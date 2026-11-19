Quando la memoria della Resistenza diventa bersaglio delle nostalgie nere, il Parlamento ha il dovere di reagire.

C'è un limite a tutto. Anche alla provocazione politica, anche alla riscrittura della storia, anche all'uso disinvolto della libertà di parola. E quel limite è stato abbondantemente superato nell'aula della Camera dei deputati, dove si è arrivati a definire «vigliacchi partigiani comunisti» gli uomini che uccisero Giovanni Gentile, filosofo e ministro dell'Istruzione del regime fascista.

A pronunciare quelle parole è stato Rossano Sasso, deputato di Futuro Nazionale. Come se non bastasse, Alessandro Amorese, esponente di Fratelli d'Italia, ha rincarato la dose parlando di un anziano ucciso sotto casa e definendo assassini i partigiani coinvolti.

Fermiamoci un momento. Perché qui non siamo davanti a una semplice disputa sulla figura di un filosofo, né a un confronto storiografico sull'uccisione di un uomo. Siamo davanti a qualcosa di ben più grave: il tentativo di capovolgere il significato storico e morale della Resistenza, trasformando i partigiani in criminali e presentando una figura centrale dell'apparato culturale del fascismo come una vittima innocente di una barbarie comunista.

Giovanni Gentile fu certamente un intellettuale di grande rilievo nella storia della filosofia italiana. Nessuno ha bisogno di negarne il valore culturale. Ma Gentile fu anche un protagonista del regime mussoliniano, ministro della Pubblica istruzione, ideologo del fascismo e uomo che non rinnegò la propria adesione alla Repubblica sociale italiana. Non si può raccontare soltanto una parte della sua storia, cancellando quella politicamente e storicamente più scomoda.

E soprattutto non si può pretendere di giudicare il 1944 come se fosse una tranquilla domenica di primavera, dimenticando l'occupazione nazista, la Repubblica sociale, le deportazioni, le torture, le fucilazioni, le rappresaglie e una guerra di liberazione nella quale migliaia di italiani rischiarono e persero la vita per restituire al Paese la libertà.

L'uccisione di Giovanni Gentile è un fatto storico che può e deve essere studiato, discusso e persino condannato sul piano morale. Ma usarla per insultare indistintamente i partigiani significa compiere un'operazione profondamente scorretta: trasformare un episodio drammatico della guerra civile in un'arma contro l'intera Resistenza.

I partigiani non furono tutti santi, così come nessuna pagina della storia umana è priva di contraddizioni e tragedie. Ma la Resistenza fu una componente fondamentale della lotta contro il nazifascismo e costituisce una delle radici della nostra democrazia. Senza quella lotta, senza il sacrificio di donne e uomini che scelsero di non piegarsi alla dittatura, oggi non avremmo la Repubblica, la Costituzione e le libertà che consentono anche a chi siede in Parlamento di esprimere le proprie opinioni.

Ed è proprio questo il paradosso più insopportabile: insultare i partigiani dalla tribuna di un Parlamento che esiste grazie alla sconfitta del fascismo.

C'è poi una questione istituzionale che non può essere ignorata. Quando in Parlamento si pronunciano parole che offendono la memoria di chi ha combattuto per la libertà, non basta richiamare genericamente tutti al rispetto reciproco. La Presidenza dell'Assemblea ha il compito di garantire dignità e rispetto delle istituzioni. La libertà di parola parlamentare non dovrebbe diventare un lasciapassare per la denigrazione della storia democratica del Paese.

E non si tratta di impedire a qualcuno di parlare di Giovanni Gentile, di proporre intitolazioni o di discutere il valore della sua opera filosofica. Si tratta di pretendere che la storia venga raccontata nella sua interezza, senza omissioni, senza mistificazioni e senza trasformare i carnefici della dittatura in protagonisti di una memoria assolutoria.

Chi vuole intitolare strade e piazze a uomini del fascismo deve sapere che non sta semplicemente proponendo un riconoscimento culturale. Sta compiendo una scelta pubblica e simbolica che merita un confronto storico e civile serio. E non può farlo insultando chi ha combattuto contro quel regime.

La parola antifascismo non è un reperto archeologico, una bandiera da tirare fuori nelle celebrazioni del 25 Aprile o un'etichetta da liquidare come nostalgia del passato. È un principio fondativo della Repubblica. È il rifiuto della dittatura, della violenza politica, della soppressione delle libertà e della negazione della dignità umana.

Per questo le parole pronunciate alla Camera non possono passare come una delle tante baruffe parlamentari. Non sono soltanto una questione di toni. Sono una questione di cultura democratica, di responsabilità istituzionale e di rispetto della storia.

A chi oggi si permette di chiamare vigliacchi i partigiani bisognerebbe ricordare che molti di loro erano ragazzi, donne, operai, contadini, studenti. Persone che lasciarono le proprie case, rischiarono la tortura e affrontarono la morte per un'Italia libera. Non combattevano per avere una strada intitolata o una medaglia appuntata sul petto. Combattevano perché nessun italiano dovesse più vivere sotto una dittatura.

Ecco perché quelle parole fanno male. Non soltanto ai partigiani ancora in vita e ai loro familiari, ma a un'intera comunità nazionale che dovrebbe riconoscersi nei valori della Liberazione.

La storia non si riscrive con gli applausi di un gruppo parlamentare. La Resistenza non diventa una colpa perché qualcuno decide di insultarla. E la Repubblica non deve chiedere scusa ai suoi liberatori per il fatto di essere nata dalla sconfitta del fascismo.

Vergogna, dunque, per chi utilizza il Parlamento per delegittimare la Resistenza anziché misurarsi seriamente con la storia.

Perché si può discutere di tutto, si possono criticare le scelte dei singoli partigiani, si può persino discutere di ogni singolo episodio della guerra di Liberazione. Ma c'è una cosa che non dovrebbe mai essere dimenticata: i partigiani non sono un bersaglio da insultare. Sono parte della storia di un'Italia che ha riconquistato la propria libertà.

E quella libertà, piaccia o no a chi oggi sembra voler riabilitare simboli e protagonisti del Ventennio, porta anche il loro nome.

Il 25 Aprile non si cancella. La Resistenza non si infanga. L'antifascismo non si archivia.

La Résistance ne se salit pas, l'antifascisme ne s'efface pas.

Il y a des limites à la provocation politique et à la réécriture de l'histoire. Ces limites ont été franchies à la Chambre des députés italienne, où des parlementaires se sont permis d'insulter les partisans qui ont combattu le fascisme et contribué à libérer l'Italie du nazisme.

Rossano Sasso, député de Futuro Nazionale, a qualifié de « barbares lâches communistes » les partisans responsables de la mort du philosophe Giovanni Gentile, ancien ministre de l'Éducation de Mussolini. Alessandro Amorese, membre de Fratelli d'Italia, a renchéri en présentant cet épisode comme le meurtre d'un vieil homme devant son domicile.

Personne ne conteste que la mort de Giovanni Gentile puisse faire l'objet d'une analyse historique et d'un jugement moral. Mais il est inacceptable d'instrumentaliser cet événement pour salir toute la Résistance et effacer le rôle historique d'un mouvement qui s'est battu contre la dictature fasciste et l'occupation nazie.

Gentile fut un intellectuel important, mais il fut également un acteur du régime mussolinien et un soutien de la République sociale italienne. Présenter uniquement le philosophe en oubliant son engagement politique relève d'une mémoire sélective et dangereuse.

Les partisans n'étaient pas tous irréprochables, comme aucun mouvement humain engagé dans une guerre ne peut l'être. Mais la Résistance demeure l'un des fondements de la République italienne, de sa Constitution et des libertés démocratiques.

Le paradoxe est insupportable : insulter les partisans depuis les bancs d'un Parlement qui existe précisément grâce à la défaite du fascisme !

On peut débattre de l'histoire, discuter des événements tragiques de la guerre civile et même condamner certains actes. Mais on ne peut pas transformer les libérateurs en criminels pour réhabiliter, par morceaux choisis, les hommes du régime fasciste.