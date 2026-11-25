La mozione sui servizi per le persone senza dimora discussa in Consiglio comunale ad Aosta offre l’occasione per una riflessione sul modo di fare politica. Prima di proporre nuovi sportelli e nuovi organismi bisognerebbe conoscere ciò che già esiste, le competenze istituzionali e il lavoro delle associazioni. La risposta alla marginalità non si costruisce con iniziative di facciata, ma rafforzando la collaborazione tra Comune, Regione e Terzo settore. Con un principio irrinunciabile: nessuno deve essere lasciato solo.

C'è un confine sottile, ma molto importante, tra la politica che affronta i problemi e quella che cerca semplicemente di dimostrare di occuparsene. La discussione in Consiglio comunale ad Aosta sulla mozione presentata dalla consigliera Cristina Dattola, del gruppo La Renaissance Valdôtaine, dedicata all'istituzione di uno sportello per le persone senza dimora, ha messo in evidenza proprio questa differenza.

Intendiamoci subito: il problema esiste, è serio e merita tutta l'attenzione delle istituzioni. Nessuno può permettersi di voltarsi dall'altra parte davanti a persone che vivono in strada, che non hanno un riparo sicuro, che affrontano l'inverno senza sapere dove trascorrere la notte o che si trovano in condizioni di grave marginalità. Ma riconoscere un problema non significa automaticamente aver individuato la soluzione. E soprattutto non significa che la soluzione debba necessariamente consistere nell'istituire un nuovo sportello, un nuovo ufficio o un nuovo organismo.

È proprio qui che la mozione ha mostrato i suoi limiti. Prima di avanzare proposte, sarebbe stato opportuno conoscere a fondo il sistema di accoglienza già operativo ad Aosta, le competenze dei diversi livelli istituzionali e il lavoro quotidiano di chi, da anni, si confronta concretamente con queste situazioni. Esistono un dormitorio di competenza regionale, i servizi della Caritas, il lavoro dei servizi sociali, il Punto unico di accesso e una rete di associazioni che rappresenta un presidio fondamentale sul territorio.

Non si tratta di sostenere che tutto funzioni perfettamente. Sarebbe un'affermazione altrettanto superficiale. Ci sono sicuramente criticità, bisogni che cambiano, situazioni che richiedono risposte più tempestive e percorsi di accompagnamento più efficaci. Ma proprio per questo occorre partire dalla realtà, non immaginare che basti una nuova struttura organizzativa per risolvere problemi complessi.

Le parole dell'assessore alle Politiche sociali Marco Gheller, durante il dibattito, hanno avuto il merito di riportare la discussione su un terreno concreto. La scelta di rafforzare la collaborazione con le associazioni, valorizzare le competenze del Terzo settore e lavorare insieme alla Regione e al PUA va nella direzione giusta. Soprattutto perché sposta l'attenzione dalla semplice gestione dell'emergenza alla costruzione di percorsi capaci di accompagnare le persone fuori dalla marginalità.

È una differenza sostanziale. Uno sportello può certamente essere utile, se serve davvero a orientare, informare e facilitare l'accesso ai servizi. Ma non può diventare il simbolo di una politica sociale, né tantomeno essere presentato come una soluzione innovativa senza aver prima verificato se le funzioni che dovrebbe svolgere non siano già garantite da altri soggetti. Duplicare servizi, creare sovrapposizioni e aggiungere passaggi burocratici non significa necessariamente aiutare chi è in difficoltà.

C'è poi una questione politica che merita di essere sottolineata. Le mozioni non dovrebbero essere strumenti di propaganda o occasioni per conquistare qualche titolo di giornale. Dovrebbero essere il risultato di un lavoro di approfondimento, di ascolto e di conoscenza. Preparare una proposta su un tema tanto delicato senza conoscere sufficientemente ciò che già esiste rischia di produrre un effetto paradossale: anziché migliorare le risposte, si finisce per mettere in discussione il lavoro di chi opera quotidianamente sul campo, spesso con risorse limitate e in condizioni tutt'altro che semplici.

La solidarietà non è una gara a chi presenta la proposta più suggestiva. È responsabilità, competenza e capacità di costruire risposte. E richiede anche l'umiltà di riconoscere che, su determinati argomenti, prima di parlare sarebbe opportuno ascoltare chi conosce direttamente il problema.

Questo, però, non deve diventare un alibi per le istituzioni. La presenza di servizi e associazioni non esaurisce il dovere della comunità. Al contrario, impone di fare ancora di più, verificando costantemente se le risposte siano adeguate e se nessuno rimanga escluso. La Valle d'Aosta, con le sue dimensioni, la sua autonomia e la sua identità comunitaria, ha il dovere di dimostrare che la coesione sociale non è soltanto una formula da richiamare nei discorsi ufficiali.

C'è un principio che dovrebbe essere condiviso da tutte le forze politiche: ogni persona che sceglie di vivere in Valle d'Aosta, così come chi vi arriva per circostanze impreviste, per necessità o senza aver programmato di fermarsi, deve poter trovare una comunità capace di garantire condizioni di vita dignitose. Non possiamo distinguere tra persone meritevoli di attenzione e persone che lo sarebbero meno sulla base della provenienza, della storia personale o delle ragioni che le hanno portate qui.

Naturalmente, garantire dignità non significa ignorare le difficoltà, né sottovalutare la complessità delle situazioni. Significa costruire percorsi che sappiano tenere insieme accoglienza, assistenza sanitaria e sociale, accompagnamento e, quando possibile, reinserimento e autonomia. Significa anche riconoscere che le persone senza dimora non hanno tutte gli stessi bisogni e che non esiste una risposta unica valida per ogni situazione.

Per questo la strada indicata dall'assessore Gheller merita di essere sostenuta e soprattutto verificata nei risultati: rafforzare la collaborazione tra Comune, Regione, PUA e associazioni del territorio, mettendo in rete competenze ed esperienze. Non servono primogeniture politiche, ma un lavoro condiviso. E non servono nuove insegne sulle porte degli uffici se prima non si è capaci di far dialogare efficacemente quelli che già esistono.

La vera politica sociale si misura sulla capacità di raggiungere le persone, non sul numero delle mozioni presentate. Si misura sulle porte che si aprono, sulle notti trascorse al riparo, sulle cure garantite, sulle opportunità di ripartire e sulla dignità restituita a chi l'ha perduta.

Perché la solidarietà non si proclama in Consiglio comunale: si pratica ogni giorno. E per praticarla davvero bisogna prima conoscere i problemi, poi assumersi la responsabilità di affrontarli.

Guichets et démagogie

Le débat au Conseil communal d’Aoste sur la création d’un guichet destiné aux personnes sans domicile fixe a mis en évidence les limites d’une démarche politique qui risque de privilégier l’annonce de nouvelles structures plutôt que la connaissance des services déjà existants.

Avant de proposer de nouveaux dispositifs, il est essentiel de connaître les réalités du terrain, les compétences des institutions et le travail quotidien des associations. À cet égard, la position de l’assesseur Marco Gheller, axée sur le renforcement de la collaboration entre la Commune, la Région, le Point d’accès unique et le secteur associatif, apparaît comme la voie la plus concrète et la plus efficace.

La solidarité ne se construit pas à travers des motions destinées à faire parler d’elles, mais par des actions coordonnées, des compétences partagées et des réponses adaptées aux besoins réels.

La Vallée d’Aoste doit garantir des conditions de vie dignes à toutes les personnes qui choisissent de s’y installer ou qui s’y retrouvent parfois sans l’avoir prévu. L’accueil, l’assistance et l’accompagnement vers l’autonomie constituent une responsabilité collective qui ne peut être laissée à la seule bonne volonté des associations.

La solidarité ne se proclame pas dans une salle du Conseil : elle se construit chaque jour, par des actes concrets et une véritable coopération entre les institutions et la société civile.