La storia non si riscrive. E il consenso non può diventare uno strumento di controllo. Dalle violenze fasciste denunciate nel 1924 ai meccanismi di costruzione delle fedeltà politiche: una riflessione sulla libertà di voto e sull'autonomia della classe dirigente

Ci sono pagine della nostra storia che non dovrebbero mai essere dimenticate. E ci sono momenti in cui sarebbe opportuno riaprirle, rileggerle e soprattutto farle conoscere a chi, magari anche in buona fede, rischia di raccontare una versione della storia che non corrisponde alla realtà.

Domenica scorsa, sul Corriere della Sera, Aldo Cazzullo ha risposto a un lettore che gli chiedeva conto delle affermazioni del presidente del Senato Ignazio La Russa, secondo il quale il fascismo sarebbe nato per volontà del popolo.

"La risposta di Cazzullo - mi ha scritto una mail - merita di essere letta da tutti gli italiani. Non per appartenenza politica, non per alimentare contrapposizioni ideologiche, ma per una ragione molto più importante: conoscere la storia del nostro Paese".

In particolare, Cazzullo richiama il discorso pronunciato da Giacomo Matteotti alla Camera dei deputati il 30 maggio 1924, pochi giorni prima di essere rapito e assassinato dai fascisti.

È un discorso straordinario, che ogni cittadino dovrebbe leggere almeno una volta nella vita.

Matteotti denunciò le violenze, le intimidazioni, le minacce, i pestaggi e le irregolarità che avevano accompagnato le elezioni del 6 aprile 1924. Raccontò di un Paese nel quale non bastava più avere il coraggio di votare secondo coscienza: bisognava anche avere il coraggio di sottrarsi al controllo di chi pretendeva di sapere come ciascun cittadino avesse espresso il proprio voto.

Il fascismo non si affermò semplicemente perché gli italiani lo vollero. Si affermò attraverso una combinazione di propaganda, consenso, opportunismo politico, debolezza delle istituzioni e, soprattutto, violenza organizzata. Le squadre fasciste aggredirono gli avversari, devastarono le sedi dei partiti, intimidirono gli elettori e soffocarono progressivamente ogni forma di dissenso.

Matteotti ebbe il coraggio di denunciare tutto questo davanti al Parlamento. E pagò con la vita.

Ma c'è un passaggio di quel discorso che merita un'attenzione particolare, soprattutto per chi si occupa di politica e conosce i meccanismi attraverso i quali si costruiscono e si mantengono le maggioranze.

È il riferimento alla cosiddetta «regola del tre».

Matteotti raccontò come, in diverse zone d'Italia, gli elettori venissero controllati attraverso schede o indicazioni contenenti tre nomi o tre numeri, variamente alternati. In questo modo, attraverso le diverse combinazioni, il partito fascista poteva riconoscere il voto dei singoli elettori e individuare chi si fosse sottratto alle indicazioni ricevute.

Il meccanismo era tanto semplice quanto inquietante: controllare il voto per poter poi individuare e punire i dissidenti, anche attraverso il boicottaggio del lavoro e le percosse.

Non si trattava, dunque, soltanto di ottenere voti. Si trattava di sapere chi aveva votato secondo le indicazioni impartite e chi, invece, aveva osato scegliere liberamente.

È una lezione che dovrebbe far riflettere anche oggi.

Naturalmente, nessuno può permettersi di sovrapporre automaticamente la realtà della dittatura fascista alle dinamiche della politica democratica contemporanea. Sarebbe storicamente scorretto e intellettualmente disonesto.

Ma sarebbe altrettanto sbagliato non interrogarsi su certi meccanismi di costruzione del potere che possono ripresentarsi, in forme diverse, anche all'interno delle istituzioni democratiche.

E qui il discorso diventa particolarmente interessante anche per la nostra Valle d'Aosta.

Mi riferisco all'utilizzo delle preferenze multiple, e in particolare alla possibilità di sfruttare combinazioni di preferenze per orientare il risultato elettorale, favorire determinati candidati e penalizzarne altri.

Non sto sostenendo che ogni utilizzo delle preferenze multiple sia scorretto. La preferenza è uno strumento democratico e il cittadino deve poter scegliere liberamente i propri rappresentanti.

Il problema nasce quando questo strumento viene trasformato in un sistema di controllo politico.

Quando si organizzano pacchetti di preferenze, quando si costruiscono combinazioni prestabilite, quando si chiede agli elettori di sostenere determinati candidati non per convinzione, ma per obbedienza a un'organizzazione o a un capo.

In questi casi la competizione elettorale rischia di diventare qualcosa di molto diverso dalla libera espressione della volontà popolare.

Può trasformarsi in un sistema per costruire un gruppo dirigente fedele a chi lo ha fatto eleggere.

Un'élite politica selezionata non necessariamente sulla base delle capacità, dell'autonomia di pensiero o della rappresentatività, ma soprattutto sulla base della fedeltà personale.

E chi deve la propria elezione a un determinato leader rischia di sentirsi più responsabile nei confronti di quest'ultimo che nei confronti degli elettori.

È un problema politico serio, perché indebolisce la rappresentanza, impoverisce il confronto democratico e riduce gli spazi di autonomia della classe dirigente.

In una regione come la Valle d'Aosta, che fonda la propria identità istituzionale sull'autonomia, questo tema dovrebbe essere ancora più importante.

L'autonomia non è soltanto una competenza legislativa o una prerogativa amministrativa. È anche capacità di pensiero, libertà di scelta, pluralismo e indipendenza della politica dai personalismi.

Una comunità autonoma ha bisogno di rappresentanti liberi, capaci di assumersi responsabilità e di esprimere anche posizioni differenti da quelle del proprio gruppo dirigente.

Altrimenti si rischia di avere istituzioni formalmente autonome, ma una politica sempre più dipendente da pochi centri di potere.

La vicenda di Matteotti ci ricorda proprio quanto sia preziosa la libertà di scegliere e quanto sia pericoloso trasformare il consenso in obbedienza.

Per questo considero importante il lavoro di Aldo Cazzullo e ritengo, come sostiene la Lettrice, che il suo richiamo storico debba essere diffuso il più possibile.

Non possiamo permetterci di dimenticare Giacomo Matteotti, Piero Gobetti, Giovanni Amendola, don Giovanni Minzoni, Carlo e Nello Rosselli e tutti coloro che pagarono con la vita, con la libertà o con la persecuzione la loro opposizione al fascismo.

Non erano tutti comunisti, non appartenevano tutti alla stessa cultura politica. Erano uomini di idee diverse, accomunati dal rifiuto della sopraffazione e dalla difesa della libertà.

La loro memoria appartiene a tutti gli italiani.

E forse è proprio questo il punto che dovremmo recuperare oggi: la democrazia non si misura soltanto contando i voti, ma verificando che quei voti siano davvero liberi.

Perché un conto è vincere le elezioni grazie al consenso dei cittadini. Un altro è costruire un sistema nel quale i cittadini, gli eletti e persino la classe dirigente siano chiamati a rispondere della propria fedeltà a chi detiene il potere.

La differenza è enorme.

Matteotti aveva capito che il fascismo non voleva soltanto vincere le elezioni. Voleva impedire agli italiani di essere liberi di scegliere.

Ed è per questo che il suo sacrificio continua a parlarci, a distanza di oltre un secolo.

La storia non va utilizzata per regolare i conti con gli avversari politici. Va studiata per riconoscere i pericoli, anche quando si presentano con abiti diversi.

I martiri del fascismo non sono soltanto una pagina del nostro passato. Sono una responsabilità per il nostro presente.

E la prima forma di rispetto nei loro confronti è non dimenticare mai il prezzo che è stato pagato per poter vivere in una democrazia.

PER APPROFONDIRE

Invito tutti a leggere l'intervento di Aldo Cazzullo pubblicato sul Corriere della Sera. È una lettura importante, che riporta alla luce il discorso di Giacomo Matteotti del 30 maggio 1924 e aiuta a comprendere come il fascismo abbia costruito il proprio potere anche attraverso la violenza, l'intimidazione e il controllo del voto.

Una pagina di storia che non possiamo permetterci di dimenticare.

Leggi l'articolo di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera:

https://www.corriere.it/lodicoalcorriere/26_novembre_14/fascismo-la-russa-deputato-rd-88a9017f-3de9-46cd-8377-e618c6a87xlk.shtml

DA MATTEOTTI A OGGI: QUANDO IL CONSENSO DIVENTA CONTROLLO

Le discours prononcé par Giacomo Matteotti à la Chambre des députés le 30 mai 1924, quelques jours avant son assassinat par les fascistes, reste un témoignage fondamental pour comprendre comment le fascisme a progressivement imposé son pouvoir en Italie.

Comme le rappelle le journaliste Aldo Cazzullo dans un article publié dans le Corriere della Sera, le régime ne s'est pas enraciné uniquement grâce au consensus populaire, mais aussi par la violence, l'intimidation, les menaces et la manipulation du processus électoral.

Un passage particulièrement intéressant concerne le système des trois préférences, utilisé à l'époque pour contrôler le vote des électeurs et identifier ceux qui ne respectaient pas les consignes imposées par les fascistes.

Cette page d'histoire mérite d'être connue de tous. Elle nous invite également à réfléchir aux mécanismes de construction du pouvoir politique aujourd'hui.

En Vallée d'Aoste aussi, l'utilisation des préférences multiples peut soulever des questions lorsqu'elle devient un instrument d'organisation de votes, de promotion de certains candidats et d'affaiblissement d'autres. Le risque est alors de construire une classe dirigeante davantage fidèle à un chef qu'à ses électeurs.

Il ne s'agit évidemment pas de comparer la démocratie actuelle à la dictature fasciste, mais de rappeler qu'une démocratie véritable repose sur la liberté de choix, l'indépendance des élus et le pluralisme.

Pour une région qui fonde son identité sur l'autonomie, ces principes devraient être essentiels.

L'autonomie ne signifie pas seulement disposer de compétences institutionnelles : elle signifie aussi avoir la liberté de penser, de choisir et de décider sans dépendre de la volonté d'un seul centre de pouvoir.

La mémoire de Matteotti nous rappelle une vérité fondamentale : la démocratie ne consiste pas seulement à compter les voix, mais à garantir que chaque citoyen puisse voter librement.

https://www.corriere.it/lodicoalcorriere/26_novembre_14/fascismo-la-russa-deputato-rd-88a9017f-3de9-46cd-8377-e618c6a87xlk.shtml