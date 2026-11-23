Il Natale può diventare anche un’occasione per dare un significato diverso ai regali, trasformando un acquisto in un gesto di solidarietà. È questa la proposta di EMERGENCY, che dal 28 novembre al 23 dicembre riapre ad Aosta il suo negozio natalizio in via Challand 34, portando in città un mondo di oggetti, sapori e storie che hanno un filo conduttore comune: sostenere chi lavora per la pace, per la dignità delle persone e per il diritto alla cura.

Non soltanto un punto vendita, dunque, ma uno spazio in cui il regalo diventa anche una scelta consapevole. Artigianato internazionale, accessori, abbigliamento, giochi, prodotti ecologici, specialità alimentari e creazioni realizzate attraverso percorsi di inclusione lavorativa compongono un’offerta pensata per tutte le tasche e per chi desidera accompagnare il Natale con un gesto concreto.

Da oltre trent’anni, EMERGENCY è impegnata a curare le vittime di guerre e povertà, promuovendo una cultura di pace e il rispetto dei diritti umani. Il ricavato degli acquisti sostiene i progetti sanitari gratuiti e di qualità dell’organizzazione nei Paesi in cui è presente, tra cui Ucraina, Gaza, Sudan, Afghanistan, Uganda, Sierra Leone, Iraq, Etiopia, Eritrea, Siria e Mar Mediterraneo. Dietro ogni prodotto c’è quindi anche la possibilità di contribuire a un impegno umanitario che attraversa territori segnati da conflitti, crisi e fragilità.

Tra le proposte più apprezzate tornano gli oggetti realizzati a mano nell’ambito del progetto Handmade, presente in 20 città italiane. Sciarpe, berretti di lana, decorazioni e piccoli oggetti per la casa nascono dalla creatività di volontarie, amiche e sostenitrici dell’associazione, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. Sono regali unici, il cui ricavato sostiene interamente i progetti di EMERGENCY, senza costi aggiuntivi.

Non mancano le novità con il marchio dell’organizzazione: l’agenda, il calendario 2027, nuove magliette con messaggi di pace e una dedicata alle parole di Gino Strada, realizzata per i 32 anni di EMERGENCY. Tra le proposte c’è anche una coloratissima t-shirt nata dalla collaborazione con Altan e La Pimpa. A completare l’offerta editoriale arriva Il Diavolo Muto, una graphic novel in otto racconti illustrati da celebri disegnatori e ispirati alle testimonianze raccolte dall’organizzazione nella Striscia di Gaza.

Il negozio porta ad Aosta anche prodotti e tradizioni artigianali da diverse parti del mondo. Dall’Afghanistan arrivano gli orsetti di pace cuciti a mano e i vetri lavorati artigianalmente a Herat; dall’Iran gioielli realizzati con ceramiche tradizionali da giovani artisti, ragazze madri e persone vulnerabili; dalla Siria i saponi Syriana di Aleppo, a base di olio d’oliva e olio di alloro, che sostengono i progetti di Kids Rainbow per la cura e l’istruzione dei bambini rifugiati.

La selezione comprende inoltre oggetti in carta riciclata, portafoto e sciarpe prodotti da cooperative sociali dello Sri Lanka, decorazioni e gioielli in legno e vetro provenienti da Thailandia, Indonesia e Perù. Tra le curiosità figurano la cancelleria ricavata dal riciclo della cacca di elefante, i presepi realizzati nelle favelas peruviane intorno a Lima e gli accessori natalizi per la casa prodotti in Egitto dall’impresa Almeerath, utilizzando fili di rame, perline e vetro soffiato con l’antica tecnica beduina Shefteshi.

Ampia anche la proposta dedicata alla sostenibilità e alla cura della persona. Ci sono i prodotti di Alisea, che trasforma gli scarti in oggetti di design, tra cui le matite Perpetua in grafite riciclata; i cosmetici biologici e plastic-free di Officina Naturae, realizzati con ingredienti a chilometro zero; i saponi e cosmetici solidi di Artemide Lab, confezionati con materiali sostenibili; e gli alimenti di Negozio Leggero, pensati per uno stile di vita attento agli sprechi.

Una parte importante dello spazio sarà riservata ai prodotti alimentari realizzati attraverso progetti di economia carceraria e reinserimento lavorativo. Biscotti, torte, composte, tisane, dolci siciliani biologici e specialità a base di mandorle e pistacchi arrivano da laboratori che offrono ai detenuti opportunità di formazione e lavoro. Tra questi Idee in Fuga, L’Arcolaio, Pasticceria Giotto, Sprigioniamo Sapori e Libere Golosità. A completare la proposta c’è FrollaLab, il microbiscottificio di Osimo nato per valorizzare i talenti di giovani con disabilità e favorirne l’inserimento professionale.

La novità di questo Natale è rappresentata anche dalle Ceste componibili, pensate per personalizzare il regalo. La nuova tote bag rossa di EMERGENCY, con logo e manici corti, diventa una cesta da riempire a piacere con prodotti alimentari e specialità solidali. Tra i protagonisti c’è il panettone «Fatto per bene», realizzato in collaborazione con la storica pasticceria Vergani. Il panettone sarà inoltre presente nelle piazze italiane da 4 a 8 dicembre, nell’ambito delle iniziative natalizie dell’organizzazione.

La solidarietà si potrà sostenere anche senza entrare in negozio. Attraverso EMERGENCY GIFT sarà possibile regalare visite mediche, farmaci e cure ai pazienti degli ospedali dell’organizzazione, oppure contribuire al sostegno della nave di ricerca e soccorso Life Support, inviando un biglietto d’auguri virtuale a una persona cara.

Il negozio di Natale di EMERGENCY ad Aosta sarà aperto tutti i giorni, dal 28 novembre al 23 dicembre, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30, in via Challand 34. Un’occasione per cercare un regalo diverso, ma soprattutto per ricordare che anche un piccolo gesto può contribuire a costruire un Natale più solidale.