, soprattutto per chi poi, terminato il fine settimana, torna comodamente in città.

La montagna vera, invece, è fatta di persone che ci vivono tutto l'anno. Di famiglie, allevatori, agricoltori, commercianti, artigiani, amministratori locali e giovani che cercano una ragione per restare. Non è una cartolina da vendere ai turisti e nemmeno un parco divertimenti a disposizione delle metropoli.

Ecco perché la questione del pollo fritto, pur avendo una sua evidente dimensione simbolica, rischia di diventare una comoda distrazione. È facile indignarsi per un'insegna commerciale. Molto meno facile pretendere che lo Stato e le Regioni garantiscano servizi, investimenti e politiche adeguate alle specificità dei territori montani.

La montagna non ha bisogno di essere imbalsamata. Non deve necessariamente rimanere ferma a un'immagine da libro illustrato, con la stalla, il campanile, il formaggio tipico e il rifugio che serve esclusivamente polenta e selvaggina. Ha diritto a innovare, a fare impresa, ad attrarre investimenti e a creare lavoro. Ma deve poterlo fare rispettando il territorio, la sua identità e le sue comunità.

Il punto, insomma, non è stabilire se un pollo possa salire in montagna. Il punto è capire se la montagna possa finalmente salire nelle priorità della politica.

E qui il discorso diventa serio. Perché i territori montani non chiedono privilegi, ma il riconoscimento delle loro condizioni particolari. Chiedono politiche differenziate, risorse adeguate, servizi accessibili e la possibilità di decidere del proprio futuro. Chiedono che le leggi sulla montagna non restino belle dichiarazioni sulla carta, ma diventino strumenti concreti.

In questo senso, le realtà a Statuto speciale, come la Valle d'Aosta, ricordano ogni giorno quanto siano importanti l'autonomia, la responsabilità e la capacità di governare il territorio secondo le sue peculiarità. L'autonomia non è un ornamento istituzionale, ma uno strumento per rispondere meglio ai bisogni di chi vive in montagna.

Naturalmente, nessuno vuole trasformare un fast food in un simbolo di progresso alpino. Ma nemmeno possiamo pensare che la difesa della montagna si esaurisca nel respingere un marchio commerciale.

Sarebbe un po' come difendere un pollaio dalle volpi mentre nessuno si accorge che il tetto sta crollando.

Allora, ben venga anche la discussione sul pollo fritto, purché non diventi l'unica discussione. Perché sulle nostre montagne ci sono questioni ben più urgenti, che non fanno altrettanti titoli, non diventano virali sui social e non attirano telecamere.

E forse è proprio questo il paradosso: il pollo fritto è riuscito a conquistare le prime pagine, mentre una scuola che perde un insegnante, un ambulatorio che chiude o un autobus che non passa continuano a essere considerati normali problemi di amministrazione.

La montagna merita molto di più di una polemica gastronomica. Merita rispetto, investimenti, autonomia e una politica capace di guardare oltre il prossimo titolo di giornale.

Insomma, se proprio vogliamo parlare di polli, occupiamoci anche di quelli che continuano a credere che basti una bella fotografia delle Alpi per dimostrare di avere a cuore la montagna.

Quelli, purtroppo, non sono fritti. E rischiano di farci passare la fame di futuro.

I polli in montagna

La montagne a besoin de services, d'opportunités et de respect, pas seulement de fast-food.

Ces derniers jours, le débat sur l'avenir de la montagne semble tourner autour d'un poulet frit. L'idée d'installer une enseigne de restauration rapide en altitude a suscité indignation, polémiques et prises de position au nom de l'identité alpine.

Bien sûr, un refuge de montagne n'est pas un centre commercial et les sommets ne doivent pas devenir des vitrines publicitaires. Mais une question s'impose : faut-il vraiment un poulet frit pour que l'on s'indigne du sort de la montagne ?

Car les véritables problèmes sont ailleurs : les écoles qui perdent leurs enseignants, le manque de médecins, les transports publics insuffisants, les lignes ferroviaires abandonnées, les difficultés des entreprises et l'affaiblissement des services essentiels.

La montagne n'est pas une carte postale destinée aux touristes, ni un refuge romantique pour les citadins. C'est avant tout un territoire vivant, habité toute l'année par des familles, des agriculteurs, des artisans et des jeunes qui souhaitent pouvoir y construire leur avenir.

La montagne ne doit pas être figée dans le passé. Elle doit pouvoir innover, entreprendre et créer des emplois, tout en respectant son environnement et son identité.

Le véritable enjeu n'est donc pas de savoir si un poulet frit peut monter en altitude, mais de comprendre pourquoi la montagne peine encore à occuper une place prioritaire dans les politiques publiques.

Les territoires alpins ont besoin de moyens, de services adaptés, de politiques différenciées et de davantage d'autonomie pour décider de leur avenir. L'expérience de la Vallée d'Aoste démontre combien l'autonomie peut être un instrument essentiel pour répondre aux spécificités des territoires de montagne.

Alors, parlons aussi du poulet frit, si cela nous amuse. Mais n'oublions pas les questions essentielles : l'école, la santé, les transports, le travail et l'avenir de nos communautés.

Car la montagne mérite bien davantage qu'une polémique gastronomique : elle mérite du respect, des investissements et une véritable volonté politique.

Et surtout, elle a besoin de moins de poulets médiatiques et de davantage de politiques concrètes !