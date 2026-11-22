Il pericolo più grande non è soltanto chi scatena le guerre, ma un mondo che lentamente si abitua a guardare morire gli innocenti senza provare più indignazione.

Ci stiamo assuefacendo al male. Ed è forse questa la sconfitta più terribile della nostra epoca.

Ogni giorno, appena accendiamo la televisione, apriamo un giornale o ascoltiamo il radiogiornale, ci troviamo davanti a un bollettino di dolore. Femminicidi, bambini assassinati, donne violentate, famiglie sterminate, città distrutte, soldati mandati al macello. La guerra entra nelle nostre case attraverso immagini che ormai scorrono quasi con la stessa velocità delle previsioni del tempo. Guardiamo, ascoltiamo, ci indigniamo per qualche istante. Poi cambiamo pagina, cambiamo canale, cambiamo argomento.

E la tragedia continua.

Continua lontano da noi, ma non per questo è meno atroce. Continua in luoghi dove un bambino impara a riconoscere il rumore di una bomba prima ancora di conoscere il significato della parola pace. Continua dove una donna viene abusata, umiliata e violentata perché qualcuno ha deciso che la guerra cancella ogni diritto, ogni dignità, ogni umanità. Continua dove un soldato parte sapendo che potrebbe non tornare, mentre altri, seduti nei palazzi del potere, decidono il destino di migliaia di uomini senza rischiare la propria vita.

I mercanti di morte, i signori del sangue, i criminali della guerra continuano a giocare la loro partita. Parlano di strategie, sicurezza, equilibri, interessi nazionali. Usano parole solenni per mascherare la brutalità delle loro decisioni. Ma dietro quelle parole ci sono corpi, lacrime, madri disperate, orfani, vite spezzate. C'è un'umanità sacrificata sull'altare del potere e dell'ambizione.

E noi? Noi rischiamo di diventare spettatori passivi di questo scempio.

La notizia di un bombardamento ci colpisce meno di ieri. Le immagini di bambini morti non riescono più a fermare il nostro sguardo. Le vittime diventano numeri, le guerre diventano scenari abituali, il dolore diventa un rumore di fondo. È una deriva spaventosa: non perché abbiamo smesso di vedere, ma perché rischiamo di vedere senza sentire.

In questo panorama desolante, la voce di Papa Leone XIV continua a levarsi contro i padroni delle guerre, contro la logica delle armi, contro l'indifferenza di chi crede che la pace sia un'utopia da pronunciare e non un dovere da perseguire. Una voce che richiama il mondo alla responsabilità, che chiede di non rassegnarsi, che prova a rompere il muro di silenzio costruito attorno alla sofferenza di milioni di innocenti.

Ma quella voce non può restare sola.

Non possiamo delegare alla Chiesa, al Papa, a pochi uomini di buona volontà il compito di ricordarci che la vita vale più di qualsiasi confine, ideologia, interesse economico o ambizione politica. La pace non è una faccenda che riguarda soltanto i potenti. È una responsabilità collettiva. È il dovere di non voltarsi dall'altra parte, di non accettare l'orrore come inevitabile, di non lasciare che la coscienza si addormenti.

Perché il male non ha bisogno soltanto di chi lo commette. Ha bisogno anche di chi smette di indignarsi.

Ed è qui che dobbiamo fermarci, guardarci allo specchio e porci una domanda scomoda: che cosa ci sta succedendo, se tutto questo non riesce più a scandalizzarci?

Se la morte di un bambino diventa una notizia come tante, se lo stupro di una donna in guerra ci lascia indifferenti, se il massacro di innocenti è soltanto un titolo destinato a sparire domani, allora non sono soltanto i signori della guerra ad aver perso la propria umanità.

La stiamo perdendo anche noi.

E quando il male diventa normalità, quando l'orrore non fa più rumore dentro di noi, quando il dolore degli altri non ci scuote più, la guerra ha già conquistato il territorio più prezioso: la nostra coscienza.

Non abituiamoci alla morte. Non normalizziamo l'orrore. Non lasciamo che l'indifferenza diventi la nostra pace. Perché una pace costruita sul silenzio di chi non si indigna più non è pace: è soltanto la resa dell'umanità.

Il male sta diventando normale

Le plus grand danger n’est pas seulement celui de ceux qui déclenchent les guerres, mais celui d’un monde qui s’habitue peu à peu à regarder mourir des innocents sans éprouver la moindre indignation.

Nous sommes en train de nous habituer au mal. Et c’est peut-être là la défaite la plus terrible de notre époque.

Chaque jour, dès que nous allumons la télévision, ouvrons un journal ou écoutons les informations à la radio, nous sommes confrontés à un bulletin de douleur. Féminicides, enfants assassinés, femmes violées, familles exterminées, villes détruites, soldats envoyés à la mort. La guerre entre dans nos foyers à travers des images qui défilent désormais presque au même rythme que les prévisions météorologiques. Nous regardons, nous écoutons, nous nous indignons quelques instants. Puis nous tournons la page, changeons de chaîne, passons à autre chose.

Et la tragédie continue.

Elle continue loin de nous, mais elle n’en est pas moins atroce. Elle continue dans des endroits où un enfant apprend à reconnaître le bruit d’une bombe avant même de connaître le sens du mot paix. Elle continue là où une femme est abusée, humiliée et violée, parce que certains ont décidé que la guerre effaçait tous les droits, toute dignité, toute humanité. Elle continue là où un soldat part en sachant qu’il pourrait ne jamais revenir, tandis que d’autres, assis dans les palais du pouvoir, décident du destin de milliers d’hommes sans risquer leur propre vie.

Les marchands de mort, les seigneurs du sang, les criminels de guerre continuent de jouer leur partie. Ils parlent de stratégie, de sécurité, d’équilibres, d’intérêts nationaux. Ils utilisent des mots solennels pour masquer la brutalité de leurs décisions. Mais derrière ces mots, il y a des corps, des larmes, des mères désespérées, des orphelins, des vies brisées. Il y a une humanité sacrifiée sur l’autel du pouvoir et de l’ambition.

Et nous ? Nous risquons de devenir les spectateurs passifs de ce carnage.

La nouvelle d’un bombardement nous bouleverse moins qu’hier. Les images d’enfants morts ne parviennent plus à retenir notre regard. Les victimes deviennent des chiffres, les guerres des décors familiers, la douleur un bruit de fond. C’est une dérive terrifiante : non pas parce que nous avons cessé de voir, mais parce que nous risquons de voir sans ressentir.

Dans ce paysage désolant, la voix du pape Léon XIV continue de s’élever contre les maîtres de la guerre, contre la logique des armes, contre l’indifférence de ceux qui pensent que la paix est une utopie à évoquer dans les discours, et non un devoir à poursuivre. Une voix qui rappelle le monde à ses responsabilités, qui appelle à ne pas se résigner, qui tente de briser le mur de silence construit autour de la souffrance de millions d’innocents.

Mais cette voix ne peut rester seule.

Nous ne pouvons pas déléguer à l’Église, au pape, à quelques hommes de bonne volonté, la tâche de nous rappeler que la vie vaut davantage que n’importe quelle frontière, idéologie, intérêt économique ou ambition politique. La paix n’est pas une affaire qui concerne uniquement les puissants. C’est une responsabilité collective. C’est le devoir de ne pas détourner les yeux, de ne pas accepter l’horreur comme une fatalité, de ne pas laisser notre conscience s’endormir.

Car le mal n’a pas seulement besoin de ceux qui le commettent. Il a aussi besoin de ceux qui cessent de s’indigner.

Et c’est là que nous devons nous arrêter, nous regarder dans le miroir et nous poser une question dérangeante : que nous arrive-t-il, si tout cela ne parvient plus à nous scandaliser ?

Si la mort d’un enfant devient une nouvelle parmi tant d’autres, si le viol d’une femme en temps de guerre nous laisse indifférents, si le massacre d’innocents n’est qu’un titre destiné à disparaître demain, alors les seigneurs de la guerre ne sont pas les seuls à avoir perdu leur humanité.

Nous sommes en train de la perdre, nous aussi.

Et lorsque le mal devient normalité, lorsque l’horreur ne fait plus résonner quoi que ce soit en nous, lorsque la douleur des autres ne nous bouleverse plus, la guerre a déjà conquis le territoire le plus précieux : notre conscience.

Ne nous habituons pas à la mort. Ne banalisons pas l’horreur. Ne laissons pas l’indifférence devenir notre paix. Car une paix bâtie sur le silence de ceux qui ne s’indignent plus n’est pas la paix : c’est simplement la capitulation de l’humanité.