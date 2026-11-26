Una grande campionessa, senza dubbio. Ma lo sport non è mai soltanto una questione di campioni.

Federica Brignone ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. Una decisione che merita rispetto, soprattutto perché arriva dopo una battaglia durissima con un infortunio che ha messo a dura prova il suo fisico e la sua determinazione.

I risultati sono lì, scolpiti nella storia dello sci italiano. Le vittorie in Coppa del Mondo, i titoli iridati, le medaglie olimpiche e soprattutto i due straordinari ori conquistati a Milano-Cortina. Un palmarès che nessuno può discutere e che consegna alla valdostana un posto di assoluto rilievo nello sport nazionale.

Federica ha saputo tenere alta la bandiera italiana, regalando emozioni e dimostrando una capacità di reazione fuori dal comune. Sarebbe ingeneroso non riconoscerlo.

Ma proprio perché non amiamo unirci automaticamente ai cori celebrativi, forse vale la pena andare oltre le medaglie e provare a guardare questa storia da un'altra prospettiva.

Perché nello sport italiano esiste un vizio ricorrente: quando un atleta vince, il merito diventa quasi esclusivamente individuale. Il campione occupa tutta la scena, mentre il sistema che lo ha accompagnato, sostenuto e messo nelle condizioni di raggiungere certi traguardi finisce spesso sullo sfondo.

È successo anche con Federica Brignone.

Per tanti anni il Centro Sportivo Carabinieri ha rappresentato una componente importante del suo percorso professionale. Un gruppo sportivo militare non è semplicemente un simbolo da esibire sulla divisa: è una struttura che offre sostegno, organizzazione, opportunità e condizioni concrete per dedicarsi all'attività agonistica ad altissimo livello.

Eppure, nella celebrazione delle imprese individuali, queste realtà rischiano sistematicamente di scomparire.

Non si tratta di sottrarre qualcosa ai meriti di Federica, ma di restituire il giusto peso a una dimensione collettiva dello sport che troppo spesso dimentichiamo. Nessun campione arriva ai vertici internazionali esclusivamente grazie al proprio talento. Dietro ci sono società sportive, allenatori, preparatori, strutture, gruppi militari e persone che lavorano lontano dai riflettori.

Brignone ha recentemente scelto di congedarsi dai Carabinieri per tornare a rappresentare lo Sci Club Courmayeur, la società delle sue origini. Una scelta legittima, accompagnata anche dal suo ringraziamento al Centro Sportivo che l'ha sostenuta per tanti anni. Ma questo passaggio dovrebbe indurci a riflettere ancora una volta sul valore delle strutture che accompagnano gli atleti e sul riconoscimento che ricevono quando arrivano i grandi successi.

C'è poi un'altra considerazione che merita spazio.

La retorica dello sport italiano tende a trasformare ogni campione in un'icona nazionale, quasi un patrimonio intoccabile sul quale non sia consentito esercitare alcuno spirito critico. Ogni vittoria diventa un'impresa epica, ogni dichiarazione un messaggio da celebrare, ogni scelta personale una manifestazione di grandezza.

Ma una campionessa non ha bisogno di essere trasformata in una figura mitologica per vedere riconosciuto il proprio valore.

Federica Brignone è una grande atleta, con i suoi meriti, le sue scelte e la sua personalità. Non occorre aggiungere altro, né tantomeno costruire un racconto nel quale tutto ciò che la circonda diventi secondario.

Il suo ritiro, imposto anche dalle conseguenze di un infortunio terribile, chiude una pagina importante dello sport valdostano e italiano. Resta l'orgoglio per quanto ha saputo conquistare e resta il dispiacere per una carriera che avrebbe forse potuto regalarci ancora qualche soddisfazione.

Ma resta anche una lezione che non dovremmo dimenticare: lo sport non è soltanto il racconto di chi sale sul podio, ma anche di chi contribuisce a portarcelo.

E se vogliamo davvero valorizzare lo sport, dovremmo imparare a celebrare non soltanto i campioni, ma anche le strutture, le società e le persone che permettono loro di diventarlo.

A Federica Brignone va il riconoscimento che merita. Senza incenso, senza agiografie e senza dimenticare tutto ciò che c'è dietro una medaglia.

Perché il talento è individuale, ma i grandi risultati, quasi sempre, sono anche un'impresa collettiva.

Federica Brignone

Une grande championne, sans aucun doute. Mais le sport n'est jamais seulement une affaire de champions.

Federica Brignone a annoncé son retrait de la compétition. Une décision qui mérite le respect, surtout parce qu'elle intervient après un combat particulièrement difficile contre une blessure qui a mis son corps et sa détermination à rude épreuve.

Ses résultats sont là, inscrits dans l'histoire du ski italien. Ses victoires en Coupe du monde, ses titres mondiaux, ses médailles olympiques et surtout ses deux extraordinaires médailles d'or remportées à Milan-Cortina. Un palmarès qui ne souffre aucune contestation et qui lui assure une place de premier plan dans le sport national.

Federica a su porter haut les couleurs de l'Italie, en offrant des émotions intenses et en faisant preuve d'une capacité de réaction hors du commun. Il serait injuste de ne pas le reconnaître.

Mais précisément parce que nous n'aimons pas nous joindre automatiquement aux célébrations unanimes, il vaut peut-être la peine d'aller au-delà des médailles et d'essayer de regarder cette histoire sous un autre angle.

Car le sport italien souffre d'un travers récurrent : lorsqu'un athlète gagne, le mérite devient presque exclusivement individuel. Le champion occupe toute la scène, tandis que le système qui l'a accompagné, soutenu et mis en mesure d'atteindre de tels objectifs passe souvent au second plan.

Cela s'est également produit avec Federica Brignone.

Pendant de nombreuses années, le Centre sportif des Carabiniers a représenté une composante importante de son parcours professionnel. Un groupe sportif militaire n'est pas simplement un symbole que l'on arbore sur un uniforme : c'est une structure qui apporte un soutien, une organisation, des opportunités et des conditions concrètes permettant de se consacrer à la compétition au plus haut niveau.

Pourtant, dans la célébration des exploits individuels, ces réalités risquent systématiquement de disparaître.

Il ne s'agit pas de retirer quoi que ce soit aux mérites de Federica, mais de redonner toute sa place à une dimension collective du sport que nous oublions trop souvent. Aucun champion n'atteint les sommets internationaux grâce à son seul talent. Derrière lui, il y a des clubs sportifs, des entraîneurs, des préparateurs physiques, des structures, des groupes sportifs militaires et des personnes qui travaillent loin des projecteurs.

Brignone a récemment choisi de quitter les Carabiniers pour retrouver le Ski Club Courmayeur, le club de ses origines. Un choix légitime, accompagné de ses remerciements au Centre sportif qui l'a soutenue pendant tant d'années. Mais cette étape devrait nous amener à réfléchir une nouvelle fois à la valeur des structures qui accompagnent les athlètes et à la reconnaissance qui leur est accordée lorsque les grands succès arrivent.

Une autre réflexion mérite également sa place.

La rhétorique du sport italien tend à transformer chaque champion en icône nationale, presque en patrimoine intouchable sur lequel aucun esprit critique ne serait permis. Chaque victoire devient un exploit épique, chaque déclaration un message à célébrer, chaque choix personnel une nouvelle manifestation de grandeur.

Mais une championne n'a pas besoin d'être transformée en figure mythologique pour que sa valeur soit reconnue.

Federica Brignone est une grande athlète, avec ses mérites, ses choix et sa personnalité. Il n'est pas nécessaire d'en rajouter, ni surtout de construire un récit dans lequel tout ce qui l'entoure devient secondaire.

Son retrait, auquel les conséquences d'une terrible blessure ont également contribué, clôt un chapitre important du sport valdôtain et italien. Il reste la fierté de tout ce qu'elle a su conquérir, ainsi que le regret d'une carrière qui aurait peut-être pu nous offrir encore quelques satisfactions.

Mais il reste aussi une leçon que nous ne devrions pas oublier : le sport ne se résume pas au récit de celles et ceux qui montent sur le podium, mais aussi à celui de tous ceux qui contribuent à les y conduire.

Et si nous voulons vraiment valoriser le sport, nous devrions apprendre à célébrer non seulement les champions, mais aussi les structures, les clubs et les personnes qui leur permettent de le devenir.

À Federica Brignone revient toute la reconnaissance qu'elle mérite. Sans encens, sans hagiographie et sans oublier tout ce qui se cache derrière une médaille.

Car le talent est individuel, mais les grands résultats sont, presque toujours, aussi une œuvre collective.