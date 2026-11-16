L'autonomie grince

Diritti dimenticati, responsabilità negate e una politica sempre più distante dai cittadini.

C'è qualcosa che non funziona nel sistema politico valdostano. E non si tratta di una semplice impressione, ma di una crescente distanza tra le istituzioni e i cittadini.

La vicenda relativa alla gestione delle risorse destinate al TFR dei dipendenti pubblici merita chiarezza immediata. Parliamo di denaro maturato con anni di lavoro, di un diritto e di una garanzia economica fondamentale per migliaia di persone. Il TFR non è una concessione della politica, ma un patrimonio dei lavoratori. Considerata la significativa presenza di dipendenti pubblici in Valle d'Aosta, qualsiasi criticità in questo ambito rischia di avere conseguenze che vanno ben oltre i singoli interessati.

Eppure, ancora una volta, si attendono spiegazioni e responsabilità.

Ma il problema è più ampio. Dalla soppressione dei generi contingentati agli insostenibili oneri di sistema nelle bollette, fino alle promesse di risparmi energetici che si traducono in benefici spesso irrisori, il cittadino sembra essere diventato il destinatario privilegiato di obblighi, sacrifici e rinunce.

La politica impone, il cittadino paga. E quando si tratta di tutelare i suoi diritti, improvvisamente tutto diventa complicato.

È proprio qui che emerge la contraddizione più grave: la nostra autonomia.

L'autonomia valdostana non è una poltrona da difendere, né una medaglia da esibire nelle celebrazioni ufficiali. È una responsabilità storica, uno strumento per proteggere la comunità, garantire diritti e offrire risposte migliori rispetto a quelle di un sistema centralista.

Se non riesce a fare questo, allora bisogna avere il coraggio di chiedersi a che cosa serva davvero.

Dove sono i rappresentanti politici quando i cittadini chiedono tutela? Dove sono gli amministratori quando occorre vigilare? E soprattutto, quanto sono all'altezza del proprio mandato coloro che si proclamano difensori dell'autonomia?

Gli elettori non chiedono privilegi. Chiedono rispetto, trasparenza e competenza. Chiedono una politica che sappia assumersi responsabilità, anziché nascondersi dietro procedure e giustificazioni.

Perché governare non significa occupare una poltrona, ma meritarsela ogni giorno.

L'autonomia è una conquista di tutti i valdostani, non un privilegio di chi governa.

E quando i diritti vengono trascurati, le famiglie penalizzate e i lavoratori lasciati nell'incertezza, non è soltanto la politica a perdere credibilità.

È l'autonomia stessa a essere tradita.

Ecco perché oggi l'autonomia stride. E stride maledettamente.

L'autonomia stride

Des droits oubliés, des responsabilités éludées et une politique toujours plus éloignée des citoyens.

Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système politique valdôtain. Et il ne s'agit pas d'une simple impression, mais d'un fossé grandissant entre les institutions et les citoyens.

L'affaire concernant la gestion des ressources destinées au traitement de fin de carrière (TFR) des employés publics mérite des éclaircissements immédiats. Nous parlons d'argent acquis au fil des années de travail, d'un droit et d'une garantie économique fondamentale pour des milliers de personnes. Le TFR n'est pas une concession de la politique, mais un patrimoine appartenant aux travailleurs. Compte tenu de la présence particulièrement importante de salariés du secteur public en Vallée d'Aoste, toute difficulté dans ce domaine risque d'avoir des conséquences qui dépassent largement les seuls intéressés.

Et pourtant, une fois encore, les explications et les prises de responsabilité se font attendre.

Mais le problème est bien plus vaste. De la suppression des produits contingentés aux charges de système insoutenables sur les factures d'énergie, jusqu'aux promesses d'économies énergétiques qui se traduisent par des avantages souvent dérisoires, le citoyen semble être devenu le destinataire privilégié des obligations, des sacrifices et des renoncements.

La politique impose, le citoyen paie. Et lorsqu'il s'agit de protéger ses droits, soudainement, tout devient compliqué.

C'est précisément là qu'apparaît la contradiction la plus grave : notre autonomie.

L'autonomie valdôtaine n'est ni un fauteuil à défendre, ni une médaille à exhiber lors des cérémonies officielles. C'est une responsabilité historique, un instrument destiné à protéger la communauté, à garantir les droits et à apporter des réponses meilleures que celles d'un système centralisateur.

Si elle n'y parvient pas, alors il faut avoir le courage de se demander à quoi elle sert réellement.

Où sont les représentants politiques lorsque les citoyens réclament leur protection ? Où sont les administrateurs lorsqu'il faut exercer leur devoir de vigilance ? Et surtout, ceux qui se proclament défenseurs de l'autonomie sont-ils véritablement à la hauteur de leur mandat ?

Les électeurs ne demandent pas des privilèges. Ils demandent du respect, de la transparence et de la compétence. Ils attendent une politique capable d'assumer ses responsabilités, au lieu de se cacher derrière des procédures et des justifications.

Car gouverner ne signifie pas occuper un fauteuil, mais mériter de l'occuper chaque jour.

L'autonomie est une conquête de tous les Valdôtains, pas un privilège de ceux qui gouvernent.

Et lorsque les droits sont négligés, les familles pénalisées et les travailleurs laissés dans l'incertitude, ce n'est pas seulement la politique qui perd sa crédibilité.

C'est l'autonomie elle-même qui est trahie.

Voilà pourquoi aujourd'hui, l'autonomie grince. Et elle grince terriblement.