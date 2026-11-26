Il processo di classificazione dei corpi idrici superficiali ha durata sessennale: si sono da poco conclusi i monitoraggi relativi al III Piano di Gestione del fiume Po (PdGPo) che fa riferimento al periodo 2020-2025.

Sono stati classificati 168 corpi idrici fluviali (142 naturali e 26 CIFM– Corpi idrici fluviali fortemente modificati) e 1 bacino per la produzione di energia.

Solo una parte dei corpi idrici è stata direttamente monitorata, la restante viene classificata mediante il sistema del raggruppamento, che consente di accorpare corpi idrici con caratteristiche similari, monitorandone alcuni all’interno del gruppo di appartenenza ed estendendo la classe di qualità ottenuta ai restanti corpi idrici del gruppo.

Secondo la normativa vigente, lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali viene definito dal valore più basso tra il suo stato ecologico o potenziale ecologico e il suo stato chimico. L’obiettivo che la normativa si pone è il mantenimento o il raggiungimento del Buono per entrambi gli stati.

La Classificazione dei corpi idrici valdostani

Tra i 168 corpi idrici fluviali lo stato chimico è Buono per tutti i corpi idrici tranne una piccola percentuale (4%) in cui non è stato possibile effettuare il campionamento per insufficiente acqua in alveo.

È lo stato/potenziale ecologico che di fatto classifica i corpi idrici.

La maggior parte dei corpi idrici regionali risulta in stato/potenziale ecologico Buono o Elevato: il 92% raggiunge quindi l’obiettivo normativo, mentre l’8% mostra uno stato/potenziale inferiore al Buono.

Stato ambientale dei corpi idrici fluviali valdostani nel sessennio 2020-2025





Dei 168 corpi idrici, 14 non raggiungono l’obiettivo previsto dalla normativa: 12 CIFM e 2 corpi idrici naturali.

I CIFM sono principalmente tratti terminali di affluenti della Dora Baltea. Da un lato i risultati ottenuti confermano quanto atteso in relazione alla natura di questi corpi idrici: si rammenta infatti che si tratta principalmente di corsi d’acqua che hanno subito profonde alterazioni idromorfologiche, che di fatto impediscono il raggiungimento dell’obiettivo di qualità. Bisogna sottolineare però che in alcuni casi lo stato di qualità è ulteriormente peggiorato per l’assenza di acqua in alveo dovuta a prelievi idrici in combinazione con anni particolarmente siccitosi.

I 2 corpi idrici naturali che non raggiungono l’obiettivo sono:

il torrente Grand Eyvia, nel tratto a valle di Cogne. Il risultato ottenuto è riconducibile al susseguirsi dei lavori in alveo in conseguenza dell’alluvione di giugno 2024;

il torrente Boccoil nel tratto a monte di Issogne unicamente per l’assenza di acqua in alveo.

Stato/potenziale ecologico dei corpi idrici valdostani nel sessennio 2020-2025







Rispetto al precedente PdGPo (sessennio 2014-2019), si osserva una generale stabilità nella qualità dei corpi idrici valdostani. Per alcuni si è tuttavia osservato un peggioramento in termini di stato/potenziale ecologico legato principalmente all’assenza di acqua in alveo.

Ci sono stati anche dei miglioramenti: il tratto di Dora Baltea tra Pré-Saint-Didier e il ponte dell’Equilivaz ad oggi raggiunge l’obiettivo Buono grazie a una migliore gestione dei sedimenti in alveo e probabilmente anche al definitivo collettamento della Valdigne al relativo depuratore.

Al termine del sessennio 2020-2025 l’unico bacino lacustre su cui dovrebbero essere effettuati i monitoraggi, il Lac de Place Moulin, non è stato direttamente monitorato per l’assenza di pressioni significative e a seguito di una valutazione del rapporto costi/benefici. È classificato quindi in “Buono da parere esperto”.