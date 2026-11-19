La Valle d’Aosta non è una terra qualunque. È una comunità con una storia, una lingua, tradizioni e un modello economico che affondano le proprie radici in un patrimonio culturale particolare, costruito nel tempo attraverso il lavoro, l’intraprendenza e il legame profondo con il territorio. Proprio per questo, quando emergono situazioni di lavoro irregolare, la questione non riguarda soltanto il rispetto delle norme, ma investe anche il valore sociale ed economico di un sistema produttivo che deve poter crescere senza rinunciare alla propria identità.

Nei giorni scorsi, ad Aosta, i Carabinieri del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro hanno effettuato controlli nei confronti di due diverse attività imprenditoriali, riscontrando violazioni in materia di lavoro irregolare.

Nel primo intervento, condotto presso un'attività del settore della ristorazione, i militari hanno accertato la presenza di un lavoratore impiegato in nero su un totale di dodici persone occupate. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 3.900 euro.

Il secondo accertamento è stato invece avviato d'ufficio, a seguito di una precedente attività di controllo.

La vicenda richiama un tema che merita di essere affrontato senza ambiguità: la tutela del lavoro regolare non può diventare una battaglia di facciata, né tantomeno uno strumento per appesantire indiscriminatamente chi ogni giorno tiene aperta un'attività, affronta costi crescenti e contribuisce concretamente alla vita economica della regione.

In una realtà territoriale come quella valdostana, il lavoro ha anche una dimensione comunitaria. Il commercio, la ristorazione, l'artigianato, le piccole imprese e le attività familiari rappresentano molto più di semplici comparti economici: sono presidi di socialità, elementi di continuità culturale e strumenti attraverso i quali una comunità conserva la propria autonomia materiale e la propria capacità di autodeterminarsi.

La Petite Patrie non può essere ridotta a una definizione folkloristica, buona soltanto per le celebrazioni ufficiali o per le manifestazioni di costume. Il particolarismo valdostano deve vivere nell'economia reale, nella possibilità per le imprese locali di operare, investire, assumere e tramandare competenze. Deve essere riconosciuto come un patrimonio politico, culturale e sociale da difendere.

Ma autonomia significa anche responsabilità. Difendere il tessuto imprenditoriale valdostano non significa giustificare il lavoro nero, così come sostenere le imprese non significa accettare che la concorrenza si fondi sulla mancata tutela dei lavoratori. Chi assume regolarmente, paga contributi, rispetta i contratti e sostiene i costi della legalità non può essere messo sullo stesso piano di chi sceglie scorciatoie irregolari.

È proprio in questa prospettiva che una regione dotata di una propria specialità statutaria deve saper valorizzare le proprie prerogative, rafforzando politiche del lavoro vicine alle esigenze del territorio, sostenendo le piccole imprese e promuovendo un rapporto equilibrato tra controlli, prevenzione e sviluppo economico.

La Valle d'Aosta deve poter decidere sempre più del proprio futuro, anche attraverso strumenti capaci di proteggere le specificità del suo mercato del lavoro, senza rinunciare alle garanzie e ai diritti di chi lavora. Non servono né indulgenze né campagne punitive generalizzate: serve una cultura della legalità che sappia distinguere, accompagnare e intervenire con fermezza quando necessario.

Perché l'autonomia non è una bandiera da esibire soltanto nelle occasioni solenni. È la capacità di governare il territorio, difendere chi produce ricchezza, garantire dignità ai lavoratori e preservare quel modello comunitario che rende la Valle d'Aosta una realtà diversa e riconoscibile nel panorama italiano.

La Petite Patrie merita rispetto. E il primo modo per rispettarla è fare in modo che il lavoro, quello vero, quello regolare e dignitoso, continui a essere uno dei pilastri della sua identità.