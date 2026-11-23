Hanno lavorato, pagato le tasse, costruito il Paese. Oggi lo Stato sembra averli dimenticati. E mentre i bonus si moltiplicano, i pensionati pagano il conto della propria onestà.

C'è una categoria di cittadini che la politica sembra aver deciso di sacrificare sull'altare delle proprie convenienze. Non fa rumore, non blocca le strade, non occupa le piazze, non minaccia scioperi e, soprattutto, non ha più la forza contrattuale di un tempo. È la categoria dei pensionati. Quelli che hanno lavorato una vita, pagato le tasse fino all'ultimo centesimo, contribuito alla crescita economica e sociale del Paese e che oggi, dopo aver dato tanto, si ritrovano a chiedere quasi il permesso di poter vivere dignitosamente.

Sono diventati i dimenticati. Anzi, i reietti di una politica che sembra ricordarsi di loro soltanto quando deve celebrare il passato, ma che li ignora sistematicamente quando si tratta di affrontare il presente.

Guardiamo quello che succede. Bonus per chi lavora, bonus per i figli, bonus per le famiglie, incentivi di ogni genere, agevolazioni che cambiano nome e forma a seconda delle necessità politiche del momento. Tutto legittimo, tutto anche condivisibile quando serve ad aiutare chi è in difficoltà. Nessuno vuole togliere qualcosa a chi lavora, a chi cresce figli o a chi fatica ad arrivare a fine mese.

Ma c'è una domanda che la politica continua a evitare: chi si occupa di chi è già in pensione e sta diventando povero?

Chi si occupa di quei pensionati che non hanno pensioni milionarie, che non possiedono patrimoni, che non vivono di rendita, ma che hanno semplicemente una pensione conquistata dopo quarant'anni di lavoro? Una pensione che magari, qualche anno fa, consentiva una vita tranquilla e che oggi, sotto i colpi dell'inflazione e degli aumenti continui, non garantisce più la serenità di un tempo.

Qui sta il vero scandalo: non necessariamente la povertà assoluta, ma l'impoverimento progressivo di persone che avevano costruito un equilibrio economico attraverso il lavoro, il risparmio e il sacrificio.

Oggi quell'equilibrio viene distrutto un pezzo alla volta.

Arrivano le bollette della luce e del gas, sempre più pesanti. E non basta guardare il prezzo dell'energia: bisogna leggere anche tutte quelle voci accessorie, gli oneri di gestione, i costi di distribuzione e le altre componenti che gonfiano le fatture e alimentano un sistema di cui il consumatore finisce per essere soltanto il bancomat. Poi ci sono i carburanti, che incidono anche su chi deve semplicemente spostarsi per una visita medica, fare la spesa o raggiungere i propri familiari. E infine il supermercato, dove ogni volta si scopre che con gli stessi soldi si porta a casa sempre meno.

E la politica cosa risponde? Spesso annuncia qualche bonus, qualche intervento temporaneo, qualche misura presentata come una grande conquista. Ma il pensionato deve pagare le bollette tutti i mesi, non soltanto quando il Governo decide di concedergli un'agevolazione.

Pensiamo a una coppia di pensionati che vive con un solo assegno, quello del marito, perché la moglie ha dedicato la propria esistenza alla famiglia. Ha cresciuto i figli, li ha educati, li ha accompagnati nel percorso scolastico e nella formazione, ha contribuito alla loro sistemazione nella vita. Ha svolto un lavoro fondamentale, senza stipendio, senza contributi previdenziali e senza riconoscimenti economici.

E oggi quella donna, insieme al marito, deve affrontare la vecchiaia con un solo reddito.

Qualcuno dovrebbe spiegare perché il lavoro di una vita dedicata alla famiglia debba tradursi in una condizione di maggiore fragilità economica. Perché una donna che ha contribuito a crescere cittadini, lavoratori e famiglie debba ritrovarsi senza una pensione propria adeguata. La società ha beneficiato del suo lavoro, ma quando arriva il momento di riconoscerne il valore sembra voltarsi dall'altra parte.

Ecco un'altra ingiustizia che la politica non può continuare a ignorare.

Ma c'è un aspetto ancora più intollerabile. Il pensionato che ha sempre rispettato le regole, che ha pagato le imposte e che non ha mai cercato scorciatoie, oggi rischia di sentirsi un cittadino penalizzato proprio dalla propria correttezza.

Lo Stato conosce perfettamente la pensione di ciascuno. Sa quanto viene percepito, quanto viene trattenuto e quanto può essere prelevato. Non c'è bisogno di inseguire il pensionato: le imposte vengono riscosse alla fonte. Non può nascondere il proprio reddito, non può spostarlo, non può inventare una contabilità alternativa.

Eppure, mentre su questi cittadini la macchina fiscale è puntuale e implacabile, continua a essere forte la percezione di una politica troppo indulgente verso chi evade, accumula debiti e si sottrae ai propri obblighi. Ci sono cittadini che ricevono richieste di pagamento e vedono ogni euro trattenuto o contabilizzato, mentre altri riescono a trascinare per anni le proprie pendenze, aspettando sanatorie, definizioni agevolate o provvedimenti che finiscono per alimentare la sensazione che pagare subito e rispettare le regole sia, alla fine, una scelta da ingenui.

Non si tratta di negare il diritto alla tutela di chi è davvero in difficoltà. Si tratta di pretendere che la legge sia uguale per tutti e che non si costruisca un sistema nel quale l'onestà diventa uno svantaggio e l'inadempienza trova periodicamente una via d'uscita.

È questo che fa arrabbiare. È questa la ferita che la politica dovrebbe avere il coraggio di guardare.

Perché non si può continuare a chiedere sacrifici sempre agli stessi. Non si può continuare a considerare il pensionato come una riserva di risorse da cui attingere, un contribuente che non può protestare e un elettore da blandire con qualche promessa alla vigilia delle elezioni.

I pensionati di oggi non sono un peso per il Paese. Sono il Paese che è stato costruito. Sono quelli che hanno lavorato nelle fabbriche, negli uffici, nei campi, nelle aziende, nei servizi pubblici e nelle attività artigianali. Sono quelli che hanno pagato i contributi, sostenuto il sistema previdenziale, mandato avanti le famiglie e spesso aiutato economicamente anche i figli e i nipoti.

Hanno contribuito a costruire il benessere di cui oggi beneficiamo tutti.

E adesso dovrebbero accontentarsi di una pensione che perde valore, di qualche promessa e di un bonus occasionale?

No. Non è accettabile.

La politica deve smetterla di confondere l'assistenza con la giustizia sociale. Non basta distribuire bonus per dimostrare di occuparsi dei cittadini. Bisogna guardare alla condizione reale delle persone, al costo della vita, al reddito familiare, alla perdita del potere d'acquisto e soprattutto a chi non ha più la possibilità di recuperare attraverso il lavoro ciò che l'inflazione gli sottrae.

Servono pensioni adeguate al costo della vita, meccanismi di rivalutazione che non penalizzino sistematicamente gli assegni medi, misure fiscali capaci di sostenere davvero chi si impoverisce e un riconoscimento concreto del lavoro di cura svolto da tante donne.

E serve soprattutto una scelta politica chiara: non si può costruire il consenso distribuendo aiuti a pioggia e poi lasciare soli coloro che hanno già dato il proprio contributo alla collettività.

C'è qualcosa di profondamente vergognoso in un Paese che festeggia i propri pensionati nelle ricorrenze ufficiali, li definisce una risorsa quando pronuncia discorsi solenni e poi li lascia soli davanti alla cassa del supermercato, alla bolletta del gas e al distributore di carburante.

La verità è che i pensionati non chiedono elemosine. Chiedono che venga riconosciuto il valore di ciò che hanno fatto. Chiedono di non essere impoveriti dopo aver lavorato una vita. Chiedono che lo Stato non sia forte con chi non può scappare e debole con chi ha imparato a sottrarsi ai propri doveri.

E allora la domanda va rivolta direttamente a chi governa: quale idea di giustizia sociale avete in mente? Quella di un Paese che premia, sostiene e distribuisce risorse, dimenticandosi di chi lo ha costruito? Quella di uno Stato che pretende puntualità fiscale da chi vive di pensione, ma che non riesce a garantire altrettanta fermezza nei confronti di chi evade?

Perché se questa è la vostra idea di equità, allora c'è qualcosa che non funziona profondamente.

I pensionati non sono cittadini di serie B. Non sono una categoria da mettere in fondo alla fila. Non sono il bancomat silenzioso dello Stato. E non sono nemmeno una generazione da accompagnare lentamente verso la povertà con la raccomandazione di avere pazienza.

Hanno già avuto pazienza per una vita intera. Hanno già fatto la loro parte. Hanno già pagato il conto.

Adesso tocca alla politica fare la propria.

E se non è capace di garantire dignità a chi ha contribuito a costruire questo Paese, abbia almeno il coraggio di spiegare ai pensionati perché, dopo una vita di lavoro e sacrifici, sono diventati i dimenticati della Repubblica.

Perché un Paese che dimentica chi lo ha costruito non è soltanto ingiusto. È un Paese che ha perso la memoria, la riconoscenza e, soprattutto, la dignità.

I dimenticati e la categoria dei reietti

Les retraités semblent être devenus les grands oubliés de la politique. Après avoir travaillé toute leur vie, payé leurs impôts et contribué au développement économique et social du pays, ils se retrouvent aujourd'hui confrontés à un appauvrissement progressif et silencieux.

Les aides et les bonus se multiplient : pour les travailleurs, pour les familles, pour les enfants. Et c'est une bonne chose de soutenir ceux qui en ont besoin. Mais qui pense aux retraités dont le pouvoir d'achat diminue chaque mois ? Qui se préoccupe de ceux qui, malgré une pension acquise au terme de nombreuses années de travail, peinent désormais à faire face à l'augmentation des factures d'énergie, des carburants et du prix des produits alimentaires ?

Pensons notamment aux couples qui vivent avec une seule pension, parce que l'épouse a consacré sa vie à élever les enfants, à leur éducation et à leur avenir. Un travail essentiel pour la société, mais trop souvent dépourvu de reconnaissance économique et de protection sociale.

Le véritable scandale est de voir des personnes qui ont toujours respecté leurs obligations fiscales et contribué honnêtement à la collectivité perdre progressivement leur sécurité économique, tandis que la politique semble parfois beaucoup plus indulgente envers ceux qui échappent à leurs responsabilités fiscales.

Les retraités ne demandent pas la charité. Ils demandent le respect, des pensions qui préservent leur pouvoir d'achat et une véritable justice sociale.

Un pays ne peut pas distribuer des aides à tout-va tout en oubliant ceux qui ont contribué à le construire. Les retraités ne sont pas un poids pour la société, mais une génération qui lui a donné son travail, ses sacrifices et son avenir.

Ils ont déjà fait leur part. Il est désormais temps que la politique fasse la sienne.

Car un pays qui oublie ceux qui l'ont construit n'est pas seulement injuste : c'est un pays qui a perdu le sens de la reconnaissance, de la solidarité et de la dignité.