Il confronto in Consiglio Valle sul progetto Fami e sugli alunni stranieri solleva una questione che va ben oltre la ripartizione delle risorse o l’applicazione di una soglia percentuale: la scuola deve essere il luogo dell’inclusione, non della separazione. Il bilinguismo valdostano merita di essere difeso con investimenti concreti, ma non può diventare il pretesto per alimentare diffidenze nei confronti di chi arriva da altri Paesi.

C’è un confine sottile, ma decisivo, tra preoccuparsi della qualità dell’istruzione e trasformare la presenza degli alunni stranieri in un problema da contenere. È il confine che il dibattito andato in scena in Consiglio Valle ha inevitabilmente riportato al centro dell’attenzione. E la domanda, allora, è inevitabile: stiamo parlando di istruzione o stiamo rischiando di scivolare verso una forma di discriminazione?

La questione merita di essere affrontata senza superficialità. Il consigliere della Lega Andrea Manfrin ha sollevato interrogativi sul progetto Fami “Una lingua/tante lingue per incontrare il futuro”, sulla distribuzione degli alunni stranieri nelle classi, sull’applicazione del cosiddetto decreto Valditara e sull’assenza, nel progetto, di specifici percorsi di apprendimento del francese. Sono temi sui quali è legittimo chiedere chiarimenti, soprattutto quando si parla di risorse pubbliche e di tutela delle peculiarità linguistiche della Valle d’Aosta.

Ma una cosa è chiedere come migliorare l’offerta formativa, un’altra è lasciare che il dibattito si concentri sulla percentuale di bambini con cittadinanza straniera presenti in una classe, come se la loro origine costituisse di per sé un elemento di criticità. Un bambino non è un numero, non è una quota da spostare da un istituto all’altro e non può essere considerato un problema per il semplice fatto di essere nato altrove.

Le spiegazioni fornite dall’assessore Erik Lavevaz hanno riportato il confronto su un terreno concreto. I dati, ha chiarito, non evidenziano situazioni di particolare criticità né casi prossimi alla soglia del 30 per cento prevista dal decreto. Le realtà con percentuali più significative riguardano alcune istituzioni scolastiche, tra cui la Lexert di Aosta e l’Abbé Trèves in Valtournenche. Un quadro che richiede attenzione e strumenti adeguati, non allarmismi.

Il progetto Fami, con un investimento complessivo di 229.500 euro, ha una finalità precisa: sostenere l’inclusione scolastica e l’alfabetizzazione degli alunni provenienti da Paesi terzi. Circa l’80 per cento delle risorse sarà destinato a servizi di mediazione, orientamento e alfabetizzazione; un ulteriore 8 per cento alla formazione degli insegnanti, mentre la parte restante servirà al coordinamento e al monitoraggio. Non si tratta, dunque, di un intervento astratto o di una misura priva di ricadute sulla scuola, ma di un investimento rivolto a costruire condizioni migliori per gli studenti e per chi ogni giorno lavora nelle aule.

Lavevaz ha inoltre ricordato i risultati dei precedenti progetti Fami: percorsi di accoglienza più strutturati, alfabetizzazione, supporto mirato e un miglioramento delle competenze linguistiche, con un inserimento più rapido e consapevole degli studenti nel contesto scolastico e sociale. È esattamente questa la funzione dell’integrazione: mettere ogni ragazzo nelle condizioni di partecipare, apprendere e costruire il proprio futuro.

Naturalmente, in Valle d’Aosta il tema linguistico ha una rilevanza particolare. Il francese non è una lingua accessoria, né un ornamento identitario da evocare nelle occasioni ufficiali. È parte integrante della nostra storia istituzionale, della nostra autonomia e del nostro modello scolastico. La sua tutela deve essere concreta, attraverso l’insegnamento curricolare, la qualità della formazione e progetti capaci di rafforzarne la conoscenza. Su questo punto il richiamo di Manfrin alla necessità di non limitarsi alle dichiarazioni di principio merita di essere considerato: il bilinguismo si difende anche con le risorse e con le scelte didattiche.

Ma non bisogna confondere i piani. Il fatto che un progetto finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione sia orientato soprattutto all’italiano L2 non significa che la Valle d’Aosta debba rinunciare al francese, né che il bilinguismo sia messo in discussione. Significa che si interviene su una necessità specifica: consentire a chi non conosce la lingua di scolarizzazione di comprendere le lezioni, comunicare e non rimanere ai margini. Il percorso di apprendimento del francese resta affidato all’offerta formativa curricolare e ai progetti delle istituzioni scolastiche, come ha precisato l’assessore.

La vera domanda, allora, non dovrebbe essere quanti alunni stranieri ci sono in una classe, ma quali strumenti mettiamo a disposizione affinché tutti possano imparare. Perché se una classe ha bisogno di più insegnanti, di mediatori culturali, di sostegno linguistico o di risorse aggiuntive, queste misure vanno garantite. Ma devono essere pensate per migliorare la qualità dell’istruzione, non per separare gli studenti in base alla provenienza.

La scuola valdostana ha una responsabilità ancora più importante: dimostrare che l’autonomia non è chiusura, ma capacità di governare le proprie specificità. Il bilinguismo è una ricchezza da trasmettere a tutti, non una barriera da innalzare davanti a chi arriva. Anzi, la conoscenza dell’italiano e del francese può diventare uno straordinario strumento di integrazione, offrendo ai nuovi cittadini la possibilità di entrare pienamente nella comunità valdostana e di comprenderne la cultura.

Per questo è necessario vigilare sul rischio che il linguaggio delle percentuali, dei tetti e dei riequilibri finisca per alimentare una rappresentazione degli alunni stranieri come presenza da distribuire o da limitare. Le eventuali difficoltà scolastiche vanno affrontate con dati, competenze e investimenti. Non con la costruzione di categorie di bambini più o meno desiderabili.

La Valle d’Aosta deve difendere il proprio modello scolastico, la propria identità linguistica e la propria autonomia. Ma deve farlo senza smarrire il principio più elementare di ogni comunità democratica: il diritto di ogni bambino a ricevere un’istruzione di qualità, indipendentemente dalla sua origine. È questo il vero banco di prova. Perché l’istruzione serve ad abbattere le distanze, non a trasformarle in confini.

Istruzione o razzismo?

Le débat au Conseil de la Vallée sur le projet FAMI et la présence d’élèves étrangers soulève une question qui dépasse largement la répartition des ressources ou l’application d’un seuil en pourcentage : l’école doit être un lieu d’inclusion, et non de séparation. Le bilinguisme valdôtain mérite d’être défendu par des investissements concrets, mais il ne saurait devenir un prétexte pour alimenter la méfiance à l’égard de celles et ceux qui viennent d’autres pays.

Il existe une frontière subtile, mais essentielle, entre se préoccuper de la qualité de l’enseignement et considérer la présence d’élèves étrangers comme un problème à contenir. C’est précisément cette frontière que le débat qui s’est tenu au Conseil de la Vallée a remise au centre de l’attention. Et la question s’impose d’elle-même : parlons-nous d’instruction ou sommes-nous en train de glisser vers une forme de discrimination ?

Le sujet mérite d’être abordé sans superficialité. Le conseiller de la Ligue, Andrea Manfrin, a soulevé plusieurs interrogations concernant le projet FAMI « Une langue, plusieurs langues pour rencontrer l’avenir », la répartition des élèves étrangers dans les classes, l’application du décret dit « Valditara » et l’absence, dans le projet, de parcours spécifiques consacrés à l’apprentissage du français. Ce sont des questions sur lesquelles il est légitime de demander des éclaircissements, notamment lorsqu’il est question de ressources publiques et de la sauvegarde des particularités linguistiques de la Vallée d’Aoste.

Mais il y a une différence fondamentale entre demander comment améliorer l’offre de formation et laisser le débat se focaliser sur le pourcentage d’enfants de nationalité étrangère présents dans une classe, comme si leur origine constituait en soi un facteur de difficulté. Un enfant n’est pas un chiffre, ni un quota à déplacer d’un établissement à un autre. Il ne peut pas être considéré comme un problème simplement parce qu’il est né ailleurs.

Les explications fournies par l’assesseur à l’éducation, Erik Lavevaz, ont permis de ramener la discussion sur un terrain concret. Selon les données présentées, aucune situation particulièrement critique n’a été constatée et aucun établissement ne se rapproche significativement du seuil de 30 % prévu par le décret. Les situations affichant les proportions les plus importantes concernent quelques établissements scolaires, notamment l’école Lexert d’Aoste et l’Abbé Trèves, dans la Valtournenche. Un constat qui appelle de l’attention et des moyens adaptés, pas des alarmismes.

Le projet FAMI, doté d’un financement global de 229 500 euros, poursuit un objectif précis : soutenir l’inclusion scolaire et l’apprentissage de la langue italienne par les élèves issus de pays tiers. Environ 80 % des ressources seront consacrées à des services de médiation scolaire, d’orientation et d’alphabétisation ; 8 % supplémentaires seront destinés à la formation des enseignants, tandis que la part restante permettra d’assurer la coordination, la gestion et le suivi du projet. Il ne s’agit donc pas d’une intervention abstraite ou sans retombées concrètes pour les écoles, mais d’un investissement destiné à créer de meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves et de travail pour celles et ceux qui les accompagnent au quotidien.

Lavevaz a également rappelé les résultats des précédents projets FAMI : des pratiques d’accueil mieux structurées, des parcours d’alphabétisation, un accompagnement ciblé et une amélioration des compétences linguistiques, favorisant une intégration plus rapide et plus consciente des élèves dans leur environnement scolaire et social. C’est précisément la fonction de l’inclusion : donner à chaque jeune les moyens de participer, d’apprendre et de construire son avenir.

En Vallée d’Aoste, la question linguistique revêt naturellement une importance particulière. Le français n’est pas une langue accessoire, ni un simple élément identitaire que l’on évoquerait lors des cérémonies officielles. Il fait partie intégrante de notre histoire institutionnelle, de notre autonomie et de notre modèle scolaire. Sa protection doit se traduire par des actes : à travers l’enseignement, la qualité de la formation et des projets capables de renforcer sa connaissance. Sur ce point, la remarque de Manfrin, qui estime que le bilinguisme ne doit pas rester une simple déclaration de principe, mérite d’être prise en considération : le bilinguisme se défend aussi par les moyens financiers et par les choix pédagogiques.

Mais il ne faut pas confondre les sujets. Le fait qu’un projet financé par le Fonds « Asile, migration et intégration » soit principalement consacré à l’apprentissage de l’italien comme langue seconde ne signifie pas que la Vallée d’Aoste renonce au français, ni que le bilinguisme soit remis en question. Cela signifie que l’on intervient sur un besoin précis : permettre à celles et ceux qui ne maîtrisent pas la langue de scolarisation de comprendre les cours, de communiquer et de ne pas rester en marge. L’apprentissage du français demeure inscrit dans l’offre de formation curriculaire et dans les projets des établissements scolaires, comme l’a précisé l’assesseur.

La véritable question ne devrait donc pas être de savoir combien d’élèves étrangers se trouvent dans une classe, mais quels moyens nous mettons à leur disposition pour que tous puissent apprendre. Si une classe a besoin de davantage d’enseignants, de médiateurs culturels, d’un soutien linguistique ou de ressources supplémentaires, ces moyens doivent être garantis. Mais ils doivent servir à améliorer la qualité de l’enseignement, et non à séparer les élèves en fonction de leur origine.

L’école valdôtaine a une responsabilité supplémentaire : démontrer que l’autonomie n’est pas synonyme de fermeture, mais qu’elle est la capacité de gouverner et de valoriser ses propres particularités. Le bilinguisme est une richesse à transmettre à tous, pas une barrière à dresser devant celles et ceux qui arrivent. Bien au contraire, la connaissance de l’italien et du français peut devenir un formidable outil d’intégration, en offrant aux nouveaux arrivants la possibilité de prendre pleinement leur place au sein de la communauté valdôtaine et d’en comprendre la culture.

C’est pourquoi il faut rester attentif au risque que le langage des pourcentages, des plafonds et des rééquilibrages finisse par alimenter une représentation des élèves étrangers comme une présence qu’il faudrait répartir ou limiter. Les éventuelles difficultés rencontrées à l’école doivent être affrontées à l’aide de données, de compétences et d’investissements. Certainement pas en créant des catégories d’enfants plus ou moins désirables.

La Vallée d’Aoste doit défendre son modèle scolaire, son identité linguistique et son autonomie. Mais elle doit le faire sans perdre de vue le principe le plus élémentaire de toute communauté démocratique : chaque enfant a droit à un enseignement de qualité, quelle que soit son origine. C’est là que se trouve le véritable enjeu. Car l’école a pour mission de réduire les distances, et non de les transformer en frontières.