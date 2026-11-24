Un euro all'ora per chi rinuncia alla propria vita. La dignità delle persone non si misura con gli spiccioli. E nemmeno la sofferenza di chi ogni giorno assiste un familiare non autosufficiente può essere liquidata con un bonus da poche centinaia di euro.

C'è una parola inglese, caregiver, che ormai è entrata nel nostro vocabolario quotidiano. Significa letteralmente «colui che si prende cura». Ma dietro questa definizione apparentemente semplice si nasconde una realtà fatta di sacrifici enormi, notti insonni, rinunce personali, fatica fisica e psicologica.

Sono madri, padri, figli, mogli, mariti. Persone che ogni giorno si occupano di un familiare malato, disabile o non autosufficiente. Persone che spesso abbandonano il lavoro, rinunciano alla propria vita sociale e mettono da parte persino i propri bisogni per garantire dignità e assistenza a chi amano.

E quale sarebbe la risposta delle istituzioni a tutto questo?

Un contributo che, secondo i calcoli circolati sulla misura governativa, si traduce in poco più di un euro all'ora. Circa 400 euro al mese, per una platea stimata di appena 60 mila beneficiari, mentre in Italia si contano milioni di persone impegnate nell'assistenza familiare.

Un euro all'ora. Fermiamoci un momento e riflettiamo su questa cifra.

Quanto vale un'ora trascorsa ad aiutare una persona a lavarsi, vestirsi, mangiare? Quanto vale una notte passata accanto a un familiare che soffre? Quanto vale rinunciare al proprio lavoro, alle proprie aspirazioni, alla possibilità di avere una vita normale?

E soprattutto: quanto vale la dignità di una persona fragile?

La questione non è soltanto economica. È una questione di rispetto, di civiltà e di responsabilità pubblica.

Come ha raccontato Luciana Littizzetto nella sua letterina dedicata ai 12 milioni di caregiver italiani, dietro questa parola ci sono vite intere, spesso invisibili, che sostengono quotidianamente un sistema di assistenza che senza il lavoro delle famiglie rischierebbe di non reggere.

Il problema è proprio questo: lo Stato continua a beneficiare del lavoro silenzioso di milioni di familiari, ma quando arriva il momento di riconoscerne concretamente il valore, le risorse diventano improvvisamente insufficienti.

Non basta inserire una nuova categoria nei provvedimenti legislativi, annunciare riconoscimenti o presentare contributi economici. Servono tutele vere, sostegni adeguati, servizi territoriali, assistenza domiciliare e strumenti che consentano a chi assiste di non essere condannato alla solitudine e all'impoverimento.

E non si può neppure dimenticare l'altra faccia della medaglia: le persone non autosufficienti. Anche loro rischiano di diventare vittime di un sistema nel quale la possibilità di ricevere cure adeguate dipende sempre più dalle disponibilità economiche e dalla capacità di sacrificio dei familiari.

La Legge 104 ha introdotto strumenti importanti, come i permessi lavorativi e i congedi straordinari, ma non può essere considerata la risposta definitiva a un problema sociale di queste dimensioni.

Qui non si sta chiedendo un privilegio. Si sta chiedendo il riconoscimento di un lavoro essenziale, che troppo spesso viene svolto senza stipendio, senza ferie, senza orari e senza la possibilità di ammalarsi.

Un lavoro che non conosce domeniche, festività o pause.

Dare poco più di un euro all'ora a chi dedica gran parte della propria esistenza alla cura di un familiare non risolve il problema. Rischia, al contrario, di rendere ancora più evidente la distanza tra gli annunci istituzionali e la vita quotidiana delle famiglie.

La domanda, allora, è inevitabile: chi ha stabilito il valore economico di un'ora di assistenza? E soprattutto, chi si assumerebbe la responsabilità di spiegare a una madre, a un figlio o a un coniuge che il tempo trascorso ad accudire una persona amata vale così poco?

Ai caregiver non servono pacche sulle spalle, complimenti di circostanza o riconoscimenti simbolici.

Servono soldi, servizi, diritti e rispetto.

Perché la solidarietà familiare non può diventare un alibi per risparmiare sulla pelle dei più fragili. E uno Stato che affida alle famiglie una parte così importante dell'assistenza sociale ha il dovere di sostenerle, non di lasciarle sole.

La cura non è un'elemosina. La dignità non è un bonus. E chi si prende cura degli altri non può essere trattato come se il proprio tempo non avesse valore.

Dal Governo elemosina ai Caregiver

Un euro de l'heure pour ceux qui renoncent à leur propre vie. Les aidants familiaux sont des millions en Italie. Ce sont des mères, des pères, des enfants, des conjoints qui consacrent chaque jour leur temps et leur énergie à s'occuper d'un proche malade, handicapé ou en perte d'autonomie.

Leur quotidien est fait de sacrifices, de nuits sans sommeil, de renoncements professionnels et personnels. Ils accomplissent un travail essentiel, souvent sans salaire, sans congés et sans véritable reconnaissance.

Et quelle est la réponse du gouvernement ? Une aide qui, selon les estimations, représente à peine un peu plus d'un euro de l'heure, soit environ 400 euros par mois, pour un nombre très limité de bénéficiaires.

Un euro de l'heure ! Voilà donc le prix accordé à ceux qui consacrent leur existence aux autres.

La question dépasse largement l'aspect financier. Elle touche à la dignité humaine, au respect des personnes fragiles et à la responsabilité de l'État.

Sans les aidants familiaux, une grande partie du système d'assistance italien ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Pourtant, au moment de reconnaître leur engagement, les moyens annoncés restent dérisoires.

Les aidants n'ont pas besoin de compliments, de déclarations de circonstance ou de gestes symboliques. Ils ont besoin de véritables droits, de moyens financiers suffisants, de services de proximité et d'un accompagnement concret.

Car la solidarité familiale ne peut pas devenir un prétexte pour faire porter aux familles le poids de responsabilités qui relèvent aussi de la collectivité.

Prendre soin des autres n'est pas de la mendicité. La dignité humaine n'est pas une prime. Et ceux qui prennent soin des plus fragiles méritent bien davantage qu'une aumône.