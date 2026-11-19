Non ci sono soltanto le persone malate da sostenere. Ci sono anche quelle che, ogni giorno, si prendono cura di loro, spesso affrontando in silenzio fatiche fisiche, psicologiche e organizzative. È proprio su questa dimensione, troppo spesso lasciata in secondo piano, che ha deciso di puntare il progetto “A fianco di chi cura”, promosso dalla sezione di Aosta dell'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism), vincitore della diciassettesima edizione del Premio regionale per il Volontariato, promosso dal Consiglio Valle.

Il riconoscimento, del valore di 5.000 euro, è stato consegnato nel pomeriggio di giovedì 19 novembre 2026, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta. Una vittoria che porta sotto i riflettori un tema di grande rilevanza sociale: quello dei caregiver, familiari e persone che assistono quotidianamente chi convive con una patologia cronica e che, non di rado, finiscono per trascurare i propri bisogni.

Il progetto dell'Aism propone un percorso di sostegno che combina supporto psicologico, momenti di confronto, formazione e sollievo assistenziale, con particolare attenzione alle famiglie che vivono situazioni di maggiore isolamento. L'obiettivo è offrire strumenti concreti a chi assiste una persona con sclerosi multipla, riconoscendo che il benessere di chi cura è una componente essenziale della qualità dell'assistenza.

Non si tratta, dunque, soltanto di aiutare i familiari a gestire meglio le difficoltà quotidiane, ma di riconoscere il loro ruolo e impedire che il peso dell'assistenza si trasformi in solitudine e isolamento. Una scelta che guarda anche alla continuità: il progetto prevede infatti la realizzazione di video-tutorial sempre consultabili e la formazione di volontari sul territorio, così da lasciare strumenti utilizzabili anche dopo la conclusione delle attività.

Una visione che ha convinto la commissione giudicatrice. «Prendersi cura di chi si prende cura»: è questo il principio che apre la motivazione del Premio, nella quale viene sottolineata la capacità dell'iniziativa di mettere al centro il benessere dei caregiver, attraverso modalità flessibili e strumenti digitali capaci di raggiungere anche le famiglie più isolate. Un riconoscimento che valorizza non soltanto il servizio offerto, ma anche la capacità di costruire una rete di prossimità e di lasciare un'eredità concreta alla comunità.

La cerimonia è stata anche l'occasione per fare il punto sulla ricchezza del volontariato valdostano. Sono state 14 le candidature presentate per questa edizione, che ha coinvolto il Csv VdA e numerosi soggetti del territorio: i Lions Club Aosta Host, Aosta Mont Blanc e Cervino, i Rotary Club Aosta e Courmayeur-Valdigne, la sezione valdostana dell'Associazione nazionale Alpini e, da quest'anno, il Soroptimist International Club.

Un patrimonio associativo che il presidente del Consiglio Valle, Stefano Aggravi, ha voluto rappresentare anche attraverso un nuovo simbolo. «In questa edizione abbiamo lavorato per rendere il Premio ancora più riconoscibile, introducendo un logo dedicato: un melograno con i suoi tanti chicchi come omaggio all'impegno delle 324 associazioni di volontariato e di promozione sociale attive in Valle d'Aosta», ha spiegato.

Il melograno diventa così l'immagine di una comunità composta da tante realtà differenti, ma unite dalla capacità di generare solidarietà e partecipazione. «Un simbolo che camminerà insieme al Premio sul territorio, accompagnando le attività realizzate dal vincitore e contribuendo a dare continuità e visibilità all'iniziativa», ha aggiunto Aggravi. L'intenzione è quella di superare la dimensione della singola cerimonia, facendo vivere il riconoscimento attraverso progetti, esperienze e incontri durante tutto l'anno.

Accanto al progetto vincitore, il Consiglio Valle ha assegnato cinque ulteriori riconoscimenti da 4.000 euro ciascuno, premiando iniziative che affrontano bisogni differenti, ma che hanno in comune la volontà di costruire una società più inclusiva e attenta alle fragilità.

Il primo riconoscimento è andato a “Generazioni in fiore”, promosso dall'Oratorio Frère Gilles di Verrès. L'idea è semplice quanto significativa: realizzare un orto condiviso nel quale giovani e anziani possano incontrarsi, collaborare e riscoprire il valore dello stare insieme. Un progetto che utilizza il rapporto con la terra per contrastare la solitudine delle persone anziane e avvicinare le nuove generazioni al volontariato. La motivazione della commissione parla di un luogo in cui «coltivare la terra insieme significa seminare legami, far crescere il senso di comunità e mettere radici per il futuro». Un'immagine efficace per descrivere un'iniziativa che punta a trasformare un'attività quotidiana in un'occasione di relazione e scambio tra generazioni e culture.

Il secondo riconoscimento è stato attribuito ad “AliAli Bassa Valle - La musica che unisce, la voce che cura”, dell'Associazione per la lotta all'ictus cerebrale Valle d'Aosta (ALICe VdA). Il progetto punta ad aprire in Bassa Valle una nuova sede del Coro AliAli, già attivo ad Aosta, offrendo anche alle persone con patologie neurologiche residenti lontano dal capoluogo la possibilità di partecipare a un'esperienza musicale e riabilitativa. Una proposta che coinvolge anche familiari, caregiver e volontari, con l'obiettivo di superare le distanze geografiche e rendere più accessibili le opportunità di socializzazione. «La musica non conosce confini e il piacere di stare insieme deve essere un'opportunità per tutti», sottolinea la motivazione.

Il terzo riconoscimento ha premiato “Dentro la crisi: il TSO tra cura, tutela e umanità”, presentato dall'Associazione difesa ammalati psichici Valle d'Aosta (DiAPsi VdA). L'iniziativa prevede quattro incontri formativi dedicati al Trattamento sanitario obbligatorio, rivolti a professionisti e operatori. Un argomento delicato, nel quale si intrecciano diritti delle persone, responsabilità degli operatori sanitari e necessità di garantire interventi rispettosi della dignità individuale. La commissione ha valorizzato la capacità del progetto di trasformare la conoscenza in uno strumento di cura e collaborazione, contribuendo a costruire una comunità più preparata e sensibile nei confronti del disagio psichico.

Il quarto premio è andato a “Efficace per la prevenzione a tutto campo delle malattie cardiovascolari”, dell'Associazione Les Amis du Coeur du Val d'Aoste. Il progetto punta a portare la prevenzione fuori dagli ambulatori e dagli spazi tradizionalmente dedicati alla salute, raggiungendo le persone nei luoghi della vita quotidiana. Brochure, adesivi e materiali informativi con consigli per uno stile di vita sano saranno distribuiti in contesti frequentati da tutti, dall'ospedale agli ascensori, fino ai momenti legati al rinnovo della patente. L'idea è trasformare anche un incontro casuale in un'occasione per sensibilizzare sui comportamenti utili a proteggere il cuore. «Un prezioso investimento per la salute di tutta la comunità», recita la motivazione.

A chiudere il gruppo dei riconoscimenti è “Controcampo: sguardi condivisi tra cinema e scrittura per abbattere i pregiudizi”, dell'Associazione valdostana volontariato carcerario. Il progetto mette in relazione i detenuti della Casa circondariale di Brissogne e gli studenti dell'Isiltep di Verrès, attraverso la visione di cortometraggi e laboratori di lettura critica. Cinema e scrittura diventano strumenti per affrontare il tema del pregiudizio, favorire il dialogo e creare occasioni di conoscenza reciproca tra mondi che raramente entrano in contatto. La commissione ha definito l'iniziativa un ponte tra carcere e comunità, capace di dare voce a chi spesso non viene ascoltato e di promuovere nuove forme di comprensione, inclusione e cittadinanza attiva.

La consegna dei riconoscimenti ha coinvolto i vertici del Consiglio Valle e i rappresentanti delle realtà che sostengono il Premio. Oltre al presidente Stefano Aggravi, erano presenti il presidente onorario André Lanièce, i vicepresidenti Loredana Petey e Massimo Lattanzi, il consigliere segretario Corrado Bellora e la coordinatrice del Csv VdA Eleonora Rocco.

Hanno partecipato anche Danilo Chatrian, presidente del Rotary Club Aosta, Valeria Casali, presidente del Rotary Club Courmayeur-Valdigne, Luigi Busso per il Lions Club Cervino, Ivano Reboulaz per il Lions Club Aosta Host, Carlo Bionaz, presidente della sezione valdostana dell'Ana, Ester Bianchi, socia fondatrice del Soroptimist International Club Valle d'Aosta, Andrea Gatto, direttore della Caritas diocesana di Aosta, e Diego Bovard, direttore della Fondazione Sistema Ollignan.

Sei progetti premiati, sei modi diversi di interpretare la solidarietà. Dall'assistenza alle persone con malattie croniche alla salute mentale, dalla prevenzione alla socialità, fino al reinserimento e al dialogo tra generazioni. Il messaggio che emerge da questa diciassettesima edizione è chiaro: il volontariato valdostano non si limita a intervenire dove le istituzioni e i servizi incontrano difficoltà, ma costruisce relazioni, intercetta bisogni e sperimenta risposte concrete. E il riconoscimento assegnato all'Aism ricorda una verità fondamentale: per prendersi davvero cura di una persona, bisogna imparare a prendersi cura anche di chi le sta accanto.