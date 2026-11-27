Una passeggiata in montagna, poi il silenzio. Le ore che passano, la preoccupazione che cresce e, infine, la notte che si trasforma in una corsa contro il tempo. Si è conclusa con un tragico epilogo la ricerca di una donna che, dopo essere uscita in mattinata per una passeggiata nel territorio di Gressoney-Saint-Jean, non aveva più fatto ritorno.

L’allarme è arrivato alla Centrale Unica del Soccorso intorno alle 22.30. Da quel momento è scattata una vasta operazione interforze, condotta in condizioni particolarmente difficili, con il coinvolgimento di uomini e mezzi impegnati per diverse ore nella ricerca.

Sul terreno sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dalle unità cinofile, dai tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e dai Carabinieri. Una macchina dei soccorsi che ha lavorato senza sosta, cercando di ricostruire gli spostamenti della donna e restringere progressivamente l'area delle ricerche.

Fondamentale si è rivelata la localizzazione telefonica, utilizzata per orientare gli interventi delle squadre a terra. Ma la ricerca non si è fermata ai sentieri e ai versanti: per scandagliare la montagna è entrato in azione anche un elicottero, con un medico a bordo e dotato di visore notturno e termocamera, strumenti indispensabili per operare nell'oscurità.

Poi, intorno alle 2.20, il momento che ha spento ogni speranza. Durante il sorvolo, l'equipaggio ha individuato il corpo senza vita della donna nella zona della ferrata di Gressoney-Saint-Jean.

Un ritrovamento drammatico, arrivato dopo ore di ricerche condotte nel cuore della notte. Per i soccorritori è quindi iniziata la delicata fase del recupero, conclusasi poco dopo le 3.30.

Restano ora da chiarire le circostanze della tragedia. Il riconoscimento della salma è stato affidato al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) di Cervinia, in collaborazione con i Carabinieri, che dovranno procedere agli accertamenti necessari per stabilire l'identità della donna e ricostruire quanto accaduto.

Una notte di lavoro intenso per tutti gli uomini e le donne dei soccorsi, iniziata con la speranza di ritrovare una persona dispersa e conclusasi con il più doloroso degli esiti. Sulle montagne di Gressoney, mentre il paese dormiva, la ricerca di una vita si è trasformata in una tragedia.