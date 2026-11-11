La Petite Patrie et la mafia

Quando la criminalità organizzata minaccia l'identità, la libertà e l'autonomia di una comunità.

C'è un passaggio, nell'ultima relazione della Commissione parlamentare antimafia, che dovrebbe far riflettere profondamente la politica valdostana, le istituzioni e l'intera comunità regionale. È quello in cui si afferma che la Valle d'Aosta, con la sua dimensione demografica contenuta, la sua forte identità locale e la rete di relazioni personali e istituzionali ravvicinate, ha rappresentato un terreno favorevole all'insediamento della 'ndrangheta.

Parole pesanti. Non soltanto per ciò che raccontano del passato, ma soprattutto per ciò che suggeriscono sul presente e sul futuro della nostra comunità.

La Petite Patrie, la piccola patria alla quale i valdostani sono storicamente legati da un sentimento di appartenenza, da una lingua, da una cultura e da una tradizione autonomista, non è immune dalle infiltrazioni mafiose. Anzi, proprio alcune delle caratteristiche che ne definiscono l'identità possono trasformarsi, se non adeguatamente presidiate, in fattori di vulnerabilità.

È questa la prima, scomoda verità che dobbiamo avere il coraggio di riconoscere.

Per troppo tempo abbiamo coltivato, forse anche inconsapevolmente, l'idea che la Valle d'Aosta fosse un'isola felice, distante geograficamente e culturalmente dai territori nei quali la criminalità organizzata ha storicamente costruito il proprio potere. Una sorta di immunità derivante dalle dimensioni ridotte, dalla conoscenza reciproca, dalla familiarità dei rapporti e da un tessuto sociale nel quale tutti, o quasi, si conoscono.

L'operazione Geenna ha dimostrato quanto questa rappresentazione fosse pericolosamente ingenua.

La relazione parlamentare aggiunge oggi un elemento di particolare gravità: la 'ndrangheta non avrebbe trovato spazio in Valle d'Aosta attraverso la dimensione di un grande mercato criminale, ma sfruttando la possibilità di inserirsi nei circuiti delle relazioni personali, amministrative ed economiche. In un contesto nel quale la fiducia, la frequentazione e la prossimità possono diventare strumenti di penetrazione.

È un meccanismo subdolo, perché non si presenta necessariamente con il volto della violenza. Può assumere quello della disponibilità, della conoscenza personale, dell'intermediazione, della promessa di un sostegno o della capacità di facilitare un rapporto con il potere pubblico.

La mafia, insomma, non ha bisogno di conquistare apertamente un territorio quando riesce a condizionarlo dall'interno.

Il problema non è soltanto giudiziario. È profondamente politico e culturale.

Ed è proprio qui che la classe dirigente valdostana deve interrogarsi. Non basta richiamare la magistratura, le forze dell'ordine e il loro indispensabile lavoro. Non basta dichiarare solidarietà alle istituzioni o pronunciare parole di circostanza ogni volta che emerge una vicenda giudiziaria. La lotta alle mafie richiede una responsabilità politica permanente, capacità di prevenzione, trasparenza amministrativa e soprattutto una cultura della legalità che non ammetta zone grigie.

La relazione mette in evidenza un aspetto che dovrebbe preoccupare più di ogni altro: il rischio che le risorse pubbliche e i circuiti amministrativi diventino terreno di condizionamento.

In una regione autonoma, questo aspetto assume una rilevanza ancora maggiore. La Valle d'Aosta dispone di competenze, strumenti finanziari e responsabilità amministrative che rappresentano il cuore del suo autogoverno. L'autonomia non è soltanto una prerogativa istituzionale o una disponibilità di risorse. È una responsabilità collettiva nei confronti dei cittadini.

Se le risorse pubbliche vengono condizionate da interessi criminali, non viene compromessa soltanto la correttezza di una procedura amministrativa. Viene ferita la sostanza stessa dell'autonomia.

Un'autonomia che non riesce a garantire la trasparenza delle proprie decisioni, la libertà dei propri amministratori e l'imparzialità delle proprie istituzioni rischia di svuotarsi dall'interno.

Ecco perché sarebbe un errore considerare la questione mafiosa come un problema importato, estraneo alla storia e alla cultura valdostana. La mafia non ha bisogno di cancellare l'identità di un territorio: le basta sfruttarne le debolezze, le divisioni, le convenienze e, talvolta, le ambizioni personali.

C'è poi un altro elemento che merita una riflessione etica. In una comunità piccola, dove i rapporti personali si intrecciano con quelli professionali e politici, denunciare, prendere le distanze o semplicemente chiedere spiegazioni può diventare più difficile. Si rischia di essere considerati inopportuni, di rompere equilibri consolidati, di mettere in discussione amicizie e appartenenze.

Ma proprio in una comunità così fatta il silenzio può diventare particolarmente pericoloso.

La responsabilità morale di chi ricopre incarichi pubblici non si esaurisce nel rispetto formale della legge. Richiede comportamenti irreprensibili, attenzione ai conflitti d'interesse, capacità di sottrarsi a frequentazioni ambigue e disponibilità a rendere conto delle proprie scelte. La legalità non può essere un principio da invocare contro gli avversari e da relativizzare quando riguarda gli amici, gli alleati o gli ambienti di appartenenza.

La questione, dunque, riguarda tutti. Maggioranza e opposizione, amministratori regionali e comunali, rappresentanti politici, categorie economiche e società civile.

Nessuno può considerarsi al riparo soltanto perché non è direttamente coinvolto in un procedimento giudiziario. E nessuno può essere considerato colpevole sulla base di una frequentazione o di una semplice relazione personale. Occorre distinguere rigorosamente le responsabilità penali, che spettano alla magistratura, da quelle politiche e morali, che richiedono valutazioni altrettanto serie ma fondate su fatti e comportamenti verificabili.

Questo equilibrio è essenziale: combattere la mafia senza rinunciare allo Stato di diritto, senza alimentare sospetti indiscriminati e senza trasformare l'antimafia in uno strumento di lotta politica.

Ma è altrettanto necessario evitare che il garantismo diventi un alibi per l'immobilismo o che la presunzione di innocenza venga strumentalizzata per sottrarsi a ogni dovere di trasparenza.

La relazione della Commissione antimafia dovrebbe diventare, pertanto, l'occasione per aprire una discussione seria sulle modalità con cui la Regione e gli enti locali presidiano i propri appalti, le concessioni, i finanziamenti, gli affidamenti e tutti quei passaggi amministrativi nei quali possono annidarsi interessi opachi. Servono controlli efficaci, formazione, prevenzione e una cultura istituzionale capace di riconoscere tempestivamente i segnali di rischio.

Ma serve soprattutto una politica che ritrovi il senso alto del proprio mandato.

La Petite Patrie non può essere soltanto un richiamo sentimentale, una bandiera da esibire nelle celebrazioni identitarie o uno slogan da utilizzare nelle campagne elettorali. Deve essere una comunità fondata sulla libertà, sulla dignità delle persone, sulla responsabilità e sulla fiducia nelle istituzioni.

L'autonomia valdostana è nata e si è sviluppata anche come espressione della volontà di un popolo di governarsi, preservando la propria specificità e le proprie libertà. Non possiamo permettere che qualcuno trasformi questa conquista in un'opportunità per esercitare potere attraverso relazioni opache e interessi criminali.

Difendere la Valle d'Aosta significa anche difenderla dalla mafia. Senza reticenze, senza paura di disturbare qualcuno e senza confondere la tutela dell'immagine della regione con la rimozione delle sue criticità.

Perché il vero danno alla reputazione della Valle d'Aosta non deriva da chi denuncia le infiltrazioni mafiose, ma da chi eventualmente le sottovaluta, le tollera o preferisce non vederle.

La Petite Patrie non ha bisogno di una politica che difenda a ogni costo la propria immagine, ma di una politica che abbia il coraggio di difendere la propria comunità, anche quando questo significa riconoscere errori, omissioni e responsabilità.

Perché l'autonomia non si difende soltanto rivendicando competenze a Roma, opponendosi alle ingerenze dello Stato o richiamando la specialità statutaria. Si difende innanzitutto garantendo che le istituzioni valdostane siano libere da ogni condizionamento criminale.

E qui non esistono maggioranze da proteggere, opposizioni da delegittimare o appartenenze da salvaguardare. Esiste un interesse superiore: quello dei valdostani.

La mafia può anche cercare di mimetizzarsi nella Petite Patrie, sfruttandone le relazioni e le debolezze. Ma non può trovare cittadinanza nella sua coscienza civile.

Perché una piccola patria che rinuncia alla legalità rischia di perdere anche la propria libertà.

È questa la vera questione politica ed etica che la relazione della Commissione antimafia consegna oggi alla Valle d'Aosta. Ed è una questione dalla quale nessuno, soprattutto chi esercita responsabilità pubbliche, può permettersi di chiamarsi fuori.

La Petite Patrie e la mafia

Défendre l'autonomie, c'est aussi défendre la légalité.

Le dernier rapport de la Commission parlementaire antimafia adresse un avertissement sérieux à la Vallée d'Aoste : aucun territoire, même petit, doté d'une forte identité culturelle et d'un tissu social étroit, n'est à l'abri des infiltrations mafieuses.

L'affaire Geenna a démontré que la 'ndrangheta a également pu s'implanter dans notre région, en exploitant les relations personnelles, les réseaux administratifs et la proximité entre les acteurs économiques et politiques.

C'est précisément là que réside le danger. Dans une petite communauté où tout le monde se connaît, la confiance et les relations personnelles peuvent devenir des instruments de pénétration et de conditionnement. La mafia ne se manifeste pas toujours par la violence : elle peut avancer silencieusement, à travers les fréquentations, les intérêts et les influences sur les décisions publiques.

Cette réalité interpelle directement la classe politique valdôtaine. La lutte contre la mafia ne relève pas uniquement de la justice et des forces de l'ordre : elle exige une responsabilité politique permanente, de la transparence administrative et une véritable culture de la légalité.

La question est encore plus importante dans une région à statut spécial. L'autonomie valdôtaine ne représente pas seulement un ensemble de compétences et de ressources financières. Elle est avant tout une responsabilité envers les citoyens et une conquête fondée sur la liberté de s'autogouverner.

Lorsque les ressources publiques et les institutions risquent d'être conditionnées par des intérêts criminels, c'est la substance même de l'autonomie qui est menacée.

Il faut également avoir le courage de reconnaître que, dans une communauté de dimensions réduites, les relations personnelles, les appartenances et les équilibres politiques peuvent parfois rendre plus difficile la dénonciation des situations ambiguës. Mais le silence ne protège pas une communauté : il peut au contraire favoriser ses fragilités.

Cela ne signifie pas confondre les responsabilités pénales et politiques, ni renoncer à la présomption d'innocence. Cela signifie exiger de ceux qui exercent des fonctions publiques une exemplarité, une transparence et une responsabilité à la hauteur de leur mandat.

La majorité comme l'opposition, les institutions, les collectivités locales et la société civile doivent se sentir concernées.

La Petite Patrie ne peut pas être seulement un symbole identitaire ou un slogan politique. Elle doit rester une communauté fondée sur la liberté, la dignité, la confiance et le respect des règles démocratiques.

Défendre la Vallée d'Aoste, c'est aussi la défendre contre la mafia. Sans réticences, sans silences et sans chercher à protéger l'image de la région au détriment de la vérité.

L'autonomie ne se défend pas seulement face aux ingérences extérieures ou dans les rapports avec Rome. Elle se défend avant tout en garantissant la liberté de ses institutions et l'intégrité de ceux qui les représentent.

Car une petite patrie qui renonce à la légalité risque de perdre aussi sa liberté.

Et c'est là le véritable enjeu politique, moral et démocratique auquel la Vallée d'Aoste doit aujourd'hui faire face.