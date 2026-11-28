Non soltanto un servizio di trasporto da ripristinare, ma un patrimonio storico da salvare e una nuova opportunità per il turismo lento. L'esempio della Transiberiana d'Italia può indicarci una strada: trasformare i binari dell'Alta Valle in un'esperienza capace di unire paesaggio, storia, cultura ed economia.

Il dibattito che si è aperto in Valle d'Aosta sul futuro della ferrovia Aosta–Pré-Saint-Didier merita forse uno sguardo più ampio. In queste settimane il confronto si è concentrato soprattutto sulla proposta della Giunta regionale di abrogare la legge 22 del 2016, nata da oltre 7.400 firme di cittadini e approvata all'unanimità dal Consiglio Valle. Una legge che indicava, tra i propri obiettivi, la riattivazione e il potenziamento della ferrovia dell'Alta Valle, ferma dal 2015.

Comprendo la necessità di aggiornare gli strumenti legislativi e di valutare attentamente le diverse alternative progettuali. Il presidente Marguerettaz considera quella norma superata e la Regione ritiene necessario approfondire le possibili soluzioni per il futuro della tratta. È un ragionamento che può anche avere una sua legittimità amministrativa.

Ma credo che la domanda da porsi sia un'altra: siamo davvero sicuri che il futuro di questa ferrovia debba essere valutato esclusivamente attraverso i parametri di un normale servizio di trasporto pubblico?

Forse è proprio qui che dobbiamo cambiare prospettiva.

La Aosta–Pré-Saint-Didier non è soltanto una linea ferroviaria sospesa da undici anni. È un pezzo della nostra storia, inaugurato nel 1929, che ha accompagnato lo sviluppo industriale, economico e turistico della Valle d'Aosta. Ha collegato paesi, persone, attività produttive e località termali, rappresentando per generazioni una possibilità di mobilità e di incontro.

Oggi quei binari possono raccontare ancora qualcosa. E soprattutto possono offrire una nuova opportunità.

LA LEZIONE DELLA TRANSIBERIANA D'ITALIA

Per capire cosa potrebbe diventare la nostra ferrovia, basta guardare a quanto accaduto tra Abruzzo e Molise.

La Sulmona–Carpinone, conosciuta come Transiberiana d'Italia e oggi anche come Ferrovia dei Parchi, è una delle esperienze più interessanti di recupero del patrimonio ferroviario italiano.

Anche quella linea aveva conosciuto il progressivo declino del servizio ordinario, fino alla sospensione dei collegamenti. Sembrava destinata a diventare un'infrastruttura dimenticata.

Invece, grazie alla determinazione di un'associazione di appassionati, Le Rotaie, alla collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato e al coinvolgimento degli operatori turistici, è nata una nuova stagione.

I vecchi binari sono diventati un itinerario turistico. Le carrozze storiche attraversano paesaggi appenninici, borghi, montagne e vallate. Il viaggio non è più soltanto il mezzo per raggiungere una destinazione: è diventato esso stesso la destinazione.

Le persone acquistano un biglietto non semplicemente per spostarsi, ma per vivere un'esperienza. A bordo si riscoprono la storia ferroviaria, le tradizioni locali, i sapori del territorio. Le fermate diventano occasioni per visitare piccoli paesi, incontrare produttori, scoprire musei e conoscere comunità che altrimenti rischierebbero di rimanere ai margini dei grandi circuiti turistici.

Non è un'operazione nostalgica. È un progetto economico e culturale che ha saputo trasformare una ferrovia in un elemento di attrazione territoriale.

Perché non provare a immaginare qualcosa di simile in Valle d'Aosta?

LA TRANSIBERIANA DEL MONTE BIANCO

La nostra ferrovia ha caratteristiche diverse, ma possiede un patrimonio paesaggistico e storico di grande valore.

Immaginiamo un treno che parta da Aosta e risalga lentamente la valle, attraversando Sarre, Saint-Pierre, Villeneuve, Arvier, Avise, La Salle, Morgex e Pré-Saint-Didier.

Un viaggio nel quale il protagonista non sia soltanto il paesaggio, ma anche la storia dei paesi, delle loro comunità e del rapporto tra l'uomo e la montagna.

Un treno storico, magari con carrozze d'epoca restaurate, accompagnato da guide che raccontino la storia della ferrovia, le tradizioni della Valdigne, i castelli, le produzioni agricole, i vigneti, le terme e le peculiarità ambientali del territorio.

Un servizio pensato per il turismo lento, per le famiglie, per gli appassionati di ferrovie storiche, per chi cerca esperienze diverse dal turismo di massa.

Una sorta di Transiberiana del Monte Bianco.

Il nome potrebbe persino diventare un marchio turistico, capace di identificare un prodotto originale e riconoscibile anche fuori dai confini regionali.

La ferrovia potrebbe funzionare durante tutto l'anno, con itinerari stagionali: i colori dell'autunno, i paesaggi innevati dell'inverno, la fioritura della primavera e le escursioni estive. Non necessariamente con un servizio quotidiano, ma con un calendario organizzato di viaggi turistici, eventi, collegamenti con le manifestazioni locali e pacchetti dedicati.

UNA FERROVIA DA AFFIDARE ANCHE AL TERRITORIO

C'è poi un altro aspetto che meriterebbe di essere approfondito: la possibilità di affidare la gestione turistica della linea a un soggetto diverso dal tradizionale gestore del trasporto pubblico.

Perché non valutare una collaborazione con associazioni ambientaliste, organizzazioni impegnate nella mobilità dolce, realtà specializzate nel turismo sostenibile, cooperative e operatori turistici?

Non si tratterebbe di abbandonare il ruolo pubblico, né di rinunciare alla proprietà dell'infrastruttura, ma di costruire un modello di gestione e valorizzazione nel quale la comunità locale possa diventare protagonista.

La Regione potrebbe mantenere un ruolo di indirizzo e garanzia, coinvolgendo i Comuni, le associazioni e gli operatori economici. Un soggetto qualificato potrebbe occuparsi della promozione e dell'organizzazione dei viaggi, naturalmente nel rispetto delle norme ferroviarie, della sicurezza e delle necessarie autorizzazioni.

La stessa esperienza abruzzese dimostra che l'iniziativa associativa può essere una risorsa straordinaria. Le Rotaie hanno contribuito a salvare una ferrovia che rischiava di scomparire, dimostrando come passione, competenza e capacità organizzativa possano diventare motori di sviluppo.

Non dobbiamo necessariamente riprodurre quel modello, ma possiamo trarne ispirazione.

E soprattutto dobbiamo smettere di pensare che la sostenibilità economica di una ferrovia dipenda esclusivamente dal numero di passeggeri che ogni giorno devono raggiungere il posto di lavoro o la scuola.

Una ferrovia turistica produce valore anche attraverso le presenze nelle località attraversate, i pernottamenti, la ristorazione, le visite culturali, le attività commerciali e la promozione di prodotti locali.

E SE IL VIAGGIO ARRIVASSE FINO A COURMAYEUR?

La prospettiva potrebbe essere ancora più ambiziosa.

La linea attuale termina a Pré-Saint-Didier, ma il pensiero potrebbe spingersi oltre, immaginando uno studio di fattibilità per un eventuale prolungamento verso Courmayeur.

È bene ricordare che la ferrovia del 1929 non raggiunse mai Courmayeur: all'epoca Pré-Saint-Didier era già una rinomata località termale, mentre lo sviluppo turistico di Courmayeur sarebbe arrivato successivamente.

Oggi la situazione è profondamente diversa. Courmayeur è una delle destinazioni alpine più conosciute a livello internazionale, ai piedi del Monte Bianco. Il collegamento ferroviario potrebbe aprire un ragionamento completamente nuovo sulla mobilità turistica della Valdigne.

Non sto proponendo di tracciare domani nuovi binari fino a Courmayeur, né di ignorare le difficoltà tecniche, economiche, ambientali e urbanistiche di un intervento simile. Sarebbe un progetto da studiare seriamente, con un confronto tra alternative e una valutazione rigorosa dei costi e dei benefici.

Ma perché non inserirlo almeno nell'orizzonte delle possibilità?

Una ferrovia che racconti la storia della Valle d'Aosta e che, allo stesso tempo, guardi al futuro del turismo del Monte Bianco potrebbe diventare un progetto di grande richiamo.

MENO IMPATTO, PIÙ VALORE AL TERRITORIO

In una regione che deve interrogarsi continuamente sul rapporto tra sviluppo turistico e tutela dell'ambiente, recuperare un'infrastruttura ferroviaria esistente può rappresentare una scelta di particolare interesse.

Continuiamo a discutere di nuovi impianti, collegamenti in quota e infrastrutture che possono modificare profondamente il paesaggio alpino. Eppure abbiamo già una ferrovia che attraversa una parte importante della nostra valle, con stazioni, gallerie, ponti e un tracciato che costituisce esso stesso un patrimonio di ingegneria e storia.

Naturalmente anche il recupero della linea richiederebbe investimenti, manutenzioni e interventi di sicurezza. Non sarebbe corretto presentarlo come un progetto a costo zero o privo di impatto.

Ma valorizzare ciò che esiste, anziché immaginare sempre nuove infrastrutture, è una direzione che merita di essere approfondita.

Il treno può diventare un'alternativa all'automobile per una parte dei flussi turistici, un modo diverso di conoscere il territorio e un'occasione per distribuire le presenze anche nei paesi meno frequentati.

SALVARE UNA FERROVIA SIGNIFICA SALVARE UNA PARTE DELLA NOSTRA IDENTITÀ

La discussione sulla legge 22 del 2016 non dovrebbe diventare soltanto una contrapposizione tra maggioranza e opposizione, né una sfida tra chi vuole la riapertura a ogni costo e chi ritiene necessario valutare altre soluzioni.

Dovrebbe essere l'occasione per aprire un confronto più ambizioso.

La Valle d'Aosta ha spesso dimostrato di saper difendere la propria specificità, valorizzare le proprie risorse e immaginare percorsi originali. Perché non farlo anche con questa ferrovia?

Non chiediamo di conservare un'infrastruttura soltanto perché appartiene al passato. Chiediamo di capire se quel passato possa diventare una risorsa per il futuro.

La Transiberiana d'Italia ci insegna che una ferrovia sospesa può rinascere, che un vecchio treno può diventare un'attrazione internazionale e che la valorizzazione del patrimonio storico può generare opportunità economiche per interi territori.

La nostra Valle possiede paesaggi, storia, cultura e un nome che nel mondo evoca immediatamente la montagna più alta d'Europa.

Forse è arrivato il momento di mettere insieme queste risorse e provare a costruire un progetto nuovo.

Non soltanto riaprire la ferrovia Aosta–Pré-Saint-Didier, dunque, ma immaginare la Transiberiana del Monte Bianco.

Un treno che non corra soltanto verso una destinazione, ma che accompagni i viaggiatori alla scoperta della Valle d'Aosta, della sua storia e delle sue comunità.

Perché ci sono infrastrutture che si misurano in chilometri e passeggeri. E ce ne sono altre che si misurano anche in memoria, identità e capacità di generare futuro.

Questa ferrovia merita di essere considerata anche sotto questa seconda prospettiva.

ph- fondoambiente .it

Non solo ferrovia Aosta–Pré-Saint-Didier, immaginiamo la Transiberiana del Monte Bianco

La ligne ferroviaire Aoste–Pré-Saint-Didier ne doit pas être considérée uniquement comme un moyen de transport public à rétablir, mais aussi comme un patrimoine historique et culturel qui pourrait devenir une nouvelle opportunité pour le tourisme valdôtain.

À l'heure où le débat est relancé par la proposition d'abrogation de la loi régionale 22/2016, il serait intéressant d'élargir la réflexion et d'imaginer un avenir différent pour cette ligne, suspendue depuis 2015.

L'exemple du Transsibérien d'Italie, entre les Abruzzes et le Molise, montre qu'une ancienne ligne ferroviaire peut retrouver une nouvelle vie grâce au tourisme lent, aux trains historiques et à la collaboration entre associations, collectivités locales et opérateurs touristiques.

Pourquoi ne pas imaginer une initiative similaire en Vallée d'Aoste ? Un véritable Transsibérien du Mont-Blanc, reliant Aoste à Pré-Saint-Didier, avec des voyages à travers les villages, les paysages alpins, les châteaux, les vignobles et les traditions locales.

La gestion touristique de cette ligne pourrait également être confiée, dans le cadre d'un partenariat avec les institutions publiques, à des associations environnementales, des organisations spécialisées dans la mobilité douce et des opérateurs engagés dans le tourisme durable.

À plus long terme, il serait même intéressant d'étudier la possibilité de prolonger la ligne jusqu'à Courmayeur, au pied du Mont-Blanc.

Il ne s'agit pas simplement de préserver une infrastructure du passé, mais de valoriser un patrimoine existant, avec un impact environnemental potentiellement limité par rapport à la construction de nouvelles installations en montagne.

La Vallée d'Aoste pourrait ainsi transformer une ancienne voie ferrée en une attraction touristique originale, capable de valoriser son histoire, ses paysages et ses communautés.

Car cette ligne ne représente pas seulement des rails et des trains : elle raconte une partie de notre histoire et pourrait encore contribuer à construire notre avenir.