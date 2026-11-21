Quando la memoria viene rimossa, anche la storia rischia di diventare un'arma politica.

Ci sono vicende che, per quanto possano sembrare circoscritte, meritano di essere osservate con attenzione. Non tanto per ciò che rappresentano materialmente, quanto per il significato politico, culturale e simbolico che portano con sé. La vicenda della frazione Tilly, a Challand-Saint-Anselme, è una di queste.

La nota diffusa da ADU VdA, dal titolo «Tilly e Roma: non è memoria, è negazionismo», pone una questione che non possiamo liquidare come una semplice polemica politica. Personalmente ne condivido la sostanza, le preoccupazioni e soprattutto il richiamo alla responsabilità collettiva.

La ricomparsa della sigla O.N.B. (Opera Nazionale Balilla) sulla facciata di un edificio destinato all'infanzia, al posto della scritta École élémentaire, non è un dettaglio insignificante. Non si tratta di stabilire se una testimonianza storica debba essere conservata oppure cancellata. La questione è un'altra: quale storia vogliamo raccontare e, soprattutto, con quale consapevolezza?

L'Opera Nazionale Balilla non era una semplice organizzazione giovanile. Era uno degli strumenti attraverso i quali il fascismo cercava di plasmare le coscienze dei bambini, educandoli all'obbedienza, al culto del regime e alla disciplina militare. L'infanzia diventava terreno di conquista politica, la scuola uno strumento di omologazione e il futuro una proprietà ideologica dello Stato.

In Valle d'Aosta, questa operazione assumeva un significato ancora più profondo. Il fascismo non si limitò a imporre un regime autoritario: perseguì un progetto di italianizzazione forzata, colpendo la lingua francese, le istituzioni locali e l'identità di una comunità che aveva una propria storia, una propria cultura e una propria tradizione di autogoverno.

Per questo la sostituzione della scritta École élémentaire con la sigla O.N.B. non può essere considerata una scelta priva di significato. Anche se l'intenzione fosse esclusivamente conservativa o architettonica, resta una responsabilità: quella di contestualizzare un simbolo che rappresenta una stagione di sopraffazione.

Come ricorda ADU VdA, «l'O.N.B. non è un reperto neutro». È una verità storica che non dovrebbe essere difficile riconoscere.

Conservare la memoria non significa restituire dignità politica a ciò che la storia ha condannato. Un simbolo del regime può essere conservato, studiato e mostrato, ma non può essere lasciato parlare da solo, come se fosse un elemento decorativo del nostro passato. Occorre spiegare cosa rappresentava, quali libertà negava e quali ferite ha lasciato.

Un conto è mettere un reperto fascista in un museo, accompagnato da una spiegazione storica. Un altro è riproporlo sulla facciata di una scuola, senza una contestualizzazione che ne chiarisca il significato. Nel primo caso si fa memoria; nel secondo si rischia di trasformare la memoria in nostalgia.

E qui sorge una domanda inevitabile: siamo davanti a una scelta consapevole, a una sottovalutazione oppure a una semplice ignoranza della storia?

Ma c'è un'altra questione che non può essere lasciata sullo sfondo: la responsabilità politica dell'amministrazione comunale.

Il sindaco, la Giunta e l'intero Consiglio comunale meritano un severo biasimo politico. Perché, se quanto accaduto è il risultato di un progetto di restauro, viene spontaneo chiedersi dove fossero gli amministratori quando quel progetto è stato concepito, discusso e approvato.

Possibile che nessuno abbia notato quella sigla? Possibile che nessuno si sia domandato quale significato storico e politico avrebbe assunto il ripristino dell'O.N.B. sulla facciata di un edificio destinato all'infanzia?

La prima cecità è stata quella di non vedere, o di non voler vedere, ciò che si stava riportando alla luce. Ma la seconda, forse ancora più grave, è quella manifestata dopo che la vicenda è diventata pubblica: il silenzio.

Sindaco, assessori e consiglieri comunali sembrano essersi trasformati in tanti pesci rimasti senza parole. Nessuna presa di posizione chiara, nessuna assunzione di responsabilità, nessuna spiegazione convincente. Eppure, quando si amministra una comunità, il silenzio non è sempre sinonimo di prudenza. Talvolta è semplicemente una forma di fuga dalle proprie responsabilità.

Non si può invocare la tutela della memoria storica quando conviene e poi nascondersi dietro un imbarazzato silenzio quando quella memoria rischia di mettere in discussione le scelte compiute. Chi governa un Comune ha il dovere di conoscere la storia del proprio territorio e di riconoscerne i valori fondanti. Soprattutto in una Valle d'Aosta che ha conosciuto sulla propria pelle la repressione fascista e l'italianizzazione forzata.

Non è necessario attribuire intenzioni nostalgiche a nessuno per pretendere risposte. È sufficiente ricordare che amministrare significa anche assumersi la responsabilità culturale e democratica delle proprie decisioni. E su questo punto l'amministrazione di Challand-Saint-Anselme non può cavarsela con una scrollata di spalle.

Non meno significativa è la concomitanza con l'iniziativa organizzata alla Camera dei Deputati per il centenario della nascita di Pino Rauti, storico dirigente del Movimento Sociale Italiano e figura legata alla tradizione neofascista italiana.

Anche in questo caso occorre distinguere: studiare una figura politica, ricostruirne il percorso e analizzarne il pensiero appartiene pienamente alla libertà della ricerca storica. Ben diverso è utilizzare il prestigio delle istituzioni pubbliche per trasformare la ricostruzione storica in una celebrazione politica senza un adeguato inquadramento critico.

Le istituzioni non sono proprietà di una parte politica. Tanto meno possono diventare strumenti per riscrivere il passato secondo le convenienze del presente.

Il problema, dunque, non è la libertà di ricordare anche le pagine più buie della nostra storia. Il problema nasce quando si confonde il ricordo con la riabilitazione, la ricostruzione con l'apologia, la conservazione con la celebrazione.

Il fascismo non è stato una parentesi folkloristica della storia italiana. È stato un regime che ha soppresso le libertà, perseguitato gli oppositori, imposto una cultura autoritaria, cancellato identità linguistiche e trascinato il Paese nella tragedia della guerra. Dimenticarlo, o peggio banalizzarlo, significa rendere un cattivo servizio alla democrazia.

Per la Valle d'Aosta tutto questo ha un valore particolare.

La nostra autonomia non è un privilegio amministrativo caduto dal cielo. È il risultato di una storia, di una specificità culturale e linguistica, di una volontà di resistenza all'omologazione. È anche il frutto di una stagione nella quale uomini e donne scelsero di non piegarsi alla dittatura, pagando spesso un prezzo altissimo.

La Valle d'Aosta è Medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza. Ma una medaglia non può diventare un soprammobile da esibire nelle ricorrenze ufficiali, mentre nella quotidianità si perde il senso dei valori che rappresenta.

L'antifascismo non è una bandiera da sventolare soltanto il 25 aprile. È un principio che deve accompagnare le scelte delle amministrazioni, delle istituzioni scolastiche e della politica. È il riconoscimento che nessuno può imporre la propria identità agli altri, che il pluralismo è una ricchezza e che le libertà non sono mai conquiste definitive.

C'è una metafora che mi sembra particolarmente adatta a questa vicenda: non si può restaurare una facciata e lasciare che, attraverso i suoi simboli, si riaprano le crepe della democrazia. Un edificio può recuperare il suo aspetto originario, ma una comunità ha il dovere di non perdere la propria coscienza storica.

Per questo considero pienamente condivisibile la richiesta di ADU VdA di ripristinare la scritta École élémentaire, accompagnando eventualmente la sigla O.N.B. con una targa che ne spieghi il significato e la funzione nel progetto totalitario fascista.

Non si tratta di cancellare la storia, ma di restituirle la sua verità.

E sarebbe auspicabile che il Comune e la Regione affrontassero la questione senza minimizzazioni, con la consapevolezza che i simboli pubblici parlano anche a chi non conosce ancora la storia. Soprattutto ai bambini.

Perché il vero pericolo non è che le nuove generazioni vedano una sigla fascista. Il pericolo è che la vedano senza sapere cosa significhi.

Alla fine, la domanda contenuta nel titolo resta aperta: negazionismo o ignoranza?

Forse le due cose, in certi casi, finiscono persino per alimentarsi a vicenda. L'ignoranza della storia crea il terreno sul quale può attecchire il negazionismo; il negazionismo, a sua volta, prospera quando si smette di insegnare, ricordare e distinguere.

Non dobbiamo avere paura dei simboli del passato. Dobbiamo avere paura di una società che non è più capace di riconoscerli.

Perché il fascismo non ritorna necessariamente con le camicie nere, le adunate e i manganelli. A volte rientra dalla porta secondaria, attraverso la banalizzazione, il revisionismo, l'indifferenza e la progressiva perdita della memoria.

E quando la memoria viene cancellata, non è soltanto il passato a essere in pericolo. È il futuro.

Perché davanti ai simboli di un regime che ha negato le libertà, chi amministra una comunità democratica non può permettersi né la cecità prima né il silenzio dopo. La storia chiede memoria, la democrazia pretende responsabilità. (ha collaborato j-p.sa)

NEGAZIONISMO O IGNORANZA?

Lorsque la mémoire est effacée, l'histoire risque elle aussi de devenir une arme politique.

Il est des événements qui, même lorsqu'ils peuvent sembler circonscrits, méritent d'être observés avec attention. Non pas tant pour ce qu'ils représentent matériellement, mais pour la signification politique, culturelle et symbolique qu'ils portent en eux. L'affaire du hameau de Tilly, à Challand-Saint-Anselme, est de ceux-là.

La prise de position diffusée par ADU VdA, intitulée « Tilly et Rome : ce n'est pas de la mémoire, c'est du négationnisme », soulève une question que l'on ne peut réduire à une simple polémique politique. Pour ma part, j'en partage le fond, les préoccupations et surtout le rappel à la responsabilité collective.

La réapparition du sigle O.N.B. (Opera Nazionale Balilla) sur la façade d'un bâtiment destiné à l'enfance, à la place de l'inscription « École élémentaire », n'est pas un détail insignifiant. Il ne s'agit pas de déterminer si un témoignage historique doit être conservé ou effacé. La véritable question est ailleurs : quelle histoire voulons-nous raconter et, surtout, avec quelle conscience ?

L'Opera Nazionale Balilla n'était pas une simple organisation de jeunesse. Elle constituait l'un des instruments à travers lesquels le fascisme cherchait à façonner les consciences des enfants, en les éduquant à l'obéissance, au culte du régime et à la discipline militaire. L'enfance devenait un terrain de conquête politique, l'école un instrument d'uniformisation et l'avenir une propriété idéologique de l'État.

En Vallée d'Aoste, cette opération prenait une signification encore plus profonde. Le fascisme ne s'est pas contenté d'imposer un régime autoritaire : il a poursuivi un projet d'italianisation forcée, en s'attaquant à la langue française, aux institutions locales et à l'identité d'une communauté qui possédait sa propre histoire, sa propre culture et sa tradition d'autogouvernement.

C'est pourquoi le remplacement de l'inscription « École élémentaire » par le sigle O.N.B. ne peut être considéré comme un choix dépourvu de signification. Même si l'intention était exclusivement patrimoniale ou architecturale, une responsabilité demeure : celle de contextualiser un symbole qui représente une période d'oppression.

Comme le rappelle ADU VdA, « l'O.N.B. n'est pas un vestige neutre ». C'est une vérité historique qu'il ne devrait pas être difficile de reconnaître.

Préserver la mémoire ne signifie pas redonner une dignité politique à ce que l'histoire a condamné. Un symbole du régime peut être conservé, étudié et exposé, mais il ne peut être laissé à lui-même, comme s'il s'agissait d'un simple élément décoratif de notre passé. Il faut expliquer ce qu'il représentait, quelles libertés il niait et quelles blessures il a laissées.

Il y a une différence entre présenter un vestige fasciste dans un musée, accompagné d'une explication historique, et le remettre en évidence sur la façade d'une école, sans contextualisation permettant d'en comprendre la signification. Dans le premier cas, on fait œuvre de mémoire ; dans le second, on risque de transformer la mémoire en nostalgie.

Une question incontournable se pose alors : sommes-nous face à un choix délibéré, à une sous-estimation du problème ou à une simple ignorance de l'histoire ?

Mais une autre question ne peut être laissée dans l'ombre : celle de la responsabilité politique de l'administration communale.

Le syndic, la Municipalité et l'ensemble du Conseil communal méritent un sévère blâme politique. Car si ce qui s'est produit est le résultat d'un projet de restauration, il est légitime de se demander où se trouvaient les élus lorsque ce projet a été conçu, discuté et approuvé.

Est-il possible que personne n'ait remarqué ce sigle ? Est-il possible que personne ne se soit interrogé sur la signification historique et politique qu'aurait prise la réapparition de l'O.N.B. sur la façade d'un bâtiment destiné à l'enfance ?

La première cécité a été celle de ne pas voir, ou de ne pas vouloir voir, ce que l'on remettait au jour. Mais la seconde, peut-être encore plus grave, s'est manifestée après que l'affaire a été rendue publique : le silence.

Le syndic, les membres de la Municipalité et les conseillers communaux semblent s'être transformés en autant de poissons privés de parole. Pas de prise de position claire, pas de reconnaissance des responsabilités, pas d'explication convaincante. Pourtant, lorsqu'on administre une communauté, le silence n'est pas toujours synonyme de prudence. Il est parfois tout simplement une manière de fuir ses responsabilités.

On ne peut pas invoquer la protection de la mémoire historique lorsque cela arrange, puis se réfugier dans un silence embarrassé lorsque cette mémoire risque de remettre en question les choix effectués. Ceux qui dirigent une commune ont le devoir de connaître l'histoire de leur territoire et d'en reconnaître les valeurs fondatrices. Tout particulièrement dans une Vallée d'Aoste qui a connu dans sa chair la répression fasciste et l'italianisation forcée.

Il n'est pas nécessaire d'attribuer à quiconque des intentions nostalgiques pour exiger des réponses. Il suffit de rappeler qu'administrer signifie aussi assumer la responsabilité culturelle et démocratique de ses décisions. Et sur ce point, l'administration de Challand-Saint-Anselme ne peut pas s'en tirer par un simple haussement d'épaules.

La concomitance avec l'initiative organisée à la Chambre des députés à l'occasion du centenaire de la naissance de Pino Rauti, ancien dirigeant du Mouvement social italien et figure liée à la tradition néofasciste italienne, n'est pas moins significative.

Là encore, il convient de faire une distinction : étudier une personnalité politique, reconstituer son parcours et analyser sa pensée relève pleinement de la liberté de la recherche historique. En revanche, utiliser le prestige des institutions publiques pour transformer une reconstitution historique en célébration politique, sans un cadre critique approprié, est tout autre chose.

Les institutions n'appartiennent à aucun camp politique. Elles ne peuvent encore moins devenir des instruments permettant de réécrire le passé au gré des convenances du présent.

Le problème n'est donc pas la liberté de se souvenir des pages les plus sombres de notre histoire. Le problème apparaît lorsque l'on confond le souvenir avec la réhabilitation, la reconstitution historique avec l'apologie, la conservation avec la célébration.

Le fascisme n'a pas été une parenthèse folklorique de l'histoire italienne. Il a été un régime qui a supprimé les libertés, persécuté les opposants, imposé une culture autoritaire, effacé des identités linguistiques et entraîné le pays dans la tragédie de la guerre. L'oublier, ou pire encore le banaliser, revient à rendre un bien mauvais service à la démocratie.

Pour la Vallée d'Aoste, tout cela revêt une importance particulière.

Notre autonomie n'est pas un privilège administratif tombé du ciel. Elle est le fruit d'une histoire, d'une spécificité culturelle et linguistique, d'une volonté de résister à l'uniformisation. Elle est également l'héritage d'une période au cours de laquelle des hommes et des femmes ont choisi de ne pas se soumettre à la dictature, en payant parfois un prix très élevé.

La Vallée d'Aoste est décorée de la médaille d'or de la Résistance. Mais cette médaille ne peut devenir un simple objet que l'on exhibe lors des commémorations officielles, tandis que l'on perd, au quotidien, le sens des valeurs qu'elle représente.

L'antifascisme n'est pas un drapeau que l'on brandit uniquement le 25 avril. C'est un principe qui doit guider les choix des administrations, des établissements scolaires et du monde politique. C'est la reconnaissance que personne ne peut imposer sa propre identité aux autres, que le pluralisme est une richesse et que les libertés ne sont jamais des conquêtes définitivement acquises.

Il est une métaphore qui me semble particulièrement adaptée à cette affaire : on ne peut pas restaurer une façade tout en laissant ses symboles rouvrir les fissures de la démocratie. Un bâtiment peut retrouver son aspect d'origine, mais une communauté a le devoir de ne pas perdre sa conscience historique.

C'est pourquoi je considère comme pleinement justifiée la demande d'ADU VdA visant à rétablir l'inscription « École élémentaire », en accompagnant éventuellement le sigle O.N.B. d'une plaque expliquant sa signification et son rôle dans le projet totalitaire fasciste.

Il ne s'agit pas d'effacer l'histoire, mais de lui restituer sa vérité.

Il serait souhaitable que la Commune et la Région affrontent cette question sans minimisation, conscientes que les symboles publics s'adressent également à ceux qui ne connaissent pas encore l'histoire. Et tout particulièrement aux enfants.

Car le véritable danger n'est pas que les nouvelles générations voient un sigle fasciste. Le danger, c'est qu'elles le voient sans savoir ce qu'il signifie.

Au bout du compte, la question posée dans le titre demeure : négationnisme ou ignorance ?

Peut-être les deux, dans certains cas, finissent-ils même par s'alimenter mutuellement. L'ignorance de l'histoire crée le terrain sur lequel le négationnisme peut s'enraciner ; le négationnisme, à son tour, prospère lorsque l'on cesse d'enseigner, de se souvenir et de faire la distinction entre les faits et leur manipulation.

Nous ne devons pas avoir peur des symboles du passé. Nous devons avoir peur d'une société qui n'est plus capable de les reconnaître.

Car le fascisme ne revient pas nécessairement avec les chemises noires, les rassemblements et les matraques. Parfois, il revient par la porte de derrière, à travers la banalisation, le révisionnisme, l'indifférence et la perte progressive de la mémoire.

Et lorsque la mémoire est effacée, ce n'est pas seulement le passé qui est en danger. C'est l'avenir.

Car face aux symboles d'un régime qui a nié les libertés, ceux qui administrent une communauté démocratique ne peuvent se permettre ni l'aveuglement avant, ni le silence après. L'histoire exige la mémoire, la démocratie exige la responsabilité.