La casa non può diventare un privilegio. Una regione che non garantisce ai propri cittadini la possibilità di viverci rischia di perdere una parte fondamentale della propria identità.

C'è una domanda che la Valle d'Aosta non può più permettersi di eludere: oggi, è ancora possibile vivere nella propria regione senza che il costo di una casa diventi un ostacolo insormontabile?

Quella dell'abitare è una delle grandi questioni sociali e politiche del nostro tempo. E lo è anche, e forse soprattutto, in una regione che ha costruito una parte importante della propria identità sul legame tra territorio, comunità e autonomia. Perché una cosa è promuovere la Valle d'Aosta come luogo da visitare, un'altra è garantire che continui a essere un luogo nel quale le persone possano vivere, lavorare, mettere su famiglia e costruire il proprio futuro.

La casa non è soltanto un bene immobiliare. Non è semplicemente una voce del mercato, un investimento o una rendita. È il presupposto dell'autonomia personale, della dignità e della sicurezza sociale. Senza una casa accessibile, anche il diritto al lavoro, alla famiglia e alla partecipazione alla vita della comunità rischia di diventare un diritto soltanto teorico.

Il problema emerge con particolare evidenza quando un lavoratore trova un'occupazione, ma non un alloggio a prezzi sostenibili. Quando un giovane è costretto a rinviare i propri progetti perché gli affitti sono troppo elevati. Quando una famiglia deve destinare una parte crescente del proprio reddito al canone di locazione, al riscaldamento e alle bollette. Oppure quando una persona con disabilità scopre che il problema non è soltanto trovare un'abitazione, ma trovare una casa accessibile, nella quale poter vivere in autonomia e senza barriere.

Sono situazioni diverse, ma unite da un denominatore comune: la difficoltà crescente di esercitare concretamente il diritto di abitare.

In Valle d'Aosta questa questione assume anche una dimensione territoriale e identitaria. Il mercato immobiliare, la diffusione delle locazioni turistiche, la disponibilità limitata di alloggi, il patrimonio abitativo inutilizzato e la necessità di recuperare gli edifici esistenti pongono interrogativi che non possono essere affrontati soltanto attraverso le logiche del mercato.

Il turismo rappresenta una risorsa fondamentale per l'economia regionale. Sarebbe sbagliato contrapporre chi investe nell'accoglienza a chi vive e lavora sul territorio. Ma sarebbe altrettanto sbagliato ignorare gli effetti che un mercato sempre più orientato alla redditività turistica può produrre sulla disponibilità di abitazioni per i residenti e per i lavoratori.

Una regione non può permettersi di diventare economicamente attrattiva per chi arriva qualche giorno e sempre meno accessibile per chi vorrebbe restarci tutto l'anno.

Il rischio è quello di un progressivo impoverimento della comunità: giovani che partono, lavoratori che rinunciano a trasferirsi, famiglie che faticano a trovare una sistemazione e servizi che incontrano difficoltà nel reperire personale proprio perché manca una condizione essenziale per vivere sul territorio.

È una contraddizione che riguarda direttamente il futuro della Valle d'Aosta. Perché non basta creare occupazione se poi non si è in grado di garantire un'abitazione a chi quell'occupazione dovrebbe svolgerla. Non basta parlare di contrasto allo spopolamento se non si affronta una delle condizioni fondamentali che permettono alle persone di restare nei propri paesi.

Da qui nasce la necessità di una vera politica abitativa regionale.

Occorre interrogarsi sul recupero degli alloggi sfitti, sul rafforzamento dell'edilizia residenziale pubblica, sugli strumenti per sostenere gli affitti, sulla riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare e sull'accessibilità delle abitazioni. Serve un confronto serio anche sulle locazioni turistiche e sulla possibilità di individuare strumenti capaci di conciliare lo sviluppo economico con il diritto dei residenti a trovare una casa.

Non si tratta di mettere in discussione la proprietà privata o di negare il ruolo del mercato. Si tratta di riconoscere che, quando un bisogno fondamentale rischia di essere soddisfatto soltanto da chi dispone di redditi elevati o di patrimoni familiari, la politica ha il dovere di intervenire.

Ed è proprio qui che la questione abitativa diventa una questione di responsabilità istituzionale.

La Valle d'Aosta dispone di competenze e strumenti di autonomia che possono consentire di costruire risposte adeguate alle caratteristiche del territorio. L'autonomia, però, non può essere considerata soltanto una prerogativa istituzionale da difendere nei rapporti con lo Stato. Deve essere anche la capacità concreta di affrontare i problemi quotidiani delle persone, di individuare soluzioni e di garantire condizioni di vita dignitose.

Una Regione autonoma deve dimostrare di saper utilizzare la propria autonomia anche per rendere effettivo il diritto di abitare.

La casa, dunque, non può diventare un privilegio riservato a pochi. Deve tornare a essere una condizione accessibile per chi vive, lavora e contribuisce alla crescita della comunità valdostana.

La sfida non riguarda soltanto il presente, ma il modello di Valle d'Aosta che si vuole consegnare alle prossime generazioni. Una regione nella quale il turismo, l'economia e gli investimenti possano convivere con le esigenze dei residenti. Una regione capace di valorizzare il proprio patrimonio senza perdere il rapporto con le persone che la abitano. Una regione nella quale i giovani non siano costretti a scegliere tra il proprio territorio e la possibilità di costruirsi una vita dignitosa.

In fondo, il diritto di abitare è anche il diritto di appartenere a una comunità.

Ed è difficile immaginare un'autonomia forte senza comunità vive, paesi abitati, famiglie radicate e lavoratori che possano trovare sul territorio le condizioni per costruire il proprio futuro.

La domanda, allora, è inevitabile e ha un significato profondamente politico: la Valle d'Aosta vuole essere soltanto una regione da visitare oppure vuole continuare a essere una regione nella quale sia possibile vivere?

La risposta passerà anche dalla capacità di riconoscere che il diritto alla casa non è una concessione, ma una delle condizioni essenziali per garantire il futuro della nostra comunità.

Un ringraziamento particolare quindi a FP CGIL Valle d'Aosta, FILLEA CGIL Valle d'Aosta, SUNIA VdA, Federconsumatori VdA e Sportello Disabilità della CGIL VdA, che hanno promosso questo importante momento di confronto. Un'iniziativa che mette al centro un tema fondamentale per il futuro della nostra comunità: il diritto di abitare, inteso non soltanto come accesso a una casa, ma come possibilità concreta per ogni persona di vivere, lavorare e costruire il proprio futuro in Valle d'Aosta

Le droit d'habiter en Vallée d'Aoste

Le logement ne peut pas devenir un privilège : vivre et travailler sur son territoire doit rester un droit concret.

La question du logement est aujourd'hui l'un des grands enjeux sociaux et politiques pour la Vallée d'Aoste. Une question qui dépasse largement le marché immobilier, car elle touche à la dignité des personnes, à la justice sociale et à l'avenir de notre communauté.

Une question s'impose : est-il encore possible, aujourd'hui, de vivre dans sa propre région sans que le coût du logement constitue un obstacle insurmontable ?

Il devient de plus en plus difficile pour les jeunes, les familles et les travailleurs de trouver un logement à un prix accessible. Certains renoncent à un emploi faute de pouvoir se loger, d'autres sont contraints de reporter leurs projets de vie ou de quitter leur territoire. Pour les personnes en situation de handicap, le défi est encore plus important : il ne suffit pas d'avoir un toit, il faut aussi pouvoir vivre dans un logement accessible et adapté à ses besoins.

En Vallée d'Aoste, cette problématique est étroitement liée au modèle de développement du territoire. Le tourisme est une ressource fondamentale, mais il ne peut pas se développer au détriment de ceux qui vivent et travaillent ici toute l'année. Une région ne peut pas devenir toujours plus attractive pour les visiteurs et, dans le même temps, toujours moins accessible pour ses habitants.

La disponibilité limitée des logements, le développement des locations touristiques, les logements inoccupés, le coût de l'énergie et les difficultés d'accès au logement social exigent des réponses politiques concrètes.

Il est donc nécessaire de construire une véritable politique régionale du logement : récupérer les logements vacants, renforcer le logement social, soutenir les familles et les locataires, améliorer l'accessibilité des bâtiments et trouver un équilibre entre les activités touristiques et les besoins des résidents.

Cette question concerne également l'autonomie valdôtaine. L'autonomie ne doit pas être seulement une compétence institutionnelle ou un principe politique à défendre. Elle doit être aussi la capacité d'apporter des réponses concrètes aux besoins de la population.

Une Région autonome doit pouvoir utiliser ses compétences pour garantir à chacun la possibilité de vivre, de travailler et de construire son avenir sur son propre territoire.

Car le droit au logement est aussi le droit d'appartenir à une communauté, de préserver ses racines et de participer à la vie de son territoire.

La Vallée d'Aoste veut-elle être seulement une région à visiter ou souhaite-t-elle rester une région où il est encore possible de vivre ?

C'est autour de cette question que doit s'ouvrir le débat sur le droit d'habiter. Parce que le logement ne peut pas être un privilège réservé à quelques-uns : il constitue une condition essentielle pour l'avenir de notre communauté.

Un remerciement particulier à FP CGIL Vallée d'Aoste, FILLEA CGIL Vallée d'Aoste, SUNIA VdA, Federconsumatori VdA et au Sportello Disabilità de la CGIL VdA, qui ont organisé cette importante rencontre de réflexion et de débat. Une initiative qui place au cœur de la discussion un enjeu essentiel pour l'avenir de notre communauté : le droit au logement, entendu non seulement comme l'accès à un toit, mais aussi comme la possibilité concrète, pour chacun, de vivre, de travailler et de construire son avenir en Vallée d'Aoste